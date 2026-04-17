Lorsque j'ai moi-même vécu l'expatriation en Australie avec mon compagnon, j'ai découvert de l'intérieur ce que cette aventure peut avoir de profondément transformateur et, parfois, de déstabilisant. C'est en partie cette expérience personnelle, combinée à ma formation en coaching de couple et à mon master en sciences de la famille et de la sexualité, qui m'a conduite à me spécialiser dans l'accompagnement des couples expatriés.

Dans ma pratique, j'observe régulièrement les mêmes mécanismes se mettre en place, souvent de manière insidieuse. Des dynamiques qui, si elles ne sont pas identifiées, peuvent fragiliser la relation sans que les partenaires en comprennent réellement l'origine.

Dans cet article, je vous propose d'explorer 5 pièges fréquents dans lesquels les couples expatriés peuvent tomber, non pas parce qu'ils font « mal », mais parce que certaines réalités de l'expatriation y exposent naturellement les couples.

Piège n° 1 : Imaginer la même expatriation

Les attentes face à l'expatriation sont rarement identiques. L'un peut voir cette expérience avant tout comme une opportunité professionnelle, tandis que l'autre y voit un moyen de ralentir, de changer de rythme ou de se recentrer sur sa vie personnelle.

Certains rêvent d'une vie sociale riche, faite de nouvelles rencontres, de découvertes culturelles et d'apprentissage de la langue. D'autres projettent au contraire un départ plus calme, un retour à l'essentiel, ou un temps pour se retrouver à deux.

Ces différences sont naturelles. Mais lorsqu'elles ne sont pas exprimées clairement, elles peuvent devenir source de frustration et d'incompréhension. Dans mon accompagnement, je rencontre régulièrement des couples qui découvrent, une fois installés, qu'ils n'avaient pas du tout la même vision du quotidien à l'étranger. L'un s'attendait à explorer, l'autre à se poser. L'un voulait tout quitter, l'autre recréer ce qu'il connaissait. Ces écarts, s'ils ne sont pas nommés, peuvent rapidement créer une distance.

Prendre le temps, en amont du départ, de discuter des attentes et des besoins de chacun est une étape essentielle. Il est important de garder en tête que chaque partenaire vivra l'expatriation de manière différente. Reconnaître ces écarts dès le départ permet souvent d'aborder cette transition de manière plus alignée et plus apaisée.

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Piège n° 2 : Minimiser l'impact d'un déséquilibre professionnel

Le déséquilibre professionnel est une réalité très fréquente dans les expatriations. Il arrive souvent que le départ à l'étranger soit lié à une opportunité professionnelle pour l'un des deux partenaires. Dans ce cas, l'autre se retrouve « suiveur », parfois au prix d'un arrêt ou d'un ralentissement de sa carrière.

Cette situation peut entraîner une perte de repères, une dépendance financière et un sentiment d'injustice. Dans ma pratique, je rencontre souvent ce partenaire « suiveur » qui, quelques mois après le départ, se retrouve à chercher sa place dans un pays où ses diplômes ne sont pas reconnus, où la langue est un frein, ou simplement où le marché du travail fonctionne différemment. Ce que l'on sous-estime souvent, c'est l'impact de cette perte d'identité professionnelle sur l'estime de soi et, par ricochet, sur la dynamique du couple.

Il existe bien sûr d'autres configurations. Certains couples partent avec l'idée de construire un projet professionnel à deux, ou de redéfinir leur trajectoire dans le pays d'accueil. Mais même dans ces cas, un déséquilibre peut apparaître : l'un trouve plus facilement un emploi, ou les opportunités ne sont pas équivalentes.

D'un pays à l'autre, les règles du marché du travail, la reconnaissance des diplômes ou l'accès à certaines professions varient fortement. Les recherches en psychologie interculturelle montrent que l'adaptation à un nouvel environnement génère un stress important, souvent sous-estimé, qui peut impacter les relations (Ward, Bochner & Furnham, 2001). Ces situations ne sont pas problématiques en soi. Mais elles demandent un nouvel équilibre dans le couple, basé sur la reconnaissance, la communication et l'empathie.

Piège n° 3 : Faire reposer tout l'équilibre émotionnel sur le couple

À l'étranger, les repères habituels disparaissent progressivement. Le cercle familial est éloigné, les amis sont moins présents et le réseau social met du temps à se reconstruire. Dans ce contexte, le couple devient souvent le principal espace de soutien émotionnel.

Comme le montrent de nombreuses recherches, le soutien social joue un rôle essentiel dans l'équilibre émotionnel (Cohen & Wills, 1985). Lorsqu'il est réduit, comme c'est souvent le cas en expatriation, le couple peut devenir le seul lieu de régulation émotionnelle, celui où l'on se confie, où l'on se décharge, mais aussi où l'on cherche du réconfort face aux difficultés du quotidien.

À première vue, cela peut sembler une opportunité de vivre une relation plus intense et plus proche. Mais lorsque le couple devient l'unique repère, la pression qui pèse sur la relation peut devenir considérable. J'accompagne régulièrement des couples qui décrivent un sentiment d'étouffement mutuel : chacun attend de l'autre qu'il comble un vide que le réseau social ne remplit plus. Cette attente, aussi légitime soit-elle, peut finir par peser lourd.

Il est donc essentiel de prendre conscience de cette réalité et de créer, dès que possible, d'autres espaces d'équilibre : un réseau social, des activités personnelles, ou des moments en dehors du couple. Cela permet de préserver la relation et d'éviter qu'elle ne devienne le seul lieu d'expression émotionnelle.

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Piège n° 4 : Ne pas redéfinir les rôles dans le couple

L'expatriation entraîne souvent une redéfinition des rôles au sein du couple. Un partenaire qui travaillait beaucoup peut se retrouver sans activité, tandis que l'autre prend davantage de responsabilités. Celui qui gagnait sa vie de façon indépendante peut se retrouver dépendant financièrement. Celui qui gérait peu le quotidien peut soudainement en avoir la charge entière.

Ces changements viennent bousculer l'identité personnelle et modifier l'équilibre du couple. En psychologie sociale, les rôles que nous occupons structurent notre identité (Biddle, 1986). Lorsqu'ils évoluent sans être conscientisés, cela peut créer un déséquilibre profond. Dans mon accompagnement, je vois souvent des couples qui n'ont jamais eu cette conversation : qui fait quoi, qui décide quoi, et surtout comment chacun se sent dans ce nouveau rôle ?

Dans ce contexte, il devient essentiel d'ouvrir un espace de discussion autour de ces transformations. Redéfinir ensemble les responsabilités, qu'il s'agisse des tâches du quotidien, des prises de décision ou de l'organisation de la vie à deux, permet de retrouver un équilibre plus juste et plus conscient. Ces ajustements font partie du processus d'adaptation à l'expatriation. Lorsqu'ils sont accompagnés, ils peuvent même renforcer la relation et permettre au couple de construire de nouveaux repères ensemble.

Piège n° 5 : Croire que les tensions viennent uniquement de l'expatriation

Cette question revient très souvent dans les séances que j'anime avec des couples expatriés : « Est-ce que c'est notre couple qui va mal, ou est-ce que c'est l'expatriation qui nous éloigne ? »

C'est une question importante et honnête. Il est essentiel de comprendre que l'expatriation ne crée pas toujours des difficultés. En revanche, elle met souvent en lumière des dynamiques déjà présentes dans le couple, des fragilités qui existaient, mais que le contexte habituel ne rendait pas visibles.

Par exemple, une communication fragile peut exister depuis longtemps sans être réellement problématique au quotidien. Mais dans un contexte d'expatriation, marqué par l'isolement, la perte de repères ou la fatigue émotionnelle liée à l'adaptation, ces difficultés peuvent s'intensifier. Il en va de même pour des visions différentes du futur : ces écarts peuvent exister sans être pleinement visibles dans un environnement stable. Mais lorsqu'un couple est confronté à des choix importants liés à l'expatriation, ces différences deviennent plus évidentes.

Le changement de contexte agit comme un révélateur. Prendre conscience de cela permet de poser un regard plus juste et souvent plus apaisé sur les difficultés rencontrées. L'expatriation peut alors devenir une opportunité de mieux comprendre les dynamiques du couple et, dans certains cas, de travailler sur des problématiques déjà présentes pour en sortir plus solides.

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Conclusion

L'expatriation est une aventure intense, qui demande une capacité d'adaptation à la fois individuelle et au sein du couple. Les transformations liées à ce nouveau cadre de vie peuvent entraîner des tensions, souvent liées aux ajustements que chacun doit opérer, parfois simultanément, parfois à des rythmes très différents.

Les pièges évoqués dans cet article sont fréquents, mais ils ne sont pas systématiques. Certains couples y seront davantage confrontés que d'autres, selon leur histoire, leur fonctionnement et leur manière de vivre l'expatriation. Ce qui fait la différence, bien souvent, c'est la capacité à nommer ce qui se passe, à en parler sans attendre que la situation se détériore.

Prendre conscience de ces dynamiques permet de porter un regard plus apaisé sur les difficultés rencontrées et de retrouver une forme de pouvoir d'action pour y faire face. Si vous vous reconnaissez dans l'un de ces pièges, sachez que ce n'est pas le signe que votre couple est en échec, c'est souvent simplement le signe qu'il traverse une transition exigeante, et qu'il mérite d'être accompagné avec soin.

Dans ce contexte, l'expatriation ne fragilise pas nécessairement le couple. Elle peut aussi devenir une opportunité d'évolution profonde : en permettant de redéfinir les équilibres, de mieux se comprendre et de construire ensemble une relation plus consciente et plus solide.

Références