The Mauritius Bollywood Music Festival, 2ᵉ édition le 1ᵉʳ novembre

Le duo Emran–Ejilen embarque Hua Lien dans une nuit bollywood XXL : chanteurs confirmés, nouveaux talents, shows live et DJ sets à la chaîne. Au programme : 8 heures de fiesta non-stop, un déluge de refrains cultes, d'instrus dansantes et d'effets visuels. Un rendez-vous ultracoloré pour celles et ceux qui veulent vivre un vrai movie-moment à la mauricienne.

Infos pratiques :

Lieu : Hua Lien, Trianon

Date : samedi 1ᵉʳ novembre 2025

Heure : soirée (8 h de show)

Line-up DJs : Emran, Ejilen, Essam, Steven Makiah, Masterpiece

Artistes live : Nikhil & The Gang, Diferans Musical Crew, Roshni, Sarvesh, Ashveena, Luv-Khoush, Chhavi, Shahana

MC : Neelam Sharma, Yanish (RadioPlus) & Nenen Sax

Ambiance : performances live, DJ sets, installations visuelles, animations interactives

Halloween – BLACK CODE (18+) le samedi 1er novembre

Le Hennessy Park Hotel se mue en antre d'Halloween : tunnel de lumière, basses hypnotiques, déco de folie et dancefloor. Aux platines, DJ Liu, DJ Jordan, Mdjsurgex et un guest surprise tissent un set Tech House & Commercial Mix jusqu'à la nuit noire. Dress code libre mais inspiré : costume d'Halloween ou chic décontracté.

Infos pratiques :

Lieu : Hennessy Park Hotel, Ébène

Date : samedi 1ᵉʳ novembre 2025

Restauration : F&B en vente sur place (pas d'apport extérieur)

Orizinal Blakkayo × Sayaa & The Herbalist – Nou lamizik, Nou Kiltir le samedi 1er novembre

Deux voix phares se retrouvent au Café du Vieux Conseil pour un set commun placé sous le signe de l'authenticité. Blakkayo et Sayaa partagent scène, énergie et héritage, avec une surprise annoncée. Entre textes ciselés, groove organique et ferveur du public, la soirée promet une immersion au cœur de la culture mauricienne.

Infos pratiques :

Lieu : Café du Vieux Conseil, Port-Louis

Date : samedi 1ᵉʳ novembre 2025

Heure : 20 h

Días de los Muertos – Halloween Beach Party le 1er novembre

Sugar Beach déroule le sable fin pour une nuit Day of the Dead sous les étoiles. Ambiance fiesta de playa : visuels, sets dansants et esprit Halloween à la sauce latino. Un rendez-vous signé Temptation Production pour prolonger le frisson jusqu'au bout de la nuit.

Infos pratiques :

Lieu : Sugar Beach Hotel, Flic-en-Flac

Date : samedi 1ᵉʳ novembre 2025

Nawell Tout Court – Nawell Madani (16+) le dimanche 2 novembre

Nawell Madani tire des raccourcis hilarants dans un one-meuf-show au tempo vif. Stand-up cash, rythme soutenu, confidences désopilantes : après des sold out en France, sa première à Maurice s'annonce électrique.

Infos pratiques :

Date : dimanche 2 novembre 2025

Durée : env. 120 min

Ouverture des portes : 19 h

Restauration : F&B en vente sur place (pas d'apport extérieur)

Âge : spectacle déconseillé –16 ans

Scriptwriting, Directing & Acting Workshop 2025, du 4 au 9 novembre

Du 4 au 9 novembre, le Caudan Arts Centre se transforme en véritable laboratoire du théâtre et du cinéma. Encadré par Chris Edmund (Australie) et Romi Poonoosamy (Maurice), cet atelier intensif invite les passionnés d'arts scéniques à explorer les trois piliers de la création : l'écriture, la mise en scène et l'interprétation.

Pendant six jours, les participants plongent dans le processus créatif complet. Une expérience immersive, pensée pour affiner sa plume, son regard et sa présence scénique.

Infos pratiques :

Lieu : Caudan Arts Centre, Port-Louis

Dates : du mardi 4 au dimanche 9 novembre 2025

Langue : anglais

Durée : 6 jours

David Voinson – Stand-up au MGI le vendredi 7 novembre

Star montante du stand-up, David Voinson déroule son regard piquant sur sa génération, ses potes, la famille… et « les filles ». Entre personnages viraux (la fameuse « blonde ») et punchlines qui claquent, un show calibré pour rire sans respirer.

Infos pratiques :

Lieu : MGI, Moka

Date : vendredi 7 novembre 2025

Durée : env. 1 h 20

Ouverture des portes : 19 h

Restauration : F&B sur place (pas d'apport extérieur)

Legends & Vibes – Zulu & Eric Triton (concert caritatif) le samedi 8 novembre

Deux monuments sur la même scène : Zulu (voix de velours, séga-blues) et Eric Triton (grain rock & âme blues) dévoilent un single commun en exclusivité. Julius et Clyve Janssen complètent l'affiche, DJ Regis Ohm assure le warm-up et un final Afro House. Soirée au profit de “I Have a Dream” (instruments pour enfants).

Infos pratiques :

Lieu : Healthscape, Forbach

Date : samedi 8 novembre 2025

Programme : 17:00–19:30 DJ Regis Ohm (Organic Sunset) / 19:30–20:30 Julius / 20:30–22:00 Zulu & Eric Triton / 22:00–00:00 DJ Regis Ohm (Afro House)

Format : concert debout + dancefloor dédié

Vibrations Live – Anonym, Zulu, Blakkayo & Justice (caritatif) le dimanche 9 novembre

Le SVICC se transforme en festival indoor : Anonym (énergie collective), Zulu (séga-blues), Blakkayo (reggae/seggae) et Justice Lecoq chantent pour l'Étoile du Berger.

Infos pratiques :

Lieu : SVICC, Pailles

Date : dimanche 9 novembre 2025

Format : concert assis (placement libre)

Ouverture des portes : 17 h

The Dodo and the Pirate Boy – The Second Adventure of Louis the Dodo les 15 et 16 novembre

Le plus célèbre dodo de Maurice reprend du service ! Après le succès de la première aventure, Louis le Dodo revient dans une toute nouvelle épopée musicale : The Dodo and the Pirate Boy.

Avec ses chansons entraînantes, ses décors colorés et ses personnages farfelus, ce spectacle familial transporte petits et grands dans un univers plein d'humour et de fantaisie.

Un voyage magique où l'imagination prend son envol, à partager en famille le temps d'un week-end.

Infos pratiques :

Lieu : Caudan Arts Centre, Port-Louis

Dates : samedi 15 novembre à 18 h 30 et dimanche 16 novembre à 15 h 30.

Langue : anglais et français

Durée : 1 h 20

Tarifs : adultes Rs 600 / enfants (-12 ans) Rs 450

Le conservatoire de musique Frédéric Chopin fête ses 25 ans le samedi 22 novembre

Vingt-cinq ans de passion, d'enseignement et de talent célébrés sur scène. Les élèves et professeurs du Conservatoire Frédéric Chopin offrent un concert d'exception qui mêlera piano, guitare, violon et flûte, dans un répertoire allant du classique à la musique contemporaine. Une soirée placée sous le signe de l'élégance et de l'émotion, qui mettra en lumière les musiciens de demain et un quart de siècle de transmission artistique.

Infos pratiques :

Lieu : Caudan Arts Centre, Port-Louis

Date : samedi 22 novembre 2025

Heure : 19 h

Durée : 1 h 30

Tarif : Rs 500

Kailash Kher & Kailasa – Live in Mauritius le dimanche 23 novembre

Le maître de la fusion soufie/folk revient au SVICC : « Teri Deewani », « Saiyyan », « Allah Ke Bande »… et les hits récents dans un show de 3 h porté par la voix magnétique de Kailash Kher. Un voyage émotionnel puissant.

Infos pratiques :

Lieu : SVICC, Pailles

Date : dimanche 23 novembre 2025

Ouverture des portes (site) : 18 h 00

Ouverture salle : 19 h 00

Glorious – 3 soirées de louange en famille les 27, 28 et 30 novembre

Le groupe Glorious investit le stade de Côte d'Or pour trois concerts qui mêlent ferveur, chants fédérateurs et émotions partagées. Un moment à vivre en famille !

Infos pratiques :

Lieu : Stade de Côte d'Or

Dates : jeudi 27, vendredi 28 & dimanche 30 novembre 2025

Durée : + 2 h de concert

Accueil : ouverture 3 h avant le show

Placement : chaque billet = 1 siège (placement libre, arriver tôt)

Jamrock Reggae Festival – Mortimer, Cedric “Congo” Myton, Crosby, Manjul… le 28 et 29 novembre

Deux jours au Domaine Naga pour célébrer le reggae: Mortimer (Jamaïque), Cedric “Congo” Myton, Crosby (Cape Town), Manjul (Humble Ark, Bamako) avec l'Azania Band, et la crème locale (Sayaa, Ras Ninin, The Prophecy, Vergino, OSB…). Ambiance 100 % reggae, food village, et possibilité de camper au bord de la rivière avec le pass 2 jours.



Infos pratiques :

Lieu : Domaine Naga, Plaine Magnien

Dates : vendredi 28 & samedi 29 novembre 2025

Accès 2-Day Package : Vendredi : 16:00–05:00, Samedi : 09:00–16:00 & 17:00–05:00

Billetterie : prévente obligatoire (aucune vente sur site)

Ce mois de novembre s'annonce bouillant et généreux. Nuit Bollywood, shows d'Halloween, stand-ups, concerts en tous genres : novembre fait le grand écart et réussit tout. L'île va vibrer, danser, rire et chanter.