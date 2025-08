À La Carte – spectacle de danse musicale – 6 & 7 août 2025

« À La Carte » invite à plonger dans l'univers trépidant d'un restaurant, de l'effervescence matinale au service élégant du soir, en passant par les défis quotidiens du métier. Cette création portée par les élèves danseurs et comédiens du studio ON:STAGE mêle avec dynamisme K-pop, Bollypop, Jazz Funk et Street dance.

Sous la direction artistique de Megan Sin et la chorégraphie de Roshni Beerjafan, Lorena Virginie et Shrivani Timmiah, ce spectacle bilingue (anglais/français) propose un voyage émotionnel et rythmé, où la danse traduit avec force et légèreté les histoires vécues dans les coulisses d'un restaurant.

Infos pratiques :

Lieu : Caudan Arts Centre

Dates : mercredi 6 et jeudi 7 août 2025

Heure : 19 h

Durée : 1 h 30

Tarif : Rs 600

Laura Beg – L'Univers Musical – 9 août 2025

Lancement d'un nouveau concept musical au Backstage Lounge de l'Hennessy Park Hotel à Ébène : L'Univers Musical offre sa première édition avec en tête d'affiche Laura Beg, l'une des voix les plus emblématiques de Maurice. Ce concert intime retrace le parcours artistique de la chanteuse à travers une sélection personnelle de ses titres phares et de ses inspirations.

Le public découvrira aussi deux showcases dynamiques, avec Soldat Nast et Tii Alexandre, qui poseront les bases d'une soirée rythmée et pleine d'énergie.

Infos pratiques :

Lieu : Backstage Lounge, Hennessy Park Hotel, Ebène

Date : samedi 9 août 2025

Heure : de 20 h à 2 h

Tarif : à partir de Rs 500 (réservation recommandée)

Conditions : +18 ans, tickets non remboursables, arrivée conseillée en début de soirée

Pour clôturer cette première édition, DJ BIG PAPA proposera un set mêlant hip-hop, reggaeton, ragga, afrobeat et afrohouse, prolongeant l'ambiance jusqu'au petit matin.

Underground Rock Festival – 8e édition – 9 août 2025

Le Café du Vieux Conseil vibre au rythme de la 8e édition de l'Underground Rock Festival, un événement incontournable pour les amateurs de rock brut et authentique. Cette soirée rassemble six formations venues de Maurice et de La Réunion, avec notamment Sugar Drive rendant hommage à The Police, ainsi que les groupes volcaniques Nazca et Thermoboy.

Au-delà des concerts, le festival offre une immersion complète dans la culture rock avec des séances de tatouage en direct par BatArt, des performances de peinture live et un espace dédié aux passionnés de vinyles animé par le Café Vinyl Club.

Infos pratiques :

Lieu : Café du Vieux Conseil

Date : samedi 9 août 2025

Heure : de 20 h à 2 h (portes ouvertes à 19 h)

Tarifs : à partir de Rs 800 (tarif préférentiel en prévente)

Conditions : accessible dès 13 ans, tickets non remboursables, arrivée conseillée en début de soirée, pas de parking sur place

Une nuit dédiée aux véritables aficionados, où l'énergie, la créativité et la passion se conjuguent pour faire vibrer la scène locale.

Concert : Ébène Pack – Quatuor de clarinettes - 9 août 2025

Le quatuor Ébène Pack propose un voyage musical riche et varié, mêlant virtuosité, complicité et passion autour de la clarinette. Leur répertoire, à la fois original et accessible, couvre un large spectre allant du classique aux musiques du monde, en passant par le jazz. Les arrangements spécifiques mettent en lumière la richesse expressive de la clarinette, offrant au public un moment à la fois exigeant et chaleureux.

Ébène Pack tire son nom de la noblesse du bois d'ébène, matière emblématique de l'instrument, tout en incarnant l'esprit d'un collectif soudé et engagé. Chaque concert est une invitation au dialogue musical, à la découverte et à l'émotion, portée par une sonorité chaleureuse et une technique maîtrisée.

Le quatuor rassemble des musiciens aux profils complémentaires : Jean-Christophe Papeghin, issu de l'Harmonie de la Garde Républicaine, apporte rigueur et précision ; Arnaud, professeur à Paris, se distingue par sa polyvalence ; Jérôme Arèle, Mauricien, conjugue pédagogie et engagement artistique ; Nicolas Renaud, clarinettiste basse, complète l'ensemble avec profondeur sonore et cohésion.

Infos pratiques :

Lieu : Caudan Arts Centre

Date : samedi 9 août 2025

Heure : 19 h 30

Durée : 1 h 10

Tarifs : Rs 500

Langue : français

Bloom donne le ton de l'été avec Amore Aperitivo, une garden party pensée pour profiter du soleil, des cocktails et d'une ambiance conviviale. De 11 h à 17 h, le jardin du restaurant se transforme en espace détente avec trois bars à thème – Aperol Spritz, Malfy Gin et vin & Prosecco – et une atmosphère parfaite pour un après-midi en douceur.

DJ David Jay et Alex Dalais assurent la bande-son, entre vinyles chaleureux et sélections estivales, pour accompagner les discussions et la détente. L'entrée est gratuite, mais les places sont limitées, et la restauration de Bloom sera disponible toute la journée pour compléter ce moment « chill » en plein air.

Infos pratiques :

Lieu : Bloom - Grand Baie

Date : samedi 9 août 2025

Heure : 11 h à 17 h

Tarif : entrée libre

Recommandation : venir en taxi, les garden bars risquent d'être difficiles à quitter

Manu Desroches : Chapter of Sound – The Live Show – 23 août 2025

Après le succès de son précédent concert au Caudan Arts Centre, Manu Desroches revient avec « Chapter of Sound », un voyage immersif né de sa résidence artistique à La Réunion en 2024. Ce spectacle mêle musique soul, récits authentiques et visuels marquants, porté par la compagnie de danse Les Frères Joseph qui accompagne l'artiste dans une chorégraphie électrisante.

À travers un répertoire bilingue (créole/anglais), Manu Desroches dévoile des chapitres intimes de sa vie, oscillant entre moments vulnérables et instants triomphants. Sa musique, mêlant jazz fusion, blues, percussions traditionnelles et pop, invite à une expérience sensorielle où le son et l'émotion se confondent.

Infos pratiques :

Lieu : Caudan Arts Centre

Date : samedi 23 août 2025

Heure : 20 h

Durée : 1 h 30

Tarifs : VIP Rs 1 000 / Standard Rs 800

AFROSENTIA – 23 août 2025

La côte ouest s'embrase avec AFROSENTIA, une soirée dédiée à l'Afro House dans le cadre idyllique du Sugar Beach Hôtel. Entre plage, ambiance bohème et scénographie immersive, l'événement promet une expérience sensorielle unique.

Le line-up réunit les DJ RAGZ, NAVY, HOUSE SQUARE, Vee Opiah, et le headliner Shehzad K venu de Dubaï. La journée alterne sets électrisants, body painting tribal, Boho Garden Lounge et Sensory Dome pour une parenthèse musicale et artistique les pieds dans le sable. Un show pyrotechnique au coucher du soleil et une afterparty privée à Big Willy's prolongeront la fête jusqu'au bout de la nuit.

Infos pratiques :

Lieu : Sugar Beach Hôtel, Flic en Flac

Date : samedi 23 août 2025

Heure : 14 h à 23 h (+ afterparty à Big Willy's à partir de 23 h)

Tarifs : Tarifs : à partir de Rs 1 000

Conditions : +16 ans, mineurs accompagnés d'un adulte, tickets non remboursables

Spectacle jeunesse : The Four Elements – 24 août 2025

Le Caudan Arts Centre accueille « The Four Elements », un spectacle aérien captivant qui sensibilise au respect et à la protection de l'environnement. À travers la représentation des quatre forces de la nature, feu, air, terre et eau, de jeunes artistes illustrent par la danse aérienne la puissance et l'harmonie des éléments.

La mise en scène associe performances acrobatiques sur rubans de soie, musiques ancestrales et images évocatrices. Le spectacle débute par un message inspirant de Julia Roberts, voix de la nature, suivi de chorégraphies mêlant grâce, force et virtuosité. Chaque groupe de jeunes interprètes exprime sa créativité par des figures suspendues, des saltos et des mouvements verticaux, symbolisant l'unité humaine et la nécessité d'une conscience écologique renouvelée.

Cette création est portée par Simona Sacristiani, artiste et formatrice reconnue, installée à Maurice depuis 2019, qui transmet sa passion de la danse aérienne aux nouvelles générations.

Infos pratiques :

Lieu : Caudan Arts Centre

Date : dimanche 24 août 2025

Heure : 17 h

Durée : 1 h 15

Tarifs : adultes Rs 600 / enfants Rs 400

Langue : anglais / français

Août à Maurice rime avec promesse de soirées qui bougent, de belles histoires racontées et de talents à découvrir. Il ne vous reste plus qu'à choisir votre coup de cœur et à vous laisser emporter !