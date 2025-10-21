Les outils indispensables de l'expatrié

On ne vous demandera pas d'emporter un kit de survie complet, mais le nécessaire utile pour vous dépanner. Comme dit l'adage, mieux vaut prévenir que guérir.

Kit de premiers secours

Impossible d'envisager une expatriation (et même un quelconque voyage) sans une bonne trousse de secours. Il existe des kits tout faits à acheter en pharmacie, pensés pour les voyages. Vous pouvez bien sûr composer votre propre kit de secours. C'est même l'option recommandée si vous avez besoin d'ajouter des médicaments et produits de santé spécifiques, ou si vous souhaitez personnaliser votre trousse d'urgence (avec des médicaments pour les enfants, par exemple).

Alarme ou sifflet

Une promenade un peu tardive dans une ville étrangère, une sortie un peu trop enjouée où les esprits s'échauffent… Sans jouer la paranoïa, une alarme de poche ou un petit sifflet peuvent être utiles. Discrets, ils se glissent dans une poche ou sous un T-shirt. En cas de danger, il suffit d'appuyer ou de souffler. Effet dissuasif garanti… mais pour une courte durée. On espère que vous n'aurez pas à vous en servir.

Lampe de poche

Vous savez où vous allez, mais il fait nuit. Les rues de votre ville d'expatriation ne sont pas bien éclairées. Avoir une lampe de poche vous évitera de tourner deux heures autour du même quartier et de sursauter au moindre bruit. Elle vous permettra de voir et d'être visible. Plus ordinaire : vous perdez un objet sous votre lit ou dans le coin le plus sombre de votre nouveau logement. Dans tous les cas, optez pour la lampe de poche puissante ; oubliez les lumières blafardes (sauf si vous souhaitez recréer une ambiance de polar…).

Cale-porte avec alarme

On n'est jamais trop prudent. Les portes de l'auberge que vous avez choisie tremblent au moindre coup de vent ? Vous passez vos premiers jours d'expat dans le premier logement du coin, et constatez qu'il n'est pas « au top » question sécurité ? Ou tout simplement, vous souhaitez vous rassurer ? Pensez au cale-porte avec alarme. En cas de tentative d'intrusion, une forte alarme retentira dans votre logement (pensez à bien allumer l'interrupteur avant de vous endormir).

Serrures de porte et de fenêtre portables

Comme les cale-portes, les serrures portables pour portes et fenêtres sont un autre moyen de sécuriser votre logis. Là encore, vous empêchez les intrusions. Si vous vous expatriez avec vos enfants, les serrures portables apportent une sécurité supplémentaire. Aucun risque que vos enfants ouvrent les portes et les fenêtres.

Cadenas

On peut toujours avoir besoin d'un cadenas. Ne sous-estimez pas l'importance de ce petit accessoire, surtout en expatriation. Il vous offre une sécurité supplémentaire pour conserver des effets personnels dans votre chambre d'hôtel, votre logement d'appoint (en attendant que vous vous installiez véritablement…). Il peut aussi servir si vous êtes un nomade numérique et avez plusieurs destinations en vue. On ne compte plus les histoires de vols, y compris dans des hébergements prétendus sécurisés. Cadenassez vos affaires, et bien sûr, gardez toujours la clé sur vous.

Sac antivol

Nomade numérique, expat aventurier ou tout simplement marcheur pressé de se rendre au travail. Avez-vous pensé au sac antivol ? Il en existe de différentes formes : en bandoulière, à dos, façon banane… Ses particularités : un tissu qui résiste aux coupures, des protections antichocs, des fermetures discrètes, des bandes réfléchissantes pour être visible la nuit… Côté pratique, les sacs antivol peuvent comporter un port USB avec câble et une prise jack. De quoi recharger votre téléphone tout en écoutant votre musique préférée.

Détecteur de fumée et de monoxyde de carbone

Dans certains États, les détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone sont obligatoirement installés dans les logements. Si tel est le cas pour vous, tant mieux. Soyez néanmoins sûr de bien comprendre le fonctionnement de l'appareil installé. En cas de doute ou si votre futur logement n'est pas équipé, emportez un détecteur portable.

Les applications indispensables de l'expatrié

Loin de nous l'idée de vous transformer en agent secret. Tout comme les outils indispensables de l'expat, les applications proposées sont de bons outils virtuels pour assurer votre sécurité.

Protéger ses données personnelles, protéger son smartphone

Plus ils sont sophistiqués, plus ils stockent de données, plus ils deviennent des cibles potentielles. Bien protéger votre smartphone vous évitera de mauvaises surprises. Investissez dans un bon antivirus, comme Avast, Bitdefender, Malwarebytes, NordVPN, McAfee… Utilisez un moteur de recherche qui ne vous espionnera pas. Qwant (Android) (iOS) garde vos données confidentielles et ne vous piste pas. Vos informations personnelles sont préservées. Vous profitez d'internet en toute sécurité.

Se repérer

Vous avez hâte d'arpenter les coins les plus secrets de votre ville d'expatriation. Pensez à télécharger une carte virtuelle avant. Google Maps (Android) (iOS) est la plus connue. Vous pouvez bien sûr opter pour une carte plus locale, surtout si vous connaissez la langue de votre pays d'expatriation. Pensez aussi à what3words (Android) (iOS), l'application de localisation simple basée sur 3 mots. Des applications comme MobiCrew (Android) (iOS) sont aussi pensées pour faciliter la mobilité des personnes en situation de handicap et des personnes âgées.

Connaître le niveau de sécurité d'une ville

Vous souhaitez découvrir tel quartier en toute sécurité ? Interrogez GeoSure. L'application cartographie les villes en fonction de leur niveau de sécurité. Elle délivre également des mesures de sécurité personnalisées pour les femmes et les communautés LGBTQIA+. Si vous êtes une expatriée (ou si vous voyagez dans un autre pays), pensez à installer des applications comme The Sorority et App-Elles. Basée sur la solidarité entre femmes, The Sorority alerte les utilisatrices les plus proches de vous en cas de danger. App-Elles contacte vos proches. Hollaback lutte contre le harcèlement de rue en signalant les incidents en temps réel, et alerter sur les quartiers à risque.

Connaître les contacts d'urgence

Pompiers, urgences, police, premiers secours… Téléchargez les applications des organismes de votre pays d'expatriation. Par exemple, la Croix Rouge à son application pour la Belgique, le Canada, ou les Etats-Unis. Travel Oracle (Android) (iOS) fournit des informations et des alertes sur plus de 200 pays. Noonlight (Android) (iOS) dépêche une aide d'urgence au point précis où vous vous trouvez. Il existe également des applications d'appel d'urgence pensées pour les personnes âgées, comme LiNote, en France. D'autres applications viennent en aide aux personnes en situation de handicap, comme Be My Eyes, pour les personnes aveugles ou malvoyantes.

Se protéger en cas de catastrophe naturelle

Certains pays sont plus exposés que d'autres aux risques de catastrophe naturelle. Avant l'expatriation, renseignez-vous sur les applications à télécharger recommandées par le gouvernement. Le Japon, par exemple, recommande l'application Safety tips, disponible en plus de 10 langues. L'appli alerte en cas de tsunami, de tremblement de terre, ou de tout autre risque naturel. Il existe des applications plus générales, comme Disaster Alert (Android) (iOS), qui alerte au niveau mondial, et délivre des informations pour rester en sécurité.

S'expatrier en toute sécurité : les derniers conseils

Pensez à vous rendre sur la plateforme gouvernementale de votre pays d'expatriation : vous y trouverez de précieuses informations pour voyager en toute sécurité (numéros de téléphone d'urgence, contacts essentiels, etc.). Conservez toujours vos effets personnels en lieu sûr.

Le bon sens sera votre meilleur ami : évitez de vous retrouver seul, la nuit, dans un endroit que vous ne connaissez pas. Évitez de suivre des « amis » pour une tournée des bars qui dilapidera vos économies. Attendez de bien connaître la ville avant de tenter les escapades les plus insolites. Partez en groupe. C'est plus sûr.





