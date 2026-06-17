Il y a quelque chose d'un peu étrange dans les chiffres du Baromètre Français du Monde 2026. D'un côté, des gens qui affichent un attachement sincère, presque inébranlable, à leur nationalité. De l'autre, une majorité qui ne se voit pas revenir. Pas par colère. Pas par rupture spectaculaire. Plutôt par une sorte d'évidence tranquille : leur vie est là où ils sont. La France, qu'ils suivent, commentent et critiquent, est devenue un pays qu'on aime de loin.

Un profil qui dit tout Avant les opinions, le portrait. Les Français de l'étranger interrogés ne sont pas des jeunes partis tenter leur chance à l'étranger depuis quelques mois. Près de deux tiers ont plus de 45 ans. Plus de six sur dix résidents sont hors de France depuis plus de onze ans et près d'un sur deux détient une double nationalité. Ce sont des personnes installées, intégrées, dont les enfants grandissent parfois dans une autre langue, et dont les réseaux professionnels, amicaux et familiaux sont souvent davantage ancrés à l'étranger qu'en France. Ce contexte est essentiel pour comprendre ce qui suit. Leurs opinions sur la France ne sont pas celles de touristes déçus ni d'exilés nostalgiques. Ce sont celles de gens qui ont choisi, durablement, de vivre ailleurs et qui gardent quand même un œil attentif sur le pays qu'ils ont quitté. À lire également La France en grève : comment gérer vos déplacements ?

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Ce qui s'est cassé Sur huit dimensions évaluées, une seule présente un solde positif : le rayonnement culturel. Tout ce qui fait la France dans l'imaginaire mondial reste un motif de fierté réel, allant de la langue, de la littérature et du cinéma à la gastronomie. Mais c'est à peu près là que s'arrête le bilan flatteur. Sur d'autres fronts, tels que la gouvernance, l'attractivité économique, la politique migratoire et le soutien aux Français de l'étranger, les opinions négatives l'emportent largement. La politique migratoire n'obtient que 9,8 % d'opinions positives ; l'attractivité économique, 17,1 %. 51,8 % des répondants estiment que la France ne défend pas efficacement ses valeurs sur la scène internationale.

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Pourquoi ils ne rentrent pas Parmi les 42,1 % qui excluent un retour, les raisons invoquées sont d'abord positives : une meilleure qualité de vie dans le pays de résidence (citée par 52,2 % de ce groupe) et un attachement sincère au pays d'accueil (48,7 %). La perception négative de la France n'arrive qu'en troisième position, mais elle est là, citée par 43,5 % d'entre eux. Autrement dit, ce n'est pas la France qui les repousse, mais leur vie à l'étranger qui les retient. La nuance est importante. Le baromètre établit aussi une corrélation nette : plus la perception de la France se dégrade, plus la proportion de ceux qui excluent le retour augmente. L'image du pays n'est pas neutre dans l'équation. À lire également Pourquoi rentrer en France est parfois plus difficile que partir