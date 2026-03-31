Un mois vibrant de sons et d'émotions

Le mercredi 1er avril, la scène s'ouvre avec FLER LATMOSFER | Mama Krea Yvette Dantier. Artiste à la fois guitariste et chanteuse, Yvette Dantier propose une performance intimiste où se mêlent textures sonores et émotions brutes.

Le mercredi 8 avril, place à EVEY, un ensemble composé de Jean Noël Ladouce au saxophone, Steve Desvaux à la basse, Patrick Desvaux à la guitare et Jalill Auckbaraulee à la batterie et aux percussions. Une formation riche qui promet un dialogue musical dynamique et immersif.

Le mercredi 15 avril, REZONANS | Mama Krea Ila Rio investit la scène avec une proposition sonore hybride. Le groupe réunit Vincent Nombro (claviers, basse et guitare baryton), Asheel Tymun (guitare, percussions, effets sonores et chœurs), Jason Kong (trompette et chœurs) et Ila Rio (chant principal, percussions électroniques et batterie). Une exploration entre acoustique et électronique.

Le mercredi 22 avril, le concert LAMOUR, LAVI & LAMOR | Mama Krea Sarah Honoré met en avant une approche sensible et poétique. Sarah Honoré, au chant, aux cordes et aux percussions, est accompagnée de Tharun Seeburruth aux claviers, MAO, voix et percussions.

Enfin, le mercredi 29 avril, le festival se poursuit avec le Samuel Laval Quintet. La formation rassemble Jérémie Augustin (claviers et basse), Fabien Gourdin (percussions et batterie), Nethaneel Sahye (guitare), Mervyn Padaruth (claviers) et Samuel Laval (claviers et saxophones), pour une performance collective riche en nuances.

Côté billetterie, les Grands Concerts sont accessibles à Rs 800 en prévente et à Rs 1 000 sur place, via Ticketbox.mu. Pour les plus passionnés, le Mama Kombo Pak offre un accès aux cinq Grands Concerts ainsi qu'à KRI, la soirée spéciale du 30 avril, pour Rs 3,000. Cette offre est valable jusqu'au 1er avril, avec seulement 50 passes disponibles, en vente sur Ticketbox.mu et Partyapp.mu.

Pour plus d'informations sur le festival, rendez-vous sur mamajaz.org.

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Rencontre avec Yvette Dantier, chanteuse et guitariste mauricienne

Pour vous mettre dans l'ambiance, nous vous proposons une mini-interview avec Yvette Dantier, chanteuse et guitariste mauricienne, qui ouvre les Grands Concerts de MAMA JAZ avec Fler Latmosfer, une performance placée sous le signe de l'intimité et de l'essentiel.

Qui est Yvette Dantier ?

Je suis moi, mauricienne, chanteuse et guitariste ; profondément influencée par la bossa nova, une musique qui a façonné ma manière d'habiter chaque note.

Aujourd'hui, je me tourne vers l'écriture et la composition de mes propres chansons avec Rien Ke Mwa. C'est une démarche de retour à soi, ce qui reste lorsqu'on enlève, couche après couche, pour ne garder que le vrai et l'essentiel.

C'est de là que naît ce choix de simplicité : une guitare, une voix et des harmonies.

Un espace où la musique ne cherche pas à remplir, mais à toucher, où le silence a autant de place que les mots et les notes.

Que représente MAMA JAZ à vos yeux, pour le territoire et pour le secteur professionnel des arts à Maurice ?

Pour moi, MAMA JAZ est un véritable espace de respiration artistique, un lieu où l'on découvre les artistes sous un autre jour.

C'est un festival qui valorise la création et nous offre l'occasion de voir des artistes sous une dimension qu'on ne voit pas ailleurs.

On n'a pas toujours l'espace, dans les circuits plus classiques, pour s'exprimer librement, et MAMA JAZ permet justement cela.

C'est ce qui en fait, à mes yeux, quelque chose de précieux pour le territoire et pour les artistes à Maurice.

Qu'est-ce qui distingue MAMA JAZ des autres festivals de Maurice et… de la planète ?

Ce qui distingue MAMA JAZ, c'est qu'on n'y vient pas pour consommer la musique, mais pour l'écouter vraiment.

Dans un monde où tout est bruit et distraction, MAMA JAZ crée un espace rare de silence, où chaque note et chaque souffle existent pleinement.

On s'y imprègne, on y respire la musique. C'est cette qualité d'écoute, presque sacrée même, qui rend l'expérience unique

Racontez-nous ce que Fler Latmosfer, votre mama kreasion en Grand Concert de MAMA JAZ, souhaite inspirer.

Déjà, j'adore ce nom de concert, parce qu'il est en lui-même une invitation à ressentir et à se reconnecter à ce qui nous entoure. Et pour moi, cette reconnexion passe forcément par soi-même.

C'est aussi quelque chose qui reflète profondément mon album : cette dualité entre le tangible et l'intangible, entre ce qu'on peut expliquer et ce qu'on ressent sans toujours pouvoir le nommer.

En ces temps de grands bouleversements dans le monde et à Maurice, comment vous sentez-vous à la veille du festival ?

Le bouleversement a toujours existé. Ce qui compte, c'est comment on choisit d'y répondre. Moi, je choisis la musique, la douceur et de créer un moment profondément positif.

Dans ces moments-là, je ressens encore plus le besoin de me reconnecter à la musique et de proposer quelque chose qui apaise, qui rassemble et qui fait du bien.

Quelles autres performances du festival allez-vous apprécier, hormis la vôtre ? Parlez-nous de ce qui vous inspire dans le programme de MAMA JAZ cet avril 2026 ?

J'ai vraiment l'embarras du choix. Il y a une telle diversité dans la programmation et chaque artiste propose un univers tellement différent.

J'ai envie de tout découvrir, de me laisser surprendre. C'est difficile de faire un choix quand autant de beaux projets s'offrent à vous, et c'est justement ça qui est inspirant dans MAMA JAZ.

Auriez-vous un message à passer pour inciter nos lecteurs à vivre MAMA JAZ ?

Venez avec curiosité, avec ouverture, sans attente.

MAMA JAZ n'est pas quelque chose qu'on consomme, c'est quelque chose qu'on vit.

Si vous prenez le temps d'écouter ces projets musicaux préparés avec tant d'acharnement, de dévotion et d'amour, vous ne pouvez que vivre quelque chose de profondément précieux.

J'ai hâte de partager ce moment avec vous.