FLASHBACK 2000 – 6 juin 2026

L'Azur Sports Club vous donne rendez-vous pour une soirée 100 % années 2000 au Café du Vieux Conseil. Ambiance rétro garantie, avec musique et animation pour faire revivre les meilleurs sons de cette décennie dorée. La soirée est également l'occasion de soutenir les projets du club par une levée de fonds conviviale.

Infos pratiques :

Lieu : Café du Vieux Conseil, Port-Louis

Date : Samedi 6 juin 2026

Heure : À partir de 20h00

Tarif : Rs 500

Dress code : Une touche de bleu

Public : Ouvert à tous

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KOKOROKO en concert – 6 juin 2026

Le collectif londonien Kokoroko pose ses valises à Maurice pour une date unique, après des passages remarqués au Bushfire Festival en Eswatini et au Sakifo à La Réunion. Reconnus pour leurs performances scéniques mêlant jazz, afrobeat et soul, ils arrivent avec une section de cuivres puissante et une rythmique très présente. Maurice marque la dernière étape de cette tournée régionale africaine et océan Indien : un rendez-vous à ne pas manquer pour les amateurs de musique live de qualité.

Ce concert exceptionnel est rendu possible grâce à une collaboration inédite entre l'Institut français de Maurice et le British Council Mauritius.

Infos pratiques :

Lieu : Institut français de Maurice, 30 Avenue Julius Nyerere, Rose Hill

Date : Samedi 6 juin 2026

Heure : 18h30

Public : Ouvert à tous

AFRIC VIBES DJ PARTY – Afrobeats vs Amapiano – 6 juin 2026

Le Hennessy Park Hotel se transforme en une expérience urbaine haute tension pour une nuit où Afrobeats et Amapiano s'affrontent dans une atmosphère explosive. Au programme : DJ battles, basses lourdes, danseurs professionnels, mode africaine et une expérience multi-espace entre le Backstage Lounge et d'autres espaces. Une soirée qui se veut à la fois un événement culturel et une célébration musicale.

Infos pratiques :

Lieu : Backstage Lounge Bar, Hennessy Park Hotel, Ébène

Date : Samedi 6 juin 2026

Heure : 19h00 – 01h00

Tarif : Prévente Rs 500

Dress code : African Elegance – tenues audacieuses et expressives

Public : 18 ans et plus

Billets : otayo.com | Tel : 466 9999 / 269 0111

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H.O.T – Sounds of Africa – 6 juin 2026

H.O.T (Hot On Top Mauritius) investit un lieu inédit : les Ruines de Mon Rocher, à Beau Plan, pour une journée et soirée sous le signe des sonorités africaines. Décoration signature, bars thématiques, dancefloor enflammée... et en tête d'affiche, Emmanuel Jal — DJ, producteur, chanteur, écrivain et activiste reconnu des scènes de Coachella et de Glastonbury. Ses sets d'Afro Tech, de House et de Soul portent une énergie rare, à la fois émotionnelle et dansante.

Le lineup inclut également Ayef Music, Joel Capillaire, DJ David Jay, Reviival Collective et d'autres artistes à confirmer.

Infos pratiques :

Lieu : Ruins of Mon Rocher, Beau Plan

Date : Samedi 6 juin 2026

Tarifs Phase Finale (30 mai – 6 juin) : Regular Rs 2 000 / Backstage Rs 3 500

Types de billets : Regular (accès complet) / Backstage (accès prioritaire, espace proche des artistes, bar dédié)

THE VIBE – Hidden Gems – 6 juin 2026

Soundwave propose une expérience immersive et confidentielle au pied du Morne Brabant, accessible uniquement par bateau. Une soirée au coucher du soleil jusqu'à l'aube, entre Techno et Afro House, avec un panorama exceptionnel sur le lagon. Cocktails offerts aux dames durant le sundowner, BBQ, eau et jus à disposition. Un événement strictement limité à 175 personnes — autant dire qu'il ne faut pas tarder.

Lineup : Sunset Session : Mitri x Matrix | Main Stage : Stain, Vanessa, Matias, Cris, Abs x Els, Ski | Sunrise : Naurah, Gaia Groove

Infos pratiques :

Lieu : Le Morne Brabant (transfert bateau inclus)

Date : Samedi 6 juin (14h00) au dimanche 7 juin (10h00)

Tarif : Rs 1 800

Billets : Via Juice au 5890 2162 — places strictement limitées à 175

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NOKTURA – Urban Jungle #1 – 6 juin 2026

NOKTURA est un nouveau concept né de la volonté de démocratiser l'Afrohouse, la House et les sonorités électroniques à l'île Maurice. Pour cette première édition, 9 DJs se succèdent en 6 sets et 3 B2B, dans une atmosphère tribale et immersive, portée par un sound system de qualité et une DJ booth au plus près du public.

Infos pratiques :

Lieu : HY Ebène

Date : Vendredi 6 juin 2026

Heure : 19h00 – 02h00

Tarifs : Normal Phase 1 – Rs 600 / VIP Early Bird – Rs 1 000

Capacité limitée

Weekend Yoga Retreat – A Rendez-Vous with Yourself – 6 et 7 juin 2026

Pour ceux qui souhaitent prendre le contrepied de l'agitation, Arjan Anand Yoga et la Yoga Association Mauritius (YAM) organisent un week-end de reconnexion profonde à Oboe Garden. Pratiques guidées, breathwork, méditation, nettoyage intérieur, immersion dans la nature et le silence... Un espace bienveillant pour revenir à soi, loin des rôles et des responsabilités quotidiennes.

Inclus : 3 repas végétariens, pauses-thé, jus frais et eau, environnement de retraite paisible.

Infos pratiques :

Lieu : Pranava Yoga Institute / OBOĒ

Dates : Samedi 6 et dimanche 7 juin 2026

Tarifs : À confirmer

Places limitées – réservation anticipée recommandée

Le Grand Salon de la Maison et du Jardin & Family Shopping Festival – 5 au 7 juin 2026

Deux événements sous un même toit pour un week-end complet en famille. D'un côté, le Grand Salon de la Maison et du Jardin, dédié à la décoration d'intérieur, au mobilier, aux idées jardin, aux textiles et aux produits lifestyle. De l'autre, le Family Shopping Festival, avec mode, accessoires, stands alimentaires, animations et offres spéciales pour petits et grands. Que vous soyez en pleine rénovation ou simplement en quête d'une belle sortie en famille, l'événement promet trois jours riches en découvertes et en bonne humeur.

Infos pratiques :

Lieu : Trianon Convention Centre

Dates : Du jeudi 5 au samedi 7 juin 2026

Heure : 09h00 – 21h00 (late night shopping jusqu'à 21h00)

Entrée : Libre

Bagatelle Foodies Festival 2026 – 12 et 13 juin 2026

Le Bagatelle Foodies Festival revient pour un week-end gourmand organisé en collaboration avec Food Frenzy. Plus de 30 stands de food et boissons à explorer, des DJ sets en live, des animations et une atmosphère festive dans la Gallery du mall. Que vous soyez un foodie averti ou simplement en quête d'une sortie conviviale, cet événement coche toutes les cases.

Infos pratiques :

Lieu : 42 Market Street et Mall Gallery, Bagatelle Mall, Réduit

Dates : Vendredi 12 juin (11h30 – 22h00) / Samedi 13 juin (11h00 – 22h00)

Entrée : Libre

SAKIFO l'AFTER – 13 juin 2026

Dans le prolongement du festival Sakifo à La Réunion, le Café du Vieux Conseil accueille la soirée officielle SAKIFO l'AFTER, une passerelle entre les îles, les scènes et les artistes de l'océan Indien et au-delà. Une programmation éclectique pour une nuit à forte énergie au cœur de Port-Louis.

Lineup :

Evodie Faro – Nu Soul / Reggae Alternatif (Maurice)

Etinsel Maloya – Maloya (Réunion)

Eve La Marka – Rap / Nouvelle École (France)

DJ D-Lischa – Afro / Tropical Vibes (Réunion)

DJ Moon Junior x Avi S – Commercial DJ Set (Maurice)

Infos pratiques :

Lieu : Café du Vieux Conseil, Port-Louis

Date : Vendredi 13 juin 2026

Durée : 6 heures

Billets : partyapp.mu

Événement soutenu par Kudeta, Culture Events & Production et Paradize Burning

THE PORTAL by Selectro – 13 juin 2026

Après HORIZON, The Portal by Selectro ouvre un nouveau chapitre : 13 heures de musique non-stop, du coucher du soleil à l'aube, dans l'espace féerique du Jardin de Mée. Trois têtes d'affiche internationales, dont un artiste argentin et un duo, guident ce voyage sonore accompagné d'une nouvelle expérience LED aux visuels d'inspiration ancestrale. Un événement taillé pour les amateurs d'expériences dancefloor profondes et spirituelles.

Infos pratiques :

Lieu : Jardin de Mée Events

Date : Vendredi 13 juin 2026

Durée : 13 heures

Tarifs Phase 1 : Rs 1 500 (jusqu'au 29 mai)

Billets : partyapp.mu

Relay Race – Réserve Mon Songes – 13 juin 2026

Sport Events Mauritius organise une course de relais en équipes de 3 à 4 coureurs dans le cadre verdoyant de la Réserve Mon Songes. Chaque équipe doit compléter 5 tours du parcours (jusqu'à 5 km), les 4 premiers en individuel et le dernier en équipe, tous ensemble jusqu'à la ligne d'arrivée. Un format original qui allie performance et esprit collectif.

Infos pratiques :

Lieu : Réserve Mon Songes

Date : Samedi 13 juin 2026

Format : Relais équipe 3–4 coureurs / 5 tours

Inscriptions : sportevents.mu/events-book/32

HAMLET – Caudan Arts Centre – 5 au 7 juin 2026

Le Caudan Arts Centre présente une nouvelle adaptation moderne et audacieuse du chef-d'œuvre de Shakespeare. Mise en scène par Poonam Seetohul, cette version dynamique aborde les thèmes intemporels de la pièce : pouvoir, corruption, identité, choix impossibles, dans un langage classique ancré dans une scénographie contemporaine. L'objectif : démystifier Shakespeare et le rendre accessible à tous les publics.

Ashish Beesoondial incarne le prince Hamlet, aux côtés d'une distribution mauricienne de talent : Guillaume Silavant, Sonia Maissin, Edeen Bhugeloo, Devash Hanoomanjee, Juliette Deloustal, Sandra Inca de Tonnac, Max Anish Gowriah, Roshan Hassamal, Damien Esther, Darren Veeren, Yakshinee Purhooa et Estelle Lasémillante.

Infos pratiques :

Lieu : Caudan Arts Centre, Le Caudan Waterfront, Port-Louis

Langue : Anglais / Créole (à confirmer)

Public : Tous âges

Billets : caudanartscentre.com

Matilda The Musical Jr. – 19 juin 2026

La Northfields International High School monte sur scène avec une production enthousiaste de Matilda The Musical Jr., le spectacle musical inspiré de l'œuvre de Roald Dahl. Plus de 60 élèves au casting pour raconter l'histoire de cette petite fille extraordinaire, dotée d'un esprit vif et d'un grain de magie, qui trouve la force de se battre pour la justice et la liberté. Des numéros musicaux entraînants, des personnages hauts en couleur et un message universel sur le courage et l'imagination : un spectacle parfait pour toute la famille.

Infos pratiques :

Lieu : MGI Auditorium

Date : Vendredi 19 juin 2026

Heure : 18h00 (foyer ouvert à 17h00 / auditorium à 17h40)

Durée : Environ 1 h 15

Langue : Anglais

Public : Famille, tous âges

Aucune restauration sur place / Pas de nourriture ni de boissons dans l'auditorium

Ahmed Sylla – Origami – 21 juin 2026

Grande première mondiale à Maurice : Ahmed Sylla, l'un des humoristes francophones les plus populaires du moment, foule pour la toute première fois une scène mauricienne avec Origami, son 4e one-man-show. Un spectacle qui joue sur la métaphore du papier plié : nos vies comme des feuilles blanches que l'on façonne à travers les choix, les joies et les épreuves. Avec sa signature mêlant stand-up brut et personnages inoubliables, Ahmed Sylla livre un show drôle, émouvant et profondément humain.

Infos pratiques :

Lieu : Trianon Convention Centre

Date : Samedi 21 juin 2026

Heure : Ouverture des portes à 18h00

Durée : 1h20

Langue : Français

Restauration et boissons disponibles sur place

Billets : otayo.com et Ticketbox

Parking : Non disponible sur site, parking extérieur à proximité, premier arrivé premier servi

NOW – 80's & 90's Music – 27 juin 2026

Pas vraiment une soirée : une expérience. L'Aventure du Sucre ouvre ses jardins pour une soirée en deux actes pensée pour ceux qui ont vécu ces décennies. Dès 17 h, musique live dans le jardin, barbecue et ambiance décontractée. Dès 19 h, les DJs François Li et Prakash prennent les platines et transforment le cadre en un dancefloor nostalgique. Sept heures soigneusement orchestrées, dans un lieu chargé d'histoire, pour retrouver la bande-son d'une génération.

Infos pratiques :

Lieu : L'Aventure du Sucre

Date : Samedi 27 juin 2026

Heure : 17h00 – Minuit

Tarifs : Early Bird Rs 1 000 (jusqu'au 31 mai) / Standard Rs 1 500 (dès le 1er juin)

Tous les participants bénéficient du traitement VIP, sans exception

Billets : ticketbox.mu/event/now-80s-90s-music

Warriors Trail 2026 – 28 juin 2026

Le Northern Warriors Savate Boxing & Martial Arts Club, en partenariat avec le Village Council de Terre Rouge, lance la toute première édition du Warriors Trail. Deux distances au choix : 5 km ou 10 km, à travers les environs animés de Terre Rouge, du Complexe Multipurpose jusqu'au Centre Communautaire de Bois Marchand. Une épreuve ouverte à tous, que vous soyez débutant ou coureur confirmé, dans un esprit de dépassement et de communauté.

Infos pratiques :