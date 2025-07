Une continuité pédagogique malgré les déménagements

Pour les familles qui changent fréquemment de pays – diplomates, cadres internationaux, nomades digitaux, maintenir une continuité scolaire peut vite devenir un casse-tête. Devoir passer du système français au système indien, par exemple, relève du défi, surtout quand l'élève a déjà un certain âge.

« Mon mari change de poste tous les trois ans en moyenne, explique Claire, expatriée en Inde. Le réseau des lycées français est vraiment bien développé à l'étranger mais on s'est retrouvé plusieurs fois dans une ville sans école française. On a donc opté pour la scolarité en ligne plutôt que pour les écoles locales. On a au moins la garantie d'une certaine cohérence dans la progression et dans la langue de scolarisation. »

Une plus grande flexibilité d'organisation

L'un des autres atouts majeurs de la scolarité en ligne est la souplesse qu'elle permet au niveau de l'organisation d'ensemble au quotidien. Une partie des cours peut être suivie en asynchrone (cours enregistrés et non en live), ce qui laisse toute latitude pour gérer sa journée et ses différentes contraintes.

Fini les réveils à 6 heures 30 pour attraper le bus scolaire du matin. On peut davantage adapter les apprentissages au rythme biologique de son enfant et organiser avec une plus grande facilité les activités extrascolaires.

Ainsi témoigne Ylan , un élève de 3ᵉ : « J'adore dessiner, lire, faire du sport, le cinéma, cultiver des plantes, écouter de la musique et toutes sortes de choses. Faire l'école à la maison, ça économise le temps des transports, ce qui permet d'être mille fois plus libre pour faire une infinité de choses intéressantes. Concernant le sport, je n'ai jamais autant aimé en faire que depuis que je n'ai plus la pression des autres au collège, me disant que je suis nul, que je ne cours pas assez vite ou que je suis moche, etc. Je fais de la natation, de la course à pied et un peu de tennis, ce qui me procure beaucoup de plaisir. »

Une éducation de qualité

Plusieurs témoignages soulignent aussi la qualité d'ensemble offerte par les écoles à distance, à condition évidemment de choisir un établissement sérieux, reconnu par l'État et doté d'une bonne réputation. Ces écoles en ligne, souvent privées, mettent en effet un point d'honneur à satisfaire les familles, car leur pérennité repose en grande partie sur leur image et les recommandations qui en sont faites.

« Je sais que ce n'est pas la même situation pour toutes les écoles publiques », témoigne Anna, « mais dans notre cas, on a été confrontés à des problèmes récurrents avant d'opter pour un enseignement à distance : absences de professeurs non remplacés, classes assez surchargées, grande hétérogénéité des niveaux difficile à gérer. L'école en ligne a coïncidé avec une expatriation au Chili et on est très contents de ce choix. Les professeurs sont vraiment à l'écoute des élèves et ils sont généralement remplacés rapidement, en cas d'absence ».

Une approche plus individualisée

Précisément, être derrière un écran ne signifie pas forcément que la relation pédagogique entre le professeur et l'élève en souffre. Bien au contraire, plusieurs témoignages vont dans le sens d'une plus grande disponibilité et proximité des enseignements pour leurs élèves.

Plusieurs parents soulignent également leur satisfaction quant à une approche individualisée, notamment par des cours en petits groupes ou en tête-à-tête, par un suivi personnalisé grâce à un enseignant référent ou par une adaptation des cours aux points forts et aux difficultés de chaque élève.

« Mon aîné a maintenant 15 ans… Depuis qu'il a cinq ans, nous avons commencé à lui faire l'école à la maison à Singapour, et nous avons déménagé ici quand il avait sept ans. Ce qui nous a poussés à l'école à la maison, c'est le désir de lui offrir une éducation plus personnalisée, adaptée à ses besoins, car je pense que cela nourrit sa curiosité et son envie d'apprendre davantage… Ça a donc été le principal déclencheur : personnaliser le système éducatif », témoigne un parent expatrié aux Émirats arabes unis).

Une autonomie et une discipline accrues chez l'élève

La scolarité en ligne posera inévitablement des défis à certains profils d'élèves qui ont besoin d'un encadrement assez directif pour rester motivés. Cela dit, apprendre à distance encourage aussi d'une manière ou d'une autre la discipline personnelle, l'organisation et le sens de l'autonomie. Autant de compétences qui bénéficieront à l'élève tout au long de sa vie.

C'est ce dont témoigne un parent d'élève : « Pour Erick, la scolarité à distance l'a rendu plus autonome, il travaille beaucoup mieux et il est plus performant. Nous l'avons vu pour le Brevet. Il avait révisé mais avec ses bases et son travail en autonomie, cela a largement suffi ».

Développer sa gestion du temps, apprendre à s'autoévaluer, devenir plus responsable dans son travail : ce sont d'autres compétences relevées par les familles dont les enfants étudient à distance.

Une ouverture sur le monde… depuis chez soi

Contrairement aux idées reçues, l'enseignement en ligne peut aussi être riche en interactions sociales, notamment grâce aux classes virtuelles en visioconférence, aux forums entre élèves dans divers coins du monde ou aux projets collaboratifs.

« Ceux qui disent que l'école à la maison et l'isolement sont synonymes se trompent. L'équipe pédagogique est toujours joignable pour nos questions, nous sommes très suivis. Pour ce qui est du contact avec les autres élèves, nous avons créé un groupe Discord qui nous rassemble tous et dans lequel nous pouvons discuter des cours, s'entraider mais aussi créer des liens avec les autres. J'ai fait la connaissance de très bons amis que j'ai rencontrés par la suite », témoigne un élève de 16 ans, scolarisé en ligne depuis plusieurs années.

Des économies dans une certaine mesure

Certes, la scolarité en ligne n'est pas gratuite comme la plupart des écoles publiques, mais les frais restent raisonnables par rapport aux coûts de certaines écoles internationales à l'étranger.

Pour le CNED par exemple, il faut compter (selon l'option choisie) entre 400 et 850 euros par an pour une scolarité en collège, et entre 700 et 1350 euros pour le lycée.

Pour les écoles internationales, en présentiel, on peut se trouver bien au-delà de 10 000 dollars par an en moyenne, selon l'international schools database.

La scolarité en ligne n'a évidemment pas que des avantages, mais l'évolution des outils et des mentalités en fait une option pédagogique utile et largement répandue aujourd'hui, notamment auprès des familles d'expatriés.