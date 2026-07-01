Juillet s'annonce particulièrement animé à Maurice malgré les caprices de dame nature. Concerts, festivals, compétitions sportives, soirées électro, événements de networking et rendez-vous en plein air : il y en aura pour tous les goûts tout au long du mois. Que vous veniez d'arriver ou que vous soyez un habitué des évènements locaux, notre sélection vous permettra de profiter pleinement de ce mois de juillet 2026.

BNI Ebene : développez votre réseau professionnel le 9 juillet Vous souhaitez élargir votre réseau professionnel à Maurice ? Le BNI Ebene organise un après-midi de rencontres destiné aux entrepreneurs, dirigeants et professionnels souhaitant développer leur activité grâce au networking. Au programme : échanges avec des entrepreneurs issus de secteurs variés, découverte des méthodes de recommandation du BNI, discussions autour de partenariats potentiels, le tout dans un cadre convivial autour d'un café. Une bonne occasion pour les nouveaux arrivants de se constituer un premier réseau professionnel sur l'île. Infos pratiques Lieu : Hennessy Park Hotel, Ébène Date : Jeudi 9 juillet 2026 Horaires : 13 h 15 à 16 h Participation : Sur inscription (places limitées) À lire également Que faire à l'île Maurice en juin 2026 ?

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Champions of Compassion : le Kun Khmer à l'honneur le 11 juillet Le Côte d'Or National Sports Complex accueillera la troisième édition de BMA Fight Mania, un championnat de Kun Khmer qui dépasse largement le cadre sportif. Organisé autour des valeurs de discipline, de résilience et de dépassement de soi, l'événement réunira vingt combattants lors de dix combats de championnat. Le public pourra également assister à une démonstration et à une conférence du Dr Ishan Shivanand consacrée à la résilience mentale, rencontrer la championne du monde mauricienne Ranini Cundasawmy et profiter d'animations musicales tout au long de l'après-midi. Infos pratiques Lieu : Côte d'Or National Sports Complex Date : Samedi 11 juillet 2026 Horaires : 13 h à 18 h Tarif : Gratuit (réservation obligatoire sur OTAYO) Public : Tout public

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Fusionland – Code Noir le 11 juillet Après une première édition remarquée, Fusionland revient avec une soirée entièrement placée sous le signe du noir. Le Domaine Les Pailles se transformera en immense festival nocturne mêlant effets lumineux, scénographie immersive et programmation musicale éclectique. Bollywood, Afro, EDM, Urban ou encore Tech House seront au programme grâce à plusieurs DJ mauriciens. Les organisateurs invitent les participants à respecter le dress code "All Black" pour participer pleinement à l'expérience. Infos pratiques Lieu : Domaine Les Pailles – La Cannelle Date : Samedi 11 juillet 2026 Horaires : 19 h à 3 h Tarifs : Rs 500 en prévente, Rs 700 sur place Dress code : Tenue noire Public : Accessible aux familles À lire également Que faire à l'île Maurice en mai 2026 ? Kalipsxau en showcase à Lakaz Cascavelle le 11 juillet Les amateurs de musique urbaine pourront retrouver Kalipsxau à Lakaz Cascavelle pour un showcase accompagné de plusieurs artistes et DJ locaux, dont Ryan Trapu, Yohan, Sebby, Tipti ainsi que Moon Jr, BBros et Yo Cedric. Une soirée festive qui promet une belle ambiance sur la côte ouest. Infos pratiques Lieu : Lakaz Cascavelle Date : Samedi 11 juillet 2026 Tarifs : 600 Rs en prévente et 800 Rs sur place The BarBelles Effect : un défi sportif au féminin le 11 juillet Les femmes souhaitant repousser leurs limites pourront participer à la deuxième édition de The BarBelles Effect. Plus qu'une compétition de CrossFit, l'événement met l'accent sur le dépassement de soi, l'entraide et la confiance en soi. Les participantes pourront concourir individuellement ou en équipe de deux, quel que soit leur niveau d'expérience. Infos pratiques Lieu : Gros Cailloux Date : Samedi 11 juillet 2026 Tarifs : 2 000 Rs en individuel, 4 000 Rs par équipe À lire également MAMA JAZ : 5 Grands Concerts à ne pas manquer en avril à Port-Louis

Lisien : un drame social mauricien à découvrir sur scène les 11 et 12 juillet Les amateurs de théâtre pourront découvrir Lisien, une création originale de Santral Art Ltd qui s'annonce comme l'un des rendez-vous culturels marquants du mois au Caudan Arts Center. Écrite et mise en scène par Romi Poonoosamy et Kristeven Mootien, cette pièce explore les émotions humaines à travers un drame social mêlant réalisme, poésie et introspection psychologique. L'une des particularités de Lisien réside dans son choix de proposer deux distributions distinctes, chacune offrant sa propre lecture de l'œuvre. Si le texte reste identique, les interprétations, les nuances et les interactions entre les comédiens promettent une expérience renouvelée d'une représentation à l'autre. Portée par plusieurs figures de la scène artistique mauricienne, la pièce est jouée en créole mauricien et s'adresse à un public à partir de 12 ans. Une belle occasion de découvrir la richesse de la création théâtrale locale. Infos pratiques Lieu : Caudan Arts Center Dates : Samedi 11 juillet 2026 à 20 h, dimanche 12 juillet 2026 à 15 h Durée : 1 h 45 Langue : Créole mauricien Public : À partir de 12 ans Tarifs : Première : 1 000 Rs, Seconde : Rs 800 IQ-EQ City Urban Night Trail le 18 juillet Le centre-ville de Port-Louis retrouvera son ambiance nocturne avec une nouvelle édition du City Urban Night Trail. Deux parcours de 5 km et de 12 km permettront aussi bien aux coureurs occasionnels qu'aux sportifs confirmés de découvrir la capitale sous un autre angle, dans une ambiance mêlant sport, musique et animations. Infos pratiques Lieu : Port-Louis Date : Samedi 18 juillet 2026 Départ : 19 h 30 Parcours : 5 km et 12 km Faites le tour de Maurice à vélo avec Alonix le 18 juillet Les passionnés de cyclisme pourront relever un défi original : parcourir le littoral mauricien lors d'un tour de l'île organisé par Pascal Gihozo et l'application Alonix. L'objectif n'est pas la compétition mais le plaisir de rouler ensemble dans un esprit de convivialité. Cyclistes expérimentés, amateurs, clubs et visiteurs sont invités à participer à cette aventure collective. Infos pratiques Date : Samedi 18 juillet 2026 Activité : Tour de l'île à vélo Public : Ouvert à tous

Afric Vibes Festival : une journée aux couleurs de l'Afrique le 25 juillet L'Institut français de Maurice accueillera la première édition de Mama Africa, un festival célébrant les cultures africaines à travers la musique, la danse, la mode, les arts visuels et la gastronomie. Tout au long de la journée, les visiteurs pourront assister à des concerts d'artistes venus de Maurice, du Sénégal et de Tanzanie, découvrir des créateurs, des artisans, des expositions, un défilé de mode et profiter d'espaces dédiés aux familles. Infos pratiques Lieu : Institut français de Maurice Date : Samedi 25 juillet 2026 Horaires : 12 h à 21 h Dress code : African Elegance Public : Tout public Un hommage à Kaya au Caudan Arts Centre le 25 juillet Le KAYA Estate organise le premier hommage officiel consacré au créateur du seggae. Le chanteur Ras Ninin reprendra le répertoire de Kaya lors d'une soirée conçue comme une transmission intergénérationnelle. L'événement célébrera l'héritage culturel laissé par celui qui a profondément marqué la musique mauricienne. Infos pratiques Lieu : Caudan Arts Centre, Port-Louis Date : Samedi 25 juillet 2026 Tribute to Avicii : une soirée 100 % EDM le 25 juillet Les fans de musique électronique ont rendez-vous au Big Willy's pour une soirée dédiée à Avicii. Cinq DJ mauriciens revisiteront les plus grands succès du producteur suédois, de Levels à Wake Me Up, dans une mise en scène mêlant effets visuels, lasers, confettis et scénographie immersive. Infos pratiques Lieu : Big Willy's Date : Samedi 25 juillet 2026 Ouverture : 20 h Début du spectacle : 22 h Réservé aux plus de 18 ans

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