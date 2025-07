Dove puoi trasferirti se ami la vita all'aria aperta

Territorio dello Yukon, Canada

Lo Yukon è una delle terre ancestrali delle Prime Nazioni, la cui cultura continua a vivere attraverso la lingua, l'arte e la cucina. Qui la natura regna sovrana, coprendo quasi l'80% del territorio. In questo angolo remoto del nord-ovest del Canada, al confine con Alaska, Columbia Britannica e Territori del Nord-Ovest, troverai paesaggi vasti e incontaminati.

Lo Yukon ospita le montagne più alte del Canada e le più vaste distese di ghiaccio al di fuori delle zone polari. Il Monte Logan, situato nel Parco Nazionale di Kluane (Patrimonio dell'Umanità UNESCO), raggiunge i 5.959 metri di altezza. Anche i suoi corsi d'acqua sono spettacolari: il fiume Yukon si estende per oltre 3.000 chilometri. Per chi cerca tranquillità e aria pulita, lo Yukon è perfetto. Gli espatriati più avventurosi potrebbero scegliere Dawson City, una cittadina storica plasmata dalla Corsa all'Oro.

Trasferirsi nello Yukon

Lo Yukon partecipa al Provincial Nominee Program (PNP), che permette a province e territori di selezionare candidati stranieri idonei per l'immigrazione. Nel 2020 è stato avviato un nuovo programma pilota dedicato specificamente allo Yukon, attivo fino al 2025. Per tutte le informazioni aggiornate, puoi consultare il sito ufficiale del governo canadese.

Alpi Svizzere

Che sia estate o inverno, le Alpi Svizzere sono la destinazione ideale per gli espatriati che amano la natura o che vogliono semplicemente staccare la spina. Qui è la natura a dettare il ritmo. La regione vanta alcuni dei percorsi escursionistici più spettacolari al mondo, come il Sentiero della Roccia (Felsenweg) e il Sentiero delle Quattro Sorgenti (Vier-Quellen-Weg).

Il villaggio di Lauterbrunnen, nel cuore delle Alpi, si trova in una valle circondata da oltre 70 cascate, tra cui le iconiche cascate di Staubbach. Poco distante, il villaggio di Grindelwald offre un altro scenario da cartolina immerso nella bellezza alpina.

Trasferirsi in Svizzera

In Svizzera esistono diversi tipi di permessi per vivere e lavorare, che variano a seconda che tu sia cittadino dell'Unione Europea (UE) o dell'Associazione Europea di Libero Scambio (EFTA). Se vieni da uno di questi Paesi, puoi spostarti liberamente in Svizzera, ma ci sono comunque alcune regole da seguire per stabilirti e lavorare qui.

Abilene, Fort Scott e le città del Kansas

Il Kansas racchiude lo spirito dell'America storica. Qui la storia dei primi abitanti del Paese, i nativi americani, è ancora viva e viene custodita in città come Abilene, Fort Scott, Cottonwood Falls, Lucas e nella capitale, Topeka. Questi luoghi sono conosciuti per la loro storia ricca e il fascino naturale che li circonda.

Per chi ama stare all'aria aperta, il Kansas è un susseguirsi di praterie sconfinate. Puoi visitare la Joseph H. Williams Tallgrass Prairie, la più grande prateria al mondo nel suo genere, un paesaggio iconico americano dove l'erba ondeggia al vento e può superare i due metri di altezza. Puoi anche esplorare le Flint Hills, un'altra distesa mozzafiato di praterie incontaminate. Vicino al confine con il Colorado, i Monument Rocks sono considerati una delle 8 Meraviglie del Kansas. E se cerchi un angolo tranquillo, le Prather Creek Falls sono tra le cascate più belle dello stato. Se ami i viaggi on the road, puoi percorrere un tratto della leggendaria Route 66, che attraversa la parte sud-orientale del Kansas.

Trasferirsi in Kansas

Se sogni di trasferirti negli Stati Uniti puoi tentare la lotteria per la Green Card. Anche se le domande per l'estrazione del 2026 si sono chiuse il 7 novembre 2024, esistono altre opzioni di visto e permesso di lavoro per chi desidera vivere e lavorare negli USA. Trovi tutte le informazioni aggiornate sul sito del Dipartimento di Stato americano.

Bát Tràng, il villaggio della ceramica in Vietnam

A pochi chilometri da Hanoi, nel distretto di Gia Lam, si trova Bát Tràng, un villaggio celebre per la sua lunga tradizione nella produzione di ceramiche e oggetti in terracotta. Scegliere di vivere nella campagna vietnamita significa allontanarsi dal caos cittadino per respirare aria più pulita e vivere a contatto con la natura.

Sempre più vietnamiti stanno tornando a vivere in campagna, chi per stabilirsi definitivamente, chi per trascorrere le festività tradizionali o le vacanze. Le ceramiche di Bát Tràng sono apprezzate fin dal XIV secolo, un patrimonio tramandato di generazione in generazione da abili artigiani che continuano a rinnovare questa antica arte.

Le botteghe locali organizzano spesso dei laboratori dove puoi creare ceramiche a mano. Se questa esperienza ti ispira, considera anche Hasami, una cittadina nella prefettura di Nagasaki, sull'isola di Kyushu in Giappone, anch'essa famosa per la qualità delle sue ceramiche e la sua tradizione artistica.

Trasferirsi in Vietnam o in Giappone

Al momento il Vietnam non ha ancora un visto per nomadi digitali, mentre il Giappone ha appena introdotto questa possibilità. In entrambi i Paesi puoi richiedere diversi tipi di permessi di lavoro, con opzioni che variano in base al tipo di impiego e al tuo profilo professionale.

Altri consigli

Ci sono tantissime cittadine e piccole comunità perfette per gli espatriati che amano la vita all'aria aperta. Prima di fare il grande passo, però, è importante capire se il tuo lavoro si adatta al nuovo ambiente.

Ad esempio, chiediti:

Hai bisogno di una connessione internet stabile?

Ti serve uno spazio di lavoro fisso o attrezzature particolari?

Puoi portare con te strumenti o materiali di lavoro?

Hai riunioni frequenti?

Riesci a gestire le differenze di fuso orario lavorando da remoto?

Oggi molti luoghi, anche i più remoti, si sono adattati a uno stile di vita moderno, ma ci sono ancora posti completamente scollegati, senza internet, elettricità o acqua corrente. Tutto dipende da cosa cerchi.

Pensa anche a quanto tempo vuoi restare. Vuoi trasferirti per qualche mese o per un periodo più lungo? C'è chi, tra gli espatriati, si regala brevi pause nella natura una o due volte l'anno. Altri preferiscono fermarsi per qualche mese, organizzando il lavoro in modo più flessibile. Molti scelgono di esplorare Paesi diversi sfruttando i visti per nomadi digitali per soggiorni di breve durata.

Non esiste una soluzione unica per tutti. Concediti il tempo di capire quale scelta si adatta meglio ai tuoi obiettivi e al tuo stile di vita.