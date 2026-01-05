Janvier à Maurice, c'est le vrai départ de l'année : on range les paillettes des fêtes et on repart direct sur des concerts, des soirées clubbing, des rendez-vous culturels, un gros week-end auto-moto, et un final musclé façon gala international. Préparez vos week-ends, bloquez vos dates : voici l'agenda de janvier à ne pas rater.
Bollywood Karma Night – « We Are Back! » à Marina Garden le samedi 10 janvier
Après 2 ans d'attente, la Bollywood Karma Team revient pour une nuit qui annonce « dancefloor jusqu'à l'aube ». C'est aussi la sortie officielle de Bollywood Karma Vol. 4. Aux platines : DJ ANI & DJ ABI, avec des guests annoncés, dont DJ GULU et Spiky V, plus des invités surprise à révéler.
Infos pratiques :
- Lieu : Marina Garden, Port Louis (ex-Docks Lounge)
- Date : samedi 10 janvier 2026
- Horaires : de 20 h 00 jusqu'à l'aube
- Dress code : noir
- Tickets : prévente Rs 300 / sur place Rs 500
- Réservations : 57408018 & 59641834
Mineurs : autorisés si accompagnés d'un membre de la famille
TRASMAN au Café du Vieux Conseil le samedi 10 janvier (18+)
Même date, autre ambiance : TRASMAN arrive pour une expérience centrée à 100 % sur le dancefloor, sans barrières ni VIP, avec une scénographie immersive. Line-up international : Miley Serious (FR), LU2K (USA) et GЯEG (MRU). Idéal si vous voulez commencer l'année version « club de Port-Louis, brut et efficace ».
Infos pratiques :
- Lieu : Café du Vieux Conseil, Port-Louis
- Date : samedi 10 janvier 2026
- Ambiance : club, immersive, no-fuss, 18+
- Tickets : Early Bird annoncé sold out / Regular en prévente
ThirdThursday networking (Ouest) le jeudi 15 janvier (matin)
Un rendez-vous pro pour bien démarrer l'année côté réseau : rencontre « ThirdThursday » dans l'Ouest, avec un talk de François Toussaint (The Fit Factor) sur l'importance de la santé dans l'entrepreneuriat. L'événement est gratuit, mais l'esprit est de consommer une boisson sur place pour soutenir le lieu.
Infos pratiques :
- Date : jeudi 15 janvier 2026
- Horaires : 9 h 30 – 11 h 00
- Lieu : Ava Bistrot (Ouest)
- Entrée : gratuite (consommation encouragée)
« Des Premiers Pas à la Scène – The Making of a Dancer (star) » au Caudan Arts Centre le samedi 17 janvier
Une proposition scénique qui parle de danse autrement : le chemin, la discipline, le corps, l'ambition, les doutes et la scène. Un bon plan si vous voulez une sortie culturelle « belle et inspirante », sans tomber dans le cliché.
Interprété par des élèves de l'Elite Dance School de 5 à 40 ans, ce show met en lumière l'engagement et la passion dans l'art de la danse.
Infos pratiques :
- Lieu : Caudan Arts Centre, Port-Louis
- Date : samedi 17 janvier 2026
- Heure : 18 h 00
- Tarifs : VIP Rs 600 / Standard Rs 500
Eric Moralès en live au Black Pirates (Nautica, Rivière Noire) le samedi 17 janvier
Soirée « génération culte » au Black Pirates : Eric Moralès en live, des tubes que tout le monde connaît, et une ambiance parfaite pour un samedi soir côté Ouest (dîner + musique, sans prise de tête).
Infos pratiques :
- Lieu : Black Pirates Restaurant, Centre commercial Nautica, Rivière Noire
- Date : samedi 17 janvier 2026
- Heure : à partir de 20 h 00
- Réservations : 483 4008
Auto-Moto Recon Expo 2026 au SVICC (Pailles) sur 3 jours
Le gros rendez-vous pour les fans de voitures/motos, accessoires, gadgets, tuning, stands, et food court. Un format « on vient pour regarder… et on repart avec une idée de projet ».
Infos pratiques :
- Lieu : SVICC, Pailles
- Dates : 3 jours (fin janvier 2026)
- Stands : reconditionné, motos, accessoires, tuning, food court
- Infos : booking de stands et renseignements via l'organisateur Moris Expo
« An Absolute Turkey » au Caudan Arts Centre le samedi 24 janvier
Un spectacle en anglais au Caudan, inspiré de l'œuvre de Georges Feydeau. Cette pièce vivante et pleine d'humour est portée par un ensemble d'acteurs adultes formés au Caudan Arts Centre. Attendez-vous à une série de situations absurdes, de quiproquos et de rebondissements hilarants, tous servis avec timing et énergie. C'est une soirée théâtre légère, très rythmée et accessible à un large public.
Infos pratiques :
- Lieu : Caudan Arts Centre, Port-Louis
- Date : samedi 24 janvier 2026
- Heure : 19 h 30
- Tarif : Standard Rs 450
QUOIQUE, chroniques d'un quidam qui doute au Caudan Arts Centre le samedi 31 janvier
Un spectacle qui mêle théâtre et musique et explore les questionnements d'un personnage ordinaire face aux aléas de la vie. Avec humour, tendresse et réflexions subtiles, cette création invite à une expérience à la fois drôle et émotive, où performance scénique et compositions musicales se complètent pour captiver le public.
Infos pratiques :
- Lieu : Caudan Arts Centre, Port-Louis
- Date : samedi 31 janvier 2026
- Heure : 19 h 30
- Tarifs : VIP Rs 1000 / Première Rs 800 / Seconde Rs 600
Gala International Muay Thai & Boxe au Côte d'Or National Sports Complex le samedi 31 janvier
Gros final de mois : un gala qui mélange combats de haut niveau (Muay Thai + boxe anglaise) et mise en scène premium avec show lumière, DJ set et performances d'artistes mauriciens annoncés. L'idée : le ring comme un spectacle, avec une ambiance chic et immersive.
Infos pratiques :
- Lieu : Côte d'Or National Sports Complex
- Date : samedi 31 janvier 2026
- Ouverture des portes : 18 h 00
- Sur place : boissons & nourriture en vente
- Parking : libre et gratuit à l'extérieur (premier arrivé, premier servi)
- Note : Early Bird annoncé jusqu'au 31 décembre à 16h
En janvier, Maurice ne « redescend » pas : elle réaccélère. À vous de composer votre tournée de début d'année.