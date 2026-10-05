Concerts de musique locale et de musique électronique, comédies musicales pour les petits et les grands, spectacles d'humour, rencontres sur la plage et défis sportifs : cet octobre promet de nombreuses occasions de sortir à l'île Maurice. Que vous ayez envie de découvrir des artistes, de rire avec Jarry ou Booder, de faire de nouvelles rencontres ou de parcourir l'île à vélo, voici notre sélection d'événements à ne pas manquer.

À découvrir dans cet article

La Isla 2068 : deux jours de musique à Moka les 9 et 10 octobre Pour sa huitième édition, La Isla 2068 s'installe à La Piazza, au Vivéa Business Park, et se déroule pour la première fois sur deux jours. Le site de l'ancienne usine sucrière Mont Désert Alma accueillera une scène extérieure dans les jardins et une seconde sous la halle, avec 23 performances live et 11 têtes d'affiche internationales annoncées. Le vendredi, le public retrouvera notamment Nagaï, dont la musique mêle reggae et influences réunionnaises, le producteur malgache Encoder Experiment et DJ Sebb. Le samedi réunira Désiré François & Cassiya, Nathan Fake, Sueilo, Kervéli, Sol Rosa et Karolyn Paenseum. Mad Rey et GЯEG partageront également les platines. Des espaces pour les enfants, des séances de peinture en direct, huit points de restauration et six bars compléteront le programme. Les billets VIP donnent accès à un espace backstage aménagé sur trois niveaux, avec des coins lounge, de la restauration et un bar. Infos pratiques Lieu : La Piazza, Vivéa Business Park, Moka Dates : vendredi 9 et samedi 10 octobre 2026 Horaires : vendredi de 17 h à minuit ; samedi de midi à minuit Tarifs annoncés en phase Early Bird 3 : accès Regular gratuit le vendredi, avec billet ; Rs 1 800 en VIP le vendredi ; Rs 1 400 en Regular et Rs 2 100 en VIP le samedi ; Rs 3 300 pour le pass VIP deux jours Public : entrée gratuite pour les enfants de moins de 12 ans Réductions : 50 % le samedi pour les 12–17 ans avec le code 1217LAISLA et les 18–25 ans avec le code 1825LAISLA ; pièce d'identité obligatoire Billetterie : sur Otayo À noter : un parking gratuit et sécurisé est disponible à proximité. La nourriture et les boissons provenant de l'extérieur sont interdites. À lire également Que faire à l'île Maurice en septembre 2026 ?

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Lilo & Stitch : une aventure musicale à partager en famille le 10 octobre Lilo, Stitch et Angel prendront vie sur la scène du Trianon Convention Centre dans une comédie musicale inspirée de leur univers hawaïen. Des artistes venus de Paris interpréteront cette aventure mêlant chansons, danses et humour. Le spectacle, présenté en français, s'adresse aux enfants à partir de 2 ans et à leurs familles. Décors et personnages familiers accompagneront cette représentation d'environ une heure et dix minutes. Infos pratiques Lieu : Trianon Convention Centre Date : samedi 10 octobre 2026 Horaire : spectacle à 14 h ; ouverture des portes à midi Durée : environ 1 h 10 Langue : français Public : à partir de 2 ans ; un billet est obligatoire dès cet âge Tarifs : de Rs 400 à Rs 1 200, selon la catégorie de siège Billetterie : sur Otayo

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La Reine des Neiges : Elsa, Anna et Olaf sur scène le 10 octobre Le Trianon Convention Centre accueillera également une comédie musicale consacrée à l'univers de La Reine des Neiges. Elsa, Anna et Olaf entraîneront les familles dans une aventure hivernale ponctuée de chansons, de danses et de moments comiques. Des artistes venus de Paris interpréteront les personnages dans des décors et des costumes inspirés de cet univers. Présenté en français, le spectacle est accessible dès 2 ans. Infos pratiques Lieu : Trianon Convention Centre Date : samedi 10 octobre 2026 Horaire : spectacle à 17 h ; ouverture des portes à 16 h Durée : environ 1 h 10 Langue : français Public : à partir de 2 ans ; un billet est obligatoire dès cet âge Tarifs : de Rs 400 à Rs 1 200, selon la catégorie de siège Billetterie : sur Otayo À lire également Que faire à l'île Maurice en août 2026 ? Sam Garrett : folk, reggae et bien-être au Green Village le 10 octobre Le chanteur et guitariste anglais Sam Garrett se produira au Green Village pour une soirée mêlant folk, reggae et influences spirituelles. Organisé par FourAces, le concert réunira également Arian Mortazavi Sarrafan, Maista et Brianlove, avec Natty Gong à la présentation. La soirée comprendra un marché consacré au bien-être et une offre de restauration végétarienne. Le cadre sera sans alcool et ouvert aux familles. Les participants pourront apporter leur tapis de yoga et profiter de moments de méditation s'ils le souhaitent. Infos pratiques Lieu : The Green Village, Coteau Raffin Date : samedi 10 octobre 2026 Horaires : de 18 h à minuit Tarifs en phase 2 : Rs 1 800 pour les adultes et Rs 900 pour les enfants de 7 à 12 ans Public : événement familial ; entrée gratuite pour les enfants de moins de 6 ans. Les conditions d'entrée pour les enfants de 6 ans sont à vérifier auprès de la billetterie. Billetterie : sur Otayo Christafari : deux rendez-vous autour du reggae gospel les 10 et 11 octobre Christafari revient à Maurice avec Reggae Revival, deux concerts au J&J Auditorium de Phoenix. Fondé en 1989 et mené par le pasteur Mark Mohr, le groupe associe le reggae à des chants de louange et à des messages centrés sur la foi chrétienne. Les représentations s'adressent aux amateurs de reggae gospel, aux familles et aux communautés religieuses qui souhaitent retrouver le groupe en concert. Une première soirée est prévue le samedi, suivie d'une représentation le dimanche après-midi. Infos pratiques Lieu : J&J Auditorium, Phoenix Dates : samedi 10 et dimanche 11 octobre 2026 Horaires : samedi à 19 h 30 ; dimanche à 16 h 30 Tarif : Rs 450 par représentation Billetterie : sur Otayo pour le 10 octobre et pour le 11 octobre À lire également Que faire à l'île Maurice en juillet 2026 ?

Le Roi Lion : un voyage musical dans la savane le 10 octobre Simba, Nala, Timon, Pumbaa et Mufasa seront au rendez-vous de cette comédie musicale inspirée de l'univers du Roi Lion. Le spectacle mêlera chansons, danse et humour pour raconter les aventures du jeune lion dans les paysages de la savane. Cette représentation en français, d'environ une heure et dix minutes, complète la programmation familiale du 10 octobre au Trianon Convention Centre. Elle est accessible aux enfants à partir de 2 ans. Infos pratiques Lieu : Trianon Convention Centre Date : samedi 10 octobre 2026 Horaire : spectacle à 20 h ; ouverture des portes à 19 h Durée : environ 1 h 10 Langue : français Public : à partir de 2 ans ; un billet est obligatoire dès cet âge Tarifs : à partir de Rs 400 Billetterie : sur Otayo Eric Triton et Philippe Thomas : une rencontre entre blues et jazz le 10 octobre Black Pirates accueillera Eric Triton et Philippe Thomas pour une soirée où la guitare et la trompette se répondront. Le duo proposera un programme mêlant blues, jazz et improvisation, avec la place laissée aux échanges entre les deux musiciens. Installé à La Preneuse, le restaurant permettra de dîner ou de prendre un verre tout en profitant du concert. Infos pratiques Lieu : Black Pirates, Nautica Commercial Center, La Preneuse, Rivière Noire Date : samedi 10 octobre 2026 Horaire : à partir de 20 h 30 Tarif : Rs 300 par personne, ajoutés à l'addition Réservations : au (+230) 483 4008 Noche Latina : reggaeton et artistes mauriciens à Cascavelle le 16 octobre Lakaz Cascavelle consacrera sa soirée du 16 octobre au reggaeton, aux sons latinos et à la kizomba, avec une programmation réunissant treize artistes en showcase. Tii Alexandre, Bilygane, Meni, Tazou, Jeje, Swanki, Baron, Yohan, Tipti, Remiih Wah, Latino, Blackpower et Jupiter se succéderont sur scène. Moon Jr et Kidz assureront les DJ sets pour prolonger la soirée. Infos pratiques Lieu : Lakaz Cascavelle Date : vendredi 16 octobre 2026 Horaire : ouverture des portes à 22 h 30 Public : personnes âgées de 18 ans et plus Tarif en prévente : Rs 500 Billetterie : sur Otayo

Espresso & Beats : café, déjeuner et musique au bord de l'eau le 17 octobre Espresso & Beats revient à La Rivière, à Tamarin, pour un après-midi où le café, la gastronomie et la musique se retrouvent au même endroit. L'ambiance évoluera au fil des heures, du premier espresso aux cocktails et aux vins pétillants à l'approche du coucher du soleil. Jimmy Gassel, Vee Opiah, Yana et Mia Sun se relayeront aux platines sur des sonorités House et Afro-House. La saxophoniste Mylène complétera la programmation en direct. La Rivière proposera un menu en trois services, ainsi que des cocktails inspirés du café, dont l'Espresso Martini. Des espaces consacrés à l'Aperol et aux vins pétillants, ainsi qu'un photobooth, seront également installés. Infos pratiques Lieu : La Rivière, Tamarin Date : samedi 17 octobre 2026 Horaires : de midi à 20 h Tarifs : Rs 500 pour l'entrée ; Rs 3 000 pour l'entrée avec déjeuner Billetterie : sur Otayo À noter : les places sont limitées. La nourriture et les boissons provenant de l'extérieur sont interdites. Singles Socials : un dîner pour faire de nouvelles rencontres le 17 octobre La dix-huitième édition de Singles Socials propose aux célibataires de rencontrer de nouvelles personnes autour d'un dîner. Chaque table réunira six à huit participants d'un âge proche, sélectionnés en fonction de leurs centres d'intérêt et de leur situation de vie, avec un équilibre entre femmes et hommes. Après avoir rempli un formulaire, les candidats auront un bref échange avec l'équipe. Leur participation sera ensuite confirmée par courriel, accompagnée des modalités de paiement. Le restaurant sera dévoilé trois jours avant le dîner, puis quelques anecdotes anonymes sur les convives seront envoyées la veille pour faciliter les premiers échanges. Infos pratiques Lieu : restaurant dans le centre ou dans le nord, selon l'option choisie ; adresse communiquée aux participants trois jours avant Date : samedi 17 octobre 2026 Horaires : de 18 h 30 à 20 h 30 Public : célibataires ; constitution des tables après examen des profils Tarif : Rs 1 000 hors TVA pour la participation ; dîner et boissons non compris, à régler directement au restaurant Inscriptions : via la fiche de l'événement sur Frolic À noter : les inscriptions se clôturent dix jours avant le dîner, soit le 7 octobre. L'équipe prévoit un remboursement si elle ne peut pas constituer une table adaptée. Jarry : humour et improvisation avec Bonhomme le 17 octobre Jarry retrouve le public mauricien au Trianon Convention Centre avec Bonhomme. L'humoriste propose un spectacle mêlant stand-up, autodérision et improvisation, où les échanges avec le public occupent une place importante. Chansons, danse et humour noir font également partie du programme. Habitué à rebondir sur les réactions de la salle, Jarry fait de ces interactions l'un des fils conducteurs de ses représentations. Infos pratiques Lieu : Trianon Convention Centre Date : samedi 17 octobre 2026 Horaire : spectacle à 20 h ; ouverture des portes à 18 h Durée : environ 1 h 30 Langue : français Tarifs : de Rs 900 à Rs 2 800, selon la catégorie de siège Billetterie : sur Otayo À noter : le parking intérieur du Trianon Convention Centre n'est accessible à aucune catégorie de billet. Des places sont disponibles à proximité selon l'ordre d'arrivée. Frolic Sundowner : une partie de Mölkky sur la plage le 24 octobre Frolic donne rendez-vous aux expatriés et aux Mauriciens sur la plage de Tamarin pour une rencontre au coucher du soleil. Musique, conversations et jeux seront au programme de ce rendez-vous gratuit et informel. Cette édition mettra le Mölkky à l'honneur. Le principe de ce jeu finlandais est simple : lancer un morceau de bois pour faire tomber des quilles numérotées. Les débutants pourront découvrir les règles sur place et rejoindre une partie. Chacun est invité à apporter ses boissons, de quoi grignoter et, éventuellement, d'autres jeux de plage. Une occasion de faire connaissance dans un cadre détendu, sans réservation de table ni programme de soirée chargé. Infos pratiques Lieu : plage publique de Tamarin Date : samedi 24 octobre 2026 Horaires : de 17 h à 20 h Tarif : gratuit Public : rencontre ouverte à tous Informations : sur Frolic et dans le groupe WhatsApp Frolic Chat À prévoir : vos boissons, de quoi grignoter et vos jeux de plage si vous en avez À noter : le point de rendez-vous précis sera communiqué dans le groupe WhatsApp. La rencontre pourra être annulée en cas de mauvais temps. Mauritius 100km Cycle Tour : trois distances pour pédaler le 25 octobre Le Mauritius 100km Cycle Tour revient pour sa trente-deuxième édition, avec un rendez-vous à la plage publique de Mont Choisy. Trois distances sont proposées : 100 km, 50 km et une formule VIP Ride de 20 km. Les participants pourront choisir leur parcours en fonction de leur pratique et de leur endurance, tout en profitant des paysages côtiers et d'une sortie réunissant des cyclistes de toute l'île. L'événement est organisé par CRA Events, avec un chronométrage assuré par Sport Events Mauritius. Infos pratiques Lieu : plage publique de Mont Choisy Date : dimanche 25 octobre 2026 Distances : 20, 50 et 100 km Départ du 20 km : à 8 h 30 Âge minimum pour le 20 km : 14 ans Tarif du 20 km : Rs 850 pour les inscriptions jusqu'au 9 octobre Inscriptions et informations : sur le site du Mauritius 100km Cycle Tour À noter : les horaires, tarifs et conditions d'accès des parcours de 50 et 100 km sont à consulter auprès de l'organisateur. Vibe Dans Backstage : Sayaa, Blakkayo et Sebby à Ébène le 30 octobre Le Backstage du Hennessy Park Hotel accueillera une soirée consacrée aux artistes mauriciens et aux sonorités reggae, ragga et seggae. Sayaa se produira avec The Herbalist, avec notamment des titres de son album Fairy Tale. Blakkayo montera également sur scène avec ses musiciens, tandis que Sebby proposera un showcase. Adellio complétera le programme avec un DJ set. Infos pratiques Lieu : Backstage, Hennessy Park Hotel, Ébène Date : vendredi 30 octobre 2026 Horaires : de 19 h 30 à 1 h Public : personnes âgées de 18 ans et plus Tarif Early Bird : Rs 450 Billetterie : sur Otayo SBM Trail : deux parcours au Morne pour les jeunes clients de la banque le 31 octobre La première édition du SBM Trail se déroulera à L'Embrasure, au Morne, avec deux parcours de 6 et 12 km. L'événement est réservé aux clients de SBM Bank âgés de 18 à 30 ans et titulaires d'un compte actif. Le 6 km permettra de découvrir l'expérience du trail sur une distance plus courte, tandis que le 12 km s'adresse aux participants souhaitant un défi plus exigeant. Des prix seront attribués dans les catégories féminines et masculines pour les deux distances. Infos pratiques Lieu : L'Embrasure, Le Morne Date : samedi 31 octobre 2026 Départs : 12 km à 7 h ; 6 km à 7 h 30 Public : clients de SBM Bank de 18 à 30 ans inclus, titulaires d'un compte actif Participation : dépôt de Rs 500, remboursé après l'événement sous réserve de présence Date limite d'inscription : jeudi 15 octobre 2026 Inscriptions : sur ROAG À noter : les places sont limitées et SBM Bank vérifiera l'éligibilité des participants avant de confirmer leur inscription. Les conditions complètes sont disponibles sur le site de la banque.

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