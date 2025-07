Quello che è normale a casa può essere diverso all'estero

Vivere all'estero può portarti ad abbassare facilmente la guardia. Da straniero potresti non conoscere a fondo le abitudini sociali locali, e questo ti rende un bersaglio più vulnerabile alle truffe sentimentali. L'amore è universale, ma la prudenza rimane indispensabile, soprattutto in un ambiente che non conosci. Le regole degli appuntamenti possono cambiare molto da un Paese all'altro. Prima di lanciarti, prenditi il tempo necessario per capire come funzionano di solito le relazioni nel Paese in cui ti trovi. Un po' di consapevolezza culturale può aiutarti a evitare fraintendimenti e a proteggerti.

Informati sulla sfera degli appuntamenti online nel Paese in cui vivi

Quando si parla di appuntamenti online, Tinder è spesso la prima app che viene in mente. È disponibile in molti Paesi, ma non è certo l'unica opzione. Ogni Paese ha le sue preferenze in fatto di piattaforme di incontri e alcune app molto usate a livello locale possono essere poco conosciute nel tuo Paese d'origine. Prenditi il tempo per scoprire quali sono le app più popolari nel luogo dove vivi. Come vengono utilizzate? Sono pensate per appuntamenti occasionali, relazioni serie o semplicemente per conoscere nuove persone? Fai attenzione. Non tutti i siti di incontri sono affidabili. Evita le piattaforme che ti chiedono troppe informazioni personali o dati finanziari. E mantieni sempre alta la guardia, anche sulle app che godono di una buona reputazione.

Attenzione al “dirottamento” dei siti web

Ti sei iscritto a un sito di scambio linguistico e all'improvviso ricevi proposte di appuntamenti? Succede più spesso di quanto pensi. Alcuni siti finiscono per essere usati in modo molto diverso da come erano stati creati, trasformandosi in piattaforme per incontri informali o, peggio, in strumenti per truffe.

Gli stranieri sono un bersaglio facile. Un truffatore potrebbe contattarti offrendosi per lezioni di lingua, una proposta che all'inizio sembra del tutto normale. Iniziate a chiacchierare e, dopo un po', propone di incontrarvi di persona. Ti senti a tuo agio e accetti, senza renderti conto che potrebbe trattarsi di una trappola. Anche le piattaforme nate per facilitare scambi amichevoli ed educativi possono essere usate in modo scorretto. Per questo è importante restare vigili e ascoltare sempre il proprio istinto. Blocca subito i messaggi che ti sembrano sospetti. Molte piattaforme per l'apprendimento delle lingue invitano gli utenti a fare attenzione e a essere prudenti.

Ogni profilo potrebbe nascondere un truffatore

Non serve diventare paranoici, ma è importante essere realisti. Internet offre molte opportunità, ma è anche un terreno fertile per le truffe. La verità è che non puoi mai sapere davvero chi si nasconde dall'altra parte dello schermo. Le foto possono essere ritoccate o rubate, e i dati personali spesso sono del tutto inventati. Anche le piattaforme più affidabili possono ospitare profili falsi.

Da straniero, sei particolarmente vulnerabile. I truffatori approfittano della tua scarsa conoscenza delle abitudini locali per ingannarti, con truffe sentimentali, catfishing o altri raggiri. Nessuno è davvero al sicuro. Essere esperti di tecnologia non ti rende immune, e i truffatori trovano sempre nuovi modi per colpire. Con l'aumento dell'uso dell'intelligenza artificiale, queste truffe stanno diventando ancora più difficili da individuare.

Usa una foto profilo dedicata solo alle app di incontri

Può sembrare comodo usare la stessa foto profilo su app di incontri, social media e piattaforme professionali. Ma è un'abitudine rischiosa. Usare la stessa foto rende molto più semplice per i truffatori trovarti online e raccogliere informazioni personali su di te. Meglio scegliere una foto dedicata esclusivamente ai siti di incontri. Scegline una che non riveli troppo: evita sfondi che mostrino casa tua, il tuo luogo di lavoro o punti di riferimento che possano indicare dove ti trovi. Può sembrare un'esagerazione, ma ci sono stati casi in cui le persone sono state rintracciate o addirittura aggredite dopo essere state localizzate a causa dei dettagli presenti nelle loro foto.

Non condividere dettagli personali nel profilo

Che tu voglia restare all'estero per sei mesi o per diversi anni, è sempre meglio mantenere un certo riserbo sul tuo profilo di incontri. Puoi usare un soprannome o solo il tuo nome di battesimo, se ti fa sentire più a tuo agio, ed evita di inserire il cognome. Non pubblicare mai il tuo numero di telefono, l'indirizzo di casa o altri dettagli che possano renderti facilmente rintracciabile. Cerca anche di non evidenziare troppo che sei straniero, perché questo tipo di informazione può attirare più facilmente truffatori o persone con cattive intenzioni.

Modifica le impostazioni della privacy sui social

Controlla le impostazioni della privacy su ogni app e assicurati che siano configurate correttamente. Attenzione alle funzioni di geolocalizzazione: possono essere utili per ritrovare il telefono o far sapere agli amici dove ti trovi, ma anche i truffatori possono usarle. Non collegare gli account Instagram, Tinder o Facebook: non serve a nessuno sapere in quale bar o ristorante sei stato. Molti lo fanno per arricchire il profilo, ma collegare gli account può esporre dati personali, anche se ogni piattaforma, presa singolarmente, ti sembra sicura.

Usa il sistema di messaggistica dell'app di incontri

Se la persona con cui stai parlando ti chiede di scambiarvi i numeri “per comunicare più facilmente”, non accettare. La maggior parte delle piattaforme di incontri consiglia di mantenere le conversazioni all'interno del loro sistema di messaggistica, che di solito offre maggiore sicurezza. Questo vale ancora di più quando ti trovi all'estero. Non condividere il tuo numero di telefono.

Non condividere troppo

A molti è capitato di raccontare troppo durante una conversazione, soprattutto all'inizio. Gli espatriati, in particolare, tendono ad abbassare la guardia e finiscono per raccontare la loro vita a perfetti sconosciuti. Spesso hanno tante cose da condividere, e l'atmosfera romantica rende più facile lasciarsi andare. Ma le app di incontri non sono spazi così sicuri come possono sembrare. Alcuni espatriati pubblicano troppe informazioni personali sui loro profili, e chiunque può approfittarsene. Se un partner ti sembra “perfetto”, non ti meravigliare troppo: potrebbe aver semplicemente letto tutto ciò che hai condiviso online.

Evita di pubblicare troppe foto

Cerca di limitare il numero di foto che pubblichi. Condividerne troppe può trasformarsi in una sorta di biografia fotografica, e un'immagine che per te è innocua potrebbe ritorcesi contro. Evita di pubblicare foto di tutti i tuoi viaggi ed evita di documentare ogni momento della tua vita attraverso le immagini. Nessuno ha bisogno di sapere esattamente dove sei stato.

Fai attenzione a certi inviti

Se la persona con cui stai parlando propone un appuntamento a sorpresa e si rifiuta di dirti il luogo con la scusa di volerti “far esplorare i dintorni”, rifiuta. Ci sono abitanti del posto che sono davvero gentili e disponibili a farti scoprire la loro città e i dintorni, ma ricorda che internet non è un diario segreto e le conversazioni sulle app di incontri non sono mai del tutto riservate. Sii sempre prudente. Prima di uscire, chiedi l'indirizzo esatto del luogo dell'appuntamento. Le sorprese è meglio lasciarle a quando ci sarà fiducia. Rifiuta richieste sospette, come scaricare app, cliccare su link o accettare foto che non hai chiesto: potrebbero contenere virus o malware.

Primo incontro? Scegli un luogo pubblico e conosciuto

Organizza sempre il primo appuntamento in un luogo pubblico che conosci già. Non fare la parte del “nuovo arrivato che non conosce la città”. Comportati come un locale e mostra di avere il controllo della situazione. Non accettare incontri in posti sconosciuti solo perché la conversazione sta andando bene. Preferisci incontri durante il giorno e non dire che strada fai per tornare a casa. Avvisa sempre i tuoi amici su dove stai andando e valuta l'idea di un incontro di gruppo, almeno all'inizio.

Intimità: il consenso e la protezione non sono negoziabili

Non vivere mai momenti di intimità senza un consenso chiaro ed esplicito. Per le donne che vivono all'estero è ancora più importante fare attenzione. Se anche solo qualcosa ti insospettisce, interrompi subito l'appuntamento. Avvisa gli amici e racconta cosa sta succedendo. Se ti senti in pericolo, spostati in un luogo sicuro e aspetta lì i tuoi amici. Questi consigli valgono anche al primo incontro: se qualcosa non ti convince, hai sempre il diritto di fermarti e andartene.

Non iscriverti a un'app di incontri per impulsività

Evita di farlo quando ti senti solo, triste o in un momento di fragilità emotiva. È normale cercare conforto nei periodi difficili, ma la vulnerabilità può portarti ad abbassare la guardia. Aspetta di sentirti più sicuro prima di lanciarti. Non isolarti: mantieni i contatti con gli amici e chiedi il loro consiglio. Pulisci regolarmente computer e telefono, eliminando le app che non usi più, soprattutto se pensi di aver trovato una persona interessante. È un gesto semplice che aiuta a proteggere la tua privacy e quella del tuo partner.