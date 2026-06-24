Pourquoi les anniversaires ont une saveur différente à l'étranger
Oui, les anniversaires ont véritablement une autre saveur lorsqu'on vit à l'étranger. Au-delà des changements évidents (nouveau pays, nouvelle culture, nouvelles personnes), le diable se cache aussi dans les moindres détails.
Il y a fort à parier que vous ne trouverez pas le gâteau d'anniversaire que vous avez l'habitude de déguster. Si vous êtes habitué à recevoir des appels de vos proches dès le matin, le décalage horaire risque de jouer les trouble-fêtes. Peut-être que les anniversaires n'ont pas une grande importance dans votre nouveau pays d'accueil. Ou, au contraire, vous serez peut-être pris au dépourvu par une fête surprise organisée en votre honneur au bureau.
Contrairement aux fêtes propres à un pays ou à une région, comme Noël, l'anniversaire est une célébration très personnelle. Vous ne trouverez aucun groupe en ligne pour le célébrer, ni d'événements préorganisés auxquels vous pourrez vous joindre. Peu importe le nombre de groupes d'expatriés dont vous faites partie, votre anniversaire restera très certainement votre propre projet. La manière dont vous le vivez ne dépend désormais que de vous. Et si cela peut donner un sentiment de solitude et d'étrangeté, il peut aussi s'avérer agréablement libérateur.
Amir, un expatrié marocain en Chine, nous en parle : « Je viens d'une famille nombreuse : j'ai trois sœurs et deux frères. Chez nous, les anniversaires sont très bruyants ; tout le monde débarque avec les neveux et les nièces. J'adore ma famille et le fait que nous restions proches, mais après mon départ, pour la première fois, j'ai pu partir en voyage tout seul pour mon anniversaire, sans avoir à cuisiner ni à recevoir d'invités. »
Et la solitude dans tout ça ?
Pour certains, le plus difficile à l'idée de fêter son anniversaire à l'étranger n'est pas tant de composer avec l'inconnu que de se retrouver loin de ses proches. Pour la plupart d'entre nous, seul un petit cercle de personnes accorde autant d'importance à notre anniversaire que nous-mêmes, voire davantage. Leur absence peut être source de grand stress, et le sentiment de solitude finit par s'installer insidieusement.
Beaucoup d'expatriés ne jurent que par les groupes familiaux et amicaux sur WhatsApp ou d'autres plateformes. De cette façon, vos proches reçoivent des nouvelles régulières de votre quotidien à l'étranger, et vous savez ce qui se passe dans le leur. Et quand les vœux d'anniversaire arrivent, ils ne semblent plus si lointains. Cet échange discret et quotidien aboutit à un point d'orgue naturel, où vos proches vous encouragent dans vos projets, partagent vos défis et vous témoignent leur soutien. D'autres, en revanche, ne trouvent pas vraiment les outils numériques utiles face à la distance physique. Pour certains, les vœux d'anniversaire venus du pays peuvent même renforcer le sentiment de solitude. Ils rappellent ce qu'aurait été cette journée si l'on était resté chez soi.
Sur ce point, les thérapeutes encouragent souvent à ne pas mettre une pression émotionnelle irréaliste sur les fêtes, surtout lorsqu'on les passe seul. Les réseaux sociaux peuvent donner l'impression que les anniversaires se résument à de grands rassemblements, des gâteaux, des surprises et des célébrations sans fin. Une étude publiée par l'American Psychological Association confirme que la solitude est souvent exacerbée par la comparaison.
La meilleure stratégie consiste sans doute à éviter de comparer et à considérer son anniversaire à l'étranger comme un événement totalement indépendant. La solitude peut être inévitable, mais elle n'est pas forcément un sentiment « négatif ». C'est un sentiment parfaitement naturel. Tout ce qu'il révèle, c'est que vous avez des proches dont vous vous sentez proche et que vous aimeriez avoir à vos côtés lors de dates importantes, et c'est sans aucun doute une bonne chose.
Les multiples façons de célébrer (ou non) son anniversaire à l'étranger
Mes recherches pour cet article m'ont révélé qu'il existe deux grandes catégories d'expatriés en matière de célébration d'anniversaire à l'étranger.
La première ne fête pas du tout son anniversaire, le traitant comme un jour ordinaire. Certains ont toujours fonctionné ainsi, d'autres ont adopté cette approche après leur expatriation pour se simplifier la vie.
Comme le résume un expatrié sur Reddit : « Je ne le fête tout simplement pas. Chaque semaine, j'ai bien assez d'événements sociaux avec d'autres expatriés, des locaux, des groupes de rencontre, etc. Et puis, je ne célèbre que ce qui constitue de véritables accomplissements. »
Un autre ajoute : « Je ne fête plus mon anniversaire. Je m'offre simplement ce dont j'ai envie quand l'occasion se présente. »
La seconde catégorie célèbre l'événement en faisant des choses spontanées, sans grand plan à l'avance.
« Je me sentais assez seul et, par ennui, j'ai cherché quels événements avaient lieu près de chez moi. Et il y avait une soirée d'expatriés mexicains à quelques rues de là… alors j'y suis allé. Presque personne ne parlait anglais, mais comme je ne cherchais pas vraiment à socialiser, j'ai passé un bon moment, rencontré des gens sympas, et c'était vraiment sans pression. L'anniversaire suivant, je suis tombé sur une soirée d'expatriés russes, là aussi totalement par hasard. Donc j'y suis allé. Le plus drôle, c'est que c'est là que j'ai rencontré ma femme. Depuis, c'est devenu une sorte de tradition : je vais à un événement qui a lieu le jour de mon anniversaire, c'est tout », raconte Sofiane, expatrié algérien en Chine.
Un autre expat sur Reddit décrit ses anniversaires à l'étranger comme une manière de prendre les bons côtés avec les mauvais : « Pour mes 21 ans, j'ai fait 13 heures de train. Mes 22 ans, je les ai fêtés sur une plage du Mexique avec un groupe de gens géniaux. Il faut accepter le mauvais pour profiter du bon. »
Et pour bon nombre d'expatriés, les anniversaires à l'étranger semblent susciter un mélange d'émotions : « Mon dernier anniversaire, je l'ai passé à Lima. Cela ne faisait que trois jours environ que j'étais arrivé. Mon hôte Airbnb m'a emmené dans un bon restaurant qu'il m'avait recommandé. Le dîner était délicieux, mais un peu gênant puisqu'on ne se connaissait pas. Eh oui, il y a eu quelques moments de mélancolie dans la journée où je me demandais ce qu'était devenue ma vie : j'ai la chance de voyager dans des endroits incroyables, mais je suis seul pour mon anniversaire. C'était à la fois bien et difficile. Des émotions mêlées de bout en bout. »
Bien sûr, il y a aussi ceux qui planifient leur anniversaire, organisent des fêtes, des escapades, ou célèbrent en ligne avec leur famille et leurs amis restés au pays. Mais d'après ce que j'ai pu observer, c'est plus fréquent chez les expatriés récemment arrivés ou au cours des 1 à 2 premières années de vie à l'étranger.
« Quand j'ai déménagé en Thaïlande, pour mon premier anniversaire, j'ai organisé une grosse fête. J'ai invité quelques nouvelles personnes que je venais de rencontrer, des collègues, des amis, et j'ai appelé ma famille à Londres en visio. C'était formidable ; je m'en souviens encore. Mais avec le temps, les choses ont changé. J'ai cessé de me considérer, moi et mes anniversaires, comme quelque chose d'important. Aujourd'hui, je préfère faire quelque chose de calme et de discret, entre amis proches ou tout seul », confie Teo, expatrié britannique en Thaïlande.
Francesca, expatriée italienne à Maurice, ajoute : « J'ai toujours considéré mon anniversaire comme une journée importante, aussi bien lorsque je vivais en Italie que depuis que je vis à Maurice. Je n'ai jamais organisé de grandes fêtes ; ce qui compte le plus pour moi, c'est de passer la journée de la manière la plus agréable possible. Quand je suis en Italie, je fête généralement mon anniversaire à la maison, en famille et avec quelques amis. Il y a aussi une petite tradition qui me tient beaucoup à cœur : mon père apporte toujours un mille-feuille à partager avec tout le monde. À Maurice, en revanche, je vais souvent dîner dans un restaurant italien près de chez moi. C'est une façon de me célébrer tout en renouant avec des saveurs et une atmosphère qui me rappellent l'Italie, souvent autour d'une bonne pizza. Ce qui rend cela encore plus particulier, c'est que mon anniversaire tombe en juillet. En Italie, c'est le cœur de l'été, tandis qu'à Maurice, c'est l'hiver. Selon le pays où je me trouve, il m'arrive de vivre la même journée dans deux saisons diamétralement opposées. C'est sans doute la différence que je ressens le plus depuis que je vis à l'étranger. »
Célébrer son anniversaire loin de sa famille et de ses amis
Comment préparer un anniversaire à l'étranger
D'après ce que j'ai appris et expérimenté moi-même, un anniversaire à l'étranger peut vite tourner à la déprime si l'on s'acharne à recréer exactement ce que l'on avait chez soi. Si vous essayez de retrouver ou de confectionner le même gâteau, de perpétuer les mêmes traditions, d'attendre les appels de vos proches pour vous souhaiter un joyeux anniversaire, vous courez à l'échec. Ce n'est pas qu'il soit impossible de faire tout cela ; c'est que cela aura désormais une autre saveur.
Aussi utiles que soient les réseaux sociaux, les boutiques en ligne internationales et les VPN pour « apprivoiser » la distance, celle-ci demeure, à la fois physiquement et émotionnellement. Et elle se fera plus criante que jamais lors des journées qui vous renvoient au pays. Alors, comme pour presque tout après une expatriation, l'une des meilleures stratégies d'adaptation consiste peut-être tout simplement à lâcher prise sur la plupart des attentes, voire sur la totalité d'entre elles.
Votre anniversaire à l'étranger peut être l'occasion d'un nouveau départ
Vous avez désormais toute liberté de concevoir cette journée exactement comme vous l'entendez, sans obligations familiales, amicales ou traditionnelles. Vous pouvez vous offrir une journée spa tranquille, partir en randonnée, enchaîner les épisodes d'une série ou passer la journée entière à manger du gâteau ou à jouer aux jeux vidéo.
Si vous préférez avoir un rituel sur lequel vous appuyer, pourquoi ne pas en créer un nouveau ?
Rien ne vient brider votre créativité. Vous pourriez vous renseigner sur la manière dont on fête les anniversaires dans votre nouveau pays et combiner plusieurs traditions pour créer quelque chose d'entièrement unique, taillé sur mesure pour vous.
Sans aucune attente de la part de qui que ce soit, vous pouvez aussi tout simplement ne rien faire. Inutile d'ajouter une pression supplémentaire à votre expérience d'expatriation. Si vous sentez que préparer un anniversaire à l'étranger pourrait grignoter votre tranquillité d'esprit, pourquoi ne pas faire une pause, au moins pour une année ? Cela vous laissera le temps de réfléchir à ce que vous souhaitez que votre anniversaire devienne dans les années à venir et d'élaborer un plan fondé sur de véritables enseignements personnels.
Renseignez-vous sur la culture de l'anniversaire en entreprise
Si vous travaillez dans une entreprise étrangère ou internationale, cette étape est essentielle. Comment votre nouvelle société célèbre-t-elle les anniversaires ? Le fait-elle seulement ? C'est quelque chose qu'il vaut mieux savoir d'emblée, car bon nombre d'expatriés ont été pris de court par les traditions d'anniversaire au bureau.
Jen, une expatriée ukrainienne au Japon, nous en parle : « Pour mon premier anniversaire au bureau au Japon, j'ai apporté un gâteau et des chocolats de chez moi. J'ai commencé à comprendre que quelque chose clochait quand j'installais tout sur la table d'accueil et que les gens me regardaient bizarrement. Puis la responsable du bureau m'a demandé ce que je faisais, et mes explications sur cette petite fête d'anniversaire au travail n'ont suscité que des regards encore plus surpris. Finalement, tout s'est bien passé, mais j'ai dû avoir une petite discussion avec le patron, et l'ensemble de l'initiative a été très embarrassant. »
Les fêtes d'anniversaire au bureau ne sont pas une pratique universelle. Et même si votre entreprise célèbre les anniversaires de ses employés, ce ne sera peut-être pas tout à fait la célébration à laquelle vous vous attendiez. Permettez-moi de partager une autre anecdote personnelle.
Un jour, en arrivant au travail en Chine, on m'a invité à déjeuner à l'extérieur avec un groupe de collègues. Personne ne m'a vraiment expliqué pourquoi, et mon chinois de l'époque était trop limité pour demander des précisions. Je suis donc allée déjeuner avec mes collègues, dont la plupart ne parlaient pas anglais. Nous avons eu un excellent déjeuner dans un endroit bien plus chic que ceux que nous fréquentions habituellement, puis le personnel a apporté un gâteau en chantant « Shēngrì kuàilè » (Joyeux anniversaire en chinois). J'ai supposé que c'était l'anniversaire de quelqu'un et je me suis jointe au chant avant de me rendre compte que tout le monde me regardait. Il s'est avéré que j'avais inversé le format jour-mois sur ma fiche d'employée, et tout le monde a cru que c'était mon anniversaire, d'où ce déjeuner. Aussi gênant que ce fût sur le moment, c'est l'un des « anniversaires » dont je me souviens vraiment.
En fin de compte, les anniversaires peuvent être exactement ce que vous voulez qu'ils soient. Un grand événement si vous le souhaitez, ou un jour comme les autres. Vous avez toutes les cartes en main. Et même si les choses ne se passent pas comme vous l'aviez imaginé, prenez un instant pour apprécier ce moment comme un souvenir. On ne sait jamais quand il finira par prendre toute sa valeur à vos yeux.