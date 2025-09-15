Parce que chaque histoire de vie mérite une solution sur mesure

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles une personne peut déménager en Espagne : le travail, les études, la famille, ou encore la retraite… Et chacune d'elles présente des besoins différents pour chaque individu. C'est pourquoi notre compte HolaBank est conçu pour s'adapter à vous, quelle que soit votre situation.

Vous venez pour quelques mois ? Vous comptez vous installer définitivement et y construire une nouvelle vie ? Avez-vous une famille à soutenir ? Vous avez besoin d'aide pour déménager ou trouver une location ? Chez CaixaBank, nous avons pensé à tout cela et plus encore, pour que vous n'ayez à vous soucier de rien.

Et si votre situation change, nos solutions évoluent également pour vous. Parce que nous savons que la vie est dynamique, et notre mission est de vous accompagner à chaque étape avec la flexibilité dont vous avez besoin.

Ouvrez votre compte où que vous soyez

L'un des principaux avantages du compte HolaBank est que vous pouvez l'ouvrir sans avoir à être résident en Espagne. Le processus peut être accompli 100 % en ligne et vous pouvez le compléter en moins de 48 heures. Vous n'avez besoin que d'un appareil doté d'une caméra pour effectuer la vérification d'identité. Peu importe que vous soyez encore en train de préparer votre déménagement ou que vous veniez d'arriver : nous vous aidons à prendre un bon départ.

De plus, vous pouvez tout faire en toute sécurité et sans avoir à vous déplacer, ce qui est particulièrement utile si vous êtes toujours en train de planifier votre déménagement ou si vous n'avez pas encore d'adresse fixe. Grâce à une connexion Internet et à votre documentation de base, vous pouvez commencer votre nouvelle vie sans complications.

Tout ce dont vous avez besoin dans votre vie quotidienne

Le compte HolaBank est conçu pour vous faciliter la vie dès le premier instant, vous permettant d'effectuer vos opérations bancaires habituelles en toute sécurité et en toute commodité, y compris :

Carte de crédit Visa ¹ sans frais d'émission ni de maintenance pour le titulaire et le bénéficiaire qui s'adapte à votre style de vie. Avec lui et vous pourrez acheter depuis votre téléphone portable avec l'application CaixaBank Now.

sans frais d'émission ni de maintenance pour le titulaire et le bénéficiaire qui s'adapte à votre style de vie. Avec lui et vous pourrez acheter depuis votre téléphone portable avec l'application CaixaBank Now. Retraits d'espèces dans plus de 13 000 distributeurs automatiques de billets CaixaBank 2 en Espagne.

Dépôt de chèques en euros domiciliés dans un établissement financier en Espagne.

Émission de 24 virements3 par an en euros vers des comptes de l'UE.

Et le meilleur : vous pouvez tout gérer depuis la banque numérique CaixaBankNow, disponible dans plus de 22 langues et accessible depuis n'importe quel appareil.

Un club qui vous accueille

En ouvrant votre compte, vous accédez automatiquement au HolaBank Club4, un programme de services exclusifs conçu pour rendre votre adaptation à l'Espagne plus facile et plus confortable. Nos services les plus remarquables comprennent :

Le service de traduction et d'interprétation en ligne 5 .

. La gestion et les procédures personnalisées à des prix avantageux.

Le service de conciergerie 6 avec réponse téléphonique personnalisée adaptée à vos besoins.

avec réponse téléphonique personnalisée adaptée à vos besoins. Le service de bricoleur 7 avec un professionnel à votre service pour les petites réparations à domicile.

avec un professionnel à votre service pour les petites réparations à domicile. L'inscription auprès de compagnies d'énergie 8 .

. L'assistance juridique par téléphone9.

Et bien d'autres encore. Tout est conçu pour vous faciliter la vie au quotidien, surtout durant les premiers mois où chaque petit geste compte.

Ce support est l'un des éléments les plus appréciés par nos clients internationaux, car il leur permet de se concentrer sur ce qui est important : commencer leur nouvelle vie sans perdre de temps ni d'énergie dans des procédures complexes.

Toujours à vos côtés, avec des conseillers multilingues

Nous savons que communiquer avec votre banque dans une langue que vous ne maitrisez pas peut être un obstacle. C'est pourquoi CaixaBank dispose d'une équipe de plus de 500 gestionnaires spécialisés dans la clientèle internationale. Vous disposez également de plus de 300 bureaux à travers le pays avec un personnel qualifié pour servir la communauté des expatriés.

Avec CaixaBank, vous n'avez pas seulement une banque mais un compagnon dans votre nouvelle étape. Une personne à l'autre bout qui vous écoute, vous comprend et est disponible pour vous aider en cas de questions ou de démarches.

De plus, le service de gestionnaire personnel en ligne vous permet de maintenir une relation étroite et continue, où que vous soyez. Votre conseiller est là pour vous, que ce soit pour dissiper vos doutes, vous informer sur les produits financiers ou vous aider dans une démarche.

Sécurité et confiance

HolaBank est un compte de CaixaBank, établissement bancaire de référence en Europe.

L'ouverture de votre compte n'est que la première étape

Ouvrir un compte n'est qu'une étape. L'essentiel est d'ouvrir la porte à un quotidien plus simple et mieux accompagné, sans paperasse qui freine, avec un interlocuteur dédié.

Chez CaixaBank, nous ne parlons pas seulement votre langue. Nous comprenons également vos besoins. C'est pourquoi nous sommes là pour vous aider à faire de l'Espagne votre nouveau chez vous.

Prêt à faire le premier pas ?

Ouvrez votre compte HolaBank ici.

1. Carte émise par l'émetteur du paiement hybride CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C., E.P., S.A.U. (« CPC »), dont le siège social est situé Avenida Manoteras No. 20, Edificio París (28050 Madrid). CaixaBank, S.A., agit en tant qu'entité agent de l'émetteur de la carte. Le système de protection des fonds des clients utilisant les services de paiement choisis par CPC est le dépôt sur un compte séparé ouvert chez CaixaBank, S.A. Délivrance de la carte soumise à l'accord préalable du CPC. Vous pouvez consulter les tarifs habituellement appliqués aux services bancaires les plus fréquemment fournis (Annexe 1) sur www.caixabank.es/tarifas 2. Nous pouvons répercuter le tarif d'autres entités pour l'utilisation de leurs distributeurs automatiques. 3. Un total de 24 virements annuels effectués par voie électronique présentant les caractéristiques suivantes : ordre individuel d'émission de virement non urgent en euros vers les pays de l'UE avec des données complètes et correctes jusqu'à un montant maximum de 20 000 €. 4. Services gérés par Multiasistencia, S.A. 5. Trois services de traduction gratuits/an ou pour des textes en espagnol, anglais, français, allemand et russe d'un maximum de 600 mots. Le texte doit être général et ne peut être divisé en parties. Tout mot à traduire au-delà de cette limite sera facturé au client après un devis préalable. Service de traduction téléphonique simultanée gratuit et illimité. 6. Service illimité. 7. Trois heures gratuites par an pour ces tâches. 8. Service illimité. Aucun coût supplémentaire n'est inclus pour les démarches d'activation des services des différentes compagnies. 9. Service illimité.

NRI 8823-2025/09542