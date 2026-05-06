Bourses d'études à court terme entièrement financées pour les étudiants internationaux, Canada

Le Canada figure depuis longtemps parmi les destinations les plus accueillantes pour les études à l'étranger. Et la tendance se confirme en 2026 : le pays a récemment ouvert les candidatures pour plusieurs programmes de bourses entièrement financées destinés aux étudiants internationaux.

Ce programme est connu sous le nom de Bourses Études au Canada d'Affaires mondiales Canada. Son objectif est de renforcer les liens académiques entre le Canada et les autres pays. Pour ce faire, le programme octroie des financements à plusieurs universités canadiennes afin qu'elles puissent accueillir des étudiants internationaux venus des quatre coins du monde. À noter que le programme soutient des échanges d'études à court terme, d'une durée de 4 à 6 mois.

Les bourses sont entièrement financées. Cela signifie que, si leur candidature est retenue, les étudiants internationaux bénéficieront d'une prise en charge complète des frais de scolarité ainsi que de leurs frais de subsistance. Dans de nombreux cas, le financement couvre également les billets d'avion aller-retour, l'assurance maladie et une aide pour les frais de visa étudiant. Certains programmes prévoient aussi la prise en charge du matériel scolaire, des livres et d'autres fournitures essentielles.

Les conditions d'éligibilité peuvent varier selon le programme de bourse visé. Mais les critères généraux officiels applicables à l'ensemble des candidats sont les suivants :

Être ressortissant de l'un des pays suivants : Asie : Bangladesh, Népal ou Taïwan ; Europe : Türkiye ou Ukraine ; Moyen-Orient et Afrique du Nord : Algérie, Égypte, Jordanie, Maroc ou Tunisie ; Afrique subsaharienne : Burkina Faso, Éthiopie, Ghana, Côte d'Ivoire, Kenya, Nigeria, Rwanda, Sénégal, Tanzanie ou Ouganda.

Être inscrit à temps plein dans un établissement d'enseignement postsecondaire de son pays d'origine.

Être en mesure de mener à bien les activités du projet d'échange avant le 30 septembre 2027.

Il est important de préciser que les étudiants qui détiennent la citoyenneté canadienne ou la résidence permanente, qui en font actuellement la demande, ou qui bénéficient déjà d'une subvention ou d'un financement d'Affaires mondiales Canada (AMC) ne peuvent pas participer au programme.

La particularité de ce processus de candidature réside dans le fait que c'est l'établissement d'enseignement qui désigne les étudiants pour le programme. Ainsi, si vous êtes étudiant et que vous répondez aux critères d'admissibilité, voici comment procéder :

Dans un premier temps, contactez le bureau des relations internationales de votre université et renseignez-vous pour savoir s'il participe au programme d'échange canadien.

Si vous êtes éligible et que vous avez de bons résultats académiques, vous pouvez demander à votre université de vous proposer comme candidat à un échange.

L'université canadienne à laquelle vous avez postulé examinera ensuite votre dossier et l'évaluera. Elle tiendra généralement compte de critères tels que le mérite académique et la qualité du programme d'études envisagé.

L'université canadienne procédera ensuite au classement des candidats et effectuera sa sélection. Elle devra soumettre les candidats retenus via le portail MonEduCanada.

Ce programme d'études est conçu pour favoriser la mobilité entre les universités. En ce sens, il est moins accessible par candidature directe que les programmes de bourses internationales classiques.

Bourse internationale Lester B. Pearson, très sélective, Canada

L'une des bourses de premier cycle les plus prisées et prestigieuses au Canada est la Bourse internationale Lester B. Pearson, proposée par l'Université de Toronto.

Contrairement aux Bourses Études au Canada décrites ci-dessus, qui sont destinées à des séjours de courte durée, la Bourse internationale Lester B. Pearson couvre un cursus complet de premier cycle de quatre ans.

La Bourse internationale Lester B. Pearson est entièrement financée. Les étudiants sélectionnés bénéficient de la prise en charge intégrale des frais de scolarité pendant quatre ans, des livres et d'autres fournitures académiques essentielles, des frais universitaires annexes, ainsi que d'un hébergement complet sur le campus.

Cette bourse s'adresse aux étudiants internationaux aux résultats académiques exceptionnels. Les candidats doivent être désignés par leur lycée : le processus de candidature commence donc généralement par une recommandation d'un professeur ou d'un conseiller d'orientation.

Mais voici le revers de la médaille : la Bourse internationale Lester B. Pearson est l'une des plus compétitives au monde, et seuls 37 étudiants sont sélectionnés chaque année.

Programme de bourses internationales de l'UBC pour les étudiants au potentiel de leadership, Canada

Une autre belle opportunité s'offre aux étudiants internationaux grâce au Programme de bourses internationales de l'Université de Colombie-Britannique (UBC). Ce programme regroupe plusieurs volets : la Bourse Karen McKellin pour les leaders internationaux de demain, la Bourse internationale Donald A. Wehrung, la Bourse internationale Impact et la Bourse d'excellence Vantage One.

Le financement de l'ensemble de ces bourses est conçu pour permettre à l'étudiant lauréat d'étudier à l'UBC, quelle que soit sa situation financière. La couverture exacte peut toutefois varier selon la bourse obtenue. Elle comprend généralement les frais de scolarité, les frais de logement et les frais de subsistance.

Les bourses de l'UBC sont principalement attribuées aux étudiants qui font preuve d'excellence académique et de leadership. Les candidats doivent également justifier leur besoin d'aide financière.

Bourse Reach Oxford, d'une sélectivité exceptionnelle, Royaume-Uni

Jusqu'ici, cet article s'est concentré sur le Grand Nord canadien. Mais les possibilités de bourses ne se limitent pas au Canada. Les étudiants souhaitant étudier au Royaume-Uni ont probablement entendu parler de la Bourse Reach Oxford.

Il s'agit d'une bourse de premier cycle entièrement financée proposée par l'Université d'Oxford. Le package comprend la prise en charge intégrale des frais de scolarité et des frais annexes, une allocation mensuelle pour les frais de subsistance, ainsi qu'un billet d'avion aller-retour par année universitaire.

À l'instar des bourses présentées précédemment, la Bourse Reach Oxford est destinée aux étudiants internationaux aux excellents résultats académiques et en priorité à ceux issus de pays en développement. L'objectif principal de cette bourse est d'offrir une chance à des étudiants brillants qui n'auraient pas autrement la possibilité d'étudier à Oxford.

Plusieurs critères doivent être remplis par les candidats :

être ressortissant d'un pays éligible à l'APD (aide publique au développement), ce qui concerne de nombreux pays d'Afrique, d'Asie, du Moyen-Orient et d'Amérique latine ;

avoir postulé et être admis à un programme de premier cycle à Oxford, et détenir une offre d'admission ;

démontrer de solides aptitudes académiques et des qualités de leadership ;

prouver qu'il leur aurait été impossible de poursuivre des études à Oxford sans aide financière, et expliquer pourquoi ils ne peuvent pas suivre un cursus similaire dans leur pays d'origine ;

s'engager à retourner dans leur pays d'origine à l'issue de leurs études.

Là encore, il convient de souligner que la bourse d'Oxford est extrêmement sélective. Seules quelques bourses sont attribuées chaque année dans le monde entier.

Bourse Stipendium Hungaricum, le plus grand programme entièrement financé de Hongrie

Il s'agit de l'une des plus importantes bourses entièrement financées d'Europe pour les étudiants internationaux. Soutenue par le gouvernement hongrois, elle donne accès à plus de 900 programmes d'études dans une trentaine d'universités, dont certaines des plus grandes du pays, telles que l'Université Eötvös Loránd, l'Université de technologie et d'économie de Budapest, l'Université de Debrecen, l'Université de Pécs, l'Université Corvinus de Budapest et bien d'autres.

Pour les candidats retenus, la bourse couvre l'intégralité des frais de scolarité, prévoit une allocation mensuelle pour les frais de subsistance, une aide au logement ainsi qu'une assurance médicale.

La bourse est ouverte aux étudiants de la plupart des pays, à l'exception de la Hongrie. Pour postuler, les étudiants devront présenter un excellent dossier académique et seront souvent tenus d'être présentés par le ministère de l'Éducation de leur pays d'origine.

À noter que la majorité des programmes de bourses sont dispensés en anglais, même si certains cours sont également proposés en hongrois, en allemand ou en français.

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Bourse de la Fondation Konrad-Adenauer, un programme entièrement financé très prisé en Allemagne

En Europe, l'Allemagne est l'une des destinations les plus prisées des étudiants internationaux. Les universités du pays proposent des programmes de qualité et compétitifs, avec des frais de scolarité réduits, voire nuls. À cela s'ajoutent de nombreuses fondations qui offrent un soutien financier généreux. Parmi les plus connues figure la KAS (Fondation Konrad-Adenauer).

La fondation propose des bourses aux étudiants internationaux qui font preuve d'un fort potentiel de leadership et souhaitent étudier en Allemagne. La bourse Konrad-Adenauer-Stiftung soutient ainsi les étudiants internationaux désireux de poursuivre leurs études en Allemagne et qui témoignent d'un véritable potentiel de leadership.

Les lauréats perçoivent une allocation mensuelle destinée à couvrir leurs frais de subsistance en Allemagne pendant la durée de leurs études. Les frais de scolarité sont également pris en charge, le cas échéant. Les étudiants bénéficient par ailleurs d'une aide aux frais de déplacement, d'une assurance maladie, ainsi que d'un accès à des séminaires de leadership et à un réseau professionnel dans le cadre du programme.

La bourse s'adresse aux étudiants ayant d'excellents résultats académiques, qui font également preuve de qualités de leadership et d'un engagement social. Le candidat devra avoir été admis dans une université allemande par ses propres mérites pour pouvoir prétendre à la bourse.

Il est important de préciser que la plupart des programmes de licence en Allemagne sont dispensés en allemand, notamment dans les universités publiques. Les candidats à la bourse KAS devront donc justifier d'un bon niveau en allemand (généralement au moins B2, certains programmes exigeant le niveau C1).

Bourse de la Fondation Heinrich Böll, l'une des plus importantes bourses en Allemagne

Il s'agit de l'un des programmes de bourses les plus importants proposés par le gouvernement allemand.

Les étudiants admis perçoivent une allocation mensuelle, une aide aux frais de scolarité si nécessaire, une prise en charge des frais de déplacement, une assurance maladie, ainsi qu'un soutien pour les programmes de recherche auxquels ils souhaitent participer.

Cette bourse est destinée aux étudiants ayant un excellent dossier académique et un intérêt marqué pour les questions sociales et environnementales. Comme pour le programme précédent, le candidat doit avoir été admis dans une université allemande pour pouvoir postuler à la bourse.

Bourse internationale d'éducation du gouvernement irlandais

Il s'agit d'une bourse proposée par le gouvernement irlandais, dont l'objectif est de soutenir les étudiants internationaux déjà inscrits dans des universités irlandaises.

Les étudiants sélectionnés perçoivent une allocation de 10 000 € pour leurs frais de subsistance et leurs frais de scolarité sont exonérés pour une année universitaire.

Cette bourse est destinée aux étudiants internationaux aux résultats excellents, actuellement inscrits dans l'un des établissements d'enseignement supérieur irlandais.

Bourse NL (Pays-Bas)

Ce programme de bourses internationales est financé par le ministère néerlandais de l'Éducation, de la Culture et des Sciences.

Les étudiants reçoivent une contribution de 5 000 € à 15 000 € pour couvrir leurs frais de scolarité ou de subsistance. Le montant exact varie selon l'université. Cette bourse n'est pas toujours entièrement financée. Cependant, de nombreuses universités la combinent avec leurs propres bourses institutionnelles afin de proposer des packages complets.

Cette bourse s'adresse aux étudiants non européens admis dans une université néerlandaise participant au programme.

Bourses Erasmus+, les plus connues en Europe

Il s'agit probablement de l'une des bourses les plus connues en Europe et de l'un des plus grands programmes destinés aux étudiants internationaux dans le monde. Il est géré par la Commission européenne.

Le montant du financement accordé dans le cadre de la bourse Erasmus+ dépend du programme spécifique suivi par l'étudiant. Mais dans la grande majorité des cas, les études des boursiers Erasmus+ sont entièrement financées, ce qui inclut les frais de scolarité, les frais de subsistance, l'assurance maladie et les indemnités de déplacement.

Tout étudiant international actuellement inscrit dans une université partenaire d'Erasmus+ peut déposer une demande de bourse.

Bourse MEXT, l'une des plus importantes au Japon

Pour ceux qui rêvent d'étudier en Asie, et plus particulièrement au Japon, il existe la Bourse MEXT, financée par le ministère japonais de l'Éducation, de la Culture, des Sports, des Sciences et des Technologies (MEXT).

La bourse MEXT est entièrement financée. Elle prend en charge l'intégralité des frais de scolarité, prévoit une allocation mensuelle ainsi qu'un billet d'avion aller-retour. Elle inclut même des cours préparatoires de langue japonaise.

La bourse MEXT privilégie les étudiants aux résultats académiques solides. Les candidats doivent être recommandés par leur ambassade ou leur université.

Bourse du gouvernement chinois (Chine)

La Chine constitue une autre option pour ceux qui souhaitent étudier en Asie. La Bourse du gouvernement chinois (CGS), financée par le ministère chinois de l'Éducation, est l'une des plus importantes d'Asie. Le programme est d'une telle envergure que des milliers d'étudiants internationaux viennent chaque année étudier en Chine dans certaines des meilleures universités du pays, telles que l'Université de Pékin, l'Université Tsinghua ou l'Université Fudan.

Toutes les bourses relevant du programme de la Bourse du gouvernement chinois sont généralement entièrement financées. Les lauréats bénéficient de la prise en charge intégrale des frais de scolarité, d'un hébergement gratuit sur le campus (ou d'une indemnité de logement), d'une allocation mensuelle et d'une couverture médicale complète.

Certaines bourses comprennent également des cours de langue chinoise, souvent intégrés au forfait pour les étudiants suivant un cursus dispensé en chinois. Dans certains cas, le programme inclut aussi des cours préparatoires de mandarin, notamment pour les étudiants dont le cursus est enseigné en chinois.

Cette bourse est ouverte à tous les étudiants internationaux (non-ressortissants de Chine) souhaitant intégrer une université chinoise. Les candidats disposant d'un excellent dossier académique seront toutefois prioritaires. Pour postuler, les étudiants peuvent s'adresser à l'ambassade de Chine dans leur pays d'origine ou se renseigner directement auprès de leur université pour savoir si elle est partenaire d'un établissement chinois.

L'ensemble des programmes présentés ci-dessus reflète une tendance encourageante. Même si le coût des études ne cesse d'augmenter, il existe encore des voies concrètes permettant aux étudiants internationaux de vivre et d'étudier à l'étranger. Commencez par vous renseigner sur les pays particulièrement accueillants envers les étudiants étrangers, tels que le Canada ou l'Allemagne. Mais gardez l'esprit ouvert : les pays asiatiques gagnent eux aussi en popularité auprès des étudiants internationaux.