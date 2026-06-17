La principale différence entre changer de pays et changer de continent, c'est la distance. Évidemment, direz-vous. Mais il ne s'agit pas uniquement de la distance physique. C'est aussi la manière dont cette distance se fait sentir. Passer de l'Espagne à l'Allemagne représente un bouleversement important. Mais pas autant que de passer d'Allemagne au Brésil. Vous êtes désormais à un vol transatlantique de tout ce que vous considériez comme votre chez-vous. Et même si la culture n'est pas si différente, tout le reste l'est probablement.

D'abord, vous vous retrouvez dans un fuseau horaire différent. Et cela signifie que vous ne pouvez plus appeler vos amis et votre famille restés au pays sur un coup de tête. Il faut planifier. La communication devient alors beaucoup moins spontanée et instantanée. Comme nous le confie un expatrié : « Maintenant, je regarde l'heure avant de partager quoi que ce soit, mais cela enlève beaucoup à l'expérience. Le temps qu'ils reçoivent mon message et qu'on puisse vraiment se parler, je serai déjà retourné au travail et le moment sera déjà passé. » Ensuite, vous vous retrouvez dans un climat différent. Pas seulement une météo différente, mais un climat. Cela peut représenter une véritable adaptation physique, et l'on ne sait jamais comment son corps va réagir. Cela peut aussi changer votre façon de prendre soin de vous. Vos séances de sport devront peut-être évoluer ; votre routine beauté également. Votre alimentation sera probablement différente, elle aussi, car vous n'aurez pas accès aux mêmes produits qu'avant. Et à partir de là, les choses ne font que se compliquer.

Les repères disparaissent Lorsque vous déménagez d'un pays à un autre, surtout au sein de la même région, les choses peuvent sembler et être différentes, certes, mais elles partageront très probablement une base commune. Et les différences que vous commencerez à remarquer seront sans doute les plus subtiles : les gens s'habillent peut-être un peu différemment, leurs conversations sont peut-être plus bruyantes et au rythme plus soutenu, et ils se couchent peut-être plus tard. Mais sous cette première couche de distinctions superficielles, il subsiste une discrète familiarité. On y retrouve des pans d'histoire commune et de culture populaire ; vous avez peut-être lu les mêmes livres. La barrière de la langue mise à part, vous pourriez probablement tenir votre rang dans n'importe quelle conversation et même y apporter un angle intéressant. Maintenant, lorsque vous changez de continent, c'est une tout autre histoire. Il y a beaucoup plus de chances que vous n'ayez rien de familier sur quoi vous appuyer. Et les différences que vous remarquez en premier sont d'emblée considérables : vous pouvez avoir une apparence différente de tout le monde et vous démarquer instantanément, les normes sociales sur ce qui est acceptable ou non peuvent ne pas être les mêmes du tout. Et les conversations… elles peuvent s'avérer les plus difficiles, car, en plus de la barrière de la langue, vous n'aurez désormais plus de références communes. Pour beaucoup d'expatriés, perdre la capacité de lancer une blague qui fait mouche fait partie des nouvelles réalités les plus tristes. Mais tout cela reste abstrait. Ces abstractions peuvent avoir un impact considérable et se révéler très handicapantes, mais il y a aussi le quotidien. À lire également La France, on l'aime, mais de loin

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L'argent ne circule pas de la même façon Gérer ses finances à l'étranger peut s'avérer compliqué. Mais quand on déménage au sein d'une même région, les choses sont généralement un peu plus simples. Vous aurez peut-être accès aux mêmes banques et leur fonctionnement vous sera familier, tout comme les conditions à remplir pour ouvrir un compte. Transférer de l'argent depuis votre pays d'origine vers votre nouveau lieu de vie peut également être relativement facile. Par exemple, si vous déménagez au sein de l'UE, la plupart des banques européennes vous permettront de transférer de l'argent sans frais. Lorsque vous changez de continent, il faut être prêt à faire des ajustements majeurs. D'abord, vous risquez de ne pas retrouver de noms familiers parmi les banques traditionnelles. Ensuite, le fonctionnement des banques et les démarches pour ouvrir un compte peuvent être différents. Vous découvrirez peut-être aussi que l'argent est géré de manière complètement différente dans votre nouveau chez vous. Par exemple, si vous quittez l'Europe, où le liquide reste relativement populaire, pour l'Asie, et plus précisément la Chine, vous vous rendrez compte que les paiements en espèces y sont quasi inexistants, et que pour vous déplacer, il vous faut absolument l'une des applications de paiement les plus utilisées ainsi qu'un compte local. À l'inverse, si vous quittez la Chine pour, disons, l'Afrique du Nord, votre choc culturel financier sera inversé : ici, beaucoup de gens n'ont pas de compte bancaire ou n'utilisent pas de carte bancaire. Le paiement en espèces est préféré presque partout. Si vous partez vivre en Amérique latine, en Argentine par exemple, vous serez confronté à des fluctuations du taux de change et à des frais parfois flous lors de l'utilisation d'une carte bancaire étrangère. Ou encore, imaginons que vous déménagiez au Brésil, où beaucoup d'expatriés racontent que leurs cartes ont été bloquées par leur banque d'origine pour des transactions jugées suspectes, alors qu'ils essayaient simplement de payer une course Uber. En bref, changer de continent implique davantage d'ajustements financiers et demande pas mal de recherches en amont. La paperasse demande plus d'efforts La paperasse et les lourdeurs administratives, en général, font partie des aspects les plus épuisants, et pourtant les plus routiniers, de la vie d'expatrié. Mais lorsque vous changez de pays au sein d'une même région, l'aspect administratif tend à être plus gérable. Les accords entre pays d'une même région sont souvent clairs. Si vous partez vivre dans une destination suffisamment proche, vous n'aurez peut-être même pas besoin d'un visa. Et si vous en avez besoin, il s'agira moins de prouver votre droit d'être présent que d'enregistrer cette présence. La bureaucratie elle-même, bien qu'agaçante, peut aussi sembler familière. Vous devrez peut-être remplir des formulaires dans une autre langue, mais vous en avez déjà rempli d'autres similaires chez vous. Le fonctionnement des choses vous paraît logique. Et même si personne n'aime vraiment la paperasse, elle peut sembler moins intrusive et nullement effrayante. De plus, de nombreux documents peuvent être facilement transférés : les diplômes, les permis de conduire ou les relevés bancaires n'ont parfois besoin que d'une simple traduction pour être valables dans votre nouvelle destination. Gérer la paperasse entre continents, en revanche, est une expérience d'un tout autre ordre. Cela peut commencer dès la demande de visa et accompagner vos activités quotidiennes par la suite. Vous vous retrouverez peut-être à rassembler des documents dont vous n'auriez jamais soupçonné l'existence. On pense rarement à la paperasse en termes de choc culturel, et pourtant, elle peut parfois en être un. Par exemple, lorsque j'ai demandé un visa de travail pour la Chine en 2009, j'ai dû passer un examen médical complet, car les personnes présentant certaines pathologies ne se voyaient pas accorder la résidence dans le pays. Faire valider vos documents peut être un autre casse-tête. Au-delà de la traduction classique, il faudra peut-être les faire notarier, voire les faire approuver localement. Les diplômes sont les premiers papiers qui viennent à l'esprit et qui ne sont pas toujours reconnus immédiatement. Dans certains cas, vous devrez même suivre des heures de cours supplémentaires ou repasser des examens si les programmes de votre pays d'origine et de votre nouvelle destination diffèrent sensiblement. À lire également Pourquoi rentrer en France est parfois plus difficile que partir Le système de santé ne fonctionne pas de la même façon Lorsqu'on change de pays, un expatrié peut souvent se contenter d'un postulat tacite : « Je verrai bien une fois sur place. » Dans bien des cas, cela s'avère exact. Quand vous vous installez dans la même région, la santé n'est généralement pas un domaine qu'il faut entièrement réapprendre. Même s'il peut y avoir des différences notables, la structure globale vous semblera probablement logique : secteur public ou privé, assurance, orientation vers des spécialistes, etc. Les pharmacies vendront sans doute des produits similaires, et les médecins suivront des protocoles de traitement comparables. Si vous déménagez au sein de l'UE, vous pourrez même bénéficier d'accords communs comme la Carte européenne d'assurance maladie, qui vous donne accès aux soins lors de séjours temporaires. Mais lorsque vous partez sur un autre continent, vous entrez aussi (très probablement) dans un système entièrement nouveau où la conception même de la santé peut être différente. D'abord, l'accès aux soins. Dans certains pays, vous devrez peut-être souscrire une assurance privée avant de pouvoir consulter un médecin. Dans d'autres, les soins peuvent être abordables, mais la disponibilité et la qualité des services peuvent être inégales selon les régions. Par exemple, aux États-Unis, le coût d'un traitement, même basique, sans assurance adéquate, peut être étonnamment élevé. Les expatriés européens citent souvent ce point comme le plus grand choc culturel après leur installation aux États-Unis. En Chine, l'approche de la santé peut différer de celle à laquelle les expatriés occidentaux sont habitués. Beaucoup d'hôpitaux y adoptent une approche holistique, en cherchant les causes profondes des problèmes plutôt que de traiter immédiatement les symptômes. Concrètement, cela signifie qu'on ne vous prescrira peut-être pas d'antibiotiques tout de suite, alors que votre médecin habituel l'aurait fait. Le traitement d'un rhume se limite généralement à une perfusion ou à des plantes médicinales. Les médicaments produits localement sont également moins puissants, et il arrive souvent qu'une ordonnance vous fasse prendre jusqu'à sept comprimés à la fois, jusqu'à cinq fois par jour. Il y a aussi ici une dimension plus profonde qui touche à la confiance. Lorsque vous êtes entouré d'autant d'inconnus, vous risquez tout simplement de ne pas faire confiance à un système que vous ne comprenez pas pleinement.

La perception de la sécurité Une chose que les habitants de pays ou de régions voisins ont souvent en commun, ce sont les codes sociaux. Et c'est particulièrement important en matière de sécurité, ou plutôt dans notre façon de percevoir que la situation ne l'est pas. Lorsque vous déménagez sur le même continent, vous serez probablement capable de reconnaître le danger à peu près comme vous le faisiez chez vous. Si quelque chose n'est pas sûr, vous le ressentirez sans doute avant que la situation ne devienne problématique. Mais changer de continent signifie souvent perdre cette grille de lecture. Vous pouvez tout simplement ignorer qu'une situation, un lieu ou une personne représente un danger jusqu'à ce que cela devienne manifeste. Permettez-moi de citer quelques exemples. Lors de mon installation temporaire de la Chine vers l'Espagne, j'ignorais réellement qu'il existait, dans la plupart des grandes villes, des quartiers à la réputation plutôt sulfureuse. Les villes chinoises ne fonctionnent pas ainsi. En matière de sécurité, la plupart des grandes villes chinoises sont assez homogènes. Mais les grandes villes espagnoles, elles, sont différentes. Et la plupart des habitants sentent le changement d'« ambiance » dès qu'ils se retrouvent dans un quartier mal famé. Sauf si vous êtes un expatrié venu de loin qui ignore tout du concept de « mauvais quartier ». Un autre exemple pourrait être la différence en matière de sécurité dans la rue. En 2022, de nombreux expatriés d'Europe de l'Est se sont installés en Argentine en quête d'un cadre de vie plus stable et paisible. Et si beaucoup ont fait état d'une expérience globalement positive, des inquiétudes récurrentes quant à la sécurité dans la rue sont également ressurgies. Beaucoup de nouveaux arrivants n'arrivaient pas à s'habituer à l'idée de devoir prêter davantage d'attention à leur environnement immédiat (par peur des arracheurs de sacs à moto). Ils trouvaient également difficile d'apprendre à s'habiller sobrement à l'extérieur et à ne pas laisser leur smartphone traîner négligemment, ce qui est un réflexe naturel chez beaucoup d'Argentins. À lire également De Lille à l'île Maurice : Célia a tout quitté pour construire une nouvelle vie La vie professionnelle est différente, elle aussi Beaucoup d'entre nous partent pour le travail. Mais à quoi ressemble notre travail peut aussi changer à l'étranger, surtout si nous partons suffisamment loin. Quand vous vous installez dans la même région, votre carrière peut souvent suivre une trajectoire similaire. Vos qualifications sont reconnues, votre expérience prend sens dans un contexte professionnel donné, et la culture d'entreprise vous est également familière. Vous comprenez aussi les règles tacites : ce que signifie être professionnel et respectueux, la manière dont les délais sont gérés et dont les décisions sont prises. Changer de continent, en revanche, vous mettra souvent dans un environnement professionnel entièrement différent. Vous devrez peut-être faire vos preuves à partir de zéro, car vos expériences et réussites passées ne se transposent pas forcément de la même façon dans votre nouvelle destination. Les attentes en milieu de travail peuvent aussi être différentes. La hiérarchie, les styles de communication, l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, et même l'organisation de la journée de travail peuvent varier considérablement. Par exemple, les expatriés européens ou américains qui s'installent au Japon remarquent souvent une hiérarchie plus stricte au travail et une communication descendante avec la direction. L'importance de « ne pas perdre la face » prime souvent sur la créativité, et la marge d'erreur est très étroite. En Chine, beaucoup d'expatriés trouvent que la pause déjeuner de deux heures, comprenant une sieste de 30 minutes, constitue un arrangement plutôt inhabituel. Et les expatriés européens partis travailler aux États-Unis se plaignent souvent de l'absence d'un véritable équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle.