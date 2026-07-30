Un phénomène discret mais bien réel s'est dessiné autour de Maurice ces dernières années : des ressortissants français, britanniques, espagnols et sud-africains qui s'y installent et construisent une présence en ligne autour de leur choix de partir. Certains se définissent comme des « expats en série », ayant déjà vécu dans plusieurs pays, et publient désormais sur les plages de l'île les budgets et le quotidien logistique, en vendant parfois un guide payant en parallèle ou en proposant des sorties guidées. D'autres sont des entrepreneurs qui ont quitté leur pays pour créer leur activité dans des conditions différentes et qui ont évoqué, dans des podcasts ou des interviews, leur envie d'une vie plus libre ou plus équilibrée que celle qu'ils menaient. D'autres encore sont des couples qui avaient visité l'île une fois, des années auparavant, et qui ont fini par restructurer un business en ligne existant spécifiquement pour pouvoir le gérer depuis Maurice, plutôt que de simplement y passer.

Aucun de ces créateurs n'est un mastodonte à l'échelle mondiale, et il n'existe pas de décompte officiel du nombre de personnes correspondant à ce profil. Mais collectivement, ils incarnent quelque chose que le discours « Maurice est le prochain hub de créateurs de contenus » passe généralement sous silence, au profit des statistiques touristiques : des individus bien réels, qui ont quitté des situations précises et parfois peu reluisantes dans leur pays d'origine pour construire une vie publique autour de ce départ, à un moment où les infrastructures de l'île, les conditions de visa et même son système fiscal commencent à rattraper une réalité désormais tangible : celle d'une catégorie de résidents à part entière, encore modeste, mais bel et bien existante.

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Ce qu'ils quittent vraiment La façon dont ces expatriés parlent de leur ancienne vie suit un schéma cohérent, et il est moins question de plages que de la pesanteur du quotidien. Pour les expatriés français en particulier, les griefs sont familiers : une pression fiscale élevée, un sentiment de sclérose administrative, un ciel gris, et pour certains, l'impression que l'ambition ou l'esprit d'entreprise s'épanouissait plus facilement ailleurs. Le récit dominant n'est pas tant celui d'une fuite face à la précarité que celui d'un départ d'une vie devenue confortable mais insatisfaisante, une vie qui ne semblait plus alignée avec leurs aspirations ni orientée vers quoi que ce soit de précis. Cela a son importance dans la façon dont le contenu résonne. Une photo de plage légendée « paradis » serait trop générique ; Maurice en regorge déjà, entre le marketing des complexes hôteliers et les publications de voyages de noces. Une vidéo qui dit, en substance, « voilà ce à quoi ma vie en France ressemblait vraiment, et voilà pourquoi je suis parti » est une histoire précise, à laquelle on peut s'identifier, et c'est cette version du contenu sur Maurice qui semble toucher une audience française elle-même traversée par une certaine fébrilité. Les expatriés britanniques racontent une version plus feutrée de la même histoire : moins une « fuite » qu'une « montée en gamme » : un climat plus clément, l'anglais largement parlé, un système de santé qui s'est révélé une agréable surprise pour certains, et un rythme de vie plus propice à la mise en place d'une activité à distance qu'à une vie à Londres. À lire également Chikungunya à Maurice : ne baissez pas la garde en hiver

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Pourquoi Maurice précisément, et pas n'importe quelle destination ensoleillée La question qui s'impose est la suivante : pourquoi Maurice plutôt que le Portugal, Bali ou Dubaï, des destinations de lifestyle expat moins chères ou plus connues, avec une longueur d'avance ? Plusieurs éléments reviennent dans la manière dont ces créateurs décrivent leur choix, et ils s'avèrent reposer sur des mécanismes réels et vérifiables. La langue constitue le premier filtre. Les francophones n'ont pas à en apprendre une nouvelle pour fonctionner au quotidien, qui est un avantage considérable par rapport au Portugal ou à Bali, et la base multilingue de l'île (anglais, français et créole mauricien, parlé à la maison par environ 90 % de la population) permet à un seul compte de toucher plausiblement les l'Europe, La Réunion, les autres destinations francophones, ainsi que les Mauriciens eux-mêmes, sans avoir à tout traduire trois fois. La familiarité, sans la saturation, constitue le deuxième atout. Maurice dispose déjà d'une image bien établie : voyages de noces, complexes de luxe, prises de vue par drone sur des lagons turquoises, mais presque personne n'a encore raconté la version « vivre ici vraiment ». Cela laisse la place pour s'approprier une niche que Bali et Lisbonne, saturées de contenus sur l'expat lifestyle, n'offrent plus. Le visa est le troisième élément, et le plus concret. Le Premium Visa mauricien permet aux non-ressortissants éligibles de séjourner de six mois à un an, renouvelable, avec entrées multiples et sans frais de traitement. Ce dispositif correspond précisément au profil des personnes qui gèrent déjà une activité en ligne ou perçoivent des revenus de manière indépendante, soit exactement celui de la plupart de ces créateurs. Les candidats doivent justifier d'un hébergement, d'une assurance, d'un billet de retour et de revenus d'au moins 1 500 USD par adulte et par mois (plus 500 USD par enfant à charge). La limite à signaler clairement : les titulaires ne peuvent pas accéder au marché du travail mauricien, et leurs revenus principaux doivent continuer à provenir de l'étranger. Et désormais, un système fiscal qui a commencé à les remarquer. Le budget 2026-2027 et le projet de loi de finances présenté à l'Assemblée nationale le 28 juillet 2026 proposent d'étendre la retenue à la source (TDS) aux paiements relatifs aux services de publicité, de promotion, d'endossement et de contenu numérique diffusés via les réseaux sociaux, à hauteur de 5 %. Concrètement, une entreprise versant 100 000 Rs à un créateur pour une campagne sponsorisée retiendrait 5 000 Rs, verserait 95 000 Rs au créateur et reverserait le solde à la Mauritius Revenue Authority. Il ne s'agit pas d'un impôt forfaitaire sur les revenus des influenceurs. La TDS est un acompte sur la facture fiscale finale, et le payeur doit émettre un relevé des sommes retenues. À l'heure où ces lignes sont écrites, il s'agit encore d'un projet de loi, non adopté et non en vigueur, mais le fait que le code fiscal nomme désormais les « promotions sur les réseaux sociaux » et le « contenu numérique » comme des catégories à part entière est le signe le plus clair à ce jour que Maurice a cessé de considérer ce groupe comme trop marginal pour être légiféré.

Les histoires qu'ils racontent vraiment Le contenu qui fonctionne n'est pas inspiré par le voyage. Maurice en a déjà bien plus qu'il n'en faut. Ce sont les aspects logistiques, sans glamour : ce qu'une famille française paie réellement chaque mois, quelles options scolaires existent pour les enfants, comment la bureaucratie locale se compare à celle du pays d'origine, quels quartiers sont réellement habitables et lesquels ne se visitent que le week-end, ce que ça fait d'être loin de ses amis et de sa famille élargie une fois que l'euphorie des débuts s'est dissipée, en deuxième année. Cette franchise est aussi ce qui distingue un créateur qui s'inscrit dans la durée d'un simple pic de contenu lié à l'engouement pour la relocalisation. Les comptes qui misent sur les budgets et les détails du quotidien plutôt que sur les seuls paysages ont tendance à être ceux qui construisent une véritable communauté, plutôt que de produire un seul clip viral. Ces créateurs parlent de la cuisine locale et de son accessibilité, de ce que c'est que de se déplacer sur l'île sans voiture, des endroits où faire ses courses et trouver des légumes frais, et de la façon de vivre comme un local le week-end. À lire également Que font les expats à Maurice pendant les vacances scolaires ? Les responsabilités qui viennent avec les images Il existe une question de représentation qu'il est facile d'esquiver lorsque toute la promesse de votre contenu repose sur « regardez ma nouvelle vie ici » : les habitants ne sont pas un décor, et les créateurs qui s'en sortent bien ont tendance à faire appel à des expertises locales et à distinguer leur propre compréhension encore en construction du lieu des faits établis, plutôt que de narrer Maurice avec l'assurance de quelqu'un qui y vit depuis trois mois. Autre point essentiel : bien que les prises de vue par drone comptent parmi les plus grands atouts visuels de l'île, elles sont ici encadrées par la réglementation de l'aviation civile (Civil Aviation (Unmanned Aircraft System) Regulations 2024). Les opérateurs commerciaux ou non récréatifs doivent enregistrer à la fois le drone et l'opérateur et obtenir une autorisation opérationnelle. Les vols récréatifs sont interdits à proximité des aéroports et au-dessus des espaces publics, y compris les plages.