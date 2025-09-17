Exigences financières : quels frais faut-il prendre en compte ?

Coût du visa étudiant, preuves financières, coût de la vie… pas d'expatriation sans les indispensables listes. Ici, on répertorie les principaux postes de dépenses pour mieux comparer les pays. On rappelle bien sûr que la question financière n'entre pas seule en compte dans le choix du pays. Elle reste néanmoins essentielle.

Coût du visa étudiant

Le Japon, l'Allemagne, l'Italie, la France et la Pologne font partie des pays proposant les frais de visa les plus abordables : à peine 3 000 yens en moyenne, au Japon (18 euros), à partir de 50 euros en Italie (58 dollars), 75 euros en Allemagne (87 dollars), 80 euros en Pologne (93 dollars), et 99 euros en France (115 dollars). En revanche, le coût du visa étudiant suédois peut grimper jusqu'à 200 euros (230 dollars). Il est encore plus élevé aux États-Unis (185 dollars), au Canada (150 dollars canadiens/108 dollars américains), en Finlande (350 euros/407 dollars), au Royaume-Uni (490 livres sterling/660 dollars). Le coût du visa étudiant flambe en Australie : depuis le 1er juillet, il est passé à 2 000 dollars australiens (1 297 dollars américains). Dans les traditionnelles terres d'expatriation des étudiants étrangers (Australie, Canada, États-Unis, Royaume-Uni), la hausse des coûts du visa fait partie des leviers utilisés pour réduire le nombre d'étudiants étrangers.

Frais de scolarité

Ici, c'est le Mexique, le Vietnam, la République tchèque, ou encore la Malaisie qui proposent les frais de scolarité les moins chers. Les moyennes relevées valent pour une inscription dans le public. Les coûts peuvent varier en fonction du niveau demandé (licence, master, doctorat), de la filière choisie, de l'université sélectionnée… En Inde, les coûts de la scolarité démarrent à environ 500 dollars annuels. En Allemagne et en Argentine, ils vont jusqu'à 1 500 dollars par an. La République tchèque encourage les expats venant suivre des cours en tchèque : ils échapperont aux frais de scolarité. Pour ceux suivant un programme en anglais, les frais sont compris entre 1 000 et 4 000 dollars par an. Une fourchette proche de celle du Vietnam (entre 1 000 et 3 000 dollars annuels), de la Malaisie (entre 1 500 et 4 000 euros l'année), du Mexique (jusqu'à 3 000 dollars l'année) et de la Hongrie (entre 1 500 et 4 000 dollars annuels).

Frais de santé / sécurité sociale du pays d'accueil

Pour un étudiant étranger, l'affiliation à la sécurité sociale du pays d'accueil est souvent exigée. Chaque État est libre de rendre cette affiliation gratuite ou payante. Au Royaume-Uni, par exemple, la surtaxe santé a bondi à 776 livres sterling pour un an (1 050 dollars). En Australie, elle s'élève à 478 dollars australiens par an (300 dollars). Mais d'autres pays appliquent des frais bien moins élevés, ou pas de frais du tout. Au Japon, l'affiliation à la sécurité sociale nationale (Kokuho / National Health Insurance) ne coûte qu'environ 24 000 yens par an (162 dollars). En France, l'affiliation à la sécurité sociale est obligatoire, mais gratuite. Au Canada, les frais de santé se discutent au niveau des provinces. Par exemple, les étrangers étudiant en Alberta, en Colombie-Britannique ou dans la Saskatchewan bénéficient du programme de santé desdites provinces. Dans les autres territoires, ils doivent souscrire une assurance privée.

Exigences financières

Est-il possible de trouver un pays exigeant moins de 10 000 dollars annuels de fonds financiers ? Oui, en misant sur les nouvelles terres d'accueil des étudiants étrangers. La République tchèque est le pays le plus abordable, avec à peine 1 600 dollars exigés sur un an. C'est un peu plus cher en Pologne et en Chine, mais toujours plus rentable qu'en Australie, ou aux États-Unis. Pour étudier en Pologne, il faudra notamment prouver que l'on aura au moins 2 328 dollars par an. En Chine, les fonds exigés sont de 2 500 dollars. Les frais continuent d'augmenter pour l'Italie (6 635 dollars) et l'Espagne (7 700 dollars). La France passe tout juste sous la barre des 10 000 dollars (environ 9 080 dollars).

Coût de la vie

Se loger, se nourrir, circuler, utiliser internet... Quels sont les pays proposant le meilleur rapport qualité/prix ? Là encore, de nouvelles « cités étudiantes » se font une place parmi les géants de l'expatriation. Cap en Indonésie, au Vietnam, en République tchèque, à Taïwan, au Mexique, ou encore en Argentine.

Entre 400 et 700 dollars mensuels, en moyenne. C'est le coût de la vie au Mexique, en Afrique du Sud et en Malaisie. C'est encore moins cher en Indonésie (entre 250 et 500 dollars mensuels) et en Argentine (environ 300 à 600 dollars mensuels). Bien qu'un peu plus cher, le coût de la vie à Taïwan reste compétitif (entre 500 et 800 dollars). En Europe, la Hongrie, la République tchèque, la Pologne font partie des pays les plus abordables (entre 460 et 800 dollars mensuels). Le coût de la vie est un peu plus élevé en Allemagne (entre 930 et 1 200 dollars mensuels), mais reste bien plus attractif que celui du Royaume-Uni (entre 1 200 et 1 900 dollars mensuels) ou des États-Unis (environ 1 500 à 1 800 dollars par mois).

Si les données ci-dessus sont généralisées à l'échelle des pays, c'est bien entendu au niveau des villes et des quartiers que tout se joue. Il reste possible de trouver un logement abordable et bien situé, même dans une grande ville. Les prix peuvent en effet varier du simple au double selon le quartier de résidence et selon les équipements présents (transports accessibles, commerces, etc.).

Bien entendu, la question financière ne doit pas être la seule qui dicte le choix du pays d'accueil. Des frais abordables sans réel attrait pour le pays compliqueront l'intégration. Mieux vaut choisir l'équilibre et considérer également ses autres centres d'intérêt : programmes d'études proposés, culture du pays, apprentissage de la langue… pour bien vivre son expatriation.

