La préparation du retour en France des enfants : conseils et bonnes pratiques

Toute la famille vit à l'étranger depuis quelques années, jusqu'à l'annonce faite aux enfants d'un retour en France. Cette annonce peut être vécue comme un choc pour l'enfant. Ce qui semble parfois évident pour le parent ne l'est pas pour l'enfant. Il est donc important de ne pas minimiser le sujet dès le départ car chaque détail a son importance pour l'enfant, pour sa préparation et pour lui permettre de bien vivre ce changement de vie.

La communication en famille et avec l'enfant

Tout au long du projet de retour en France, il est important de communiquer régulièrement avec son enfant et de garder le lien. Après l'annonce du retour en France, la communication peut permettre d'expliquer ce qui est flou ou inconnu pour l'enfant, de clarifier certains détails et les différentes étapes de ce grand changement de vie, et de recueillir son ressenti pour mieux l'accompagner à chaque étape du projet. Ces informations échangées en famille permettent à l'enfant de mieux se projeter dans cette nouvelle vie.

Comme les adultes, les enfants vont ressentir des émotions parfois contradictoires, des chocs et des difficultés qu'il va falloir accompagner pour les apaiser.

Aussi, ces hauts et ces bas rencontrés par l'enfant ne vont pas intervenir aux mêmes moments que pour le parent ; il est judicieux d'être attentif avant, pendant et plusieurs mois après le retour en France pour réagir vite.

L'implication des enfants

Afin de faciliter le retour en France de chaque membre de la famille, il faut que chacun y trouve son compte. Chaque personne du foyer doit trouver un intérêt dans ce changement de vie pour pouvoir s'épanouir et être heureuse.

Chez les enfants, ils peuvent trouver une satisfaction à retrouver leurs grands-parents, leurs cousins ou encore des amis. Le choix des activités extrascolaires réalisables en France peut être une motivation pour l'enfant, par exemple.

Pour permettre à l'enfant de rendre concret et réel le changement de pays, on peut lui proposer de faire de petites actions en fonction de son âge. Ces actions sont parfois réalisables lors de la préparation ou une fois installé en France. Voici quelques exemples :

Lui proposer de rassembler ses affaires importantes qu'il veut prendre avec lui en France en donnant des consignes claires.

Visiter une dernière fois ses lieux préférés dans le pays d'accueil.

Prendre des temps réguliers pour en discuter ensemble, lui offrir un espace de partage de ses émotions afin de le rassurer.

Créer une nouvelle routine autour du sujet du retour en France, par exemple on peut en discuter une fois par semaine.

Offrir sa présence ou proposer une aide extérieure (psychologue, thérapeute, enseignant pour combler les besoins en français).

Faire des exercices permettant de se préparer au cursus scolaire français ou à la langue française.

Tout ce que vous vivez en tant qu'adulte lorsque vous changez de pays, les enfants le vivent aussi.

L'arrivée en France des enfants : conseils et bonnes pratiques

Une fois la préparation faite, place à l'installation en France, qui, elle aussi, offre parfois de grandes surprises (positives et négatives).

L'installation en France

Toute la famille déménage en France, dans une nouvelle maison, et tous les repères de l'enfant changent : nouvelle ville, nouvelle routine, nouvel environnement, nouvelle chambre, nouvelle culture, nouveau quotidien. Cela prend du temps pour se sentir bien et trouver sa place après autant de changements d'un coup. Faire preuve de patience et de présence pour l'enfant semble être indispensable pour l'accompagner à travers ces différentes étapes.

La scolarité française et le retour à l'école

Lorsque l'enfant a fréquenté une école française à l'étranger, la scolarité à son retour en France est souvent facilitée. Le cursus scolaire étant le même et la pédagogie souvent similaire, le retour à l'école s'en trouve simplifié.

En revanche, lorsque l'enfant a évolué dans une école locale à l'étranger, le démarrage à l'école en France peut être challengeant : nouvelle école, nouvel environnement, nouveaux camarades de classe, nouvelle pédagogie, nouvelle langue quotidienne, nouvelle routine…

Pour faciliter l'arrivée de l'enfant à l'école, il ne faut pas hésiter, lorsque c'est possible, à visiter l'école en amont de la rentrée scolaire, à inscrire l'enfant dans une école où il connaît déjà d'autres enfants (cousins, par exemple), à prendre contact avec l'équipe éducative pour bien expliquer la situation de l'enfant et à faire des points réguliers avec l'enseignant.

Participer aux sorties scolaires de son enfant peut aussi être une option permettant de voir comment il évolue, d'avoir un contact avec l'enseignant et de rencontrer d'autres parents. Si on souhaite s'investir davantage au sein de l'école, il est possible de faire partie des parents d'élèves.

La gestion des émotions

Comme chez les adultes, les émotions peuvent être fortes et parfois difficiles à gérer. Si l'enfant rencontre des difficultés émotionnelles pendant plusieurs mois, des professionnels peuvent aider à comprendre et à adoucir les émotions.

Les différentes étapes du choc culturel au retour en France pourront également être présentes chez les enfants. En ayant connaissance de ces différentes phases, il est possible de mettre en place des discussions régulières pour libérer la parole et les émotions au sein du foyer ou encore de demander de l'aide à des professionnels.

L'intégration sociale des enfants

L'intégration des enfants en France peut se faire facilement grâce aux cousins et cousines et encore plus s'ils sont du même âge. Ils seront un bon repère pour vos enfants et pourront partager des informations utiles et notamment les codes français (les jeux effectués à la récréation, le vocabulaire utilisé…).

Les activités extrascolaires permettent à l'enfant de s'épanouir en dehors de l'école et de la maison et de s'exprimer dans un espace neutre. C'est également un bon moyen de rencontrer d'autres enfants et d'enrichir son cercle social.

Se créer un petit groupe d'ex-petits expatriés dans la ville d'installation en France pourrait aussi être une option enrichissante, notamment pour partager ses ressentis et ses émotions en lien avec le parcours de vie à l'international et pour garder une dynamique internationale dans sa nouvelle vie française. Rejoindre un cercle ou des ateliers de cours de langue pourrait aussi permettre de maintenir un lien avec un environnement international.

La préparation du retour en France des enfants est indispensable pour que la transition soit la plus douce possible pour eux. En fonction de la situation de l'enfant, cette préparation peut commencer un an à l'avance, par exemple, si des cours de français sont à envisager. Cela lui laisse le temps de se mettre au niveau dans de bonnes conditions.