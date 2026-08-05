Nous pouvons aussi commenter l'actualité et découvrir ce que pensent d'autres personnes face aux mêmes événements, aux quatre coins du monde. Où que nous soyons, nous avons la possibilité de débattre des mêmes enjeux.

Les plateformes de streaming ont permis aux nouvelles générations de découvrir les dramas coréens et les romances turques. Les jeux en ligne mettent en relation des joueurs brésiliens et danois en temps réel. On regarde des émissions culinaires et des mukbangs japonais. On trouve de la cuisine chinoise dans presque toutes les villes. Vous voyez l'idée : nous en savons aujourd'hui bien plus sur les autres peuples et leurs cultures qu'à n'importe quelle autre époque.

Contrairement aux générations précédentes, la génération Z a baigné dans d'autres cultures dès son plus jeune âge, même à distance. Les réseaux sociaux ont rendu le mélange des langues et des modes de vie relativement naturel. Et plutôt que de regarder des documentaires sur d'autres pays sur NatGeo ou d'entretenir une correspondance avec des inconnus à l'autre bout du monde, la génération Z a pu observer la vie à l'étranger en temps réel.

Pourquoi le choc culturel existe toujours pour la génération Z

Tous les outils numériques d'aujourd'hui donnent à la génération Z un sentiment de familiarité avec « l'étranger ». Mais on pourrait aussi soutenir que cette familiarité est en quelque sorte… illusoire. Ou, du moins, trompeuse. Nous apprenons à connaître les autres peuples et leurs cultures via les réseaux sociaux, qu'il s'agisse de sites d'information ou de vidéos sur YouTube. Mais cela pose plusieurs problèmes.

Premièrement, comme nous le savons tous, les réseaux sociaux ne nous montrent généralement qu'une infime partie, soigneusement sélectionnée, de la réalité. Et cela dépend souvent de qui raconte l'histoire. Un influenceur voyage peut vous vanter les mérites de son séjour en Égypte, tandis qu'un autre vous racontera une mésaventure cauchemardesque.

On voit clairement à quel point une même destination peut être dépeinte de manière radicalement différente en ligne. Cherchez simplement « Chine » sur YouTube : vous tomberez sur des vidéos présentant le pays comme vivant dans le futur, côte à côte avec d'autres qui mettent en garde les voyageurs contre les dangers qui les y attendent.

Nous savons aussi comment fonctionne l'algorithme : il vous montre davantage de ce que vous avez envie de voir. Résultat : vous pouvez vous retrouver enfermé dans une bulle informationnelle de votre propre fabrication. Ce qui se perd dans ce cas, c'est la nuance.

En résumé, vous pensez peut-être connaître un endroit. Mais lorsque vous y arrivez vraiment, vous pouvez vous sentir floué ou désorienté si la réalité ne correspond pas à ce que vous avez vu en ligne.

Tom, un expatrié allemand en Thaïlande, nous en parle : « Je vis en Thaïlande depuis 20 ans. Et je n'arrête pas de tomber sur des vidéos de nouveaux arrivants qui parlent du pays comme s'ils le connaissaient sur le bout des doigts. Mais ils se trompent sur tellement de choses. Ils ne parlent pas la langue, ils ne connaissent pas les gens. Ils vont d'un site touristique à l'autre. Ils font comme s'ils savent de quoi ils parlent, et les gens les écoutent. Et ensuite, je croise ici tous ces "downshifters" qui se plaignent que ce n'est pas ce qu'ils avaient imaginé. Évidemment que non. Vous écoutez des gens qui sont là depuis une semaine ! »

À quoi ressemble le choc culturel pour la génération Z

Dans le roman Le Meilleur des mondes d'Huxley, le problème auquel sont confrontés les personnages n'est pas le manque d'information, mais son abondance écrasante. Il y a trop de tout, et les gens vivent dans un état de stimulation permanente, nourris d'actualités, de divertissements, de slogans et d'anecdotes. Il n'y a plus assez de silence pour la réflexion ou la pensée critique. Le savoir existe, mais il est tellement dilué et fragmenté que la plupart des gens ne ressentent pas le besoin d'aller plus loin.

Pardonnez cette digression, mais je pense que c'est une façon très juste de décrire à quoi peut ressembler le choc culturel pour les jeunes générations. L'information est là, disponible. Vous n'avez même pas vraiment à la chercher : elle est pour ainsi dire conçue pour venir à vous.Mais au bout du compte, que savez-vous vraiment ?

Trop d'informations, trop peu de préparation

La génération Z arrive souvent dans un nouvel endroit avec le sentiment d'avoir été bien informée. Après avoir regardé quelques vidéos sur une destination ou suivi quelques influenceurs, on a déjà l'impression de connaître un peu les lieux. Mais l'algorithme a tendance à nous montrer les points forts, pas les contradictions ni les complexités. Les cultures sont simplifiées à l'extrême pour être plus digestes en format court. En ligne, beaucoup d'endroits semblent familiers et rassurants. Mais lorsqu'on y arrive vraiment, on réalise à quel point même le plus petit endroit recèle une multitude de facettes.

« J'étais tellement impatient de m'installer au Japon. C'était un rêve absolu pour moi. J'étais obsédé par les contenus japonais. Je crois avoir vu toutes les vidéos sur les 7-Eleven au Japon. J'avais toujours cette image du Japon comme d'un pays venu du futur. Quand je suis arrivé et que j'ai commencé à y vivre, je n'étais vraiment pas préparé au côté très conservateur de beaucoup de choses ici, surtout au travail. Il y a peu de place pour l'individualité. Même en dehors du bureau, le Japon fonctionne selon des règles assez rigides. Et quand on rentre du travail après la tombée de la nuit, on ne voit pas vraiment ce Japon de YouTube dont je rêvais », confie Paul, un expatrié britannique au Japon.

Les valeurs peuvent être locales

L'un des chocs culturels les plus déstabilisants est peut-être de réaliser que des idées que l'on croyait universelles sont en réalité très locales.

Par exemple, on pourrait avoir l'impression que le débat sur l'identité de genre et l'inclusivité est aujourd'hui mondial. C'est du moins ce que beaucoup de contenus sur les réseaux sociaux laissent entendre. Mais ce n'est pas forcément le cas, car tout dépend de la distance que vous mettez entre vous et votre pays d'origine.

« Avant, j'avais l'idée que les gens de ma génération pensaient plus ou moins la même chose… J'attendais généralement une opinion radicalement différente de la part de quelqu'un de plus âgé, mais pour une raison ou une autre, je pensais qu'on était tous à peu près sur la même longueur d'onde. Qu'on réfléchissait aux mêmes choses. Mais ça fait un an que j'enseigne en Chine, et ce n'est vraiment pas de ça qu'on parle avec les autres expatriés ni avec mes amis chinois ici. On dirait que ces sujets n'étaient centraux que chez moi », témoigne Rosa, une expatriée américaine en Chine.

La vie sociale demande un effort hors ligne

Cela dépend de votre pays d'origine, mais dans certains pays, il faut encore se déconnecter davantage pour construire des relations authentiques. Si les applications de rencontres et les réseaux sociaux sont populaires partout dans le monde, leur valeur sociale est surestimée dans certaines cultures. Et lorsque vous partez à l'étranger en essayant de vous appuyer sur les applications que vous connaissez pour vous constituer un cercle social et vous faire des amis, cela peut tout simplement ne pas fonctionner.

Les pays nordiques comme le Danemark et la Suède, par exemple, sont souvent cités parmi ceux où nouer des liens prend du temps. Les habitants des pays nordiques sont souvent décrits comme polis mais distants et très attachés à leur vie privée.

Le choc de ne plus être quelqu'un de spécial

Là encore, les réseaux sociaux sont en cause. Ils ont engendré le « syndrome du personnage principal » dont beaucoup d'entre nous souffrent. Ce phénomène n'est peut-être pas propre à la génération Z, mais celle-ci y est particulièrement exposée. Notre vie ressemble souvent à une histoire dont nous serions les héros, avec tout le monde qui regarde, commente et joue les seconds rôles.

À l'étranger, les choses peuvent sembler différentes. Moins de gens s'intéresseront à votre vie. Et si vous ne parlez pas la langue et ne participez pas encore activement à la vie locale, vous pourriez finir par vous sentir comme un simple élément du décor.

Cela dit, tout dépend vraiment de l'endroit où vous vous installez. Certains expatriés décrivent en effet l'effet inverse. « J'étais très timide avant de m'installer à Shanghai, un introverti dans toute sa splendeur. Mais j'étais le seul étranger dans ma nouvelle entreprise, et tout le monde voulait me parler. C'était dingue : je suis passé de trois conversations par mois à être au centre de l'attention tous les jours de la semaine. Je me sentais comme une célébrité au bureau, donc oui, j'ai clairement vécu le syndrome du personnage principal », raconte Patrick, un expatrié britannique en Chine.