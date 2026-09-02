Courses en pleine nature, rencontres professionnelles, concerts, observation des étoiles, festival familial et soirées consacrées à la musique électronique : le mois de septembre s'annonce particulièrement animé à l'île Maurice. Que vous souhaitiez élargir votre réseau, relever un défi sportif, retrouver les chansons de Jean-Jacques Goldman, observer le ciel au télescope ou danser face à la mer, voici notre sélection d'événements à ne pas manquer.

Gadé Cheri : Naïka en concert pour la première fois à Maurice le 5 septembre AllWaves Fest revient pour sa deuxième édition avec la chanteuse franco-haïtienne Naïka en tête d'affiche. Connue pour ses morceaux aux influences pop, R&B et afro-caribéennes, l'artiste se produira pour la première fois à Maurice. La programmation réunira également l'artiste réunionnaise Léa Churros et la DJ néerlandaise Latu, ainsi que plusieurs talents locaux : Tii Alexandre, Anonym, Yohan, Megggi et Shehzad K. Concerts et DJ sets se succéderont de l'après-midi jusqu'au milieu de la nuit dans le cadre en plein air de The Green Village. Infos pratiques Lieu : The Green Village, Coteau Raffin Date : samedi 5 septembre 2026 Horaires : de 16 h à 2 h Public : à partir de 16 ans ; les mineurs doivent être accompagnés d'un adulte Tarifs : Rs 1 650 en accès standard et Rs 2 550 en VIP Billetterie : sur Ticketbox et Otayo À noter : la nourriture et les boissons seront vendues sur place. Les produits provenant de l'extérieur sont interdits et les sacs seront contrôlés à l'entrée. À lire également Que faire à l'île Maurice en août 2026 ?

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Shaan Live : une soirée consacrée à l'amour et à l'amitié le 5 septembre Le chanteur indien Shaan se produira au Swami Vivekananda International Convention Centre dans le cadre de son spectacle « Love in Concert ». Cette soirée rendra hommage à l'amour sous toutes ses formes, ainsi qu'à l'amitié qui liait l'artiste au chanteur KK, décédé en 2022. Shaan, de son vrai nom Shantanu Mukherjee, a enregistré de nombreux titres pour le cinéma indien et présenté plusieurs émissions musicales populaires. Le public mauricien retrouvera sur scène certaines des chansons qui ont marqué sa carrière dans un spectacle entièrement assis. Infos pratiques Lieu : Swami Vivekananda International Convention Centre, Pailles Date : samedi 5 septembre 2026 Horaires : de 20 h à 22 h 30 ; ouverture des portes à 17 h Tarifs : de Rs 1 250 à Rs 7 500 selon la catégorie, sous réserve des places encore disponibles Billetterie : sur Ticketbox À noter : les spectateurs sont invités à être assis au plus tard à 19 h 30. La nourriture et les boissons ne sont pas autorisées dans la salle et aucun alcool ne sera vendu sur place.

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Zulu Ek So Tribu et Jimmy Gassel : deux univers musicaux réunis le 5 septembre Big Willy's accueillera une double soirée associant le concert de Zulu Ek So Tribu au lancement de Métissage, le nouvel album de Jimmy Gassel. Zulu se produira avec ses musiciens dans un univers où le séga rencontre notamment le blues et le tango. Jimmy Gassel présentera ensuite son deuxième album, onze ans après son précédent projet. Kizomba, zouk, moombahton et Afro-House se mêleront dans ses nouveaux morceaux, parmi lesquels Angela, enregistré avec Zulu. Des DJ sets prolongeront la soirée jusqu'au matin. Infos pratiques Lieu : Big Willy's, Tamarin Date : samedi 5 septembre 2026 Horaires : de 21 h à 5 h Public : personnes âgées de 18 ans et plus Tarif en prévente : Rs 450 Billetterie : sur Otayo À noter : les billets seront plus chers à l'entrée. Il est interdit d'apporter de la nourriture ou des boissons de l'extérieur. À lire également Que faire à l'île Maurice en juillet 2026 ? One Night in Brazil : une ambiance de carnaval à Cascavelle le 5 septembre Lakaz Cascavelle prendra des couleurs brésiliennes à l'occasion de One Night in Brazil, une soirée portée par les rythmes tropicaux, le groove et les DJ sets. Le DJ réunionnais MG974 sera la tête d'affiche. Il sera accompagné de nombreux artistes mauriciens, dont Tii Alexandre, Tipti, Swanki, Raffa, Baron, Zanta, Jeje, Dante et Ti Blanc. DJ Soldat, And Its V, Moon Jr, DJ Samsam et le DJ résident BBros se relayeront également derrière les platines. Infos pratiques Lieu : Lakaz Cascavelle Date : samedi 5 septembre 2026 Horaire : à partir de 22 h Public : personnes âgées de 18 ans et plus Tarif en prévente : Rs 700 Billetterie : sur Otayo À noter : les billets seront plus chers à l'entrée. Des contrôles de sécurité sont prévus et la nourriture ainsi que les boissons venant de l'extérieur sont interdites. Mentor Talk : cinq professionnels partagent leur parcours le 11 septembre L'Escoffier Luxury Institute Mauritius et Montecristo Entertainment Ltd organisent la première édition de Mentor Talk, une soirée consacrée au partage d'expériences, au leadership et au réseautage professionnel. Cinq intervenants issus de la gastronomie, de l'automobile, de l'hôtellerie, de l'immobilier et du marketing de luxe reviendront sur leur parcours, leurs choix déterminants, les difficultés rencontrées et les enseignements qu'ils en ont tirés. Sandy Scioli, directrice culinaire de l'Escoffier Luxury Institute Mauritius, prendra notamment la parole aux côtés de Sapan Etwaroo, Chief Operating Officer de plusieurs sociétés du groupe Leal, de Jade Elodie Bissessur, directrice Learning and Development au Four Seasons Resort Mauritius at Anahita, de Christine Ramdiane, directrice générale du Domaine de Grand-Baie, et d'Émilie Bègue-Guerel, Marketing Manager chez Pam Golding Properties Mauritius. La rencontre s'adresse aux professionnels, managers, entrepreneurs et étudiants, ainsi qu'à toutes les personnes réfléchissant à la prochaine étape de leur carrière. L'objectif est de permettre au public d'échanger directement avec les intervenants et de nouer de nouveaux contacts dans un cadre moins formel que celui d'une conférence traditionnelle. Infos pratiques Lieu : Escoffier Luxury Institute Mauritius, St Pierre Date : vendredi 11 septembre 2026 Horaires : de 18 h à 20 h Tarif : gratuit Public : professionnels, entrepreneurs, managers et étudiants Inscriptions : au (+230) 5933 3180 À noter : le nombre de places est limité et l'inscription préalable obligatoire. À lire également Que faire à l'île Maurice en juin 2026 ?

CIEL Ferney Trail : courir entre montagnes et lagon le 12 septembre Le CIEL Ferney Trail revient pour sa 19e édition, réunissant plus de 4 200 participants dans le sud-est de l'île. Quatre parcours seront proposés : un Fun Run de 5 km, ainsi que des trails de 10, 18 et 35 km adaptés à différents âges et niveaux de pratique. Les coureurs traverseront les paysages de Ferney, entre champs, rivières, collines et panoramas sur les montagnes et le lagon de Grand Port. Le parcours de 5 km est accessible à partir de 6 ans, tandis que les distances plus longues s'adressent aux participants plus expérimentés. Le 35 km, qui cumule environ 1 500 mètres de dénivelé positif, est réservé aux personnes âgées d'au moins 18 ans. L'événement associe également le sport, la solidarité et l'inclusion. Une campagne de dons a permis de collecter environ Rs 1,135 million pour Breast Cancer Care, l'APEIM et la Muscular Dystrophy Association. Deux joëlettes permettront par ailleurs à Kiara et Alexandre de prendre part au parcours de 10 km. Infos pratiques Lieu de départ : près de l'ancienne usine sucrière de Ferney Date : samedi 12 septembre 2026 Parcours et départs : 35 km à 6 h ; 18 km à 6 h 30 ; 10 km à 8 h ; Fun Run de 5 km à 9 h 30 Âge minimum : 6 ans pour le 5 km, 12 ans pour le 10 km, 16 ans pour le 18 km et 18 ans pour le 35 km Tarifs publics : Rs 600 pour le 5 km, Rs 1 000 pour le 10 km, Rs 1 300 pour le 18 km et Rs 1 500 pour le 35 km Inscriptions et informations : sur le site de La Vallée de Ferney, sous réserve des places disponibles À noter : un certificat médical est obligatoire pour participer au parcours de 35 km. Mystik Garden Festival : Afro-House et Melodic Techno face à la mer le 12 septembre Mystik revient à The Residence Mauritius avec une nouvelle édition de son festival en plein air, organisée dans les jardins du resort, à proximité de la plage. Cette journée réunira trois artistes internationaux : AVÖ, producteur et DJ portugais influencé par l'Afro et la Melodic House ; ARYMÉ, DJ et producteur installé à Paris ; et Tori Levett, chanteuse, productrice et DJ australienne. Plusieurs artistes locaux compléteront la programmation, portée par l'Afro-House, l'Afro-Tech, la Techno et la Melodic Techno. L'expérience comprendra également une scénographie avec des écrans LED, des effets visuels, des espaces aménagés pour s'asseoir, ainsi que différents points de restauration et bars gérés par le resort. Trois catégories de billets sont proposées. Les formules VIP et VVIP donnent accès à des espaces réservés et aux coulisses, tandis que les détenteurs de billets VVIP pourront également rencontrer les artistes internationaux. Infos pratiques Lieu : The Residence Mauritius, Belle Mare Date : samedi 12 septembre 2026 Horaires : de 15 h à 23 h 30 Tarifs jusqu'au 3 septembre : Rs 1 800 en accès normal, Rs 3 000 en VIP et Rs 4 000 en VVIP Tarifs du 4 au 12 septembre : Rs 2 000 en accès normal, Rs 4 000 en VIP et Rs 5 000 en VVIP Billetterie : sur Ticketbox À noter : les portes fermeront à 17 h. Le stationnement étant limité, les organisateurs recommandent de privilégier le covoiturage, un taxi ou un chauffeur. La nourriture et les boissons venant de l'extérieur sont interdites. Ghetto Lovers 2k26 : Maurice, La Réunion et les Antilles réunies le 12 septembre Ghetto Lovers 2k26 réunira au Jardin de Mée des artistes de Maurice, de La Réunion et des Antilles à l'occasion d'une soirée organisée autour de l'anniversaire de GRK. Junior, T Matt et Black T représenteront la scène réunionnaise, accompagnés des DJs Sebb, Bob, TMX et Saurier. L'artiste antillais Kamelon complétera la programmation. Côté mauricien, le public retrouvera notamment Blakkayo, Sebby, Général Remy, Donovan BTS, Bigg Frankii, Swanki, Tii Alexandre et Black Power. Infos pratiques Lieu : Jardin de Mée, Gros Cailloux Date : samedi 12 septembre 2026 Horaire : à partir de 20 h Tarif : Rs 1 000 Public : à partir de 10 ans ; un billet est obligatoire dès cet âge Billetterie : sur Otayo À noter : plusieurs chanteurs et DJs se succéderont au cours de la soirée. Il est conseillé de vérifier les conditions d'accès au moment de la réservation.

Hilton Charity Trail : trois parcours pour soutenir des associations le 19 septembre Le Hilton Mauritius Resort & Spa organise une nouvelle édition de son Charity Trail, une course solidaire proposant trois parcours de 5, 10 et 21 km dans les paysages de Wolmar. Le 5 km s'adresse aussi bien aux débutants qu'aux participants venus courir en famille, tandis que les parcours de 10 et 21 km offriront un défi plus exigeant aux habitués du trail. Les fonds et la mobilisation autour de cette édition permettront de soutenir l'École Familiale de l'Ouest, l'Atelier Mozart et Cleff Care, qui œuvre notamment aux côtés du programme Smile Train. Au-delà de la compétition, l'événement entend rassembler la communauté autour du sport et de trois causes locales. Des classements séparés sont prévus selon la distance, la catégorie d'âge et le sexe des participants. Infos pratiques Lieu : Hilton Mauritius Resort & Spa, Flic-en-Flac Date : samedi 19 septembre 2026 Départs : 21 km à 7 h ; 10 km à 7 h 30 ; 5 km à 8 h Distances : 5, 10 ou 21 km Tarif annoncé : Rs 650 pour les participants de 6 à 19 ans et Rs 1 300 pour les adultes, selon les conditions d'âge propres à chaque parcours Inscriptions : les inscriptions sont désormais closes À noter : un certificat médical est obligatoire pour le parcours de 21 km. L'Héritage Goldman 2 : plus de 25 chansons en direct le 19 septembre Le spectacle L'Héritage Goldman 2 sera présenté pour la première fois à Maurice au Trianon Convention Centre. Pendant plus de deux heures, chanteurs et musiciens reprendront en direct les grands succès de Jean-Jacques Goldman, mais aussi les chansons qu'il a écrites pour Céline Dion, Johnny Hallyday, Patricia Kaas, Khaled ou Florent Pagny. Au bout de mes rêves, Pour que tu m'aimes encore, Il me dit que je suis belle, L'Envie et Aïcha feront partie des titres revisités sur scène. La production est placée sous la direction artistique d'Erick Benzi, collaborateur de longue date de Jean-Jacques Goldman. Le spectacle réunira notamment Céphaz, Jessy Elsa Palma, Tomislav Matosin, Anne-Sophie Seba, Nérac et Magali Ripoll. Une soirée qui devrait autant séduire les admirateurs de Goldman que celles et ceux qui souhaitent retrouver plusieurs décennies de chanson française et francophone. Infos pratiques Lieu : Trianon Convention Centre Date : samedi 19 septembre 2026 Horaire : ouverture des portes à 19 h Tarifs : de Rs 900 à Rs 4 500, selon la catégorie de siège Billetterie : sur Otayo Public : un billet est requis à partir de 3 ans. Les enfants de moins de 3 ans peuvent entrer gratuitement, mais doivent rester sur les genoux d'un parent ou d'un tuteur. À noter : la nourriture et les boissons seront vendues sur place, mais ne pourront pas être consommées à l'intérieur de la salle. Les produits provenant de l'extérieur sont interdits. Astronomy Day : une soirée gratuite d'observation des étoiles le 19 septembre Astro Mauritius donne rendez-vous au public sur la plage de Flic-en-Flac pour une soirée gratuite organisée à l'occasion d'Astronomy Day. L'objectif est de rendre l'astronomie accessible au plus grand nombre dans un cadre détendu, directement au bord de la mer. Plusieurs télescopes permettront d'observer la Lune, les planètes, les étoiles et d'autres objets célestes visibles depuis Maurice. Un mini-documentaire consacré à l'exploration spatiale sera également projeté pendant la soirée. Des kits à peindre sur le thème de l'espace seront mis en vente. Les participants peuvent venir avec leurs chaises de plage et leur panier de pique-nique pour profiter confortablement de cette rencontre sous les étoiles. Infos pratiques Lieu : plage de Flic-en-Flac Date : samedi 19 septembre 2026 Durée : 3 heures Tarif : gratuit Public : ouvert à tous Organisateur et informations : Astro Mauritius À prévoir : des chaises de plage et, si vous le souhaitez, un panier de pique-nique À noter : les participants sont susceptibles d'être photographiés ou filmés. Les images pourront être utilisées par Astro Mauritius dans ses supports de communication numériques ou imprimés. L'Aventure Live : neuf heures de musique et d'animations le 26 septembre Les jardins de L'Aventure du Sucre accueilleront L'Aventure Live, un festival de neuf heures mêlant concerts, DJ sets, restauration et animations pour toute la famille. Goodluck, l'un des groupes de musique électronique live les plus connus d'Afrique du Sud, sera la tête d'affiche. Le duo associe voix, rythmes électroniques et saxophone dans des performances conçues pour faire danser le public. Plusieurs artistes mauriciens seront également au programme, parmi lesquels Yvette Dantier, Jason Lily et Waves Quartet. Les H.O.T. DJs assureront les transitions entre les concerts. Un espace dédié, Ti Aventure Kids, proposera des activités et des animations pour les enfants jusqu'à 18 h. Plusieurs bars à thème et stands de restauration seront installés dans les jardins. Une terrasse VIP, accessible uniquement aux adultes, complétera le dispositif. Infos pratiques Lieu : L'Aventure du Sucre, Beau Plan Date : samedi 26 septembre 2026 Horaires : de 13 h à 22 h Tarifs en prévente : Rs 350 pour les enfants de 3 à 12 ans, Rs 950 à partir de 13 ans et Rs 1 500 pour l'accès VIP réservé aux personnes de 18 ans et plus Billetterie : sur Otayo Public : événement familial ; les enfants doivent être accompagnés de leurs parents À noter : Ti Aventure Kids sera accessible de 13 h à 18 h. Les billets seront plus chers à l'entrée, sous réserve de disponibilité. La nourriture et les boissons provenant de l'extérieur sont interdites.

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