Moktoberfest – Les week-ends bavarois de Flic en Flac - Les 4, 5, 11 et 12 octobre

Deux week-ends festifs aux allures d'Oktoberfest débarquent à l'Oasis Boulevard ! Sur place, on retrouve tout ce qui fait le charme de cette tradition : bières artisanales locales et internationales, gastronomie à la touche bavaroise, DJs, artistes mauriciens, animations et concerts pour prolonger la fête jusque tard dans la soirée. Ambiance conviviale, rires et bonne humeur garantis dans ce village balnéaire transformé en temple de la convivialité.

Infos pratiques :

Lieu : Oasis Boulevard, Flic en Flac

Dates : samedi 4 & dimanche 5, samedi 11 & dimanche 12 octobre 2025

Horaires : toute la journée, concerts en soirée

Accès : entrée libre

A lire également Les événements à ne pas manquer à l'île Maurice en septembre

Le rendez-vous des gourmands : saveurs locales et découvertes artisanales le samedi 4 octobre

Ce marché culinaire revient pour une nouvelle édition au Domaine de Labourdonnais. L'occasion rêvée de rencontrer une trentaine d'artisans passionnés et de déguster leurs créations : miels, confitures, pâtisseries, spécialités rodriguaises, douceurs sucrées et salées, boissons artisanales… Un moment gourmand à partager en famille ou entre amis, dans un cadre verdoyant.

Infos pratiques :

Lieu : Quartier des Serres, Domaine de Labourdonnais

Date : samedi 4 octobre 2025

Horaires : 9 h – 14 h

Tarifs : entrée et parking gratuits

Echoes of the North – Vibes électro sur la plage le samedi 4 octobre

Cap au nord pour une beach party d'exception au LUX* Grand Gaube. En tête d'affiche, Jazzy Becker, DJette originaire d'Ibiza, connue pour ses sets mêlant afro-house, chill et techno organique. Entourée de DJs locaux, elle promet une journée de fête les pieds dans le sable, avec des rythmes tribaux et une ambiance boho chic.

Infos pratiques :

Lieu : LUX* Grand Gaube

Date : samedi 4 octobre 2025

Horaires : 12 h – 22 h 30

Tarifs : Rs 1 000 à Rs 3 000 selon le pass (Early Bird disponibles)

Dress code : boho chic

A lire également Les événements à ne pas manquer à l'île Maurice en août

The Prophecy – 10 An Ansam le samedi 4 octobre

Dix ans déjà que The Prophecy fait vibrer Maurice et au-delà. Pour célébrer cette décennie, le groupe investit la scène du Big Willy's avec ses invités : Bilygane, Ludmila, Mr Love, Jakim et Mario Justin. Entre reggae, seggae et surprises inédites, la soirée promet d'être mémorable.

Infos pratiques :

Lieu : Big Willy's, Tamarin

Date : samedi 4 octobre 2025

Heure : 20 h

Tarifs : prévente Rs 800 / sur place Rs 1 000

King – Le plus grand concert gospel de Maurice le samedi 4 octobre

Pour fêter ses 30 ans de carrière, King offre une soirée exceptionnelle où 15 nouveaux titres seront dévoilés aux côtés de ses classiques les plus aimés. Trois heures de communion musicale dans une atmosphère de louange et de partage spirituel.

Infos pratiques :

Lieu : Trianon Convention Centre

Date : samedi 4 octobre 2025

Heure : 19 h

Durée : environ 3 h

Tarifs : à partir de Rs 900

A lire également Les événements à ne pas manquer à Maurice en juillet

Zulu ek so Tribu – Lokal Pulse au Hennessy le 4 octobre

Avec sa voix profonde et ses rythmes métissés, Zulu revient avec sa tribu pour un concert envoûtant. Le show sera suivi d'un after festif avec Afrojunkie et DJ Fafa aux platines.

Infos pratiques :

Lieu : Hennessy Park Hotel, Ébène

Date : samedi 4 octobre 2025

Heure : 18 h

Tarifs : prévente Rs 700 / sur place Rs 900

Drink & Draw « Inspired by Gustav Klimt » le dimanche 5 octobre

Un concept original qui mêle art et détente. Au programme : crayons, pinceaux, inspiration autour de l'univers coloré et symbolique de Gustav Klimt, accompagnés de snacks, vins et bières à volonté. Pas besoin d'être un artiste confirmé, l'essentiel est de s'amuser et de créer.

Infos pratiques :

Lieu : Okiya & Linguini, Cascavelle Shopping Center

Date : dimanche 5 octobre 2025

Heure : 16 h

Tarifs : Rs 1 800 (matériel, encadrement et boissons inclus)

Hard Warrior Obstacle Course Challenge le 7 octobre

Avis aux amateurs de sensations fortes : l'incontournable course d'obstacles revient à 7 Cascades. Parcours boueux, cordes, rivière, épreuves par équipe ou individuelles… L'événement se décline en plusieurs formats, dont une version kids, pour une journée sportive et fédératrice.

Infos pratiques :

Lieu : 7 Cascades

Date : mardi 7 octobre 2025

Horaires : toute la journée

Catégories : adultes, équipes, enfants

Inscriptions : en ligne sur www.sportevents.mu

Patyatann – Lancement de l'album Lanwit · Lizour le 7 octobre

Sous la pleine lune, Patyatann présente son nouvel album-livre, entre légendes, contes et poésie. Une soirée immersive qui mêle musique, patrimoine et rencontre avec le public.

Infos pratiques :

Lieu : amphithéâtre de l'Institut Français de Maurice

Date : mardi 7 octobre 2025

Heure : 19 h

Accès : gratuit pour les enfants de moins de 12 ans

Bal Sawale Vol. 6 – L'édition Silver - 11 octobre

Le rendez-vous des amateurs de séga et de musique populaire est de retour à Riche Terre ! Bal Sawale, désormais dans sa sixième édition, promet une soirée enflammée avec Vergino, Valo et Yohan sur scène, accompagnés de DJs tels que Kinsley M, DJ Ani et DJ Bryan.

Au programme : danse, rires et ambiance familiale, le tout dans une atmosphère conviviale où la musique et le partage sont rois. L'événement se veut accessible à tous, avec restauration et boissons disponibles sur place pour compléter l'expérience.

Infos pratiques :

Lieu : Domaine Business Park, Riche Terre

Date : samedi 11 octobre 2025

Horaires : à partir de 19 h

Tarifs : adultes Rs 450 / enfants (5 à 10 ans) Rs 200

Restauration : nourriture et boissons disponibles sur place

Ébène City Run – La Cybercité s'illumine le 17 octobre

Des centaines de coureurs sont attendus pour cette course nocturne qui fait battre le cœur d'Ébène. C'est un rendez-vous caritatif et festif, avec une ambiance électrique dans les rues.

Infos pratiques :

Lieu : départ Tribeca Mall, Ébène

Date : vendredi 17 octobre 2025

Heure : 18 h

Inscription : jusqu'au 5 octobre sur www.sportevents.mu

« Quoique, chroniques d'un quidam qui doute » – théâtre musical au Caudan le 18 octobre

À mi-chemin entre concert, théâtre et comédie, ce spectacle atypique met en scène Daniel Vouillamoz et Nouchine Schopfer, accompagnés par le piano, les mots et beaucoup d'humour.

Sur fond de grandes œuvres classiques et de chansons populaires revisitées, les deux artistes nous entraînent dans un univers poétique, drôle et sensible, où l'on se reconnaît souvent dans les réflexions d'un « quidam qui doute ». Mis en scène par Dimitri Anzules, le duo réussit à conjuguer virtuosité musicale et tendresse théâtrale.

Infos pratiques :

Lieu : Caudan Arts Centre, Port-Louis

Date : samedi 18 octobre 2025

Heure : 19 h 30

Durée : environ 1 h 30

Tarifs : VIP Rs 1 000 / Standard Rs 800 / Réduit Rs 600

Réservations : sur le site du Caudan Arts Centre

Menwar – Levenman 70 le 21 octobre

Menwar, icône du Sega Ravann, fête ses 70 ans au Caudan Arts Centre. Entouré de musiciens et d'amis de toujours, il propose une soirée qui traverse les époques et célèbre l'âme créole mauricienne.

Infos pratiques :

Lieu : Caudan Arts Centre

Date : mardi 21 octobre 2025

Heure : 19 h 30

Tarifs : Rs 800 – 1 200

Halloween : deux soirées à thème pour frissonner le 31 octobre

Hallowed Realms – Synergetic Vibes : une expérience électro-immersive avec deux scènes, un dôme à 360° et un marché artistique.

Lieu : The Green Village

Date : vendredi 31 octobre 2025

Horaires : jusqu'à l'aube

Tarifs : à partir de Rs 1 500

Desi Halloween : Bollywood rencontre Halloween avec DJ Vakil, DJ Jamezz, karaoké live et danse indienne.

Lieu : Hennessy Park Hotel

Date : vendredi 31 octobre 2025

Heure : 21 h – tard dans la nuit

Dress code : costume d'Halloween ou tenue chic

Octobre s'annonce comme un mois haut en couleur à l'île Maurice : des festivals où la convivialité est à l'honneur, des concerts qui marqueront les esprits, des spectacles qui mêlent humour et émotion, sans oublier les rendez-vous sportifs et les soirées d'Halloween qui feront frissonner petits et grands. Vous trouverez forcément votre bonheur. Alors, notez vos dates, réservez vos billets et laissez-vous porter par l'énergie de ce mois d'octobre !