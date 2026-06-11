Avant de partir en expatriation
Lorsque la personne est née en France et qu'elle grandit dans le pays, elle va évoluer dans un environnement qui devient ses repères. Voici quelques exemples : la culture française, les traditions françaises, ses habitudes quotidiennes, les liens avec sa famille, le langage, etc.
Ces repères deviennent son fonctionnement de référence, celui dans lequel elle baigne depuis sa naissance. C'est ce qu'elle connaît de mieux et c'est l'environnement dans lequel elle se sent à l'aise.
Pendant l'expatriation
Au cours d'un long voyage, elle change constamment d'environnement et ces changements quotidiens lui demandent une grande capacité d'observation, de compréhension de l'autre et de ce qui l'entoure. L'observation permet de comprendre le nouvel environnement et de s'y adapter afin de faire face à ces nouvelles situations du quotidien.
Lors d'un tour du monde à travers différents pays, ce phénomène se répète, et il faudra alors tenter de comprendre les spécificités propres à chaque pays pour s'adapter. Heureusement, étant de passage, l'adaptation sera partielle (vie quotidienne, culture, traditions, habitudes culinaires).
Lors d'une expatriation (installation durable dans le pays), on se retrouve en totale immersion dans une culture qui n'est pas la nôtre et parfois que l'on connaît peu. Encore une fois, l'observation et l'adaptation permettront sur la durée de se sentir bien dans ce pays avec ce nouvel environnement. Il faudra comprendre et s'ajuster aux nouvelles traditions, à une nouvelle langue, à de nouvelles habitudes du quotidien, à une nouvelle religion parfois, à un certain type d'interactions sociales, etc. Au fil du temps et au bout de plusieurs mois, on s'imprègnera de ce qui nous entoure jusqu'à ce que cet environnement devienne notre nouveau repère. Nos repères changent…
Après l'expatriation
L'expatriation se termine et, lors du retour en France, on sous-estime trop souvent le choc culturel et les émotions contradictoires qu'on peut ressentir, car on pense que l'on rentre chez soi, donc ça semble être facile ou normal.
Or, entre-temps, pendant cette expatriation dans un nouveau pays, on a tellement changé qu'il est difficile de rentrer dans son propre pays et de reprendre sa vie comme elle était avant.
Penser que l'on va reprendre une vie comme celle d'avant est dangereux car cela mène souvent à une désillusion. Il est préférable d'être sensibilisé à ces nombreux sujets et de se préparer pour rebondir rapidement et positivement lors du retour en France.
D'autant plus qu'une étude sur le retour en France menée en 2024 (étude du cabinet Expat communication) montre que plus de 51% des Français qui rentrent en France ne se préparent pas, 43% trouvent que le retour est difficile et 56 % estiment que le retour en France est plus difficile que le départ. Il ne faut donc pas sous-estimer le retour à la maison après une expatriation. En effet, chaque situation est complexe. Certains Français rentrent avec un conjoint étranger ou des enfants nés à l'étranger, ce qui soulève d'autres questions et inquiétudes pour le reste de la famille.
Enfin, la posture sera différente lorsqu'on rentrera pour de bon et non juste pour les vacances. Le retour en France pour les vacances est souvent l'occasion de faire le tour de la famille. On court après le temps pour aller dire bonjour à ses proches, on fait le plein de tout ce qu'on aime manger et on profite parfois du système de santé français. Lorsqu'on rentre définitivement, on doit prendre le temps de s'installer, de prendre ses marques, de créer une nouvelle routine, de recréer des liens avec ses proches qui ont existé par téléphone ou en visio durant les années précédentes…tout cela avec la nouvelle version de soi. Cela demande du temps pour se réapproprier les lieux mais aussi une grande capacité d'adaptation.
Conflit et choc culturel au retour : astuces et conseils
Conseil 1 : connaître les étapes du choc culturel au retour en France
Pour adoucir ses émotions lors de son installation en France, il est utile d'être sensibilisé aux différentes étapes du choc culturel au retour en France.
Tout d'abord, on vit une lune de miel. Un espace-temps où tout semble idéal et parfait. On se sent émerveillé.e d'être là et d'être rentré.e. Cette lune de miel dure plus ou moins longtemps. La durée de cette période dépend des conditions de retour en France, mais aussi des envies et du choix d'être rentré ou non. Lorsque le retour en France est contraint ou subi, cette lune de miel est très souvent courte, voire inexistante. Lorsqu'on fait réellement le choix de rentrer en France et que l'on se prépare, la lune de miel peut durer plusieurs mois. Pendant cette période, on ne voit que le côté positif de la situation.
Après cette lune de miel, on rentre dans une phase de réalisation. On se rend compte que l'on vit vraiment en France. « Après tant d'années à y réfléchir, on y est et on l'a fait ! ». On ouvre les yeux sur certaines réalités et, parfois, sur certains dysfonctionnements du pays où l'on vit ou de la situation qu'on a choisie. On est parfois réfractaire à certaines situations que l'on rencontre ou auxquelles on ne s'attendait pas.
Enfin, on rentre dans une phase d'adaptation. Comme lorsqu'on est parti à l'étranger, on a réussi à s'adapter. Avec le temps, on a compris la culture, les traditions, le fonctionnement, le quotidien… Ces émotions et ressentis sont similaires lors du retour en France, même si c'est le pays où l'on est né. Au bout de quelques mois, on va se réadapter à ce nouvel environnement.
Chaque étape est importante et il ne faut pas vouloir aller trop vite pour expérimenter chaque phase et enfin se sentir bien. La réadaptation peut prendre plusieurs mois.
Conseil 2 : éviter les comparaisons
Lors du retour en France, les comparaisons se font naturellement entre les différents pays où l'on a vécu. C'est tout à fait humain de comparer et d'exprimer ce qu'on préférait dans le pays d'accueil ou, à l'inverse, ce qu'on préfère ici en France. En revanche, il faut être vigilent de ne pas faire que ça au point de devenir malsain. Il faut être conscient que chaque pays est différent et apporte quelque chose de particulier. On peut donc ajuster son vocabulaire avec les phrases suivantes : « j'adore la bienveillance que j'ai connue lorsque je vivais au Canada ; en revanche, je dois admettre que j'ai reçu un bel accueil en France, avec de nombreuses personnes prêtes à m'aider » ou encore « j'adore la bienveillance que j'ai connue lorsque je vivais au Canada et je garde cette attitude avec moi pour réussir mon intégration en France ».
Conseil 3 : avoir le bon état d'esprit
L'état d'esprit qu'on adopte lors du retour en France est décisif pour adopter la bonne posture et vivre sereinement ce changement de vie. Il est indispensable de faire preuve de lâcher-prise et de bienveillance envers soi-même, car rentrer en France ne signifie pas résoudre sa situation ni faire toutes ses démarches la première semaine d'installation. C'est impossible.
Il faut savoir que les démarches vont prendre du temps et qu'il va falloir faire preuve de patience pour avancer étape par étape, au rythme de l'administration française, parfois lente. Valoriser régulièrement les aspects positifs de sa nouvelle vie en France et célébrer ses succès aide à avancer sereinement.
Rentrer en France en étant acteur de son projet et conscient des futures démarches à faire et des différentes étapes qui vont arriver permet d'avancer avec plus d'intention pour éviter de subir ce changement de vie.
Conseil 4 : recréer le bon cercle social
Le cercle social lors de la réinstallation en France permet d'adoucir les difficultés lorsqu'elles se présentent et surtout de célébrer chaque victoire. Le cercle que tu choisis, c'est aussi des personnes qui peuvent t'aider, te rendre service pour te faciliter la vie. L'entourage est déterminant quand on revient en France.
Conseil 5 : s'entourer de pairs ou de professionnels
Et enfin, accepter de demander de l'aide ou de s'entourer de pairs qui vivent une situation similaire de retour en France fait réellement la différence. C'est s'offrir une opportunité d'être entouré.e, d'être compris.e dans tout ce que l'on traverse dans ce grand changement de vie parce que seul on va plus vite mais ensemble on va plus loin !
La citation de la pirogue et de l'arbre
Je partage cette citation qui permet de comprendre l'ajustement identitaire auquel on doit parfois faire face lorsqu'on a vécu dans différents pays. Cette phrase permet de prendre du recul et d'adoucir les tempêtes intérieures que l'on peut vivre dans ces moments de transition.
Tout homme est tiraillé entre deux besoins.
Le besoin de la Pirogue, c'est-à-dire du voyage, de l'arrachement à soi-même, et le besoin de l'Arbre, c'est-à-dire de l'enracinement, de l'identité.
Les hommes errent constamment entre ces deux besoins, en cédant tantôt à l'un, tantôt à l'autre, jusqu'au jour où ils comprennent que c'est avec l'Arbre qu'on fabrique la Pirogue.
Mythe mélanésien de l'île du Vanuatu
L'aspect émotionnel du retour en France n'est pas à négliger. La préparation est indispensable pour vivre sereinement son installation en France après plusieurs années de vie à l'étranger.