Pourquoi ce nouveau mouvement de grève ?

Il n'y aura donc pas eu de sursaut politique. Après la démission du Premier ministre François Bayrou le 8 septembre, à la suite du rejet de son projet de budget, son successeur, Sébastien Lecornu, est déjà en difficulté. En poste depuis le 9 septembre, il n'a toujours pas formé son gouvernement et ne compte pas le faire avant début octobre. Un record de lenteur qu'il assume, la priorité étant aux négociations avec les partis politiques et partenaires sociaux. Et ça commence mal.

Le 24 septembre, sa réunion organisée avec les principaux syndicats français ne parvient pas à lever les blocages. Les syndicats annoncent une nouvelle grève, le 2 octobre. Le même jour (le 24 septembre), le Premier ministre recevait le patronat. Il ressort tout aussi insatisfait de la rencontre et promet un « grand meeting patronal » le 13 octobre.

Entre ces feux, les expats s'interrogent. Difficile de modifier son voyage à la dernière minute, surtout lorsque tout a été programmé de longue date. Mais comment envisager un voyage dans un pays en grève ?

Voyager vers/depuis la France malgré les grèves : les questions

Les questions des expatriés et des locaux sont nombreuses, et touchent particulièrement les transports :

Un service minimum est-il installé dans les gares et les aéroports ?

Quelle est la fréquence des avions ? Des trains ? Des métros ?

Au cas où l'on a opté pour un billet non échangeable/non remboursable (ou un billet modifiable sous condition), est-il possible de bénéficier d'un geste exceptionnel ?

Le remboursement des titres de transport est-il facilité, compte tenu de la situation ?

Qu'en est-il des réservations d'hôtel ?

Voyager/rentrer en France malgré les grèves des transports : le récit des voyageurs

Peu avant la grève du 10 septembre, des Français de retour en France ne cachaient pas leur inquiétude, comme ce voyageur qui avait acheté ses billets bien à l'avance. « Je viens en vacances en France après 7 ans à l'étranger, et j'ai réservé mes billets d'avion en février. Tout était carré, mais là, je commence à stresser à cause des actions prévues le 10 septembre. » D'autres ont préféré décaler leur voyage d'un jour… quand cela était possible. Car comme le dit une Française, qui partait à Bari (ville d'Italie) : « Je me fais beaucoup de souci, car c'est […] tout est réservé et payé : avion aller-retour, hôtel, location de voiture. »

« Quand vous bougez en France, vous devez y être habitué », conclut une expatriée, quelque peu fataliste. D'autres expatriés se montrent inquiets. Ils redoutent déjà la grève prévue le 18 septembre. « Tout sera encore fermé ! ». Le 10 septembre, la grève se faisait aussi chez les commerçants. Un appel à boycotter la carte bleue avait été lancé. Un appel pas toujours bien compris par des locaux et des expats qui veulent juste « aller travailler » et « faire leurs courses ».

Les expats se refilent les bons conseils sur les réseaux sociaux : « Si tu as un rendez-vous médical, reporte-le. Les centres-villes seront bloqués. Les transports aussi. Tu ne pourras pas te déplacer. » « Pour en savoir plus là où vous vivez, tapez « grève du 10 septembre » avec le nom de votre région. » Mais certains étrangers se demandent si les grèves et manifestations programmées en France ont leur utilité. Pour eux, la réponse est « non ». D'autres s'inquiètent. « Je suis un peu inquiète, car j'ignore ce qui va se passer et il n'y a pas tant d'informations que ça. J'ai demandé aux locaux ce que je pouvais faire, où je pouvais aller » confie une Canadienne en séjour à Paris. Le pire, c'est lorsqu'on voyage avec des enfants, appuie un père de famille. « On ne se sent pas en sécurité ».

Voyage et grève des transports : où trouver les renseignements utiles ?

Selon les dernières estimations, la grève du 2 octobre risque d'être particulièrement suivie dans le secteur aérien et ferroviaire. On craint également des perturbations dans les métros et sur les routes. Le premier conseil des services de transport est le suivant : reporter si possible le voyage. Dans le cas contraire, il faut consulter les informations desdits services, actualisés en temps réel. Les conseils donnés ci-dessous peuvent néanmoins être repris dans le cadre général d'une grève des transports. Pour des informations localisées (aéroport régional, train régional…), rendez-vous sur les plateformes des compagnies concernées.

Transport aérien

Le ministère français de l'Économie et des Finances délivre une fiche informative qui rappelle les droits des voyageurs en cas d'annulation ou de retard d'avion. Il n'est pas forcément utile de se rendre à l'aéroport, surtout lorsque la perturbation est annoncée plusieurs jours à l'avance. Il peut directement se retourner contre sa compagnie aérienne pour demander un remboursement. Le ministère prévient que la procédure liée à la demande de remboursement changera à partir de février 2026 : un médiateur devra impérativement être saisi en début de procédure. La demande au tribunal devra être faite par assignation (convocation écrite adressée à la compagnie aérienne, visant à intenter une action en justice), et non plus par requête simple.

Trains

La SNCF fournit un kit d'aide en ligne, en cas de perturbations. Les précisions sont délivrées au plus tard la veille de la grève. Les voyageurs peuvent notamment consulter l'infotraffic en temps réel : le service fait le point sur les grèves et aussi sur toutes les perturbations (travaux, incidents…).

Attention à la réservation : les procédures peuvent être différentes selon que le billet soit avec Inoui (premiers trains de la SNCF, proposant un service haut de gamme), ou Ouigo (trains low cost).

Voyager en France en temps de grève, c'est possible

« C'est très long, mais possible », confie un Français de retour au pays après un périple d'un jour de voyage au lieu de quelques heures. L'essentiel tient en un mot : préparation. Mais il n'est pas toujours possible de prévoir l'impossible. Lorsque le train de secours est supprimé et qu'il faut se rabattre sur des bus relais, par exemple… La situation se complique encore pour les expats qui ne maîtrisent pas le français et/ou qui viennent en France pour la première fois. Car si l'on prévoit des transports de secours, on zappe souvent la prise en charge côté « traduction ». Il faut alors prendre son mal en patience et ne surtout pas sauter dans le premier bus relais sans vérifier qu'il conduit bien à l'endroit indiqué. Pour relativiser, on pourra toujours se dire que ces perturbations font partie de l'aventure..

