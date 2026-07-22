Qu'est-ce que le chikungunya ?

Il s'agit d'un virus transmis par les moustiques, identifié pour la première fois en Tanzanie en 1952. Le mot « chikungunya » signifie « se tordre » dans un dialecte local tanzanien, en référence à la posture courbée qu'adoptent les malades sous l'effet de la douleur.

Le symptôme principal est une douleur articulaire intense accompagnée d'un gonflement des articulations, généralement associée à une forte fièvre et à une éruption cutanée qui démange. D'autres symptômes peuvent apparaître, tels que des douleurs musculaires et des maux de tête. Ceux qui l'ont contracté décrivent des douleurs insupportables et des démangeaisons intolérables.

L'épidémie actuelle a débuté à l'Île Maurice en 2025, la précédente remontant à 2005-2006. Bonne nouvelle : contrairement à la Covid, une fois que vous l'avez eue, vous ne pouvez plus la contracter !

Le chikungunya ne se transmet que par les moustiques, et non directement d'une personne à une autre. Il est néanmoins recommandé de s'isoler pendant la durée des symptômes (environ une semaine) afin d'éviter les piqûres de moustiques susceptibles de transmettre le virus à votre entourage.

Vous pouvez sans crainte côtoyer des personnes qui ont déjà eu le chikungunya, puisqu'elles ne peuvent plus le contracter. En revanche, celles qui ne l'ont pas encore eu pourraient préférer garder leurs distances, au cas où un moustique malchanceux vous pique avant de s'en prendre à elles !

Peter, originaire du Royaume-Uni, nous raconte son expérience : « En me promenant dans Port-Louis un après-midi, j'ai senti mon dos se raidir, puis mes jambes et mes mains. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. J'ai eu toutes les peines du monde à monter en voiture pour rentrer chez moi, puis je suis allé directement au lit. Pendant deux jours, chaque articulation de mon corps m'a fait souffrir, et parcourir cinq mètres jusqu'à la salle de bain me donnait l'impression d'avoir 100 ans ! Impossible d'ouvrir le bouchon d'une bouteille d'eau. J'ai bu une solution de réhydratation cinq fois par jour et je suis resté au lit pendant quatre jours, avec de la fièvre et une éruption cutanée rouge. Au bout de cinq jours, j'étais presque complètement rétabli, mais je le sens encore aujourd'hui aux poignets et aux doigts. C'est rassurant de savoir qu'on ne peut plus l'attraper une fois qu'on l'a eu. »