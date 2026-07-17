À quoi ressemblent les vacances scolaires lorsqu'on s'installe à Maurice ? La réponse dépend en grande partie du type d'établissement choisi pour ses enfants. École publique, école internationale anglophone ou établissement français : chaque système suit son propre calendrier, avec des périodes de congés parfois très différentes. Avant de découvrir comment les familles expatriées organisent leurs vacances, mieux vaut donc comprendre le fonctionnement des différents systèmes scolaires présents sur l'île.

Les vacances scolaires à Maurice : ce qu'il faut savoir Commençons par les établissements publics. Ces écoles sont gratuites pour les Mauriciens et demandent une participation modique aux expatriés. Leur année scolaire suit le calendrier civil, avec les grandes vacances en fin d'année, pendant l'été mauricien. Viennent ensuite les écoles internationales anglophones, souvent calquées sur un programme britannique ou international. Elles accueillent aussi bien des Britanniques, des Sud-Africains et des francophones natifs que des Mauriciens. Leur calendrier scolaire est souvent similaire à celui des écoles publiques, sans que ce soit toujours le cas, si bien que les grandes vacances tombent en fin d'année, autour de la période de Noël. Enfin, il y a les écoles francophones, qui sont en réalité des établissements français implantés à Maurice. Elles suivent les mêmes programmes, les mêmes examens et le même calendrier que les écoles en France, et sont rattachées à l'AEFE (Agence pour l'enseignement français à l'étranger). Leur année scolaire est exactement la même que celle de la France, avec les grandes vacances en juillet et en août, pendant l'été français. Résultat : les vacances scolaires à Maurice peuvent s'avérer… « complexes ». En raison des différents systèmes et calendriers en vigueur, il n'existe en réalité que très peu de semaines dans l'année où tous les établissements sont en vacances simultanément. Ce qui peut compliquer les choses lorsque vous avez des amis dont les enfants sont scolarisés dans des systèmes éducatifs différents. Mais il y a un revers à la médaille : si votre cercle d'amis est mélangé entre plusieurs nationalités et systèmes scolaires, il y a toujours quelqu'un de disponible. À lire également De Lille à l'île Maurice : Célia a tout quitté pour construire une nouvelle vie

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Le grand retour au pays des familles expatriées Revenons donc à la question de départ : que font les expatriés pendant les vacances scolaires ? « Nous passons quelques semaines à Maurice, notre chez-nous du moment, où nous prenons le temps de souffler, de surfer et de retrouver des amis. Nous rentrons aussi à Londres, où nous vivions avant, pour voir la famille et nos proches. Cette année, nous avons la chance de partir en vacances en Turquie. Un peu de tout, et les semaines passent à toute vitesse ; on apprécie d'autant plus le temps passé avec ceux qu'on aime ! », confie Laila, une Britannique installée à Maurice avec son fils, scolarisé dans une école primaire française. Il y a tendance à un exode massif de l'île pendant les grandes vacances. Pour les écoles françaises, c'est exactement ce qui se passe en ce moment. Les enfants scolarisés dans le système français sont actuellement en « vacances d'été », avec environ huit semaines de congé. En règle générale, la plupart des expatriés français quittent Maurice en juillet et en août. L'écrasante majorité rentre en France pour les vacances d'été, retrouver des amis et de la famille, rattraper le temps perdu avec les grands-parents, et participer aux mariages, aux fêtes de famille et aux événements estivaux « au pays ».

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Rester sur l'île quand tout le monde s'en va Les Sud-Africains, eux, sont moins enclins à rentrer chez eux à cette période : d'une part, les vacances dans les écoles anglophones sont bien plus courtes à ce moment de l'année ; d'autre part, c'est l'hiver en Afrique du Sud, ce qui incite moins à faire le voyage. « Nous ne voyageons pas pendant ces périodes, car c'est notre haute saison professionnelle. En général, ce sont des proches d'Afrique du Sud qui viennent nous rendre visite, et nous leur faisons découvrir l'île comme de vrais touristes. Après 3 ans et demi de vie ici, j'ai encore tellement de choses sur ma liste de choses à faire ! », témoigne Nadia, une Sud-Africaine dont les deux enfants sont scolarisés dans des écoles primaires et secondaires anglophones sur l'île. Pour les Britanniques et les autres expatriés de l'hémisphère Nord ayant inscrit leurs enfants dans des écoles internationales anglophones, la situation est plus délicate. C'est une excellente période pour rentrer « au pays », puisque c'est l'été et que tout s'y passe en ce moment-là. Mais si vos enfants n'ont que quelques semaines de congé, contre près de deux mois en fin d'année, que faire ? Nombreux sont les expatriés dans cette situation qui rentrent quand même dans leur pays d'origine, attirés par la belle saison. Certains se contentent de séjours plus courts, d'autres n'hésitent pas à sortir leurs enfants de l'école pour prolonger les vacances. Beaucoup d'expatriés choisissent aussi de rentrer au pays deux fois par an, en particulier ceux qui viennent de l'hémisphère Nord. Le retour à Noël est très ancré dans les habitudes, qu'il s'agisse de l'hiver ou de l'été, selon les pays, et qu'il s'agisse de longues ou de courtes vacances scolaires. Il est rare que des expatriés, surtout au début de leur expérience à l'étranger, passent Noël à Maurice. L'appel de la famille, de sa propre culture, de sa cuisine, de tout ce qui est familier, surtout quand on a de jeunes enfants, est tout simplement trop fort. Et pour ceux qui ont changé d'hémisphère en s'installant à Maurice, l'idée d'un Noël sous la chaleur et le soleil peut tout simplement être difficile à envisager ! Ne soyez pas surpris si votre cercle d'amis se volatilise à l'approche de Noël, tout le monde rentrant d'où il vient. Pour ce qui est de juillet et août, l'hémorragie est surtout visible dans la communauté des expatriés français. Très peu d'entre eux restent sur l'île pendant les grandes vacances. À lire également Expatriation à Maurice : le rêve reste intact malgré les tensions du réel

Le moment d'explorer de nouveaux horizons Si la grande majorité des expatriés rentrent « chez eux » pendant les vacances scolaires, en particulier à Noël, de plus en plus de familles choisissent d'explorer de nouvelles destinations pendant ces périodes. Tentées par la proximité de Maurice avec des destinations comme l'Inde, l'Afrique, l'Asie, l'Australie ou la Nouvelle-Zélande, certaines familles expatriées tournent le dos aux retrouvailles « au pays », qui ne ressemblent souvent pas à de vraies vacances, et sautent le pas vers l'inconnu. Ces familles optent pour des safaris en Afrique, des circuits en Inde, au Sri Lanka, en Malaisie ou en Thaïlande, ou partent encore plus loin à la découverte de l'Australie. « Chaque année pendant les vacances, on fait un road trip en camping en Australie », raconte Rachel, une Britannique dont le fils est scolarisé dans une école primaire anglophone. Le coût invisible du maintien des liens familiaux à distance Alors, quelle est la bonne formule pour les vacances scolaires de vos enfants ? Tout dépend de vous, de vos envies et de celles de votre famille, de votre organisation professionnelle, de vos congés disponibles et, bien sûr, de votre budget. Car les billets d'avion pour toute une famille représentent une part considérable des dépenses de vacances. Emma, une expatriée française dont les deux enfants sont/ont été scolarisés dans un lycée anglophone, nous en parle : « On quitte la maison pratiquement à toutes les vacances. On essaie de passer les vacances courtes en famille restreinte, que ce soit ailleurs, à Maurice ou à Rodrigues, ou dans un pays relativement proche. Les vacances plus longues, comme Noël ou les grandes vacances, se passent en famille étendue: grands-parents, cousins, cousines, oncles et tantes. Mon mari est américain et je suis française. Cela implique des choix à faire entre nos deux familles. Des choix parfois cornéliens avec nos parents qui prennent de l'âge. Cela représente un budget conséquent qu'il faut prendre en compte quand on fait le choix de l'expatriation. De mon côté, j'ai de la chance. Ma famille est du sud de la France et nous pouvons combiner du temps en famille avec des activités ludiques pour les enfants en rivière ou à la mer. Mes enfants étant scolarisés dans une école anglophone, il est important pour moi de passer du temps en France afin que leur français reste à un niveau correct. Je veux aussi qu'elles gardent leurs cultures française et américaine. Vivre dans un pays tiers est très enrichissant mais peut aussi vous déraciner culturellement. Il faut essayer de garder un certain équilibre. » À lire également Comment les enfants d'expatriés s'adaptent à la vie à Maurice