Juillet s'annonce particulièrement animé à Maurice malgré les caprices de dame nature. Concerts, festivals, compétitions sportives, soirées électro, événements de networking et rendez-vous en plein air : il y en aura pour tous les goûts tout au long du mois. Que vous veniez d'arriver ou que vous soyez un habitué des évènements locaux, notre sélection vous permettra de profiter pleinement de ce mois de juillet 2026.
BNI Ebene : développez votre réseau professionnel le 9 juillet
Vous souhaitez élargir votre réseau professionnel à Maurice ? Le BNI Ebene organise un après-midi de rencontres destiné aux entrepreneurs, dirigeants et professionnels souhaitant développer leur activité grâce au networking.
Au programme : échanges avec des entrepreneurs issus de secteurs variés, découverte des méthodes de recommandation du BNI, discussions autour de partenariats potentiels, le tout dans un cadre convivial autour d'un café. Une bonne occasion pour les nouveaux arrivants de se constituer un premier réseau professionnel sur l'île.
Champions of Compassion : le Kun Khmer à l'honneur le 11 juillet
Le Côte d'Or National Sports Complex accueillera la troisième édition de BMA Fight Mania, un championnat de Kun Khmer qui dépasse largement le cadre sportif. Organisé autour des valeurs de discipline, de résilience et de dépassement de soi, l'événement réunira vingt combattants lors de dix combats de championnat.
Le public pourra également assister à une démonstration et à une conférence du Dr Ishan Shivanand consacrée à la résilience mentale, rencontrer la championne du monde mauricienne Ranini Cundasawmy et profiter d'animations musicales tout au long de l'après-midi.
Infos pratiques
Lieu : Côte d'Or National Sports Complex
Date : Samedi 11 juillet 2026
Horaires : 13 h à 18 h
Tarif : Gratuit (réservation obligatoire sur OTAYO)
Public : Tout public
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Fusionland – Code Noir le 11 juillet
Après une première édition remarquée, Fusionland revient avec une soirée entièrement placée sous le signe du noir. Le Domaine Les Pailles se transformera en immense festival nocturne mêlant effets lumineux, scénographie immersive et programmation musicale éclectique.
Bollywood, Afro, EDM, Urban ou encore Tech House seront au programme grâce à plusieurs DJ mauriciens. Les organisateurs invitent les participants à respecter le dress code "All Black" pour participer pleinement à l'expérience.
Kalipsxau en showcase à Lakaz Cascavelle le 11 juillet
Les amateurs de musique urbaine pourront retrouver Kalipsxau à Lakaz Cascavelle pour un showcase accompagné de plusieurs artistes et DJ locaux, dont Ryan Trapu, Yohan, Sebby, Tipti ainsi que Moon Jr, BBros et Yo Cedric.
Une soirée festive qui promet une belle ambiance sur la côte ouest.
Infos pratiques
Lieu : Lakaz Cascavelle
Date : Samedi 11 juillet 2026
Tarifs : 600 Rs en prévente et 800 Rs sur place
The BarBelles Effect : un défi sportif au féminin le 11 juillet
Les femmes souhaitant repousser leurs limites pourront participer à la deuxième édition de The BarBelles Effect. Plus qu'une compétition de CrossFit, l'événement met l'accent sur le dépassement de soi, l'entraide et la confiance en soi. Les participantes pourront concourir individuellement ou en équipe de deux, quel que soit leur niveau d'expérience.
Infos pratiques
Lieu : Gros Cailloux
Date : Samedi 11 juillet 2026
Tarifs : 2 000 Rs en individuel, 4 000 Rs par équipe
Lisien : un drame social mauricien à découvrir sur scène les 11 et 12 juillet
Les amateurs de théâtre pourront découvrir Lisien, une création originale de Santral Art Ltd qui s'annonce comme l'un des rendez-vous culturels marquants du mois au Caudan Arts Center. Écrite et mise en scène par Romi Poonoosamy et Kristeven Mootien, cette pièce explore les émotions humaines à travers un drame social mêlant réalisme, poésie et introspection psychologique.
L'une des particularités de Lisien réside dans son choix de proposer deux distributions distinctes, chacune offrant sa propre lecture de l'œuvre. Si le texte reste identique, les interprétations, les nuances et les interactions entre les comédiens promettent une expérience renouvelée d'une représentation à l'autre.
Portée par plusieurs figures de la scène artistique mauricienne, la pièce est jouée en créole mauricien et s'adresse à un public à partir de 12 ans. Une belle occasion de découvrir la richesse de la création théâtrale locale.
Infos pratiques
Lieu : Caudan Arts Center
Dates : Samedi 11 juillet 2026 à 20 h, dimanche 12 juillet 2026 à 15 h
Durée : 1 h 45
Langue : Créole mauricien
Public : À partir de 12 ans
Tarifs : Première : 1 000 Rs, Seconde : Rs 800
IQ-EQ City Urban Night Trail le 18 juillet
Le centre-ville de Port-Louis retrouvera son ambiance nocturne avec une nouvelle édition du City Urban Night Trail. Deux parcours de 5 km et de 12 km permettront aussi bien aux coureurs occasionnels qu'aux sportifs confirmés de découvrir la capitale sous un autre angle, dans une ambiance mêlant sport, musique et animations.
Infos pratiques
Lieu : Port-Louis
Date : Samedi 18 juillet 2026
Départ : 19 h 30
Parcours : 5 km et 12 km
Faites le tour de Maurice à vélo avec Alonix le 18 juillet
Les passionnés de cyclisme pourront relever un défi original : parcourir le littoral mauricien lors d'un tour de l'île organisé par Pascal Gihozo et l'application Alonix. L'objectif n'est pas la compétition mais le plaisir de rouler ensemble dans un esprit de convivialité. Cyclistes expérimentés, amateurs, clubs et visiteurs sont invités à participer à cette aventure collective.
Infos pratiques
Date : Samedi 18 juillet 2026
Activité : Tour de l'île à vélo
Public : Ouvert à tous
Afric Vibes Festival : une journée aux couleurs de l'Afrique le 25 juillet
L'Institut français de Maurice accueillera la première édition de Mama Africa, un festival célébrant les cultures africaines à travers la musique, la danse, la mode, les arts visuels et la gastronomie.
Tout au long de la journée, les visiteurs pourront assister à des concerts d'artistes venus de Maurice, du Sénégal et de Tanzanie, découvrir des créateurs, des artisans, des expositions, un défilé de mode et profiter d'espaces dédiés aux familles.
Infos pratiques
Lieu : Institut français de Maurice
Date : Samedi 25 juillet 2026
Horaires : 12 h à 21 h
Dress code : African Elegance
Public : Tout public
Un hommage à Kaya au Caudan Arts Centre le 25 juillet
Le KAYA Estate organise le premier hommage officiel consacré au créateur du seggae. Le chanteur Ras Ninin reprendra le répertoire de Kaya lors d'une soirée conçue comme une transmission intergénérationnelle. L'événement célébrera l'héritage culturel laissé par celui qui a profondément marqué la musique mauricienne.
Infos pratiques
Lieu : Caudan Arts Centre, Port-Louis
Date : Samedi 25 juillet 2026
Tribute to Avicii : une soirée 100 % EDM le 25 juillet
Les fans de musique électronique ont rendez-vous au Big Willy's pour une soirée dédiée à Avicii. Cinq DJ mauriciens revisiteront les plus grands succès du producteur suédois, de Levels à Wake Me Up, dans une mise en scène mêlant effets visuels, lasers, confettis et scénographie immersive.
Discover revient à Moka avec Jason Heerah le 31 juillet
Le rendez-vous musical Discover investit une nouvelle fois La Piazza, à Moka, pour une soirée placée sous le signe de la convivialité. Jason Heerah partagera l'affiche avec Otentik Groove pour un concert mêlant des influences mauriciennes et des sonorités contemporaines. Le public est invité à venir dès la fin de l'après-midi afin de profiter de l'ambiance, de la restauration sur place et du concert jusqu'en soirée.
Infos pratiques
Lieu : La Piazza, Moka
Date : Vendredi 31 juillet 2026
Horaires : 17 h à 23 h
Tarifs : 500 Rs (100 premiers billets), 800 Rs ensuite, 1 000 Rs le jour même, gratuit pour les moins de 15 ans
Journaliste de formation, titulaire des DALF C1 et C2 et diplômée de l'Université de Maurice, je cumule près d'une vingtaine d'années d'expérience en rédaction. Après six ans dans la presse mauricienne, j'ai rejoint Expat.com, où j'évolue depuis une douzaine d'années, dont cinq en tant qu'assistante éditoriale, et à présent responsable éditoriale.