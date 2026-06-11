Lorsqu'on voyage, que l'on quitte son pays pour explorer le monde ou s'installer ailleurs, au bout de quelques années, notre identité peut être mise en question. On se demande souvent « suis-je plus français.e que cannadien.ne ? » par exemple… Naturellement, on s'imprègne de tous les nouveaux éléments qui nous entourent dans notre pays d'accueil. On évolue dans une nouvelle réalité et un nouvel environnement. Après quelques années dans le pays d'accueil, on peut ressentir le fait de ne plus appartenir à ce pays d'accueil qu'à la France, notre pays d'origine. Cet article permet d'y voir plus clair sur ces sujets et de donner des conseils et des perspectives pour naviguer à travers ces différentes situations.

Avant de partir en expatriation Lorsque la personne est née en France et qu'elle grandit dans le pays, elle va évoluer dans un environnement qui devient ses repères. Voici quelques exemples : la culture française, les traditions françaises, ses habitudes quotidiennes, les liens avec sa famille, le langage, etc. Ces repères deviennent son fonctionnement de référence, celui dans lequel elle baigne depuis sa naissance. C'est ce qu'elle connaît de mieux et c'est l'environnement dans lequel elle se sent à l'aise. À lire également De Lille à l'île Maurice : Célia a tout quitté pour construire une nouvelle vie

Pendant l'expatriation Au cours d'un long voyage, elle change constamment d'environnement et ces changements quotidiens lui demandent une grande capacité d'observation, de compréhension de l'autre et de ce qui l'entoure. L'observation permet de comprendre le nouvel environnement et de s'y adapter afin de faire face à ces nouvelles situations du quotidien. Lors d'un tour du monde à travers différents pays, ce phénomène se répète, et il faudra alors tenter de comprendre les spécificités propres à chaque pays pour s'adapter. Heureusement, étant de passage, l'adaptation sera partielle (vie quotidienne, culture, traditions, habitudes culinaires). Lors d'une expatriation (installation durable dans le pays), on se retrouve en totale immersion dans une culture qui n'est pas la nôtre et parfois que l'on connaît peu. Encore une fois, l'observation et l'adaptation permettront sur la durée de se sentir bien dans ce pays avec ce nouvel environnement. Il faudra comprendre et s'ajuster aux nouvelles traditions, à une nouvelle langue, à de nouvelles habitudes du quotidien, à une nouvelle religion parfois, à un certain type d'interactions sociales, etc. Au fil du temps et au bout de plusieurs mois, on s'imprègnera de ce qui nous entoure jusqu'à ce que cet environnement devienne notre nouveau repère. Nos repères changent…

Rejoignez la communauté Recevez régulièrement des conseils pour mieux vivre votre expatriation Inscription 100% gratuite

Après l'expatriation L'expatriation se termine et, lors du retour en France, on sous-estime trop souvent le choc culturel et les émotions contradictoires qu'on peut ressentir, car on pense que l'on rentre chez soi, donc ça semble être facile ou normal. Or, entre-temps, pendant cette expatriation dans un nouveau pays, on a tellement changé qu'il est difficile de rentrer dans son propre pays et de reprendre sa vie comme elle était avant. Penser que l'on va reprendre une vie comme celle d'avant est dangereux car cela mène souvent à une désillusion. Il est préférable d'être sensibilisé à ces nombreux sujets et de se préparer pour rebondir rapidement et positivement lors du retour en France. D'autant plus qu'une étude sur le retour en France menée en 2024 (étude du cabinet Expat communication) montre que plus de 51% des Français qui rentrent en France ne se préparent pas, 43% trouvent que le retour est difficile et 56 % estiment que le retour en France est plus difficile que le départ. Il ne faut donc pas sous-estimer le retour à la maison après une expatriation. En effet, chaque situation est complexe. Certains Français rentrent avec un conjoint étranger ou des enfants nés à l'étranger, ce qui soulève d'autres questions et inquiétudes pour le reste de la famille. Enfin, la posture sera différente lorsqu'on rentrera pour de bon et non juste pour les vacances. Le retour en France pour les vacances est souvent l'occasion de faire le tour de la famille. On court après le temps pour aller dire bonjour à ses proches, on fait le plein de tout ce qu'on aime manger et on profite parfois du système de santé français. Lorsqu'on rentre définitivement, on doit prendre le temps de s'installer, de prendre ses marques, de créer une nouvelle routine, de recréer des liens avec ses proches qui ont existé par téléphone ou en visio durant les années précédentes…tout cela avec la nouvelle version de soi. Cela demande du temps pour se réapproprier les lieux mais aussi une grande capacité d'adaptation. À lire également Expatriation à Maurice : le rêve reste intact malgré les tensions du réel