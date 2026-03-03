Les bonnes habitudes financières à adopter à l'étranger

Détenir un compte bancaire local

Néobanques ou compte local ? Si l'utilisation d'une néobanque peut se justifier pour une expatriation courte (vous êtes nomade numérique ou salarié détaché, par exemple), on conseille d'avoir un compte bancaire local. Première raison : la réception des revenus. Les néobanques ne sont pas toujours reconnues par les entreprises du pays d'accueil. Inutile d'avoir des sueurs froides en constatant que vous ne pouvez pas toucher votre salaire. Ouvrez un compte bancaire local.

Autre raison : la vie quotidienne. Chaque pays d'expatriation a ses règles en matière d'achat de logement, de voiture… Dès qu'un gros projet se profile (et même un plus petit), mieux vaut avoir un compte bancaire local. Le conseil s'applique aussi à vos projets de placement : une très bonne habitude financière à adopter à l'étranger.

A lire également Se sentir chez soi commence par un compte qui vous accompagne

Suivre ses dépenses

Plutôt papier et calculatrice ou application ? Que votre méthode soit manuelle ou numérique, suivez régulièrement vos dépenses pour traquer :

Les dépenses excessives.

Les dépenses superflues.

Les augmentations qui doivent vous alerter.

Dépenses excessives : il ne s'agit pas forcément de montants élevés, mais plutôt de dépenses que vous pourriez réduire. Par exemple, vous aimez manger au restaurant, mais vous avez l'habitude de ne pas trop prêter attention à la note. Ou encore : vous tenez à votre samedi 100 % loisirs, mais vous sous-estimez votre capacité financière.

Dépenses superflues : avez-vous vraiment besoin de vos 4 abonnements pour suivre vos séries Netflix / Apple TV / Crunchyroll / Disney+ ?. N'éludez pas la question sous prétexte que vos finances vous le permettent. Si vous n'utilisez ces plateformes que pour regarder un ou deux programmes de temps en temps, vous savez ce qu'il vous reste à faire.

Augmentations qui doivent vous alerter : vos factures de téléphone, d'eau et d'électricité ne cessent d'augmenter. Une hausse lente, progressive, qui passerait presque inaperçue si vous ne suiviez pas vos dépenses. Prenez l'habitude d'interroger les opérateurs concernés dès qu'une hausse vous semble suspecte.

Épargner dans le pays d'expatriation

Parveniez-vous à épargner dans votre pays de départ ? Si oui, combien épargniez-vous par mois ? Depuis que vous êtes expatrié, avez-vous pu reprendre vos bonnes habitudes financières ? Combien pouvez-vous épargner par mois ? Renseignez-vous sur les placements que vous pouvez faire dans le pays d'accueil ou ailleurs (par exemple, vous pouvez souscrire à une assurance-vie dans un autre pays) et sur leur rentabilité.

Ayez sous la main au moins un produit d'épargne dans lequel vous pourrez facilement piocher en cas de coup dur, sans le casser : car pour être rentables, certains comptes d'épargne doivent rester intouchés pendant un délai fixe. L'expatrié averti que vous êtes placera judicieusement son épargne, pour faire face aux imprévus et aux éventuels coups durs, tout en s'assurant un petit matelas financier pour des projets, des loisirs abordables... L'entreprise n'est pas simple, mais elle peut se réaliser, surtout si vous partez à la « chasse aux dépenses inutiles ».

A lire également Liberté financière en expatriation : les placements clés pour réussir

Investir pour diversifier ses sources de revenus

L'investissement est directement lié à l'épargne. Non seulement vous mettez de l'argent de côté, mais en plus, vous le faites fructifier. Car le quotidien à l'étranger peut vite basculer. Garder 15 000 euros sur un compte, sans qu'il ne rapporte d'intérêts, n'est pas une bonne solution. Car avec l'inflation, vos 15 000 euros d'aujourd'hui se réduiront à 13 000 euros demain. Vous perdrez du pouvoir d'achat. Mieux vaut donc investir pour protéger et faire fructifier votre capital.

Pour réaliser les meilleurs investissements, ne mettez pas tous les œufs dans le même panier : achat immobilier ou investissement dans une société civile de placement immobilier (SCPI), achat d'un garage, d'une place de parking ou d'un terrain, crowdfunding immobilier, investissement dans une entreprise non cotée en Bourse (private equity), actions boursières, cryptomonnaies, œuvres d'art… Mais attention aux dangers. Certains investissements sont plus risqués que d'autres. Ne regardez pas uniquement la promesse de rendement, mais agissez en accord avec votre profil d'investisseur. Si vous êtes du genre prudent, vous préférez la sécurité, quitte à avoir un faible rendement.

Autre bonne habitude financière à adopter : n'ouvrez pas tous vos comptes dans la même banque. Beaucoup le font : le compte courant et les comptes d'épargne/placement (assurance-vie, comptes sur livret…) sont dans la même banque. Aucun problème tant que votre banque reste solide. Mais en cas de faillite, vous pourriez perdre votre argent.