Juin 2026 s'annonce comme un mois riche et éclectique à l'île Maurice. Entre soirées rétro, concerts live, festivals culinaires, spectacles de théâtre, événements sportifs et expériences immersives, l'agenda de ce mois déborde de rendez-vous pour tous les goûts et tous les âges. Des scènes emblématiques comme le Café du Vieux Conseil, le Caudan Arts Centre ou le Trianon Convention Centre accueilleront des moments mémorables, tandis que des sites insolites comme les Ruines de Mon Rocher ou le Domaine de L'Aventure du Sucre promettent des expériences hors du commun. Voici notre sélection des événements à ne pas manquer ce mois-ci.
FLASHBACK 2000 – 6 juin 2026
L'Azur Sports Club vous donne rendez-vous pour une soirée 100 % années 2000 au Café du Vieux Conseil. Ambiance rétro garantie, avec musique et animation pour faire revivre les meilleurs sons de cette décennie dorée. La soirée est également l'occasion de soutenir les projets du club par une levée de fonds conviviale.
Infos pratiques :
- Lieu : Café du Vieux Conseil, Port-Louis
- Date : Samedi 6 juin 2026
- Heure : À partir de 20h00
- Tarif : Rs 500
- Dress code : Une touche de bleu
- Public : Ouvert à tous
KOKOROKO en concert – 6 juin 2026
Le collectif londonien Kokoroko pose ses valises à Maurice pour une date unique, après des passages remarqués au Bushfire Festival en Eswatini et au Sakifo à La Réunion. Reconnus pour leurs performances scéniques mêlant jazz, afrobeat et soul, ils arrivent avec une section de cuivres puissante et une rythmique très présente. Maurice marque la dernière étape de cette tournée régionale africaine et océan Indien : un rendez-vous à ne pas manquer pour les amateurs de musique live de qualité.
Ce concert exceptionnel est rendu possible grâce à une collaboration inédite entre l'Institut français de Maurice et le British Council Mauritius.
Infos pratiques :
- Lieu : Institut français de Maurice, 30 Avenue Julius Nyerere, Rose Hill
- Date : Samedi 6 juin 2026
- Heure : 18h30
- Public : Ouvert à tous
AFRIC VIBES DJ PARTY – Afrobeats vs Amapiano – 6 juin 2026
Le Hennessy Park Hotel se transforme en une expérience urbaine haute tension pour une nuit où Afrobeats et Amapiano s'affrontent dans une atmosphère explosive. Au programme : DJ battles, basses lourdes, danseurs professionnels, mode africaine et une expérience multi-espace entre le Backstage Lounge et d'autres espaces. Une soirée qui se veut à la fois un événement culturel et une célébration musicale.
Infos pratiques :
- Lieu : Backstage Lounge Bar, Hennessy Park Hotel, Ébène
- Date : Samedi 6 juin 2026
- Heure : 19h00 – 01h00
- Tarif : Prévente Rs 500
- Dress code : African Elegance – tenues audacieuses et expressives
- Public : 18 ans et plus
- Billets : otayo.com | Tel : 466 9999 / 269 0111
H.O.T – Sounds of Africa – 6 juin 2026
H.O.T (Hot On Top Mauritius) investit un lieu inédit : les Ruines de Mon Rocher, à Beau Plan, pour une journée et soirée sous le signe des sonorités africaines. Décoration signature, bars thématiques, dancefloor enflammée... et en tête d'affiche, Emmanuel Jal — DJ, producteur, chanteur, écrivain et activiste reconnu des scènes de Coachella et de Glastonbury. Ses sets d'Afro Tech, de House et de Soul portent une énergie rare, à la fois émotionnelle et dansante.
Le lineup inclut également Ayef Music, Joel Capillaire, DJ David Jay, Reviival Collective et d'autres artistes à confirmer.
Infos pratiques :
- Lieu : Ruins of Mon Rocher, Beau Plan
- Date : Samedi 6 juin 2026
- Tarifs Phase Finale (30 mai – 6 juin) : Regular Rs 2 000 / Backstage Rs 3 500
- Types de billets : Regular (accès complet) / Backstage (accès prioritaire, espace proche des artistes, bar dédié)
THE VIBE – Hidden Gems – 6 juin 2026
Soundwave propose une expérience immersive et confidentielle au pied du Morne Brabant, accessible uniquement par bateau. Une soirée au coucher du soleil jusqu'à l'aube, entre Techno et Afro House, avec un panorama exceptionnel sur le lagon. Cocktails offerts aux dames durant le sundowner, BBQ, eau et jus à disposition. Un événement strictement limité à 175 personnes — autant dire qu'il ne faut pas tarder.
Lineup : Sunset Session : Mitri x Matrix | Main Stage : Stain, Vanessa, Matias, Cris, Abs x Els, Ski | Sunrise : Naurah, Gaia Groove
Infos pratiques :
- Lieu : Le Morne Brabant (transfert bateau inclus)
- Date : Samedi 6 juin (14h00) au dimanche 7 juin (10h00)
- Tarif : Rs 1 800
- Billets : Via Juice au 5890 2162 — places strictement limitées à 175
NOKTURA – Urban Jungle #1 – 6 juin 2026
NOKTURA est un nouveau concept né de la volonté de démocratiser l'Afrohouse, la House et les sonorités électroniques à l'île Maurice. Pour cette première édition, 9 DJs se succèdent en 6 sets et 3 B2B, dans une atmosphère tribale et immersive, portée par un sound system de qualité et une DJ booth au plus près du public.
Infos pratiques :
- Lieu : HY Ebène
- Date : Vendredi 6 juin 2026
- Heure : 19h00 – 02h00
- Tarifs : Normal Phase 1 – Rs 600 / VIP Early Bird – Rs 1 000
- Capacité limitée
Weekend Yoga Retreat – A Rendez-Vous with Yourself – 6 et 7 juin 2026
Pour ceux qui souhaitent prendre le contrepied de l'agitation, Arjan Anand Yoga et la Yoga Association Mauritius (YAM) organisent un week-end de reconnexion profonde à Oboe Garden. Pratiques guidées, breathwork, méditation, nettoyage intérieur, immersion dans la nature et le silence... Un espace bienveillant pour revenir à soi, loin des rôles et des responsabilités quotidiennes.
Inclus : 3 repas végétariens, pauses-thé, jus frais et eau, environnement de retraite paisible.
Infos pratiques :
- Lieu : Pranava Yoga Institute / OBOĒ
- Dates : Samedi 6 et dimanche 7 juin 2026
- Tarifs : À confirmer
- Places limitées – réservation anticipée recommandée
Le Grand Salon de la Maison et du Jardin & Family Shopping Festival – 5 au 7 juin 2026
Deux événements sous un même toit pour un week-end complet en famille. D'un côté, le Grand Salon de la Maison et du Jardin, dédié à la décoration d'intérieur, au mobilier, aux idées jardin, aux textiles et aux produits lifestyle. De l'autre, le Family Shopping Festival, avec mode, accessoires, stands alimentaires, animations et offres spéciales pour petits et grands. Que vous soyez en pleine rénovation ou simplement en quête d'une belle sortie en famille, l'événement promet trois jours riches en découvertes et en bonne humeur.
Infos pratiques :
- Lieu : Trianon Convention Centre
- Dates : Du jeudi 5 au samedi 7 juin 2026
- Heure : 09h00 – 21h00 (late night shopping jusqu'à 21h00)
- Entrée : Libre
Bagatelle Foodies Festival 2026 – 12 et 13 juin 2026
Le Bagatelle Foodies Festival revient pour un week-end gourmand organisé en collaboration avec Food Frenzy. Plus de 30 stands de food et boissons à explorer, des DJ sets en live, des animations et une atmosphère festive dans la Gallery du mall. Que vous soyez un foodie averti ou simplement en quête d'une sortie conviviale, cet événement coche toutes les cases.
Infos pratiques :
- Lieu : 42 Market Street et Mall Gallery, Bagatelle Mall, Réduit
- Dates : Vendredi 12 juin (11h30 – 22h00) / Samedi 13 juin (11h00 – 22h00)
- Entrée : Libre
SAKIFO l'AFTER – 13 juin 2026
Dans le prolongement du festival Sakifo à La Réunion, le Café du Vieux Conseil accueille la soirée officielle SAKIFO l'AFTER, une passerelle entre les îles, les scènes et les artistes de l'océan Indien et au-delà. Une programmation éclectique pour une nuit à forte énergie au cœur de Port-Louis.
Lineup :
- Evodie Faro – Nu Soul / Reggae Alternatif (Maurice)
- Etinsel Maloya – Maloya (Réunion)
- Eve La Marka – Rap / Nouvelle École (France)
- DJ D-Lischa – Afro / Tropical Vibes (Réunion)
- DJ Moon Junior x Avi S – Commercial DJ Set (Maurice)
Infos pratiques :
- Lieu : Café du Vieux Conseil, Port-Louis
- Date : Vendredi 13 juin 2026
- Durée : 6 heures
- Billets : partyapp.mu
- Événement soutenu par Kudeta, Culture Events & Production et Paradize Burning
THE PORTAL by Selectro – 13 juin 2026
Après HORIZON, The Portal by Selectro ouvre un nouveau chapitre : 13 heures de musique non-stop, du coucher du soleil à l'aube, dans l'espace féerique du Jardin de Mée. Trois têtes d'affiche internationales, dont un artiste argentin et un duo, guident ce voyage sonore accompagné d'une nouvelle expérience LED aux visuels d'inspiration ancestrale. Un événement taillé pour les amateurs d'expériences dancefloor profondes et spirituelles.
Infos pratiques :
- Lieu : Jardin de Mée Events
- Date : Vendredi 13 juin 2026
- Durée : 13 heures
- Tarifs Phase 1 : Rs 1 500 (jusqu'au 29 mai)
- Billets : partyapp.mu
Relay Race – Réserve Mon Songes – 13 juin 2026
Sport Events Mauritius organise une course de relais en équipes de 3 à 4 coureurs dans le cadre verdoyant de la Réserve Mon Songes. Chaque équipe doit compléter 5 tours du parcours (jusqu'à 5 km), les 4 premiers en individuel et le dernier en équipe, tous ensemble jusqu'à la ligne d'arrivée. Un format original qui allie performance et esprit collectif.
Infos pratiques :
- Lieu : Réserve Mon Songes
- Date : Samedi 13 juin 2026
- Format : Relais équipe 3–4 coureurs / 5 tours
- Inscriptions : sportevents.mu/events-book/32
HAMLET – Caudan Arts Centre – 5 au 7 juin 2026
Le Caudan Arts Centre présente une nouvelle adaptation moderne et audacieuse du chef-d'œuvre de Shakespeare. Mise en scène par Poonam Seetohul, cette version dynamique aborde les thèmes intemporels de la pièce : pouvoir, corruption, identité, choix impossibles, dans un langage classique ancré dans une scénographie contemporaine. L'objectif : démystifier Shakespeare et le rendre accessible à tous les publics.
Ashish Beesoondial incarne le prince Hamlet, aux côtés d'une distribution mauricienne de talent : Guillaume Silavant, Sonia Maissin, Edeen Bhugeloo, Devash Hanoomanjee, Juliette Deloustal, Sandra Inca de Tonnac, Max Anish Gowriah, Roshan Hassamal, Damien Esther, Darren Veeren, Yakshinee Purhooa et Estelle Lasémillante.
Infos pratiques :
- Lieu : Caudan Arts Centre, Le Caudan Waterfront, Port-Louis
- Langue : Anglais / Créole (à confirmer)
- Public : Tous âges
- Billets : caudanartscentre.com
Matilda The Musical Jr. – 19 juin 2026
La Northfields International High School monte sur scène avec une production enthousiaste de Matilda The Musical Jr., le spectacle musical inspiré de l'œuvre de Roald Dahl. Plus de 60 élèves au casting pour raconter l'histoire de cette petite fille extraordinaire, dotée d'un esprit vif et d'un grain de magie, qui trouve la force de se battre pour la justice et la liberté. Des numéros musicaux entraînants, des personnages hauts en couleur et un message universel sur le courage et l'imagination : un spectacle parfait pour toute la famille.
Infos pratiques :
- Lieu : MGI Auditorium
- Date : Vendredi 19 juin 2026
- Heure : 18h00 (foyer ouvert à 17h00 / auditorium à 17h40)
- Durée : Environ 1 h 15
- Langue : Anglais
- Public : Famille, tous âges
- Aucune restauration sur place / Pas de nourriture ni de boissons dans l'auditorium
Ahmed Sylla – Origami – 21 juin 2026
Grande première mondiale à Maurice : Ahmed Sylla, l'un des humoristes francophones les plus populaires du moment, foule pour la toute première fois une scène mauricienne avec Origami, son 4e one-man-show. Un spectacle qui joue sur la métaphore du papier plié : nos vies comme des feuilles blanches que l'on façonne à travers les choix, les joies et les épreuves. Avec sa signature mêlant stand-up brut et personnages inoubliables, Ahmed Sylla livre un show drôle, émouvant et profondément humain.
Infos pratiques :
- Lieu : Trianon Convention Centre
- Date : Samedi 21 juin 2026
- Heure : Ouverture des portes à 18h00
- Durée : 1h20
- Langue : Français
- Restauration et boissons disponibles sur place
- Billets : otayo.com et Ticketbox
- Parking : Non disponible sur site, parking extérieur à proximité, premier arrivé premier servi
NOW – 80's & 90's Music – 27 juin 2026
Pas vraiment une soirée : une expérience. L'Aventure du Sucre ouvre ses jardins pour une soirée en deux actes pensée pour ceux qui ont vécu ces décennies. Dès 17 h, musique live dans le jardin, barbecue et ambiance décontractée. Dès 19 h, les DJs François Li et Prakash prennent les platines et transforment le cadre en un dancefloor nostalgique. Sept heures soigneusement orchestrées, dans un lieu chargé d'histoire, pour retrouver la bande-son d'une génération.
Infos pratiques :
- Lieu : L'Aventure du Sucre
- Date : Samedi 27 juin 2026
- Heure : 17h00 – Minuit
- Tarifs : Early Bird Rs 1 000 (jusqu'au 31 mai) / Standard Rs 1 500 (dès le 1er juin)
- Tous les participants bénéficient du traitement VIP, sans exception
- Billets : ticketbox.mu/event/now-80s-90s-music
Warriors Trail 2026 – 28 juin 2026
Le Northern Warriors Savate Boxing & Martial Arts Club, en partenariat avec le Village Council de Terre Rouge, lance la toute première édition du Warriors Trail. Deux distances au choix : 5 km ou 10 km, à travers les environs animés de Terre Rouge, du Complexe Multipurpose jusqu'au Centre Communautaire de Bois Marchand. Une épreuve ouverte à tous, que vous soyez débutant ou coureur confirmé, dans un esprit de dépassement et de communauté.
Infos pratiques :
- Lieu : Départ – Terre Rouge Multi Purpose Complex / Arrivée – Bois Marchand Community Centre
- Date : Dimanche 28 juin 2026
- Distances : 5 km & 10 km
- Âge minimum : 14 ans
- Frais d'inscription : Rs 500
- Inscriptions : sportevents.mu/en/events/67/warriors-trail