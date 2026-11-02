Concerts de séga et de reggae, soirées électro, spectacles internationaux, rendez-vous gastronomiques et compétitions sportives : novembre s'annonce particulièrement animé. Que vous souhaitiez retrouver des artistes locaux sur scène, découvrir de nouvelles sonorités, partager une sortie en famille ou relever un défi sportif, les occasions ne manqueront pas. Voici notre sélection des événements à ne pas manquer à Maurice et à Rodrigues si vous êtes de passage.

À découvrir dans cet article

Gourmet Experience : gastronomie et musique au Château de Labourdonnais le 7 novembre Gourmet Experience revient pour sa 26e édition dans les jardins du Château de Labourdonnais. Cette journée consacrée à la gastronomie réunira des chefs, des restaurants et différents concepts culinaires, qui proposeront leurs spécialités et créations à déguster. Les visiteurs pourront découvrir une variété de cuisines, partager un repas entre amis ou en famille et profiter du cadre verdoyant du domaine. La musique accompagnera l'événement tout au long de la journée, avec une ambiance qui évoluera progressivement vers une soirée festive sous les étoiles. Infos pratiques Lieu : Château de Labourdonnais, Mapou Date : samedi 7 novembre 2026 Horaires : de 11 h à 23 h Tarifs : Rs 450 par adulte ; Rs 250 pour les enfants de 3 à 12 ans ; gratuit pour les moins de 3 ans Billets journée : dernière entrée à 17 h, avec possibilité de rester après cet horaire Billets soirée : entrée à partir de 17 h 30 Tarif groupe : Rs 3 280 pour huit personnes À noter : des billets distincts sont proposés pour la journée et la soirée. À lire également Que faire à Maurice en octobre 2026 ?

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Linzy Bacbotte : séga, reggae et zouk au Hennessy Park Hotel le 7 novembre Linzy Bacbotte retrouvera le public mauricien au Hennessy Park Hotel pour un concert accompagné du groupe Otentik Groove. La chanteuse proposera un répertoire mêlant séga, reggae, reggae et zouk, avec plusieurs performances live au programme. D'autres artistes locaux comme Bilygane et Lion Vibe rejoindront également la scène. Le premier poursuivra sa série de prestations après son concert de septembre, tandis que le second apportera ses influences reggae et seggae. Une soirée consacrée aux musiques mauriciennes, portée par plusieurs artistes de la scène locale. Infos pratiques Lieu : Hennessy Park Hotel, Ébène Date : samedi 7 novembre 2026 Horaires : ouverture des portes à 20 h ; début du concert à 22 h Public : personnes âgées de 18 ans et plus Tarifs : à partir de Rs 700

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Festival Seggae Zwe : 17 artistes réunis à Anjalay le 7 novembre Le stade Anjalay Coopen accueillera la troisième édition du Festival Seggae Zwe, un rendez-vous consacré au seggae et à son héritage musical. Le festival réunira 17 artistes et groupes locaux pour plus de six heures de musique live. La programmation réunira différentes générations d'artistes, dont Tian Corentin, Ras Minik, Natty Jah, The Prophecy, Sayaa & The Herbalist, Bilygane, Jonas & The Roots Level Band, Vergino et Otentikk Street Brothers. Bruno Raya et Guy Blanko assureront l'animation. Né de la rencontre entre le séga mauricien et le reggae, le reggae occupe une place particulière dans la culture musicale de l'île. Le festival permettra de retrouver plusieurs de ses figures et de découvrir les artistes qui perpétuent aujourd'hui ce genre. Infos pratiques Lieu : stade Anjalay Coopen, Belle Vue Harel Date : samedi 7 novembre 2026 Horaires : ouverture des portes à 17 h 30 ; concerts de 19 h à 2 h du matin Tarifs : à partir de Rs 500 Public : entrée gratuite pour les enfants de moins de 10 ans À noter : des stands de restauration et de boissons seront disponibles sur place. La nourriture et les boissons provenant de l'extérieur sont interdites. Les billets seront plus chers à l'entrée. À lire également Que faire à l'île Maurice en septembre 2026 ? Spice – The Tribute : Les Spice Girls à l'honneur le 7 novembre L'Ocean's Creek Beach Hotel accueillera Spice – The Tribute, un spectacle consacré à l'un des groupes féminins les plus populaires des années 1990. Présenté par Titanium Events Club, ce groupe hommage britannique se produit depuis plus de dix ans au Royaume-Uni et en Europe. Les cinq interprètes reprendront les grands succès des Spice Girls, notamment Spice Up Your Life et Who Do You Think You Are?. Costumes, chorégraphies et chansons emblématiques feront revivre l'époque du Girl Power, avec ses cinq personnalités devenues célèbres dans le monde entier. Infos pratiques Lieu : Ocean's Creek Beach Hotel Date : Samedi 7 novembre 2026 Horaires : de 18 h à minuit Tarifs : Rs 1 500 en catégorie normale ; Rs 2 000 en VIP À noter : les places sont limitées et les billets seront plus chers à l'entrée, sous réserve de disponibilité. Ultimate Vibes : une soirée nostalgique des années 1990 et 2000 le 7 novembre Big Willy's accueillera la troisième édition d'Ultimate Vibes, une soirée musicale consacrée aux tubes des années 1990 et 2000. De Michael Jackson à Madonna, le programme fera la part belle aux grands classiques de la pop et aux morceaux qui ont marqué les pistes de danse. Les DJ Jimmy Gassel et Gérald, accompagnés de leurs invités, se relaieront aux platines pour faire revivre ces deux décennies. Ophélie Sauteur et son groupe proposeront également une performance live, dans une soirée mêlant musique et souvenirs. Infos pratiques Lieu : Big Willy's, Tamarin Date : Samedi 7 novembre 2026 Horaires : à partir de 21 h Public : personnes âgées de 18 ans et plus Tarifs : à consulter auprès de la billetterie ; tarifs plus élevés à l'entrée À noter : des boissons et de la restauration seront proposées sur place. La nourriture et les boissons provenant de l'extérieur sont interdites. À lire également Que faire à l'île Maurice en août 2026 ?

Midnight Addiction 3.0 : shatta, Afro House et dancehall le 7 novembre Emerald Gardens, à Nouvelle-France, accueillera la troisième édition de Midnight Addiction, organisée en collaboration avec Musiça Squad. La soirée réunira plusieurs DJ autour d'une programmation musicale mêlant shatta, Latin House, Afro House, dancehall, moombahton, ragga, séga et zouk. Avi S, DJ Shamish, Vinci Dub, DJ Satveer, Mr-Yamraaj et DJ Abhi figurent parmi les artistes annoncés. Ils seront rejoints par DJ Ayush, DJ Trilesh et DJ T Lesh. Un code vestimentaire noir et rouge est prévu pour cette soirée qui se poursuivra jusque tard dans la nuit. Infos pratiques Lieu : Emerald GarDens, Nouvelle-France Date : samedi 7 novembre 2026 Horaires : à partir de 21 h Tarifs en prévente : Rs 300 en catégorie normale ; Rs 500 en VIP Tarifs à l'entrée : Rs 500 en catégorie normale ; Rs 900 en VIP Public : personnes âgées de 18 ans et plus Code vestimentaire : noir et rouge Trail de Rodrigues : cinq parcours pour découvrir l'île le 8 novembre Le Trail de Rodrigues revient le dimanche 8 novembre avec cinq distances adaptées à différents niveaux de pratique. Les coureurs pourront choisir entre le Trail Tortue de 7 km, le Trail Gecko de 16 km, le Trail Solitaire de 26 km, le Trail Perroquet de 52 km et le Trail Hibou de 75 km. Cette compétition offre l'occasion de découvrir les paysages de Rodrigues à travers ses sentiers, ses reliefs et ses villages. Le parcours de 7 km partira de La Ferme et passera notamment par Maréchal, Montagne Cabris Corail, Vengasailles et Anse Quitor, avant de rejoindre la Réserve François Leguat. Infos pratiques Lieu : Rodrigues, arrivée à la Réserve François Leguat Date : dimanche 8 novembre 2026 Distances : 7, 16, 26, 52 et 75 km Départ du 7 km : à 9 h 30, depuis La Ferme Âge minimum pour le 7 km : 4 ans Tarifs du 7 km : Rs 750 pour les participants mauriciens et Rs 825 pour les participants internationaux Informations : site officiel du Trail de Rodrigues À noter : des navettes sont prévues pour rejoindre les points de départ. Les horaires et conditions des autres parcours sont disponibles auprès de l'organisateur. The Grand Diwali Night : Une soirée Bollywood à Phoenix le 14 novembre Le Valentina Hall Rooftop, à Phoenix, accueillera The Grand Diwali Night, une soirée musicale réunissant deux chanteurs de Bollywood et plusieurs DJ. Vineet Singh, révélé par l'émission Sa Re Ga Ma Pa en 2005 avant de participer à la saison 13 d'Indian Idol, interprétera des chansons de son répertoire, qui comprend notamment Hookah Bar, Jalte Diye et Prem Leela. Il partagera la scène avec la chanteuse Anita Bhatt. La soirée se poursuivra avec DJ Neil K et DJ Spiky V, qui proposeront une sélection de musique Bollywood, de titres commerciaux et de morceaux dance. Infos pratiques Lieu : Valentina Hall Rooftop, Phoenix Date : samedi 14 novembre 2026 Horaires : à partir de 18 h Tarifs : Rs 1 500 en Regular ; Rs 2 700 en VIP ; Rs 4 500 en VVIP Billetterie : Otayo

King Savers Night Blaze Run : deux courses nocturnes le 14 novembre Les amateurs de course à pied ont rendez-vous à Bo Vallon Mall pour le King Savers Night Blaze Run, une compétition organisée en soirée. Deux distances sont proposées, 5 et 12 kilomètres, afin de permettre aux participants de choisir leur parcours selon leur niveau. Cette course nocturne constitue une occasion de relever un défi sportif dans une ambiance différente des trails et courses organisés en matinée. Infos pratiques Lieu : Bo Vallon Mall Date : samedi 14 novembre 2026 Distances : 5 et 12 km Départ du 5 km : à 18 h 30 Âge minimum pour le 5 km : 10 ans Tarif du 5 km : Rs 1 000, selon la période d'inscription communiquée jusqu'au 29 octobre Inscriptions et informations : Sport Events Mauritius Colgate Trail : courir au cœur de la nature à Petit Raffray le 15 novembre Le domaine d'Endemika, à Petit Raffray, accueillera le Colgate Trail 2026. Deux parcours, de 5 et 10 kilomètres, permettront aux participants de courir dans un environnement mêlant champs de canne à sucre, sentiers forestiers et allées bordées de palmiers. Le parcours de 5 km est accessible dès l'âge de 6 ans, ce qui en fait également une activité sportive à partager en famille. Les enfants de moins de 12 ans devront toutefois être accompagnés de leurs parents. Infos pratiques Lieu : Endemika, Petit Raffray Date : dimanche 15 novembre 2026 Distances : 5 et 10 km Départ du 5 km : à 8 h 30 Âge minimum pour le 5 km : 6 ans ; accompagnement parental obligatoire pour les moins de 12 ans Tarif du 5 km : Rs 1 100 Inscriptions et informations : Sport Events Mauritius Laflam Zilwa : une soirée au rythme du séga le 20 novembre Les amateurs de séga se retrouveront à l'After5 Lounge, à Belle Vue Maurel, pour Laflam Zilwa, une soirée consacrée à la musique mauricienne. Le groupe Les Zilwa sera en tête d'affiche, accompagné d'Otentik Groove. Le chanteur Alain Ramanisum participera également au concert, tandis que Tambour Sacré apportera ses sonorités traditionnelles. DJ Steven Makiah complétera la programmation avec un DJ set. Entre performances live et musique locale, cette soirée réunira plusieurs artistes autour du séga et de ses différentes influences. Infos pratiques Lieu : After5 Lounge, Belle Vue Maurel Date : vendredi 20 novembre 2026 Horaires : 20 h Tarifs : à partir de Rs 600 Roche Island : house, disco et funk avec UN*DEUX le 20 novembre Roche Island investira Le Rêve d'R pour une soirée en plein air avec UN*DEUX, DJ et producteur parisien dont les sets mêlent house, disco, funk, influences orientales et sonorités psychédéliques. La programmation fera la part belle aux rythmes dansants et aux mélanges musicaux. La soirée débutera dès 16 h, avant de se poursuivre jusqu'à minuit, dans une atmosphère consacrée aux musiques électroniques. Infos pratiques Lieu : Le Rêve d'R, Petit Raffray Date : vendredi 20 novembre 2026 Horaires : de 16 h à minuit Tarifs : Rs 800 en Early Bird ; Rs 1 000 en Regular ; Rs 1 300 en Late Ticket ; Rs 1 500 à l'entrée Billetterie : PartyApp À noter : le nombre de billets disponibles est limité pour chaque catégorie tarifaire. The Reset : Respiration, relaxation et voyage sonore le 21 novembre The Reset proposera à Vacoas un atelier d'une demi-journée consacré au bien-être et à la relaxation. Cette expérience associera des mouvements doux, des exercices de respiration guidée et un voyage sonore utilisant notamment des bols chantants en cristal. Animé par Deepika, facilitatrice certifiée en breathwork, et Chaya, praticienne en thérapie sonore, l'atelier s'adresse aux personnes souhaitant prendre du temps pour elles, notamment dans une période de changement ou de stress. Aucune expérience préalable n'est nécessaire. La séance comprendra également des moments de réflexion personnelle, un temps de repos et un échange collectif autour d'une collation végétarienne et d'une infusion. Infos pratiques Lieu : Vacoas, adresse exacte communiquée après confirmation de la réservation Date : samedi 21 novembre 2026 Horaires : de 9 h à 13 h Tarif : Rs 3 600 par personne Offre spéciale : Rs 3 000 pour les cinq premières réservations Réservations : Calendly Contact WhatsApp : 5815 3591 ou 5802 4296, par message uniquement À noter : la réservation est confirmée après paiement. L'atelier est une activité de bien-être complémentaire et ne remplace pas une prise en charge médicale ou psychologique. Telfairian × Afro Bros : une rencontre entre musiques afro, latines et électroniques le 21 novembre Le Residence Hotel accueillera une édition spéciale de Telfairian avec Afro Bros, un duo néerlandais connu pour ses productions mêlant influences afro, latines, urbaines et électroniques. Après une précédente participation à Maurice en 2025, Afro Bros retrouvera le public local aux côtés de Nebat Drum, percussionniste résident du Hï Ibiza. DVXM, venu de La Réunion, complétera les têtes d'affiche internationales avec ses sonorités shatta, dancehall et afro. Plusieurs DJ locaux seront également présents, notamment Sandsation, Vee, Andrea, Navy, Avi S, Léonine, Nick William et Tuks. La scénographie, les performances et les DJ sets accompagneront cet événement prévu de l'après-midi jusque tard dans la soirée. Infos pratiques Lieu : The Residence Hotel Date : Samedi 21 novembre 2026 Horaires : de 14 h à 23 h 30 Tarifs annoncés en phase 1 : Rs 1 300 en catégorie normale ; Rs 2 000 en VIP ; Rs 5 000 en VVIP Public : personnes de 16 ans et plus ; les mineurs doivent être accompagnés d'un adulte responsable Hariharan : le chanteur indien de retour à Maurice le 28 novembre Figure de la musique indienne, Hariharan retrouvera le public mauricien au Trianon Convention Centre pour un concert consacré à son répertoire. Il est notamment connu pour ses interprétations de ghazals, ses chansons de films et ses influences classiques et fusion. Sa carrière s'étend sur près de cinq décennies, avec plus de 5 000 chansons enregistrées dans différentes langues. Il a également marqué la scène musicale indienne au sein du duo Colonial Cousins. Les spectateurs pourront retrouver des titres associés à sa carrière, notamment Tu Hi Re, Uyire Uyire et Jaaniya Ve, ainsi qu'un répertoire mêlant mélodies romantiques, musique de films et ghazals. Infos pratiques Lieu : Trianon Convention Centre Date : samedi 28 novembre 2026 Horaire : ouverture des portes à 19 h Durée : environ 2 heures Public : à partir de 10 ans Tarifs : selon la catégorie de siège, à consulter auprès de la billetterie À noter : les catégories Premium Plus, Premium, Executive Plus et Executive comprennent les boissons et le stationnement. Le stationnement est également inclus dans la catégorie Platinum. De la restauration et des boissons seront proposées sur place. Rock Meets Classical : deux univers musicaux réunis sur scène les 28 et 29 novembre Le théâtre Serge Constantin accueillera Rock Meets Classical, un concert présenté par Vivaldi Talents qui réunira rock et musique classique dans un même spectacle. Guitare, violon, batterie, basse, piano, saxophone et chant se succéderont sur scène pour explorer les différences et les rencontres entre ces deux styles musicaux. Le programme fera intervenir des musiciens, des enseignants et de jeunes artistes de Vivaldi Talents. Cette formule s'adresse aussi bien aux amateurs de musique live qu'aux familles et aux enfants qui apprennent à jouer d'un instrument. Infos pratiques Lieu : théâtre Serge Constantin Dates : samedi 28 et dimanche 29 novembre 2026 Horaires : 17 h - 19 h Tarifs : Rs 800 en catégorie Standard ; Rs 1 000 en VIP Billetterie : Otayo HER : un après-midi consacré à la santé des femmes le 28 novembre Le Mahatma Gandhi Institute, à Moka, accueillera HER, un événement consacré à la santé féminine, aux hormones et au bien-être. Plusieurs professionnels de santé interviendront pour aborder des sujets qui concernent les femmes à différentes étapes de leur vie : santé menstruelle, endométriose, fibromes, périménopause, ménopause et changements hormonaux. Les discussions permettront également de mieux comprendre certains symptômes et de savoir dans quelles situations consulter un professionnel. Le Dr Oxana Smirnova et le Dr Bhavna Sooknundun figurent parmi les intervenants annoncés. Jerry Nayna assurera la présentation de l'événement, qui comprendra également une séance de questions-réponses, des activités physiques et un moment de réseautage. Infos pratiques Lieu : Mahatma Gandhi Institute (MGI), Moka Date : samedi 28 novembre 2026 Horaires : de 15 h à 19 h Tarifs : à partir de Rs 1 000 Public : événement ouvert aux familles

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