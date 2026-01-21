La Femina existe depuis de nombreuses années en Corse et en Guadeloupe, mais pour cette première édition à Maurice, c'est l'ouest de l'île qui a été retenu pour ses paysages spectaculaires, ses accès aux domaines naturels et aux dénivelés impressionnants. Sur six jours riches en émotions et en activités, les participantes, organisées par équipes de deux, explorent les paysages mauriciens enchaînant trail, kayak, paddle, canyoning ou encore swim and run, tout en découvrant des environnements naturels à protéger. Accessible à tous les profils, La Femina célèbre avant tout la force collective, l'échange et le soutien entre femmes, loin des chronos et de la pression.

Cette première édition attire une diversité de femmes, locales et expatriées, toutes animées par l'envie de se dépasser dans un esprit de partage. Parmi elles, Marine, expatriée française, incarne ce lien entre aventure sportive, engagement et communauté.

À l'île Maurice, Marine relève le défi Femina entre sport et engagement solidaire

Originaire de Paris, Marine a choisi de s'installer à l'île Maurice il y a un peu plus de deux ans. « Quitter la France, mon métier et mes repères me semblait impossible. Puis j'ai compris que c'était peut-être une invitation à ralentir et à offrir à mon fils un cadre de vie plus doux. »

À Maurice, elle a découvert une qualité de vie différente, faite d'entraide, de temps et de nouvelles rencontres, tout en développant des projets personnels et professionnels. Et le bilan est très positif pour elle et sa famille : « Après deux ans à l'île Maurice, nous n'avons aucun regret. Nous avons retrouvé des choses simples et essentielles : l'entraide, le soleil et surtout le fait de prendre le temps. Ici, nous avons fait des rencontres incroyables, des personnes que nous n'aurions sans doute jamais croisées dans notre vie parisienne. Ce rythme plus doux nous a appris à savourer le quotidien, tout en relevant de nouveaux défis. »

Ce nouveau rythme lui a aussi donné envie de renouer avec le sport et les défis physiques. Elle s'est mise au trail mauricien, s'est surprise à dépasser ses limites… et s'est engagée dans une aventure qui la faisait rêver depuis longtemps : la Femina Adventure.

Une aventure humaine plus qu'une course… un défi né d'une impulsion et d'une amitié

Elle nous confie avoir gardé cette envie secrète de vouloir y participer : « Cela faisait plusieurs années que je suivais l'événement, mais il y avait toujours une bonne raison de repousser : une période compliquée au travail, personne avec qui me lancer, ou simplement le manque de temps pour m'entraîner. »

L'idée de participer à Femina est née presque par hasard, lors d'une conversation avec Mathilde, une amie expatriée rencontrée sur l'île. « Tu as vu ? Femina arrive à l'île Maurice ? » « Quelques heures plus tard, nous étions inscrites, sans trop réfléchir. Juste une envie très forte de nous dépasser et de relever un défi un peu fou. Avant même d'y être, j'attendais de La Femina une expérience collective, des rencontres, du partage et un moment hors du quotidien. Je savais que ce serait exigeant, mais je pressentais surtout que ce serait une aventure profondément humaine, porteuse de sens et de connexions. »

Donner du sens à l'effort

Pour les deux complices, La Femina est un véritable accélérateur de rencontres et de connexions. Le simple fait de parler de l'événement pour récolter des fonds et des dons a créé une dynamique incroyable. « Nous avons organisé une tombola et avons eu une chance immense : de nombreuses femmes expatriées nous ont spontanément proposé des soins, des cadeaux ou des prestations qu'elles offrent habituellement, afin de nous aider. Des centaines de personnes ont ensuite acheté des billets, portées par cet élan de solidarité. »

Au fil des entraînements, des liens forts se sont également créés, que ce soit avec des femmes expatriées ou des Mauriciennes. On se rencontre dans l'effort, le partage, parfois la vulnérabilité, et cela donne naissance à des échanges très sincères.

Très vite, leur projet prend une dimension solidaire. En tant que mamans, elles souhaitent donner du sens à leur participation. Leur choix se porte naturellement sur World Light Kids Villa, un orphelinat mauricien dont elles ont découvert le quotidien lors d'une visite. Touchées par les échanges avec l'équipe du shelter, elles mobilisent leur réseau de femmes expatriées pour collecter des dons : vêtements, jouets, fournitures scolaires et objets offerts par des particuliers. En quelques semaines, cinq voitures entières de dons sont rassemblées, et pour Noël, dix-huit cadeaux sont préparés pour les dix-huit enfants du centre. « Savoir que notre défi sportif a permis de créer autant de sourires donne un sens immense à cette aventure. »

Cette dynamique solidaire dépasse le simple objectif de collecte. Elle devient une aventure communautaire qui réunit expatriées et locales autour d'une cause commune. « Nous avons déjà la chance d'être soutenues par deux entreprises locales, ce qui donne encore plus de sens à notre engagement et à cette aventure. Nous sommes très fières d'être accompagnées par Freeland dans notre participation à la Femina Adventure, une course 100 % féminine et solidaire à l'île Maurice. Ce partenariat relie notre défi sportif à une aventure humaine, féminine et engagée, en parfaite cohérence avec les valeurs que nous souhaitions défendre. Nous sommes également soutenues par le RM, une salle de sport qui a joué un rôle clé dans notre intégration à Maurice. C'est un lieu de vie que l'on adore, où l'on se retrouve pour s'entraîner, déjeuner, travailler… sans oublier le kids club, qui nous permet aussi de nous accorder un peu de temps pour nous. »

A lire également Que faire à Maurice en janvier 2026 ?

Une aventure qui va bien au-delà de la course

Pour Marine, La Femina Adventure se révèle bien plus qu'une course : c'est une expérience de sororité, de dépassement de soi et de partage, nourrie par l'énergie d'un groupe et le sens d'un engagement. Elle témoigne d'une expatriation qui ne se limite pas à un changement de pays, mais qui ouvre à de nouvelles façons d'être, de donner et de créer du lien.

Côté sport, La Femina lui a fait repousser ses limites. « Ce programme m'a clairement donné envie de continuer sur cette lancée. Je me suis d'ailleurs inscrite au Dodo Trail en juillet, sur le format 25 km, pour ne rien perdre de l'entraînement et garder cette dynamique. J'ai découvert les trails mauriciens avec beaucoup de plaisir, et j'ai déjà hâte d'en refaire, cette fois-ci un peu mieux préparée… hahaha. » nous confie-t-elle.

La Femina à l'île Maurice sera, pour beaucoup, une semaine de défis physiques et d'émotions partagées : une aventure à vivre au moins une fois, qui transforme aussi bien le corps que le cœur.