Endurecimiento de las normas para los emprendedores extranjeros

Según la Agencia de Servicios de Inmigración (ISA), las solicitudes del visado de emprendedor (business manager visa) se han desplomado un 95 % desde octubre de 2025. Conviene recordar que la reforma de octubre de 2025 endurece los requisitos para obtener y renovar este visado. A partir de ahora, los solicitantes deben:

Reunir un capital mínimo de 30 millones de yenes para crear su empresa (frente a los 5 millones de yenes anteriores).

Acreditar al menos 3 años de experiencia en gestión empresarial o contar con un máster o un título de enseñanza superior.

Contratar al menos a un trabajador japonés o a un residente permanente, con contrato indefinido y a jornada completa.

Someter su proyecto empresarial a la validación de un asesor fiscal acreditado.

Tener un «cierto nivel» de dominio del japonés.

Los emprendedores que aún no cumplan las nuevas normas disponen de 3 años (desde octubre de 2025) para adaptarse.

Emprendedores extranjeros: ¿prioridad a las grandes empresas?

Aunque los expertos reconocen que el capital inicial exigido hasta ahora (5 millones de yenes) se quedaba muy por debajo del que piden otros visados de emprendedor (en Estados Unidos, por ejemplo), les preocupan las consecuencias negativas sobre la inmigración, justo cuando Japón, inmerso en plena crisis demográfica, necesita trabajadores e inversores extranjeros.

Según una reciente encuesta de la agencia Tokyo Shoko Research, el 45,2 % de los emprendedores extranjeros consultados considera que las nuevas normas de inmigración afectan a su actividad. La preocupación va en aumento entre los empresarios, sobre todo los pequeños, ya que muchos creen que no podrán cumplir las nuevas exigencias del gobierno japonés. De acuerdo con el sondeo, el 95,2 % de las empresas encuestadas cuenta con un capital inferior a 10 millones de yenes. El Ministerio del Interior admite que el nuevo requisito de capital supone todo un reto: apenas un 8,7 % de las empresas establecidas en Japón dispone de un capital de al menos 30 millones de yenes.

Enlaces útiles:

Información local de Japón: política del gobierno relativa a los ciudadanos extranjeros

Immigration information center

Immigration Services Agency