Concerts de musique locale et de musique électronique, comédies musicales pour les petits et les grands, spectacles d'humour, rencontres sur la plage et défis sportifs : cet octobre promet de nombreuses occasions de sortir à l'île Maurice. Que vous ayez envie de découvrir des artistes, de rire avec Jarry ou Booder, de faire de nouvelles rencontres ou de parcourir l'île à vélo, voici notre sélection d'événements à ne pas manquer.
La Isla 2068 : deux jours de musique à Moka les 9 et 10 octobre
Pour sa huitième édition, La Isla 2068 s'installe à La Piazza, au Vivéa Business Park, et se déroule pour la première fois sur deux jours. Le site de l'ancienne usine sucrière Mont Désert Alma accueillera une scène extérieure dans les jardins et une seconde sous la halle, avec 23 performances live et 11 têtes d'affiche internationales annoncées.
Le vendredi, le public retrouvera notamment Nagaï, dont la musique mêle reggae et influences réunionnaises, le producteur malgache Encoder Experiment et DJ Sebb. Le samedi réunira Désiré François & Cassiya, Nathan Fake, Sueilo, Kervéli, Sol Rosa et Karolyn Paenseum. Mad Rey et GЯEG partageront également les platines.
Des espaces pour les enfants, des séances de peinture en direct, huit points de restauration et six bars compléteront le programme. Les billets VIP donnent accès à un espace backstage aménagé sur trois niveaux, avec des coins lounge, de la restauration et un bar.
Infos pratiques
Lieu : La Piazza, Vivéa Business Park, Moka
Dates : vendredi 9 et samedi 10 octobre 2026
Horaires : vendredi de 17 h à minuit ; samedi de midi à minuit
Tarifs annoncés en phase Early Bird 3 : accès Regular gratuit le vendredi, avec billet ; Rs 1 800 en VIP le vendredi ; Rs 1 400 en Regular et Rs 2 100 en VIP le samedi ; Rs 3 300 pour le pass VIP deux jours
Public : entrée gratuite pour les enfants de moins de 12 ans
Réductions : 50 % le samedi pour les 12–17 ans avec le code 1217LAISLA et les 18–25 ans avec le code 1825LAISLA ; pièce d'identité obligatoire
Lilo & Stitch : une aventure musicale à partager en famille le 10 octobre
Lilo, Stitch et Angel prendront vie sur la scène du Trianon Convention Centre dans une comédie musicale inspirée de leur univers hawaïen. Des artistes venus de Paris interpréteront cette aventure mêlant chansons, danses et humour.
Le spectacle, présenté en français, s'adresse aux enfants à partir de 2 ans et à leurs familles. Décors et personnages familiers accompagneront cette représentation d'environ une heure et dix minutes.
Infos pratiques
Lieu : Trianon Convention Centre
Date : samedi 10 octobre 2026
Horaire : spectacle à 14 h ; ouverture des portes à midi
Durée : environ 1 h 10
Langue : français
Public : à partir de 2 ans ; un billet est obligatoire dès cet âge
Tarifs : de Rs 400 à Rs 1 200, selon la catégorie de siège
Recevez régulièrement des conseils pour mieux vivre votre expatriation
La Reine des Neiges : Elsa, Anna et Olaf sur scène le 10 octobre
Le Trianon Convention Centre accueillera également une comédie musicale consacrée à l'univers de La Reine des Neiges. Elsa, Anna et Olaf entraîneront les familles dans une aventure hivernale ponctuée de chansons, de danses et de moments comiques.
Des artistes venus de Paris interpréteront les personnages dans des décors et des costumes inspirés de cet univers. Présenté en français, le spectacle est accessible dès 2 ans.
Infos pratiques
Lieu : Trianon Convention Centre
Date : samedi 10 octobre 2026
Horaire : spectacle à 17 h ; ouverture des portes à 16 h
Durée : environ 1 h 10
Langue : français
Public : à partir de 2 ans ; un billet est obligatoire dès cet âge
Tarifs : de Rs 400 à Rs 1 200, selon la catégorie de siège
Sam Garrett : folk, reggae et bien-être au Green Village le 10 octobre
Le chanteur et guitariste anglais Sam Garrett se produira au Green Village pour une soirée mêlant folk, reggae et influences spirituelles. Organisé par FourAces, le concert réunira également Arian Mortazavi Sarrafan, Maista et Brianlove, avec Natty Gong à la présentation.
La soirée comprendra un marché consacré au bien-être et une offre de restauration végétarienne. Le cadre sera sans alcool et ouvert aux familles. Les participants pourront apporter leur tapis de yoga et profiter de moments de méditation s'ils le souhaitent.
Infos pratiques
Lieu : The Green Village, Coteau Raffin
Date : samedi 10 octobre 2026
Horaires : de 18 h à minuit
Tarifs en phase 2 : Rs 1 800 pour les adultes et Rs 900 pour les enfants de 7 à 12 ans
Public : événement familial ; entrée gratuite pour les enfants de moins de 6 ans. Les conditions d'entrée pour les enfants de 6 ans sont à vérifier auprès de la billetterie.
Christafari : deux rendez-vous autour du reggae gospel les 10 et 11 octobre
Christafari revient à Maurice avec Reggae Revival, deux concerts au J&J Auditorium de Phoenix. Fondé en 1989 et mené par le pasteur Mark Mohr, le groupe associe le reggae à des chants de louange et à des messages centrés sur la foi chrétienne.
Les représentations s'adressent aux amateurs de reggae gospel, aux familles et aux communautés religieuses qui souhaitent retrouver le groupe en concert. Une première soirée est prévue le samedi, suivie d'une représentation le dimanche après-midi.
Le Roi Lion : un voyage musical dans la savane le 10 octobre
Simba, Nala, Timon, Pumbaa et Mufasa seront au rendez-vous de cette comédie musicale inspirée de l'univers du Roi Lion. Le spectacle mêlera chansons, danse et humour pour raconter les aventures du jeune lion dans les paysages de la savane.
Cette représentation en français, d'environ une heure et dix minutes, complète la programmation familiale du 10 octobre au Trianon Convention Centre. Elle est accessible aux enfants à partir de 2 ans.
Infos pratiques
Lieu : Trianon Convention Centre
Date : samedi 10 octobre 2026
Horaire : spectacle à 20 h ; ouverture des portes à 19 h
Durée : environ 1 h 10
Langue : français
Public : à partir de 2 ans ; un billet est obligatoire dès cet âge
Eric Triton et Philippe Thomas : une rencontre entre blues et jazz le 10 octobre
Black Pirates accueillera Eric Triton et Philippe Thomas pour une soirée où la guitare et la trompette se répondront. Le duo proposera un programme mêlant blues, jazz et improvisation, avec la place laissée aux échanges entre les deux musiciens.
Installé à La Preneuse, le restaurant permettra de dîner ou de prendre un verre tout en profitant du concert.
Infos pratiques
Lieu : Black Pirates, Nautica Commercial Center, La Preneuse, Rivière Noire
Date : samedi 10 octobre 2026
Horaire : à partir de 20 h 30
Tarif : Rs 300 par personne, ajoutés à l'addition
Réservations : au (+230) 483 4008
Noche Latina : reggaeton et artistes mauriciens à Cascavelle le 16 octobre
Lakaz Cascavelle consacrera sa soirée du 16 octobre au reggaeton, aux sons latinos et à la kizomba, avec une programmation réunissant treize artistes en showcase.
Tii Alexandre, Bilygane, Meni, Tazou, Jeje, Swanki, Baron, Yohan, Tipti, Remiih Wah, Latino, Blackpower et Jupiter se succéderont sur scène. Moon Jr et Kidz assureront les DJ sets pour prolonger la soirée.
Espresso & Beats : café, déjeuner et musique au bord de l'eau le 17 octobre
Espresso & Beats revient à La Rivière, à Tamarin, pour un après-midi où le café, la gastronomie et la musique se retrouvent au même endroit. L'ambiance évoluera au fil des heures, du premier espresso aux cocktails et aux vins pétillants à l'approche du coucher du soleil.
Jimmy Gassel, Vee Opiah, Yana et Mia Sun se relayeront aux platines sur des sonorités House et Afro-House. La saxophoniste Mylène complétera la programmation en direct.
La Rivière proposera un menu en trois services, ainsi que des cocktails inspirés du café, dont l'Espresso Martini. Des espaces consacrés à l'Aperol et aux vins pétillants, ainsi qu'un photobooth, seront également installés.
Infos pratiques
Lieu : La Rivière, Tamarin
Date : samedi 17 octobre 2026
Horaires : de midi à 20 h
Tarifs : Rs 500 pour l'entrée ; Rs 3 000 pour l'entrée avec déjeuner
À noter : les places sont limitées. La nourriture et les boissons provenant de l'extérieur sont interdites.
Singles Socials : un dîner pour faire de nouvelles rencontres le 17 octobre
La dix-huitième édition de Singles Socials propose aux célibataires de rencontrer de nouvelles personnes autour d'un dîner. Chaque table réunira six à huit participants d'un âge proche, sélectionnés en fonction de leurs centres d'intérêt et de leur situation de vie, avec un équilibre entre femmes et hommes.
Après avoir rempli un formulaire, les candidats auront un bref échange avec l'équipe. Leur participation sera ensuite confirmée par courriel, accompagnée des modalités de paiement. Le restaurant sera dévoilé trois jours avant le dîner, puis quelques anecdotes anonymes sur les convives seront envoyées la veille pour faciliter les premiers échanges.
Infos pratiques
Lieu : restaurant dans le centre ou dans le nord, selon l'option choisie ; adresse communiquée aux participants trois jours avant
Date : samedi 17 octobre 2026
Horaires : de 18 h 30 à 20 h 30
Public : célibataires ; constitution des tables après examen des profils
Tarif : Rs 1 000 hors TVA pour la participation ; dîner et boissons non compris, à régler directement au restaurant
À noter : les inscriptions se clôturent dix jours avant le dîner, soit le 7 octobre. L'équipe prévoit un remboursement si elle ne peut pas constituer une table adaptée.
Jarry : humour et improvisation avec Bonhomme le 17 octobre
Jarry retrouve le public mauricien au Trianon Convention Centre avec Bonhomme. L'humoriste propose un spectacle mêlant stand-up, autodérision et improvisation, où les échanges avec le public occupent une place importante.
Chansons, danse et humour noir font également partie du programme. Habitué à rebondir sur les réactions de la salle, Jarry fait de ces interactions l'un des fils conducteurs de ses représentations.
Infos pratiques
Lieu : Trianon Convention Centre
Date : samedi 17 octobre 2026
Horaire : spectacle à 20 h ; ouverture des portes à 18 h
Durée : environ 1 h 30
Langue : français
Tarifs : de Rs 900 à Rs 2 800, selon la catégorie de siège
À noter : le parking intérieur du Trianon Convention Centre n'est accessible à aucune catégorie de billet. Des places sont disponibles à proximité selon l'ordre d'arrivée.
Frolic Sundowner : une partie de Mölkky sur la plage le 24 octobre
Frolic donne rendez-vous aux expatriés et aux Mauriciens sur la plage de Tamarin pour une rencontre au coucher du soleil. Musique, conversations et jeux seront au programme de ce rendez-vous gratuit et informel.
Cette édition mettra le Mölkky à l'honneur. Le principe de ce jeu finlandais est simple : lancer un morceau de bois pour faire tomber des quilles numérotées. Les débutants pourront découvrir les règles sur place et rejoindre une partie.
Chacun est invité à apporter ses boissons, de quoi grignoter et, éventuellement, d'autres jeux de plage. Une occasion de faire connaissance dans un cadre détendu, sans réservation de table ni programme de soirée chargé.
À prévoir : vos boissons, de quoi grignoter et vos jeux de plage si vous en avez
À noter : le point de rendez-vous précis sera communiqué dans le groupe WhatsApp. La rencontre pourra être annulée en cas de mauvais temps.
Mauritius 100km Cycle Tour : trois distances pour pédaler le 25 octobre
Le Mauritius 100km Cycle Tour revient pour sa trente-deuxième édition, avec un rendez-vous à la plage publique de Mont Choisy. Trois distances sont proposées : 100 km, 50 km et une formule VIP Ride de 20 km.
Les participants pourront choisir leur parcours en fonction de leur pratique et de leur endurance, tout en profitant des paysages côtiers et d'une sortie réunissant des cyclistes de toute l'île. L'événement est organisé par CRA Events, avec un chronométrage assuré par Sport Events Mauritius.
Infos pratiques
Lieu : plage publique de Mont Choisy
Date : dimanche 25 octobre 2026
Distances : 20, 50 et 100 km
Départ du 20 km : à 8 h 30
Âge minimum pour le 20 km : 14 ans
Tarif du 20 km : Rs 850 pour les inscriptions jusqu'au 9 octobre
À noter : les horaires, tarifs et conditions d'accès des parcours de 50 et 100 km sont à consulter auprès de l'organisateur.
Vibe Dans Backstage : Sayaa, Blakkayo et Sebby à Ébène le 30 octobre
Le Backstage du Hennessy Park Hotel accueillera une soirée consacrée aux artistes mauriciens et aux sonorités reggae, ragga et seggae.
Sayaa se produira avec The Herbalist, avec notamment des titres de son album Fairy Tale. Blakkayo montera également sur scène avec ses musiciens, tandis que Sebby proposera un showcase. Adellio complétera le programme avec un DJ set.
SBM Trail : deux parcours au Morne pour les jeunes clients de la banque le 31 octobre
La première édition du SBM Trail se déroulera à L'Embrasure, au Morne, avec deux parcours de 6 et 12 km. L'événement est réservé aux clients de SBM Bank âgés de 18 à 30 ans et titulaires d'un compte actif.
Le 6 km permettra de découvrir l'expérience du trail sur une distance plus courte, tandis que le 12 km s'adresse aux participants souhaitant un défi plus exigeant. Des prix seront attribués dans les catégories féminines et masculines pour les deux distances.
Infos pratiques
Lieu : L'Embrasure, Le Morne
Date : samedi 31 octobre 2026
Départs : 12 km à 7 h ; 6 km à 7 h 30
Public : clients de SBM Bank de 18 à 30 ans inclus, titulaires d'un compte actif
Participation : dépôt de Rs 500, remboursé après l'événement sous réserve de présence
Booder : les souvenirs d'école passent sur scène le 31 octobre
Booder présentera Ah… l'école ! au Trianon Convention Centre, un spectacle dans lequel il confronte ses souvenirs d'élève à l'expérience scolaire de son fils.
Les copains, les professeurs, les récréations et les cours particuliers alimentent ses récits. L'humoriste aborde également des sujets plus sensibles, dont le harcèlement scolaire, dans un spectacle mêlant humour et souvenirs du quotidien.
Après Booder is Back, il retrouve ainsi les familles avec un thème qui parlera autant aux parents qu'aux enfants : les années passées sur les bancs de l'école.
Infos pratiques
Lieu : Trianon Convention Centre
Date : samedi 31 octobre 2026
Horaire : spectacle à 20 h ; ouverture des portes à 18 h
Durée : environ 1 h 30
Public : spectacle familial
Tarifs : de Rs 750 à Rs 1 800, selon la catégorie de siège ; pas de tarif enfant
Journaliste de formation, titulaire des DALF C1 et C2 et diplômée de l'Université de Maurice, je cumule près d'une vingtaine d'années d'expérience en rédaction. Après six ans dans la presse mauricienne, j'ai rejoint Expat.com, où j'évolue depuis une douzaine d'années, dont cinq en tant qu'assistante éditoriale, et à présent responsable éditoriale.