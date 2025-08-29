Pèlerinage de Père Laval – 9 septembre 2025

Chaque année en septembre, des milliers de fidèles et visiteurs de toutes confessions se rendent au sanctuaire de Père Jacques-Désiré Laval à Sainte-Croix, Port-Louis. Véritable icône de la foi à Maurice, ce missionnaire français du XIXᵉ siècle est reconnu pour les nombreux miracles qui lui sont attribués, conférant au lieu une atmosphère comparable à celle de Lourdes.

Père Laval, décédé en 1864, fut béatifié en 1979 lors d'une visite du pape Jean-Paul II. Durant ses 23 années d'activité à Maurice, il a converti près de 67 000 personnes au christianisme, laissant une empreinte durable sur l'île. Le pèlerinage est une occasion de vivre un moment de recueillement intense, mais aussi d'observer la ferveur collective et les traditions locales qui se perpétuent depuis plus d'un siècle.

Infos pratiques :

Lieu : Sanctuaire de Sainte-Croix, Port-Louis

Date : mardi 9 septembre 2025

Transport : bus depuis Immigration Square (direction « Cité La Cure » ou « Père Laval »)

Public : tous publics

Le pèlerinage de Père Laval reste un moment fort de spiritualité et de rassemblement, où foi, histoire et culture mauricienne se rencontrent, apportant une pause contemplative au cœur de la rentrée.

Cinéma en plein air – Mamma Mia! – Amphithéâtre de Telfair – 12 septembre 2025

Le cinéma en plein air revient à l'amphithéâtre de Telfair avec la projection du film culte Mamma Mia!, en version originale. Plongez dans cette comédie musicale pétillante où Sophie, à la veille de son mariage, invite secrètement les trois anciens amours de sa mère Donna. Rires, émotions et tubes inoubliables d'ABBA sont au programme pour une soirée conviviale et festive.

Infos pratiques :

Lieu : Amphithéâtre de Telfair, Engen Réduit, Moka

Date : vendredi 12 septembre 2025

Heure : 19 h

Durée : 2 h

Conditions : projection en plein air, version originale, possibilité de repli en intérieur en cas de mauvais temps

Des offres de restauration et de boissons seront disponibles sur place pour compléter l'expérience, tandis qu'en cas de pluie, la projection sera déplacée à L'Atrium, à proximité.

CIEL Ferney Trail 2025 – Ferney – 13 septembre 2025

Le CIEL Ferney Trail est l'un des trails les plus populaires de Maurice, rassemblant chaque année plus de 3 500 participants. L'édition 2025 aura lieu le samedi 13 septembre et proposera plusieurs formats adaptés à tous les niveaux.

Courses et horaires :

SunLife 5 km fun run – Accessible dès 6 ans, traverse rivières et sentiers boueux de La Vallée de Ferney. Départ : 09h30 – Dénivelé : 54 m.

CIEL 10 km – Pour trailers amateurs à partir de 12 ans. Parcours dans la réserve naturelle de La Vallée de Ferney avec vues panoramiques sur le lagon Sud-Est. Départ : 08h00 – Dénivelé : 400 m+.

Inscription : ouverte depuis le 18 avril 2025 via ferney.mu

Le trail incontournable de Maurice invite à explorer La Vallée de Ferney à pied. Deux formats : 5 km (dès 6 ans) pour les familles et 10 km (dès 12 ans) pour les amateurs de trail. Une aventure sportive et panoramique, au cœur de la nature.

Rahul Suntah – Piano Fantasia – 17 septembre 2025

Après un concert à guichets fermés l'an dernier, Rahul Suntah revient avec Piano Fantasia, un programme encore plus ambitieux combinant arrangements virtuoses de tubes pop, Bollywood et séga, musiques de films et compositions originales de son prochain album. Originaire de Maurice et pianiste de renommée internationale, Rahul explore la frontière entre musique classique et populaire, en utilisant des techniques innovantes et des installations de synthé et looping.

Infos pratiques :

Lieu : Caudan Arts Centre

Date : mercredi 17 septembre 2025

Heure : 19 h 30

Durée : 1 h 30

Tarifs : VIP Rs 1 200 / Standard Rs 900

Le public pourra ainsi découvrir toute la richesse expressive du piano acoustique dans un concert bilingue (anglais, français, créole mauricien).

Trois Femmes Ordinaires – Pièce d'Ananda Devi – 19 & 20 septembre 2025

IMMEDIA présente Trois Femmes Ordinaires, pièce écrite par Ananda Devi et mise en scène par Gaston Valayden, assisté de Jean Claude Catheya.

Par une nuit de pluie et de vent, trois amies – Charlene, Mariam et Veena – se retrouvent dans la maison de cette dernière après avoir accompli un acte abominable : elles ont planifié et commis le meurtre du mari de Mariam, Jibril. Pourtant, elles semblent être des femmes ordinaires.

Infos pratiques :

Lieu : Le Caudan Waterfront

Dates : vendredi 19 et samedi 20 septembre 2025

Heure : 20 h

Durée : 1 h 15

Tarifs : Stalls VIP Rs 800 / Stalls Standard Rs 600 / Balcony Rs 500

Langue : français

Cette création interroge les motivations et l'ombre de la violence cachée derrière le quotidien.

Théâtre : L'Embarras Du Choix – 23 & 24 septembre 2025

IMMEDIA présente L'Embarras Du Choix, pièce de Sébastien Azzopardi et Sacha Danino, nominée aux Molières 2022 dans la catégorie Meilleure comédie. Cette comédie de boulevard interactive met en scène Max, 35 ans, confronté à des choix cruciaux dans sa vie. Paralysé par la peur de se tromper, il sollicite le public pour décider de l'orientation de son histoire, qu'il s'agisse d'amour, de travail, d'amitié ou de famille.

Infos pratiques :

Lieu : Caudan Arts Centre

Dates : mardi 23 et mercredi 24 septembre 2025

Heure : 20 h

Durée : 1 h 45

Tarifs : Orchestre Rs 1 400 / Rs 1 200, Balcon Rs 900

Langue : français

Rythmé par une succession de quiproquos, secrets et situations comiques, le spectacle séduit par sa fraîcheur et son humour, offrant une soirée à la fois divertissante et participative.

RE-UNION : Crossbreed Supersoul – 26 septembre 2025

Le Café du Vieux Conseil accueille RE-UNION : Crossbreed Supersoul, un concert qui promet de revisiter les morceaux qui ont marqué vos vies. Ce retour unique offre aux amateurs de soul et de rythmes contemporains l'occasion de retrouver l'énergie et la virtuosité de ce groupe, pour une soirée musicale intense et mémorable.

Infos pratiques :

Lieu : Café du Vieux Conseil, Port-Louis

Date : vendredi 26 septembre 2025

Heure : 19 h – minuit

Conditions : accessible à tous, soirée debout, ambiance live

Mini-Cours de Jardinage Bio – VermiCompost Mauritius – 13, 20, 27 septembre 2025

VermiCompost Mauritius propose un mini-cours pratique de jardinage biologique pour tous ceux qui souhaitent cultiver leurs propres fruits, légumes et herbes aromatiques, sans produits chimiques.

Au programme :

Secrets du sol : choisir et préparer le bon sol pour des cultures saines

Recyclage et compost : transformer vos déchets en engrais naturel

Propagation des plantes : techniques pour semis, boutures et jeunes plants

Plantation réussie : méthodes éprouvées pour une croissance forte et des récoltes abondantes

À l'issue de ce cours, vous serez capable de cultiver vos propres produits bio, de réduire vos dépenses alimentaires et de diminuer votre impact écologique, tout en créant un jardin florissant et durable.

Infos pratiques :

Lieu : Circonstance, St. Pierre, Moka

Dates : samedis 6, 13, 20 et 27 septembre 2025

Heure : 10 h – 12 h

Durée : 2 h par session

Tarif : Rs 1 250

Conditions : atelier pratique, adapté aux débutants et aux amateurs, en extérieur, places limitées

Cet atelier, réparti sur quatre samedis, permet de transformer votre passion pour la nature en compétence durable, tout en adoptant des méthodes respectueuses de l'environnement.

SOLMARA – 27 septembre 2025

SOLMARA propose une expérience unique où le coucher du soleil se transforme en un moment d'énergie et de bonne humeur. L'événement mêle musique, danse, yoga et cacao pour une immersion complète dans des rythmes envoûtants et une ambiance conviviale.

L'après-midi débute par des séances de yoga et de méditation douce, suivies de performances musicales et dansantes qui font monter l'énergie du public, créant un moment de partage et de bien-être.

Infos pratiques :

Lieu : Ébène Recreational Park

Date : samedi 27 septembre 2025

Heure : 16 h – 20 h

Tarifs : billet normal Rs 1 500 / billet VIP Rs 2 500

Conditions : événement familial et immersif, places limitées

West Coast Vice – 27 septembre 2025

West Coast Vice promet une nuit torride, mêlant l'énergie des soirées parisiennes à une touche tropicale mauricienne.

Le line-up inclut :

Naomi Clement, résidente de Rinse France

Des DJs locaux de renom

Infos pratiques :

Lieu : Big Willy's, Tamarin

Date : samedi 27 septembre 2025

Heure : 22 h – 5 h

Tarif : Rs 700 (Phase 1)

Conditions : événement pour adultes, ambiance clubbing, dancefloor debout, places limitées

Cette soirée électro invite les amateurs de musique à danser jusqu'au petit matin sur des sets soigneusement sélectionnés pour créer une ambiance intense et immersive.

Septembre à Maurice se révèle être un mois idéal pour conjuguer rentrée scolaire pour celles et ceux concernés et loisirs. Entre concerts, spectacles interactifs, activités sportives et ateliers immersifs, il est possible de retrouver un souffle de liberté et de convivialité avant le rythme effréné du quotidien. Ces événements offrent une parenthèse de plaisir, de culture et de découverte, idéale pour se ressourcer, partager des expériences en famille ou entre amis et commencer la rentrée en douceur.