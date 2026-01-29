Erasmus après le Brexit

Lorsque le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne en 2020, il a également quitté Erasmus+ et l'a remplacé par un dispositif national baptisé Turing Scheme. Un programme qui a toutefois été largement critiqué, notamment en raison d'un financement limité pour les étudiants et d'un processus de candidature long et complexe. Et contrairement à Erasmus+, il ne s'agit pas d'un programme réciproque.

Ce qui change pour les étudiants

Pour l'instant, le nouvel accord couvre uniquement l'année universitaire 2027-2028, et la poursuite de la participation dépendra de futures négociations avec l'Union européenne. Au lancement du programme, environ 100 000 personnes devraient en bénéficier, selon les estimations du gouvernement britannique.

Parmi les avantages pour les étudiants britanniques qui auront l'opportunité de partir étudier à l'étranger, on retrouve notamment des exonérations de frais de scolarité, des bourses mensuelles pour le coût de la vie, ainsi qu'une reconnaissance automatique des crédits obtenus.

Il existe également de nombreux avantages pour les étudiants européens qui viendront au Royaume-Uni, notamment :

L'accès à certaines des universités les plus prestigieuses au monde : plusieurs universités britanniques figurent régulièrement parmi les meilleures à l'échelle mondiale.

Des frais de scolarité plus abordables : les étudiants européens inscrits dans une université britannique n'auront pas à payer les frais souvent plus élevés pratiqués au Royaume-Uni. Ils continueront à payer les tarifs de leur pays d'origine, rendant une année au Royaume-Uni plus accessible.

Une immersion linguistique : les étudiants pourront améliorer leur niveau d'anglais en étudiant dans un environnement universitaire anglophone.

Des opportunités professionnelles et techniques : les étudiants universitaires ne seront pas les seuls à profiter du retour du Royaume-Uni dans le programme. Sont également prévus des stages et des apprentissages en entreprise au Royaume-Uni pour les apprentis et les apprenants en formation professionnelle.

Des échanges culturels et la création de réseaux : au-delà des compétences dites « douces », telles que l'autonomie ou la résolution de problèmes, les étudiants européens auront également la chance de construire des réseaux internationaux durables qui leur seront utiles sur les plans personnel et professionnel.

Un atout pour la carrière : participer à un programme international comme Erasmus+ peut améliorer les perspectives d'emploi, car de nombreux employeurs apprécient les profils ayant une expérience internationale et une capacité démontrée à évoluer dans des environnements diversifiés.

L'impact plus large d'Erasmus

Pour rappel, le programme Erasmus, aujourd'hui connu sous le nom d'Erasmus+, est une initiative de l'Union européenne qui permet aux étudiants, stagiaires, enseignants et jeunes de passer une période temporaire à l'étranger pour étudier, se former, enseigner ou acquérir une expérience professionnelle.

Il fonctionne grâce à des partenariats entre universités, centres de formation et organisations. Les participants peuvent ainsi rester inscrits ou employés dans leur institution d'origine, tout en bénéficiant d'une reconnaissance complète de leurs études ou de leur expérience à l'étranger.

Les participants reçoivent une bourse mensuelle destinée à couvrir les dépenses du quotidien, avec un niveau de financement qui varie selon le pays d'accueil. Ouvert à tous les États membres de l'UE ainsi qu'à plusieurs pays associés, Erasmus+ vise à développer les compétences, à renforcer l'employabilité, à encourager l'apprentissage des langues et à consolider les échanges culturels à travers l'Europe.

Pourquoi participer

Même si le retour du Royaume-Uni dans Erasmus+ représente une excellente nouvelle pour les étudiants britanniques et européens, l'impact du programme dépasse largement le cadre des cours et des amphithéâtres.

Erasmus permet de développer des compétences transversales essentielles, de plus en plus recherchées par les employeurs dans une économie mondialisée. Des recherches démontrent que les étudiants participants développent davantage leur capacité d'adaptation, leur curiosité et leur confiance en eux. Une expérience internationale peut aussi rendre un profil plus attractif, car elle témoigne d'une ouverture sur le monde, d'une capacité à communiquer entre cultures et à relever les défis du travail en équipe dans des contextes internationaux.

Pour beaucoup de jeunes, un séjour Erasmus est la première expérience de vie indépendante dans un pays étranger, ce qui constitue un véritable accélérateur de développement personnel. Les étudiants apprennent à gérer leur budget, à s'orienter dans un environnement inconnu et à résoudre des problèmes sans pouvoir s'appuyer sur leurs réseaux habituels. En sortant de leur zone de confort, ils deviennent plus autonomes et gagnent en maturité grâce à ces expériences concrètes.

De plus, vivre et étudier aux côtés d'étudiants venus d'autres pays contribue à déconstruire les stéréotypes nationaux, favorisant ainsi l'émergence d'une génération plus ouverte et plus tolérante. Les étudiants Erasmus arrivent souvent à nouer des amitiés durables avec des personnes du monde entier.

Un élément essentiel d'Erasmus est également sa capacité à réduire les obstacles financiers liés aux études à l'étranger. Comme mentionné plus haut, le programme prévoit des bourses mensuelles pour aider à couvrir les frais de vie et, dans certains cas, les frais de déplacement. Même si ces aides ne couvrent généralement pas toutes les dépenses, elles jouent un rôle important en rendant la mobilité internationale accessible à des étudiants issus de milieux variés.