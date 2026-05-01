Ultimate Vibes – 90s & 2000s – 9 mai 2026

Big Willy's à Tamarin accueille la 2e édition d'Ultimate Vibes, la soirée qui fait revivre les tubes inoubliables des années 90 et 2000. Les DJs résidents Jimmy Gassel, Gerald, François Li et Fabrice Pierre vous emmènent dans un voyage musical nostalgique, avec les meilleurs grooves old-school et les hymnes de l'ère dorée.

Infos pratiques :

Lieu : Big Willy's, Tamarin

Date : Samedi 09 mai 2026

Tarifs : Prévente Rs 500 / Porte Rs 700

Points de vente : Big Willy's / Joelle Coowar Centre / Farouk Hossen Opticien / The Brows – Tribecca

Public : 18 ans et plus – carte d'identité obligatoire

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FUSIONLAND – All White – 9 mai 2026

FUSIONLAND revient avec une nouvelle édition placée sous le signe de l'élégance et de l'énergie. Ce concept immersif propose une expérience nocturne haut de gamme dans un environnement entièrement blanc, où les vibes Bollywood se mêlent aux sons club internationaux. Chaque détail est pensé pour créer une atmosphère premium, du décor à l'éclairage en passant par la sélection musicale.

Le line-up réunit une constellation de DJs : Spiky V, KS, Yash, Neil K, Abi, Avi, Ash et Ranish, avec le MC Ken à l'animation et les warm-up sets de Yog, Sunny et Dem Vee. Une soirée réservée à une sélection de guests dans un cadre d'exception.

Infos pratiques :

Lieu : Domaine Les Pailles – La Canelle

Date : Samedi 9 mai 2026

Heure : 19h00 – 03h00

Tarifs : Prévente Rs 400 / Porte Rs 500

Code vestimentaire : All White – Élégant / Chic (tenue de sport et couleurs mélangées refusées)

Réservations : WhatsApp : 5751 7244

Capacité limitée, avec un public sélectionné. FUSIONLAND, c'est plus qu'une soirée : c'est une expérience signature.

Telfairian Brazil Edition – Rio x Val – 9 mai 2026

Pour la première fois à Maurice, Telfairian fusionne le concept du carnaval brésilien avec l'univers immersif inspiré de Tomorrowland. Attendez-vous à des acrobates live, des danseurs professionnels, un fire show, des jeux interactifs et des DJs internationaux, le tout dans le cadre luxueux du 5 étoiles The Residence Mauritius.

VAL sera en tête d'affiche avec ses sonorités Dancehall, Shatta et Latin Brésilien. Des chansons exclusives inédites, un photobooth immersif et des surprises tout au long de la journée complètent le programme.

Infos pratiques :

Lieu : The Residence Hotel 5★, Coastal Road, Quatre Cocos

Date : Samedi 9 mai 2026

Heure : 14h00 – 23h30

Tarifs Phase 2 (1–9 mai) : Normal Rs 1 500 / VIP Rs 2 500 / VVIP Rs 5 000

Billets : Otayo.com | partyapp.mu

Places limitées. L'une des expériences de soirée les plus ambitieuses jamais organisées à Maurice.

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Une Nuit à Palawan avec Meryl – 8 mai 2026

Latino vibes, chaleur tropicale et énergie enflammée : The Green Village accueille une soirée musicale avec en tête d'affiche MERYL, une artiste dont les influences latines promettent un show puissant et dansant. Une nuit hors du commun dans un cadre exotique.

Infos pratiques :

Lieu : The Green Village

Date : Vendredi 8 mai 2026

Tarifs : Early Bird disponible / Normal Rs 700 / VIP Rs 1 200

Billets : partyapp.mu

Sandra Mayotte en concert – 9 mai 2026

Après un long silence, Sandra Mayotte revient sur scène pour un concert exceptionnel à MGI Moka. Une production d'envergure rare à Maurice, avec des musiciens d'élite, une mise en scène spectaculaire et la participation de nombreux artistes invités : Laura Beg, Kelly Figaro, Julie Sauteur, Belinda (Seychelles), Edouard Doyal (Rodrigues), Gérard Louis et son Orchestre, Maista, Renel Trapu et Bruno Malcolm.

Seulement 400 places disponibles, sans deuxième date prévue. Vos chansons préférées revisitées dans une production que Maurice n'oubliera pas.

Infos pratiques :

Lieu : MGI Moka

Date : Samedi 9 mai 2026

Heure : 20h00

Tarifs : Platinum Rs 1 200 / Gold Rs 950 / Silver Rs 750

Billets : Otayo.com | Tel : 466 99 99

Public : 400 places seulement – accès limité

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MAYTAL – 4e édition Metal Night – 9 mai 2026

La 4e édition de MAYTAL réunit le métal, le hard rock et les riffs percutants sur la scène du Café du Vieux Conseil. Une nuit internationale avec des groupes venus de Maurice, de La Réunion, de Madagascar et du Japon : Archsoul (Tribute to Metallica Black Album), Noir Pale, DR Ryusei, Cryptic Carnage, RAFia et le DJ Devil Man.

Infos pratiques :

Lieu : Café du Vieux Conseil, Port-Louis

Date : Samedi 9 mai 2026

Ouverture des portes : 19h00

Début des concerts : 20h00 – Fin : 01h00

Tarif : Rs 800 – disponible sur Otayo ou sur place

Public : À partir de 13 ans

Bar et restauration disponibles sur place. Arrivez tôt !

Wired For Sound – Rock Concert Uprising – 16 mai 2026

Le Théâtre Serge Constantin de Vacoas accueille une nuit d'énergie pure rock avec les groupes locaux Bunker Rats, Morigan et Sugar Drive. Entre reprises de classiques, originaux percutants et performances inoubliables, c'est le rassemblement rock que Maurice attendait.

Infos pratiques :

Lieu : Théâtre Serge Constantin, Vacoas

Date : Samedi 16 mai 2026

Heure : À partir de 19h30

Tarifs : Regular Rs 500 / VIP Rs 700

Billets : Otayo.com ou auprès des membres du groupe

Tribute to Ustad Nusrat Fateh Ali Khan – 15 mai 2026

Pour la première fois à Maurice, un grand hommage au légendaire Ustad Nusrat Fateh Ali Khan est rendu au SVICC par l'artiste Kabul Bukhari. Une soirée de Qawali vivante et émouvante, célébrant le patrimoine, la dévotion et l'héritage intemporel de l'un des plus grands maîtres de la musique soufie.

Infos pratiques :

Lieu : Swami Vivekananda International Convention Centre (SVICC), Pailles

Date : Vendredi 15 mai 2026

Artiste : Kabul Bukhari

Durée : 120–150 minutes

Billets : Otayo.com – places limitées, réservation anticipée recommandée

Trail & Marche de Solidarité – Carpe Diem – 17 mai 2026

Carpe Diem – Art Therapy organise une matinée sportive et engagée au Chassé du Yémen. Trois formats sont proposés : un trail de 13 km, un petit trail de 6,5 km et une marche de solidarité de 5 km. Une occasion de s'engager pour une île Maurice plus humaine et plus juste, entre nature, émotion et solidarité.

Infos pratiques :

Lieu : Réserve de Yemen

Date : Dimanche 17 mai 2026

Départ Trail 13km : 7h00

Départ Trail 6,5km : 7h30

Départ Marche 5km : 8h00

Inscriptions trails : sportevents.mu

Inscriptions marche : 5785 6961 ou 5935 6665

Restauration, gâteaux et T-shirts disponibles sur place.

Anahita Trail – 3e édition – 23 mai 2026

L'Anahita Trail revient pour sa 3e édition dans le magnifique cadre du Domaine Beau Rivage, le long de la côte Est. Forêts endémiques, champs de canne, rivières et vues sur le lagon : deux formats sont proposés, un 5 km familial et un 15 km de challenge pour les trailers confirmés. Cette édition soutient le Flacq Disabled Centre, avec Alteo qui double les montants collectés.

Infos pratiques :

Lieu : Domaine Beau Rivage, Anahita, Trou d'Eau Douce

Date : Samedi 23 mai 2026

5KM Family Fun Run : Dès 8 h 00 – à partir de 6 ans

15KM Challenge Race : Dès 7 h 30 – à partir de 14 ans

Finisher medal : Inclus + poke bowl post-course au Bay Club

Collecte des dossards : 19 mai 2026, BE Sport Bagatelle (11 h–19 h)

Inscriptions ouvertes jusqu'au 30 avril 2026. Places limitées.

WAGC Mauritius Qualifier Series – Tamarina – 23 mai 2026

La série qualificative du World Amateur Golfers Championship (WAGC) fait étape au magnifique Tamarina Golf Club. Ce tournoi Individual Stableford de 18 trous, joué selon les règles officielles R&A, permet aux meilleurs joueurs de chaque division de se qualifier pour la finale nationale du WAGC Mauritius, prévue le 11 octobre 2026 à l'Avalon Golf Club.

Infos pratiques :

Lieu : Tamarina Golf Club, Tamarin

Date : Samedi 23 mai 2026

Format : Individual Stableford – Morning Shotgun

Qualification : Top joueurs → Finale nationale le 11 oct. 2026 – Avalon Golf Club

Inscription : Via QR code sur l'affiche officielle

Tribute to Miles Davis par Philippe Thomas – 30 mai 2026

Miles Davis aurait célébré ses 100 ans le 26 mai 2026. Pour marquer cet anniversaire exceptionnel, le trompettiste mauricien Philippe Thomas, accompagné de son quintet, rend un hommage vibrant à celui qui reste l'une de ses plus grandes sources d'inspiration. Du Birth of the Cool aux collaborations avec John Coltrane, des orchestrations de Gil Evans au retour puissant de We Want Miles, ce concert retrace toutes les grandes phases artistiques du génie du jazz.

Le quintet réunit Olivier David au piano, Christophe Bertin à la batterie, Kersley Pytambar à la contrebasse et Samuel Laval au saxophone.

Infos pratiques :

Date : Samedi 30 mai 2026

Durée : 1h15

Langue : Créole mauricien

Un voyage sonore et émotionnel, une déclaration d'amour à la musique et une célébration du courage créatif.

Plaisir Tour Standup Comedy Show – 30 mai 2026

Pour la première fois à Maurice, le Plaisir Tour pose ses valises sur l'île avec le plus grand line-up d'humour français jamais réuni ici. Sept humoristes de la nouvelle génération du stand-up se succèdent sur scène : Henry Fexa, Tom Baldetti, Hugo Le Van, Léandre, Yassir BNF, Anthony Giuliani et Basile. Né d'une bande d'amis partageant une passion commune pour le rire, ce projet itinérant franchit une nouvelle étape avec cette étape mauricienne.

Infos pratiques :

Lieu : Trianon Convention Centre

Date : Samedi 30 mai 2026

Ouverture des portes : 17h00

Début du spectacle : 19h30

Durée : Environ 2 heures

Langue : Français

Billets : Otayo.com et Ticketbox

Expérience VVIP : Parking réservé + espace privé exclusif + apéritif d'accueil

The Prophecy & Friends dan Kapital – 30 mai 2026

Le Café du Vieux Conseil accueille The Prophecy & Friends pour un concert exclusif au cœur de Port-Louis. The Prophecy partagera pour la première fois la scène avec Yohan, revisitant ses plus grands hits ainsi que les titres de son album Genesis. Sayaa & The Herbalist, symbole du woman power et artiste féminine du moment avec son album Fairy Tale, complète un line-up vibrant. Reggae, seggae et ragga dan kapital !

Infos pratiques :