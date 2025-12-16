Les malls et marchés de Noël

Tous les centres commerciaux de l'île se transforment dès la fin de novembre en véritables villages de Noël. Des sapins géants trônent fièrement à l'entrée des malls. À Bagatelle Mall, à La Croisette, à Grand Baie, à Tribeca, à La City Trianon, ou encore à Phoenix Mall ou Cascavelle, l'ambiance est féerique et familiale. Tout est pensé pour faire rêver petits et grands : vitrines décorées, chants de Noël, structures lumineuses géantes, et parfois même des spectacles gratuits pour les enfants.

Le clou du spectacle ? L'arrivée du Père Noël lui-même, en grande pompe, souvent accompagné de ses lutins. Il se balade dans les allées et s'installe dans son fauteuil rouge pour les traditionnelles photos avec les enfants. C'est aussi l'endroit parfait pour faire ses achats de fin d'année : les boutiques rivalisent d'offres, les marchés artisanaux s'installent dans les galeries, et on y trouve de quoi remplir sa hotte.



Parmi les lieux à ne pas manquer : au Caudan Waterfront à Port-Louis, ainsi que dans les rues de la capitale, de grands marchés ont lieu pendant la majeure partie du mois de décembre.

A lire également Vivre à Maurice autrement : 10 lieux pour décrocher, loin des écrans et du bruit

Les fêtes les pieds dans le sable : l'art du camping mauricien

S'il y a bien une tradition qui surprend toujours les nouveaux arrivants, c'est celle-ci : planter sa tente directement sur la plage pour fêter Noël ou le Nouvel An. À Maurice, le camping en bord de mer fait partie intégrante de l'art de vivre des fêtes. L'idée de passer la nuit au rythme du ressac séduit autant les familles que les groupes d'amis. L'ambiance est toujours bon enfant : barbecues improvisés, feux de camp, musique… On danse, on rit, on partage, parfois jusqu'à l'aube.

Les plages les plus prisées pour cette expérience sont Flic en Flac, célèbre pour ses longues bandes de sable et ses couchers de soleil spectaculaires, La Cuvette, Mon Choisy et Pereybère dans le Nord, idéales si vous aimez une ambiance très animée, ainsi que les plages du Morne, de La Priairie, au Sud, parfait pour ceux qui privilégient un décor plus sauvage. D'autres préfèrent la plage de Blue Bay, dans le sud-est de l'île. Le 24, 25 et 31 décembre, ces plages deviennent de véritables villages éphémères : familles, tentes, lanternes, guitares et ravanes…



Pour beaucoup de Mauriciens, célébrer la nouvelle année les pieds dans l'océan, devant un feu de camp et sous les étoiles, reste l'un des plus beaux cadeaux que les fêtes puissent offrir. Une expérience à vivre au moins une fois pour tout expatrié !

Le 31 à minuit, l'île tout entière s'embrase dans un spectacle sonore et visuel qui n'a rien à envier aux grandes capitales. Les pétards claquent, les fusées s'élancent, les feux de Bengale crépitent. On s'approvisionne facilement dans les bazars, les supermarchés ou auprès des vendeurs ambulants. C'est ce mélange d'effervescence, de lumière et de chaleur humaine qui fait du Nouvel An mauricien un moment absolument inoubliable.

Les soirées dans les clubs et les hôtels

Pour ceux qui préfèrent troquer la tente contre une coupe de champagne bien fraîche, Maurice sait aussi faire les choses en grand. Clubs, hôtels et beach clubs se mettent sur leur trente-et-un et proposent des soirées. Dans le Nord, surtout autour de Grand Baie, on retrouve les ambiances les plus électrisantes : DJ internationaux, dancefloors en plein air, dress code chic et tropical, feux d'artifice privés et soirées qui se prolongent souvent jusqu'au lever du soleil. Les établissements attirent une foule d'expats, de touristes et de Mauriciens en quête d'une nuit mémorable.

Le Tamassa Resort fait partie des incontournables, notamment pour son réveillon de Noël devenu presque mythique : un élégant dîner en plusieurs services au Playa, son restaurant gastronomique en bord de mer, ou une version plus généreuse et tout aussi festive dans sa grande salle de buffet.

Pour le 31 décembre, impossible de ne pas mentionner le Labourdonnais Waterfront Hotel, au cœur de Port-Louis. Chaque année, l'établissement organise son fameux Governor's Ball, une soirée où chacun peut sortir sa tenue la plus sophistiquée. Le décor, les lumières, les invités en habits de gala… tout respire le glamour des grandes nuits de fête.

Du côté de l'Est, le Four Seasons Resort Mauritius at Anahita propose chaque année des soirées haut de gamme, avec des dîners gastronomiques et des fêtes à thème. Plus au sud, le Heritage Resorts de Bel Ombre offre une atmosphère élégante et familiale avec des concerts, des dîners sur la plage et des comptes à rebours face à l'océan. Dans le Nord, le LUX Grand Baie* organise des soirées animées, avec musique live, des DJ internationaux et une fête jusqu'au petit matin. Pour ceux en quête d'un réveillon plus sophistiqué, le St. Regis Le Morne, au sud-ouest, mise sur des dîners de gala, des cocktails au coucher du soleil, des spectacles et des feux d'artifice.

Selon la région où l'on se trouve, le Nouvel An prend une couleur différente. Dans le Nord, l'ambiance est résolument festive. C'est « the place to be » pour les expatriés et Mauriciens en quête d'une nuit endiablée.

À l'Ouest et dans le Sud, l'atmosphère est plus familiale. On se retrouve autour d'un barbecue ou d'un feu de camp sur la plage. Le spectacle est le même, mais l'énergie est différente.

Côté budget, les restaurants haut de gamme feront grimper la facture, mais dîner sur la plage + courses locales = ambiance « grand luxe abordable ». De quoi faire pétiller son réveillon tout en gardant un peu de roupies pour le lendemain.

Le Nouvel An mauricien est une expérience singulière, une célébration à choisir selon son humeur. Petit conseil aux nouveaux venus : ne passez pas à côté de cette nuit-là. Sortez, baladez-vous sur la plage, ouvrez grand les yeux et les papilles. Laissez-vous porter par l'euphorie collective et l'accueil chaleureux des Mauriciens. Ici, on sait célébrer la nouvelle année avec cœur.