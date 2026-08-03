Festivals, concerts, rencontres, ateliers artistiques et défis sportifs : le mois d'août s'annonce particulièrement animé à l'île Maurice. Que vous souhaitiez faire de nouvelles rencontres, découvrir la scène culturelle locale, danser jusqu'au bout de la nuit ou explorer Port-Louis en courant, voici notre sélection des événements à ne pas manquer en août.

Micro-Folie Moris : les enfants imaginent leur île fantastique le 8 août L'Institut français de Maurice invite les enfants de 7 à 12 ans à participer à l'atelier pratique « Mon île fantastique », organisé dans le cadre de l'exposition « Figures, îles et identités ». Inspirés par les univers de Paul Gauguin, de Jean-Michel Basquiat et du collectif mauricien Bactory, les jeunes participants exploreront les liens entre le territoire, l'art urbain et l'identité. Pendant une heure, ils créeront une île imaginaire qui leur ressemble en utilisant différentes techniques : pochoir, peinture, collage et marqueurs. Chaque enfant intégrera également son autoportrait à son paysage et repartira avec son œuvre originale. Infos pratiques Lieu : Institut français de Maurice, 30 avenue Julius Nyerere, Rose-Hill

Date : samedi 8 août 2026

Horaires : de 10h30 à 11h30

Public : enfants de 7 à 12 ans

Tarif : Rs 350, ou Rs 300 pour les membres de l'IFM

Inscriptions : sur le site de l'Institut français de Maurice À lire également Que faire à l'île Maurice en juillet 2026 ?

Le guide de l'expatrié à l'Ile Maurice Mis à jour en 2026, complet et gratuit À lire sans modération

Into the Realm : une expérience entre musique, art et créativité le 8 août The Green Village accueillera une nouvelle édition d'Into the Realm, un rassemblement conçu comme un espace de fête, de création et de rencontres. L'événement commencera dès l'après-midi et se poursuivra dans la soirée. En plus de la programmation musicale et de la piste de danse, les participants pourront découvrir un espace créatif ainsi que plusieurs ateliers interactifs. Arts visuels, activités manuelles et expériences collectives se mêleront dans une ambiance conçue pour favoriser l'expression personnelle et les échanges. Une sortie destinée à celles et ceux qui recherchent davantage qu'une simple soirée dansante. Infos pratiques Lieu : The Green Village

Date : samedi 8 août 2026

Horaires : à partir de 13 h

Tarif : Rs 1 800 jusqu'au 2 août, puis Rs 2 000 à partir du 3 août

Billetterie : synergeticvibes.io

Rejoignez la communauté Ile Maurice Recevez régulièrement des conseils pour mieux vivre votre expatriation Inscription 100% gratuite

Singles Socials : un dîner pour faire de nouvelles rencontres le 8 août Envie d'élargir votre cercle social à Maurice ? La quinzième édition de Singles Socials propose un dîner en petit comité, dans une atmosphère détendue et sans pression. Les participants sont répartis en tables de six à huit personnes, en fonction de leur tranche d'âge, de leurs centres d'intérêt et de leur situation personnelle. Les organisateurs veillent également à maintenir un équilibre entre le nombre de femmes et d'hommes. L'objectif est de favoriser des conversations naturelles autour d'un repas dans un restaurant sélectionné pour son cadre et son ambiance. Le lieu exact, situé au centre de l'île ou dans le nord, est communiqué aux participants retenus. Infos pratiques Lieu : restaurant dans le centre de l'île ou dans le Nord

Date : samedi 8 août 2026

Horaires : de 18 h 30 à 20 h 30

Tarif : Rs 1 000 hors TVA, soit environ Rs 1 150

À noter : le prix du dîner et des boissons n'est pas compris

Inscriptions : sur le site de Frolic Mauritius À lire également Que faire à l'île Maurice en juin 2026 ? Ties & Heels : une soirée de gala au service d'une cause le 8 août Élégance, musique et solidarité seront réunies à l'occasion de Ties & Heels, une soirée de gala caritative organisée à Flic-en-Flac. L'événement soutiendra l'association Enn Rev Enn Sourir, qui accompagne des enfants et des personnes ayant besoin de traitements médicaux et de soins spécialisés. Les recettes provenant de la vente des billets contribueront directement au financement de ces soins. La soirée débutera par plusieurs prestations d'artistes mauriciens, avant de laisser la place aux DJs. R&B, musiques afro, titres rétro et grands classiques rythmeront la nuit. Une séance photo sur tapis rouge, des jeux de lumière et plusieurs surprises sont également annoncées. Le dress code fait partie intégrante de l'événement : costumes, chemises et cravates pour les hommes, robes élégantes et talons pour les femmes. Infos pratiques Lieu : Shotz, Oasis Complex, Flic-en-Flac

Date : samedi 8 août 2026

Horaires : à partir de 19 h

Tarif en prévente : Rs 600

Tarif à l'entrée : Rs 800

Dress code : tenue de gala ; cravate pour les hommes et robe élégante pour les femmes

Billetterie : via PartyApp et les points de vente indiqués par les organisateurs Festival Bouzé : la danse urbaine à l'honneur du 13 au 16 août Le Festival Bouzé revient pour une quatrième édition réunissant danseurs, juges, entraîneurs et acteurs culturels venus de l'océan Indien et d'Afrique. Créé par Wake Up Entertainment, le festival ne se limite pas à une simple compétition. Il se présente également comme une plateforme d'échanges culturels, de formation artistique et de collaboration régionale. Des représentants de douze pays et territoires sont annoncés pour cette édition. Plusieurs ateliers et masterclasses seront organisés pendant le festival. Le vendredi 14 août, le chorégraphe comorien Haitham Ben Ali animera notamment une masterclass d'Afro Contemporary au Caudan Arts Centre. Ouverte à tous les niveaux, la séance permettra aux participants de découvrir son univers et son approche multidisciplinaire. Le festival culminera le dimanche 16 août avec la finale du Championnat de l'océan Indien. Les danseurs s'affronteront dans deux catégories : le breaking en un contre un et le « Choose Your Style ». DJs, showcases et performances spéciales accompagneront les battles. Infos pratiques Dates du festival : du jeudi 13 au dimanche 16 août 2026 Masterclass avec Haitham Ben Ali :

Lieu : Caudan Arts Centre

Date : vendredi 14 août

Inscriptions sur place : à partir de 10h

Masterclass : de 10h30 à 12h

Niveau : tous niveaux Finale du championnat :

Lieu : Institut français de Maurice

Date : dimanche 16 août

Tarif : Rs 300

Enfants de moins de 10 ans : entrée gratuite

Billetterie : uniquement sur place le jour de la finale Le billet pour la finale donne également accès aux ateliers organisés dans le cadre du festival. À lire également Que faire à l'île Maurice en mai 2026 ?

La Nuit du Zouk avec Slaï le 15 août Les amateurs de zouk ont rendez-vous à Ocean's Creek Mauritius pour une soirée placée sous le signe de la musique, de la danse et de la nostalgie. L'artiste international Slaï, connu notamment pour ses titres ayant marqué les années 2000 (Flamme, Ne rentre pas chez toi ce soir), sera la tête d'affiche de cette Nuit du Zouk. Il interprétera ses morceaux les plus populaires dans une ambiance à la fois romantique et festive. Plusieurs artistes mauriciens compléteront la programmation, parmi lesquels Iann, Sebby, Donovan BTS et Ryan Trapu. Les DJs Kinsley M et Loïc assureront également les transitions et prolongeront la soirée derrière les platines. Les participants sont invités à respecter un dress code blanc et rouge, chic et élégant. Infos pratiques Lieu : Ocean's Creek Mauritius

Date : samedi 15 août 2026

Horaires : de 18 h à 00 h 30

Tarif en prévente : Rs 1 500

Tarif à l'entrée : Rs 2 500

Dress code : tenue chic et élégante, en blanc et rouge

Billetterie : sur PartyApp

À noter : la nourriture et les boissons venant de l'extérieur ne sont pas autorisées. Des points de vente seront disponibles sur place. Caudan Night Run : découvrir Port-Louis autrement le 22 août À l'occasion de son trentième anniversaire, Le Caudan Waterfront organise une course nocturne au cœur de Port-Louis. La Caudan Night Run proposera deux parcours de 5 et 10 kilomètres, permettant aux participants de découvrir la capitale après le coucher du soleil. Plus qu'une simple épreuve sportive, l'événement mettra en valeur l'architecture, l'histoire et la diversité culturelle de Port-Louis. Le parcours traversera plusieurs lieux emblématiques, notamment la Place d'Armes, les Jardins de la Compagnie, le Théâtre de Port-Louis, La Citadelle, le Champ de Mars, Marie Reine de la Paix, la pagode Kwan Tee et Odysseo. L'événement s'adresse aussi bien aux coureurs expérimentés qu'aux participants souhaitant découvrir la ville dans un cadre original. Infos pratiques Départ et arrivée : Le Caudan Waterfront, Port-Louis

Date : samedi 22 août 2026

Heure de départ : 18h30

Distances : 5 km ou 10 km

Inscriptions : auprès de ROAG Sports Events Administration

À noter : le nombre de places est limité Supersonic Queen : un hommage au groupe Queen le 28 août Le groupe britannique Supersonic Queen se produira pour la première fois à Maurice à l'occasion d'un concert consacré aux plus grands titres de Queen. Présenté comme l'un des groupes hommage les plus reconnus de la scène internationale, Supersonic Queen recrée l'énergie, la mise en scène et l'intensité des concerts du célèbre groupe britannique. Cette formation, composée de cinq musiciens, proposera un spectacle entièrement joué en direct. Les organisateurs annoncent également la présence de l'hologramme officiel de Freddie Mercury présenté dans le cadre de l'expérience londonienne Live Odyssey. Après le concert, DJ Patrice D'Avrincourt prendra le relais pour prolonger la soirée. Infos pratiques Lieu : The Capsule, Tribeca, anciennement Fantasia

Date : vendredi 28 août 2026

Horaire : 20h

Format : concert debout, sans places assises

À noter : la nourriture et les boissons venant de l'extérieur sont interdites. Les sacs seront contrôlés à l'entrée. Des boissons et des repas seront proposés sur place.

Le guide de l'expatrié à l'Ile Maurice Mis à jour en 2026, complet et gratuit À lire sans modération