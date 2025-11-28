Charity Christmas Market au Château de Labourdonnais le jeudi 4 décembre

Un marché de Noël caritatif dans les jardins d'un château : difficile de faire plus féerique. Le Château de Labourdonnais accueille une sélection d'artisans et de créateurs locaux : bijoux, accessoires, déco, art de table, textiles, produits bien-être… L'occasion de faire ses emplettes de Noël dans un cadre patrimonial sublime, tout en soutenant une bonne cause.

Infos pratiques :

Lieu : Jardins du Château de Labourdonnais

Date : jeudi 4 décembre 2025

Horaires : 10 h – 18 h

Entrée : gratuite pour tous

Ambiance : marché caritatif, artisans locaux, stands F&B, sortie en famille

Blakkayo & Friends en live à Lakaz Cascavelle le vendredi 5 décembre (18+)

Blakkayo rassemble sa famille d'artistes pour un live explosif à Lakaz Cascavelle. Entouré de Murvin Clelie, Tian, Tikenzo, Bruno Raya, Oeson, Tii Dams et Yohan, il enchaîne featurings, clins d'œil et moments de pure complicité scénique, porté par Otentik Groove. En fin de soirée, DJ Dilan prend le relais pour un set jusqu'au bout de la nuit. Reggae, seggae et vibes 100 % mauriciennes au programme.

Infos pratiques :

Lieu : Lakaz Cascavelle

Date : vendredi 5 décembre 2025

Line-up : Blakkayo, Murvin Clelie, Tian, Tikenzo, Bruno Raya, Oeson, Tii Dams, Yohan

Musiciens : Otentik Groove

After : DJ Set by Dilan

Restauration : F&B en vente sur place (pas d'apport extérieur)

Tickets : plus chers sur place – arrivez tôt

Projection en plein air : « The Christmas Chronicles » à Moka le vendredi 5 décembre

À Moka, Noël commence sous les étoiles. L'amphithéâtre de Telfair accueille la projection de « The Christmas Chronicles », comédie familiale où deux enfants embarquent malgré eux dans une nuit mouvementée pour sauver Noël aux côtés du Père Noël. Sur place, un large choix de food & beverage le long de Telfair La Promenade, et un plan B prévu en cas de mauvais temps : la séance est rapatriée à l'Atrium, pas d'annulation au programme.

Infos pratiques :

Lieu : Amphithéâtre de Telfair (repli : Atrium de Telfair)

Date : vendredi 5 décembre 2025

Heure : à partir de 19 h 30

Ambiance : cinéma en plein air, food court, soirée famille

Film : « The Christmas Chronicles » (VF ou VOST selon la programmation)

6 Bel Ser : Komiko au Trianon Convention Centre le samedi 6 décembre

Pour la 9ᵉ édition du Festival du Rire, Miselaine Duval et la troupe Komiko reviennent avec une nouvelle folie scénique : 6 Bel Ser. Un mariage qui tourne au fiasco, une mariée enlevée par le demi-frère du futur époux, des belles-sœurs en panique, des beaux-frères surexcités, un policier dépassé et un prêtre entraîné malgré lui dans la course… La pièce déroule des quiproquos, des situations absurdes et de l'humour bien corsé dans la pure veine Komiko.

Infos pratiques :

Lieu : Trianon Convention Centre (TCC)

Date : samedi 6 décembre 2025

Heure : soirée (ouverture des portes vers 19 h)

Spectacle : création Komiko 6 « Bel Ser » (langue : créole mauricien)

Restauration : F&B en vente sur place

Tarif : un seul prix, pas de tarif enfant

Couture for a Cause : défilé solidaire à l'IFM le samedi 6 décembre (18+)

À l'IFM de Rose-Hill, la mode se fait manifeste. Dans « Couture for a Cause », le designer mauricien Fabien Fauzou présente un défilé narratif autour du thème « De fil en fil, je me suis tissé ». Chaque silhouette racontera un fragment de parcours : les débuts modestes, la résilience, la reconnaissance, l'engagement. Sur le catwalk, les mannequins de Gold Models et des freelances mettront en valeur des pièces où couture, émotion et identité ne font qu'un. Le tout au profit de Caritas et de l'ONG Ti Rayons Soleil.

Infos pratiques :

Lieu : Institut Français de Maurice, Rose-Hill

Date : samedi 6 décembre 2025

Thème : « De fil en fil, je me suis tissé »

Designer : Fabien Fauzou

Bénéficiaires : Caritas & Ti Rayons Soleil

Christmas Market à Ruisseau Créole le samedi 6 décembre

Ruisseau Créole se met aux couleurs de Noël avec un grand marché festif entre lagon et montagne. Au programme : 37 boutiques ouvertes, 45 exposants, animations pour enfants, ateliers créatifs, concerts live (DJ Junior, Yvette Dantier, EMA), chants de Noël, Food Avenue et collecte de cadeaux pour les enfants d'Enfants du Soleil (Rodrigues). Un rendez-vous idéal pour conjuguer shopping responsable et esprit de Noël.

Infos pratiques :

Lieu : Ruisseau Créole, La Mivoie, Rivière Noire

Date : samedi 6 décembre 2025

Horaires : 10 h – 17 h

Animations : live music, ateliers enfants, Christmas carols, Food Avenue

Action solidaire : collecte de cadeaux (3–11 ans, non emballés) au profit d'Enfants du Soleil

Santa's Summer Market à Savannah le samedi 6 décembre

À Savannah, le Père Noël arrive… en mode été. Le Santa's Summer Market réunit une quarantaine d'artisans locaux à La Place de Gros Bois : déco, créations originales, cadeaux faits main, gourmandises et ambiance estivale. Le tout dans un cadre verdoyant, avec des animations pour les plus petits et une atmosphère conviviale qui sent bon les fêtes au soleil.

Infos pratiques :

Lieu : La Place de Gros Bois, Savannah

Date : samedi 6 décembre 2025

Horaires : 10 h – 17 h

Back in the Days avec David Vendetta au LUX* Grand Gaube le samedi 6 décembre (18+)

Retour dans l'âge d'or de la dance music. Le concept « Back in the Days » pose ses platines au LUX* Grand Gaube pour une édition spéciale avec David Vendetta en headliner. Au menu : hits électro-house des années 90–2000, politique “no phone” pour vivre le moment pleinement, coucher de soleil, dancefloor à ciel ouvert et ambiance clubbing chic sur la côte nord.

Infos pratiques :

Lieu : LUX* Grand Gaube

Date : samedi 6 décembre 2025

Horaires : 14 h – 22 h 30

Headliner : David Vendetta

Politique : interdit aux mineurs, « no phone policy »

Billetterie : plusieurs phases (Super Early Bird, Early Bird, Phase 1 & 2) sur Partyapp

One Live Muzik Festival : Danakil au Café du Vieux Conseil les 6 & 9 décembre

Figure majeure du reggae français, Danakil s'offre un double rendez-vous intimiste au Café du Vieux Conseil. Le 6 décembre, le groupe déploie son set live complet : cuivres, basses profondes et refrains engagés. Le 9 décembre, place à une version acoustique plus épurée, à partager au plus près des musiciens.

Infos pratiques :

Lieu : Café du Vieux Conseil, Port-Louis

Dates : samedi 6 décembre (concert live) & mardi 9 décembre (set acoustique)

Ambiance : festival en format club, deux soirées complémentaires

Restauration : F&B sur place

Festival du Film au Féminin : 6ᵉ édition à l'IFM du 8 au 12 décembre

À l'Institut Français de Maurice, le 7ᵉ art se conjugue au féminin. Pendant cinq jours, le Festival du Film au Féminin propose des projections, des débats, des masterclasses et des expositions autour du regard des femmes au cinéma. Parmi les invitées : Emmanuelle Béart, Andréa Bescond et Véronique Le Bris. Au programme : « Quand tu seras grand », « L'Étreinte », le documentaire « Un silence si bruyant », une masterclass sur la place des femmes dans le cinéma et un vernissage d'exposition.

Infos pratiques :

Lieu : Institut Français de Maurice, Rose-Hill

Dates : du lundi 8 au vendredi 12 décembre 2025

Accès : séances gratuites sur inscription (places limitées)

Mingle : soirée peinture & vin au Caudan le vendredi 12 décembre

Mingle propose une soirée cosy au Caudan Arts Centre : vous choisissez une œuvre à reproduire, vous peignez pas à pas, accompagné par une équipe dédiée… tout en dégustant un cheeseboard et quelques verres (avec ou sans alcool). Vous repartez avec votre toile, prête à être offerte ou accrochée. Une parenthèse slow dans la frénésie de décembre.

Infos pratiques :

Lieu : Caudan Arts Centre, Port-Louis

Date : vendredi 12 décembre 2025

Horaires : 17 h 30 – 20 h 30

Tarif : 1 900 Rs par personne (matériel, snacks & boissons inclus)

Ambiance : atelier créatif + apéro, soirée en petit comité

Live Session : OSB Crew & Bilygane + Blakkayo en showcase le vendredi 12 décembre (18+)

Oasis Boulevard se transforme en bastion du reggae/seggae le temps d'une Live Session musclée : Bilygane & The Wavy Jammers et OSB Crew enchaînent les sets jusqu'à minuit. Puis direction Shotz à Flic-en-Flac, où Blakkayo rejoint Yohan, Momo et Tii Dams pour un showcase exclusif façon « after ». Une seule soirée, deux spots, trois vibes fortes : c'est le programme signé Jorez Box.

Infos pratiques :

Lieu : Oasis Boulevard puis Shotz, Flic-en-Flac

Date : vendredi 12 décembre 2025

Line-up : Bilygane & The Wavy Jammers, OSB Crew, Blakkayo, Yohan, Momo, Tii Dams

Format : 2 concerts live + 1 showcase

Ambiance : reggae & seggae jusqu'à tard

Protez Nou Lagon 4 à Grand-Gaube le samedi 13 décembre

Protez Nou Lagon revient pour sa 4ᵉ édition au stade Sir Gaëtan Duval, avec un concept toujours plus ambitieux : journée éco-village puis grand concert. Le matin et jusqu'en début d'après-midi, des ateliers pédagogiques, des animations, des ONG, des expositions et des activités pour enfants sensibilisent à la protection des lagons. À partir de 15h, une longue affiche d'artistes mauriciens prend le relais sur scène : The Prophecy, Sayaa, Bilygane, Zotsa, Berty Fleury, Rootsboyz, Lyonsquad, et bien d'autres, avec Bruno Raya, Dovic & Ton Simon en MC.

Infos pratiques :

Lieu : Stade Sir Gaëtan Duval, Grand-Gaube

Date : samedi 13 décembre 2025

Horaires : village écolo 10 h – 14 h / concert à partir de 15 h

Entrée : gratuite pour les enfants de moins de 12 ans

Euphony : Bollywood Live au SVICC le samedi 20 décembre

Les stars d'India's Got Talent prennent possession du SVICC. Le groupe Euphony, venu de Mumbai, propose un show où se rencontrent voix, beatbox, percussions, guitare et réinterprétations de Bollywood fusion. En première partie, le groupe mauricien Ebanez chauffe la scène avec une heure de live avant de laisser place à un concert hautement énergique, entre modernité et tradition.

Infos pratiques :

Lieu : SVICC, Pailles

Date : samedi 20 décembre 2025

Début du concert : 19 h (Ebanez en première partie, 19 h – 20 h)

Ambiance : Bollywood, rock fusion, a cappella

Restauration : F&B en vente sur place (pas d'apport extérieur)

Offre : Early Bird jusqu'au 16 novembre

Leritaz Sega : 3ᵉ édition au Hennessy Park Hotel le samedi 20 décembre (18+)

Le Hennessy Park Hotel accueille une nouvelle édition de Leritaz Sega, célébration du séga dans toute sa splendeur. Jason Lejuste, Didier Clarel, Sylvain Kaleecharan, Bruno Mooken, Nancy Derougere et Mario Justin revisitent leurs classiques, accompagnés par Otentik Groove. Entre « Cécilia », « Babani Sega » et « Misie Olivier », la soirée rend hommage à un patrimoine musical bien vivant, avec DJ set pour prolonger la soirée.

Infos pratiques :

Lieu : Hennessy Park Hotel, Ébène

Date : samedi 20 décembre 2025

Ambiance : concert live 100 % séga, suivi de DJ set

Artistes : Jason Lejuste, Didier Clarel, Sylvain Kaleecharan, Bruno Mooken, Nancy Derougere, Mario Justin

Musiciens : Otentik Groove

DDD Presents: Y2K Christmas Edition au N'Joy le vendredi 26 décembre (18+)

Le 26 décembre, N'Joy se transforme en machine à remonter le temps. David Jay, Patrice d'Avrincourt et Lp enchaînent les hits des années 2000 à 2020 : Sean Paul, Britney, Beyoncé, Christina Aguilera, Lady Gaga, Black Eyed Peas… Une soirée à la sauce Y2K, les pieds dans le sable, sous les étoiles, avec un invité surprise venu de La Réunion pour compléter le line-up.

Infos pratiques :

Lieu : N'Joy, Grand-Baie

Date : vendredi 26 décembre 2025

Ambiance : pop, RnB, hip-hop & club bangers 2000–2020

Line-up : David Jay, Patrice d'Avrincourt, Lp + guest de La Réunion

Restauration : F&B sur place (pas d'apport extérieur)

Accès : événement réservé aux détenteurs de billets Otayo

Shalma Festival : A Gathering for Joy le samedi 27 décembre

Le Shalma Festival revient avec une promesse : faire vibrer l'île au rythme de la techno mélodique. Trois têtes d'affiche internationales – KOROLOVA, KRISMI et AVIS VOX – se relayent sur une scène monumentale, avec sonorisation haut de gamme, lights futuristes et show visuel immersif. En plus de la musique, le festival propose des dômes géodésiques VVIP pour une expérience de luxe en petit comité.

Infos pratiques :

Date : samedi 27 décembre 2025

Style : techno deep, mélodique & euphorique

Line-up : KOROLOVA, KRISMI, AVIS VOX

Gad Elmaleh : Lui-Même au SVICC le dimanche 28 décembre

Quatorze ans après sa dernière venue, Gad Elmaleh remonte sur scène à Maurice avec « Lui-Même », son nouveau one-man-show. Un spectacle plus intime où l'humoriste se confie sur le temps qui passe, la famille, le succès, les doutes… sans renoncer aux mimiques, aux personnages et à l'autodérision qui ont fait sa réputation. Entre rires francs et moments de tendresse, Gad offre un grand final de fin d'année au SVICC.

Infos pratiques :

Lieu : SVICC, Pailles

Date : dimanche 28 décembre 2025

Langue : français

Durée : env. 1 h 30

Ouverture des portes : 17 h

Début du spectacle : 19 h

New Year's Eve Gala : LUX* Grand Gaube le mercredi 31 décembre 2025

Pour clôturer l'année en beauté, LUX* Grand Gaube propose une soirée de réveillon aussi festive qu'élégante, dans l'un des plus beaux cadres de la côte nord. À partir de 23 h, l'hôtel déroule un programme festif qui mêle haute gastronomie, musique live, animations premium et célébration sous les étoiles, avant de basculer en 2026 dans une ambiance club jusqu'à 3 h du matin.

Entre palmiers, lagon et installations lumineuses spécialement conçues pour l'occasion, l'expérience promet un réveillon mémorable dans un style chic et tropical.

À quoi s'attendre ?

Soirée du Nouvel An en bord de mer

Dîner festif & animations culinaires

Musique live et DJ sets

Décoration et ambiance « festive season » LUX*

Célébration jusqu'à 03h

Expérience premium ouverte aux résidents et non-résidents (sur réservation)

Restauration & boissons : inclus selon formule choisie (pas d'apport extérieur)

En décembre, Maurice enchaîne marchés de Noël, concerts, festivals et soirées. Il y a un événement pour chaque envie… et souvent plusieurs le même jour. À vous de composer votre propre tournée des fêtes !