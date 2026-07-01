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Que faire à l'île Maurice en juillet 2026 ?

Vie pratique 6 min de lecture
evenements a Maurice© guillemd / Envato Elements
Écrit parVeedushi Bissessur

Juillet s'annonce particulièrement animé à Maurice malgré les caprices de dame nature. Concerts, festivals, compétitions sportives, soirées électro, événements de networking et rendez-vous en plein air : il y en aura pour tous les goûts tout au long du mois. Que vous veniez d'arriver ou que vous soyez un habitué des évènements locaux, notre sélection vous permettra de profiter pleinement de ce mois de juillet 2026.

À découvrir dans cet article
  1. BNI Ebene : développez votre réseau professionnel le 9 juillet
  2. Champions of Compassion : le Kun Khmer à l'honneur le 11 juillet
  3. Fusionland – Code Noir le 11 juillet
  4. Kalipsxau en showcase à Lakaz Cascavelle le 11 juillet
  5. The BarBelles Effect : un défi sportif au féminin le 11 juillet
  6. Lisien : un drame social mauricien à découvrir sur scène les 11 et 12 juillet
  7. IQ-EQ City Urban Night Trail le 18 juillet
  8. Faites le tour de Maurice à vélo avec Alonix le 18 juillet
  9. Afric Vibes Festival : une journée aux couleurs de l'Afrique le 25 juillet
  10. Un hommage à Kaya au Caudan Arts Centre le 25 juillet
  11. Tribute to Avicii : une soirée 100 % EDM le 25 juillet
  12. Discover revient à Moka avec Jason Heerah le 31 juillet

BNI Ebene : développez votre réseau professionnel le 9 juillet

Vous souhaitez élargir votre réseau professionnel à Maurice ? Le BNI Ebene organise un après-midi de rencontres destiné aux entrepreneurs, dirigeants et professionnels souhaitant développer leur activité grâce au networking.

Au programme : échanges avec des entrepreneurs issus de secteurs variés, découverte des méthodes de recommandation du BNI, discussions autour de partenariats potentiels, le tout dans un cadre convivial autour d'un café. Une bonne occasion pour les nouveaux arrivants de se constituer un premier réseau professionnel sur l'île.

Infos pratiques

Lieu : Hennessy Park Hotel, Ébène

Date : Jeudi 9 juillet 2026

Horaires : 13 h 15 à 16 h

Participation : Sur inscription (places limitées)

Le guide de l'expatrié à l'Ile Maurice

Mis à jour en 2026, complet et gratuit

À lire sans modération
Ile Maurice

Champions of Compassion : le Kun Khmer à l'honneur le 11 juillet

Le Côte d'Or National Sports Complex accueillera la troisième édition de BMA Fight Mania, un championnat de Kun Khmer qui dépasse largement le cadre sportif. Organisé autour des valeurs de discipline, de résilience et de dépassement de soi, l'événement réunira vingt combattants lors de dix combats de championnat.

Le public pourra également assister à une démonstration et à une conférence du Dr Ishan Shivanand consacrée à la résilience mentale, rencontrer la championne du monde mauricienne Ranini Cundasawmy et profiter d'animations musicales tout au long de l'après-midi.

Infos pratiques

Lieu : Côte d'Or National Sports Complex

Date : Samedi 11 juillet 2026

Horaires : 13 h à 18 h

Tarif : Gratuit (réservation obligatoire sur OTAYO)

Public : Tout public

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Fusionland – Code Noir le 11 juillet

Après une première édition remarquée, Fusionland revient avec une soirée entièrement placée sous le signe du noir. Le Domaine Les Pailles se transformera en immense festival nocturne mêlant effets lumineux, scénographie immersive et programmation musicale éclectique.

Bollywood, Afro, EDM, Urban ou encore Tech House seront au programme grâce à plusieurs DJ mauriciens. Les organisateurs invitent les participants à respecter le dress code "All Black" pour participer pleinement à l'expérience.

Infos pratiques

Lieu : Domaine Les Pailles – La Cannelle

Date : Samedi 11 juillet 2026

Horaires : 19 h à 3 h

Tarifs : Rs 500 en prévente, Rs 700 sur place

Dress code : Tenue noire

Public : Accessible aux familles

Kalipsxau en showcase à Lakaz Cascavelle le 11 juillet

Les amateurs de musique urbaine pourront retrouver Kalipsxau à Lakaz Cascavelle pour un showcase accompagné de plusieurs artistes et DJ locaux, dont Ryan Trapu, Yohan, Sebby, Tipti ainsi que Moon Jr, BBros et Yo Cedric.

Une soirée festive qui promet une belle ambiance sur la côte ouest.

Infos pratiques

Lieu : Lakaz Cascavelle

Date : Samedi 11 juillet 2026

Tarifs : 600 Rs en prévente et 800 Rs sur place

The BarBelles Effect : un défi sportif au féminin le 11 juillet

Les femmes souhaitant repousser leurs limites pourront participer à la deuxième édition de The BarBelles Effect. Plus qu'une compétition de CrossFit, l'événement met l'accent sur le dépassement de soi, l'entraide et la confiance en soi. Les participantes pourront concourir individuellement ou en équipe de deux, quel que soit leur niveau d'expérience.

Infos pratiques

Lieu : Gros Cailloux

Date : Samedi 11 juillet 2026

Tarifs : 2 000 Rs en individuel, 4 000 Rs par équipe

Lisien : un drame social mauricien à découvrir sur scène les 11 et 12 juillet

Les amateurs de théâtre pourront découvrir Lisien, une création originale de Santral Art Ltd qui s'annonce comme l'un des rendez-vous culturels marquants du mois au Caudan Arts Center. Écrite et mise en scène par Romi Poonoosamy et Kristeven Mootien, cette pièce explore les émotions humaines à travers un drame social mêlant réalisme, poésie et introspection psychologique.

L'une des particularités de Lisien réside dans son choix de proposer deux distributions distinctes, chacune offrant sa propre lecture de l'œuvre. Si le texte reste identique, les interprétations, les nuances et les interactions entre les comédiens promettent une expérience renouvelée d'une représentation à l'autre.

Portée par plusieurs figures de la scène artistique mauricienne, la pièce est jouée en créole mauricien et s'adresse à un public à partir de 12 ans. Une belle occasion de découvrir la richesse de la création théâtrale locale.

Infos pratiques

Lieu : Caudan Arts Center

Dates : Samedi 11 juillet 2026 à 20 h, dimanche 12 juillet 2026 à 15 h

Durée : 1 h 45

Langue : Créole mauricien

Public : À partir de 12 ans

Tarifs : Première : 1 000 Rs, Seconde : Rs 800

IQ-EQ City Urban Night Trail le 18 juillet

Le centre-ville de Port-Louis retrouvera son ambiance nocturne avec une nouvelle édition du City Urban Night Trail. Deux parcours de 5 km et de 12 km permettront aussi bien aux coureurs occasionnels qu'aux sportifs confirmés de découvrir la capitale sous un autre angle, dans une ambiance mêlant sport, musique et animations.

Infos pratiques

Lieu : Port-Louis

Date : Samedi 18 juillet 2026

Départ : 19 h 30

Parcours : 5 km et 12 km

Faites le tour de Maurice à vélo avec Alonix le 18 juillet

Les passionnés de cyclisme pourront relever un défi original : parcourir le littoral mauricien lors d'un tour de l'île organisé par Pascal Gihozo et l'application Alonix. L'objectif n'est pas la compétition mais le plaisir de rouler ensemble dans un esprit de convivialité. Cyclistes expérimentés, amateurs, clubs et visiteurs sont invités à participer à cette aventure collective.

Infos pratiques

Date : Samedi 18 juillet 2026

Activité : Tour de l'île à vélo

Public : Ouvert à tous

Afric Vibes Festival : une journée aux couleurs de l'Afrique le 25 juillet

L'Institut français de Maurice accueillera la première édition de Mama Africa, un festival célébrant les cultures africaines à travers la musique, la danse, la mode, les arts visuels et la gastronomie.

Tout au long de la journée, les visiteurs pourront assister à des concerts d'artistes venus de Maurice, du Sénégal et de Tanzanie, découvrir des créateurs, des artisans, des expositions, un défilé de mode et profiter d'espaces dédiés aux familles.

Infos pratiques

Lieu : Institut français de Maurice

Date : Samedi 25 juillet 2026

Horaires : 12 h à 21 h

Dress code : African Elegance

Public : Tout public

Un hommage à Kaya au Caudan Arts Centre le 25 juillet

Le KAYA Estate organise le premier hommage officiel consacré au créateur du seggae. Le chanteur Ras Ninin reprendra le répertoire de Kaya lors d'une soirée conçue comme une transmission intergénérationnelle. L'événement célébrera l'héritage culturel laissé par celui qui a profondément marqué la musique mauricienne.

Infos pratiques

Lieu : Caudan Arts Centre, Port-Louis

Date : Samedi 25 juillet 2026

Tribute to Avicii : une soirée 100 % EDM le 25 juillet

Les fans de musique électronique ont rendez-vous au Big Willy's pour une soirée dédiée à Avicii. Cinq DJ mauriciens revisiteront les plus grands succès du producteur suédois, de Levels à Wake Me Up, dans une mise en scène mêlant effets visuels, lasers, confettis et scénographie immersive.

Infos pratiques

Lieu : Big Willy's

Date : Samedi 25 juillet 2026

Ouverture : 20 h

Début du spectacle : 22 h

Réservé aux plus de 18 ans

Le guide de l'expatrié à l'Ile Maurice

Mis à jour en 2026, complet et gratuit

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Ile Maurice

Discover revient à Moka avec Jason Heerah le 31 juillet

Le rendez-vous musical Discover investit une nouvelle fois La Piazza, à Moka, pour une soirée placée sous le signe de la convivialité. Jason Heerah partagera l'affiche avec Otentik Groove pour un concert mêlant des influences mauriciennes et des sonorités contemporaines. Le public est invité à venir dès la fin de l'après-midi afin de profiter de l'ambiance, de la restauration sur place et du concert jusqu'en soirée.

Infos pratiques

Lieu : La Piazza, Moka

Date : Vendredi 31 juillet 2026

Horaires : 17 h à 23 h

Tarifs : 500 Rs (100 premiers billets), 800 Rs ensuite, 1 000 Rs le jour même, gratuit pour les moins de 15 ans

Loisirs
Ile Maurice
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Veedushi Bissessur
À propos de l'auteur
Veedushi Bissessur

Journaliste de formation, titulaire des DALF C1 et C2 et diplômée de l'Université de Maurice, je cumule près d'une vingtaine d'années d'expérience en rédaction. Après six ans dans la presse mauricienne, j'ai rejoint Expat.com, où j'évolue depuis une douzaine d'années, dont cinq en tant qu'assistante éditoriale, et à présent responsable éditoriale.

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