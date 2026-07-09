Le réveil est également visible sur le terrain, au quotidien, à travers les initiatives d'acteurs engagés. Exemple avec la Chambre de Commerce et d'Industrie Luso-Française (CCILF) qui, en partenariat avec l'Ambassade de France au Portugal et la Chambre des métiers d'Île-de-France, a organisé la première cérémonie officielle de remise du Label « Artisan français au Portugal ». La cérémonie s'est tenue le 27 mai 2026 à l'ambassade de France à Lisbonne. 22 artisans ont été labellisés : pâtisserie, maroquinerie, bâtiment, lutherie, viticulture, céramique, restauration… La diversité des domaines d'activité témoigne de la richesse de l'artisanat français.

Cette fête nationale 2026 sera emblématique à plus d'un titre. Dernière célébration du président Macron, elle s'illustrera comme une démonstration de force et d'unité européenne. Confère le thème du défilé du 14 juillet : « Réveil stratégique de l'Europe ».

Artisan français au Portugal : pourquoi ce label ?

Au Portugal comme ailleurs, nombre de consommateurs recherchent l'authenticité et la qualité. On consomme local, on se renseigne sur les producteurs. Ce retour à la terre, à la tradition, à la simplicité du travail bien exécuté se retrouve dans l'esprit du Label Artisan français au Portugal. Un label qui permet aux consommateurs de trouver facilement des artisans investis, passionnés, rigoureux, reconnus pour la qualité de leur service et leur style « à la française ».

C'est le 18 novembre 2025 que la CCILF annonce la création du Label Artisan français au Portugal. Label créé avec le concours de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat française (CMA Île-de-France) et le soutien de l'Ambassade de France au Portugal. Le Label se destine aux artisans français ou aux personnes formées en France (arts, bâtiment, métiers de bouche, de création ou de service), résidant au Portugal et ayant à cœur de porter haut les couleurs de l'artisanat français. D'une durée de deux ans, il est attribué tout au long de l'année, sur candidature. L'inscription est gratuite ; les dossiers sont étudiés par la CCILF, la CMA Île-de-France et l'Ambassade de France au Portugal. Les candidatures étant ouvertes toute l'année, les cérémonies de remise du Label auront également lieu au fil de l'année.

Les avantages du Label

Le Label offre aux artisans sélectionnés une meilleure visibilité auprès des consommateurs portugais et francophones. À ce titre, un écusson officiel a été confectionné. Facilement identifiable, il est multisupport (site Internet, boutique et/ou atelier de l'artisan, véhicule…). Les artisans bénéficieront d'une communication personnalisée grâce au réseau du CCILF.

Pour les professionnels français au Portugal, ce Label est une occasion unique de présenter la qualité de l'artisanat français, tout en intégrant un réseau de passionnés aussi talentueux qu'exigeants. Voilà une belle manière de faire rayonner la France à l'étranger.

Lien utile :

Candidater pour le label « Artisan français au Portugal. »