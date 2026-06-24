Vivre à l'étranger rend parfois les anniversaires un peu étranges, surtout quand on est loin de sa famille et de ses amis proches. Je me rappelle que, pour l'un de mes premiers anniversaires, seule à l'étranger, je me suis offert un billet pour une plage d'hôtel déserte. J'ai passé la journée assise seule sous le soleil, en me demandant si c'était la façon la plus bizarre et la plus triste de fêter un anniversaire. Mais en commençant à écrire cet article, j'ai réalisé que faire des choses inhabituelles pour son anniversaire à l'étranger n'est en réalité pas si étrange, et même assez courant.

Pourquoi les anniversaires ont une saveur différente à l'étranger Oui, les anniversaires ont véritablement une autre saveur lorsqu'on vit à l'étranger. Au-delà des changements évidents (nouveau pays, nouvelle culture, nouvelles personnes), le diable se cache aussi dans les moindres détails. Il y a fort à parier que vous ne trouverez pas le gâteau d'anniversaire que vous avez l'habitude de déguster. Si vous êtes habitué à recevoir des appels de vos proches dès le matin, le décalage horaire risque de jouer les trouble-fêtes. Peut-être que les anniversaires n'ont pas une grande importance dans votre nouveau pays d'accueil. Ou, au contraire, vous serez peut-être pris au dépourvu par une fête surprise organisée en votre honneur au bureau. Contrairement aux fêtes propres à un pays ou à une région, comme Noël, l'anniversaire est une célébration très personnelle. Vous ne trouverez aucun groupe en ligne pour le célébrer, ni d'événements préorganisés auxquels vous pourrez vous joindre. Peu importe le nombre de groupes d'expatriés dont vous faites partie, votre anniversaire restera très certainement votre propre projet. La manière dont vous le vivez ne dépend désormais que de vous. Et si cela peut donner un sentiment de solitude et d'étrangeté, il peut aussi s'avérer agréablement libérateur. Amir, un expatrié marocain en Chine, nous en parle : « Je viens d'une famille nombreuse : j'ai trois sœurs et deux frères. Chez nous, les anniversaires sont très bruyants ; tout le monde débarque avec les neveux et les nièces. J'adore ma famille et le fait que nous restions proches, mais après mon départ, pour la première fois, j'ai pu partir en voyage tout seul pour mon anniversaire, sans avoir à cuisiner ni à recevoir d'invités. » À lire également Burn-out en expatriation : vous n'êtes peut-être pas seul à souffrir

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Et la solitude dans tout ça ? Pour certains, le plus difficile à l'idée de fêter son anniversaire à l'étranger n'est pas tant de composer avec l'inconnu que de se retrouver loin de ses proches. Pour la plupart d'entre nous, seul un petit cercle de personnes accorde autant d'importance à notre anniversaire que nous-mêmes, voire davantage. Leur absence peut être source de grand stress, et le sentiment de solitude finit par s'installer insidieusement. Beaucoup d'expatriés ne jurent que par les groupes familiaux et amicaux sur WhatsApp ou d'autres plateformes. De cette façon, vos proches reçoivent des nouvelles régulières de votre quotidien à l'étranger, et vous savez ce qui se passe dans le leur. Et quand les vœux d'anniversaire arrivent, ils ne semblent plus si lointains. Cet échange discret et quotidien aboutit à un point d'orgue naturel, où vos proches vous encouragent dans vos projets, partagent vos défis et vous témoignent leur soutien. D'autres, en revanche, ne trouvent pas vraiment les outils numériques utiles face à la distance physique. Pour certains, les vœux d'anniversaire venus du pays peuvent même renforcer le sentiment de solitude. Ils rappellent ce qu'aurait été cette journée si l'on était resté chez soi. Sur ce point, les thérapeutes encouragent souvent à ne pas mettre une pression émotionnelle irréaliste sur les fêtes, surtout lorsqu'on les passe seul. Les réseaux sociaux peuvent donner l'impression que les anniversaires se résument à de grands rassemblements, des gâteaux, des surprises et des célébrations sans fin. Une étude publiée par l'American Psychological Association confirme que la solitude est souvent exacerbée par la comparaison. La meilleure stratégie consiste sans doute à éviter de comparer et à considérer son anniversaire à l'étranger comme un événement totalement indépendant. La solitude peut être inévitable, mais elle n'est pas forcément un sentiment « négatif ». C'est un sentiment parfaitement naturel. Tout ce qu'il révèle, c'est que vous avez des proches dont vous vous sentez proche et que vous aimeriez avoir à vos côtés lors de dates importantes, et c'est sans aucun doute une bonne chose. Les multiples façons de célébrer (ou non) son anniversaire à l'étranger Mes recherches pour cet article m'ont révélé qu'il existe deux grandes catégories d'expatriés en matière de célébration d'anniversaire à l'étranger. La première ne fête pas du tout son anniversaire, le traitant comme un jour ordinaire. Certains ont toujours fonctionné ainsi, d'autres ont adopté cette approche après leur expatriation pour se simplifier la vie. Comme le résume un expatrié sur Reddit : « Je ne le fête tout simplement pas. Chaque semaine, j'ai bien assez d'événements sociaux avec d'autres expatriés, des locaux, des groupes de rencontre, etc. Et puis, je ne célèbre que ce qui constitue de véritables accomplissements. » Un autre ajoute : « Je ne fête plus mon anniversaire. Je m'offre simplement ce dont j'ai envie quand l'occasion se présente. » La seconde catégorie célèbre l'événement en faisant des choses spontanées, sans grand plan à l'avance. « Je me sentais assez seul et, par ennui, j'ai cherché quels événements avaient lieu près de chez moi. Et il y avait une soirée d'expatriés mexicains à quelques rues de là… alors j'y suis allé. Presque personne ne parlait anglais, mais comme je ne cherchais pas vraiment à socialiser, j'ai passé un bon moment, rencontré des gens sympas, et c'était vraiment sans pression. L'anniversaire suivant, je suis tombé sur une soirée d'expatriés russes, là aussi totalement par hasard. Donc j'y suis allé. Le plus drôle, c'est que c'est là que j'ai rencontré ma femme. Depuis, c'est devenu une sorte de tradition : je vais à un événement qui a lieu le jour de mon anniversaire, c'est tout », raconte Sofiane, expatrié algérien en Chine. Un autre expat sur Reddit décrit ses anniversaires à l'étranger comme une manière de prendre les bons côtés avec les mauvais : « Pour mes 21 ans, j'ai fait 13 heures de train. Mes 22 ans, je les ai fêtés sur une plage du Mexique avec un groupe de gens géniaux. Il faut accepter le mauvais pour profiter du bon. » Et pour bon nombre d'expatriés, les anniversaires à l'étranger semblent susciter un mélange d'émotions : « Mon dernier anniversaire, je l'ai passé à Lima. Cela ne faisait que trois jours environ que j'étais arrivé. Mon hôte Airbnb m'a emmené dans un bon restaurant qu'il m'avait recommandé. Le dîner était délicieux, mais un peu gênant puisqu'on ne se connaissait pas. Eh oui, il y a eu quelques moments de mélancolie dans la journée où je me demandais ce qu'était devenue ma vie : j'ai la chance de voyager dans des endroits incroyables, mais je suis seul pour mon anniversaire. C'était à la fois bien et difficile. Des émotions mêlées de bout en bout. » Bien sûr, il y a aussi ceux qui planifient leur anniversaire, organisent des fêtes, des escapades, ou célèbrent en ligne avec leur famille et leurs amis restés au pays. Mais d'après ce que j'ai pu observer, c'est plus fréquent chez les expatriés récemment arrivés ou au cours des 1 à 2 premières années de vie à l'étranger. « Quand j'ai déménagé en Thaïlande, pour mon premier anniversaire, j'ai organisé une grosse fête. J'ai invité quelques nouvelles personnes que je venais de rencontrer, des collègues, des amis, et j'ai appelé ma famille à Londres en visio. C'était formidable ; je m'en souviens encore. Mais avec le temps, les choses ont changé. J'ai cessé de me considérer, moi et mes anniversaires, comme quelque chose d'important. Aujourd'hui, je préfère faire quelque chose de calme et de discret, entre amis proches ou tout seul », confie Teo, expatrié britannique en Thaïlande. Francesca, expatriée italienne à Maurice, ajoute : « J'ai toujours considéré mon anniversaire comme une journée importante, aussi bien lorsque je vivais en Italie que depuis que je vis à Maurice. Je n'ai jamais organisé de grandes fêtes ; ce qui compte le plus pour moi, c'est de passer la journée de la manière la plus agréable possible. Quand je suis en Italie, je fête généralement mon anniversaire à la maison, en famille et avec quelques amis. Il y a aussi une petite tradition qui me tient beaucoup à cœur : mon père apporte toujours un mille-feuille à partager avec tout le monde. À Maurice, en revanche, je vais souvent dîner dans un restaurant italien près de chez moi. C'est une façon de me célébrer tout en renouant avec des saveurs et une atmosphère qui me rappellent l'Italie, souvent autour d'une bonne pizza. Ce qui rend cela encore plus particulier, c'est que mon anniversaire tombe en juillet. En Italie, c'est le cœur de l'été, tandis qu'à Maurice, c'est l'hiver. Selon le pays où je me trouve, il m'arrive de vivre la même journée dans deux saisons diamétralement opposées. C'est sans doute la différence que je ressens le plus depuis que je vis à l'étranger. » À lire également Changer de pays ou de continent : ce qui change réellement