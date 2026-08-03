Festivals, concerts, rencontres, ateliers artistiques et défis sportifs : le mois d'août s'annonce particulièrement animé à l'île Maurice. Que vous souhaitiez faire de nouvelles rencontres, découvrir la scène culturelle locale, danser jusqu'au bout de la nuit ou explorer Port-Louis en courant, voici notre sélection des événements à ne pas manquer en août.
Micro-Folie Moris : les enfants imaginent leur île fantastique le 8 août
L'Institut français de Maurice invite les enfants de 7 à 12 ans à participer à l'atelier pratique « Mon île fantastique », organisé dans le cadre de l'exposition « Figures, îles et identités ».
Inspirés par les univers de Paul Gauguin, de Jean-Michel Basquiat et du collectif mauricien Bactory, les jeunes participants exploreront les liens entre le territoire, l'art urbain et l'identité. Pendant une heure, ils créeront une île imaginaire qui leur ressemble en utilisant différentes techniques : pochoir, peinture, collage et marqueurs.
Chaque enfant intégrera également son autoportrait à son paysage et repartira avec son œuvre originale.
Infos pratiques
Lieu : Institut français de Maurice, 30 avenue Julius Nyerere, Rose-Hill Date : samedi 8 août 2026 Horaires : de 10h30 à 11h30 Public : enfants de 7 à 12 ans Tarif : Rs 350, ou Rs 300 pour les membres de l'IFM Inscriptions : sur le site de l'Institut français de Maurice
Into the Realm : une expérience entre musique, art et créativité le 8 août
The Green Village accueillera une nouvelle édition d'Into the Realm, un rassemblement conçu comme un espace de fête, de création et de rencontres.
L'événement commencera dès l'après-midi et se poursuivra dans la soirée. En plus de la programmation musicale et de la piste de danse, les participants pourront découvrir un espace créatif ainsi que plusieurs ateliers interactifs.
Arts visuels, activités manuelles et expériences collectives se mêleront dans une ambiance conçue pour favoriser l'expression personnelle et les échanges. Une sortie destinée à celles et ceux qui recherchent davantage qu'une simple soirée dansante.
Infos pratiques
Lieu : The Green Village Date : samedi 8 août 2026 Horaires : à partir de 13 h Tarif : Rs 1 800 jusqu'au 2 août, puis Rs 2 000 à partir du 3 août Billetterie : synergeticvibes.io
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Singles Socials : un dîner pour faire de nouvelles rencontres le 8 août
Envie d'élargir votre cercle social à Maurice ? La quinzième édition de Singles Socials propose un dîner en petit comité, dans une atmosphère détendue et sans pression.
Les participants sont répartis en tables de six à huit personnes, en fonction de leur tranche d'âge, de leurs centres d'intérêt et de leur situation personnelle. Les organisateurs veillent également à maintenir un équilibre entre le nombre de femmes et d'hommes.
L'objectif est de favoriser des conversations naturelles autour d'un repas dans un restaurant sélectionné pour son cadre et son ambiance. Le lieu exact, situé au centre de l'île ou dans le nord, est communiqué aux participants retenus.
Infos pratiques
Lieu : restaurant dans le centre de l'île ou dans le Nord Date : samedi 8 août 2026 Horaires : de 18 h 30 à 20 h 30 Tarif : Rs 1 000 hors TVA, soit environ Rs 1 150 À noter : le prix du dîner et des boissons n'est pas compris Inscriptions : sur le site de Frolic Mauritius
Ties & Heels : une soirée de gala au service d'une cause le 8 août
Élégance, musique et solidarité seront réunies à l'occasion de Ties & Heels, une soirée de gala caritative organisée à Flic-en-Flac.
L'événement soutiendra l'association Enn Rev Enn Sourir, qui accompagne des enfants et des personnes ayant besoin de traitements médicaux et de soins spécialisés. Les recettes provenant de la vente des billets contribueront directement au financement de ces soins.
La soirée débutera par plusieurs prestations d'artistes mauriciens, avant de laisser la place aux DJs. R&B, musiques afro, titres rétro et grands classiques rythmeront la nuit. Une séance photo sur tapis rouge, des jeux de lumière et plusieurs surprises sont également annoncées.
Le dress code fait partie intégrante de l'événement : costumes, chemises et cravates pour les hommes, robes élégantes et talons pour les femmes.
Infos pratiques
Lieu : Shotz, Oasis Complex, Flic-en-Flac Date : samedi 8 août 2026 Horaires : à partir de 19 h Tarif en prévente : Rs 600 Tarif à l'entrée : Rs 800 Dress code : tenue de gala ; cravate pour les hommes et robe élégante pour les femmes Billetterie : via PartyApp et les points de vente indiqués par les organisateurs
Festival Bouzé : la danse urbaine à l'honneur du 13 au 16 août
Le Festival Bouzé revient pour une quatrième édition réunissant danseurs, juges, entraîneurs et acteurs culturels venus de l'océan Indien et d'Afrique.
Créé par Wake Up Entertainment, le festival ne se limite pas à une simple compétition. Il se présente également comme une plateforme d'échanges culturels, de formation artistique et de collaboration régionale. Des représentants de douze pays et territoires sont annoncés pour cette édition.
Plusieurs ateliers et masterclasses seront organisés pendant le festival. Le vendredi 14 août, le chorégraphe comorien Haitham Ben Ali animera notamment une masterclass d'Afro Contemporary au Caudan Arts Centre. Ouverte à tous les niveaux, la séance permettra aux participants de découvrir son univers et son approche multidisciplinaire.
Le festival culminera le dimanche 16 août avec la finale du Championnat de l'océan Indien. Les danseurs s'affronteront dans deux catégories : le breaking en un contre un et le « Choose Your Style ». DJs, showcases et performances spéciales accompagneront les battles.
Infos pratiques
Dates du festival : du jeudi 13 au dimanche 16 août 2026
Masterclass avec Haitham Ben Ali : Lieu : Caudan Arts Centre Date : vendredi 14 août Inscriptions sur place : à partir de 10h Masterclass : de 10h30 à 12h Niveau : tous niveaux
Finale du championnat : Lieu : Institut français de Maurice Date : dimanche 16 août Tarif : Rs 300 Enfants de moins de 10 ans : entrée gratuite Billetterie : uniquement sur place le jour de la finale
Le billet pour la finale donne également accès aux ateliers organisés dans le cadre du festival.
Les amateurs de zouk ont rendez-vous à Ocean's Creek Mauritius pour une soirée placée sous le signe de la musique, de la danse et de la nostalgie.
L'artiste international Slaï, connu notamment pour ses titres ayant marqué les années 2000 (Flamme, Ne rentre pas chez toi ce soir), sera la tête d'affiche de cette Nuit du Zouk. Il interprétera ses morceaux les plus populaires dans une ambiance à la fois romantique et festive.
Plusieurs artistes mauriciens compléteront la programmation, parmi lesquels Iann, Sebby, Donovan BTS et Ryan Trapu. Les DJs Kinsley M et Loïc assureront également les transitions et prolongeront la soirée derrière les platines.
Les participants sont invités à respecter un dress code blanc et rouge, chic et élégant.
Infos pratiques
Lieu : Ocean's Creek Mauritius Date : samedi 15 août 2026 Horaires : de 18 h à 00 h 30 Tarif en prévente : Rs 1 500 Tarif à l'entrée : Rs 2 500 Dress code : tenue chic et élégante, en blanc et rouge Billetterie : sur PartyApp À noter : la nourriture et les boissons venant de l'extérieur ne sont pas autorisées. Des points de vente seront disponibles sur place.
Caudan Night Run : découvrir Port-Louis autrement le 22 août
À l'occasion de son trentième anniversaire, Le Caudan Waterfront organise une course nocturne au cœur de Port-Louis.
La Caudan Night Run proposera deux parcours de 5 et 10 kilomètres, permettant aux participants de découvrir la capitale après le coucher du soleil. Plus qu'une simple épreuve sportive, l'événement mettra en valeur l'architecture, l'histoire et la diversité culturelle de Port-Louis.
Le parcours traversera plusieurs lieux emblématiques, notamment la Place d'Armes, les Jardins de la Compagnie, le Théâtre de Port-Louis, La Citadelle, le Champ de Mars, Marie Reine de la Paix, la pagode Kwan Tee et Odysseo.
L'événement s'adresse aussi bien aux coureurs expérimentés qu'aux participants souhaitant découvrir la ville dans un cadre original.
Infos pratiques
Départ et arrivée : Le Caudan Waterfront, Port-Louis Date : samedi 22 août 2026 Heure de départ : 18h30 Distances : 5 km ou 10 km Inscriptions : auprès de ROAG Sports Events Administration À noter : le nombre de places est limité
Supersonic Queen : un hommage au groupe Queen le 28 août
Le groupe britannique Supersonic Queen se produira pour la première fois à Maurice à l'occasion d'un concert consacré aux plus grands titres de Queen.
Présenté comme l'un des groupes hommage les plus reconnus de la scène internationale, Supersonic Queen recrée l'énergie, la mise en scène et l'intensité des concerts du célèbre groupe britannique.
Cette formation, composée de cinq musiciens, proposera un spectacle entièrement joué en direct. Les organisateurs annoncent également la présence de l'hologramme officiel de Freddie Mercury présenté dans le cadre de l'expérience londonienne Live Odyssey.
Après le concert, DJ Patrice D'Avrincourt prendra le relais pour prolonger la soirée.
Infos pratiques
Lieu : The Capsule, Tribeca, anciennement Fantasia Date : vendredi 28 août 2026 Horaire : 20h Format : concert debout, sans places assises À noter : la nourriture et les boissons venant de l'extérieur sont interdites. Les sacs seront contrôlés à l'entrée. Des boissons et des repas seront proposés sur place.
Afric Vibes Festival : une journée consacrée aux cultures africaines le 29 août
Le Hennessy Park Hotel accueillera Afric Vibes Festival: The Empire Africa Edition, un événement mêlant musique, mode, art, gastronomie et cultures africaines.
Le festival se déroulera en deux parties. De midi à 17 h, le public pourra découvrir un marché culturel, des créateurs, des marques, des stands de mode africaine, des œuvres visuelles et diverses animations autour de la beauté et de l'art corporel.
Des performances, des démonstrations de danse et des sets d'Afrobeats, d'Amapiano, d'Afrohouse et de Dancehall accompagneront cette première partie, accessible aux familles.
À partir de 17 h, l'événement se transformera en soirée réservée aux adultes. DJs, artistes, danseurs et invités se succéderont dans une ambiance davantage tournée vers la fête et la vie nocturne.
Le dress code invite les participants à adopter une tenue inspirée de « l'élégance africaine » : imprimés africains, accessoires, tenues traditionnelles revisitées ou looks afro-urbains.
Infos pratiques
Lieu : Hennessy Park Hotel, Ébène Date : samedi 29 août 2026 Expérience en journée : de 12 h à 17 h Expérience nocturne : de 17 h à 1 h Public : Familles et enfants jusqu'à 17 h ; événement réservé aux personnes de 18 ans et plus après 17 h Dress code : élégance africaine À noter : la nourriture et les boissons venant de l'extérieur ne sont pas autorisées. Des espaces de restauration et un bar seront accessibles sur place. La réservation est recommandée en raison du nombre limité de places.
Journaliste de formation, titulaire des DALF C1 et C2 et diplômée de l'Université de Maurice, je cumule près d'une vingtaine d'années d'expérience en rédaction. Après six ans dans la presse mauricienne, j'ai rejoint Expat.com, où j'évolue depuis une douzaine d'années, dont cinq en tant qu'assistante éditoriale, et à présent responsable éditoriale.