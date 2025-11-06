Les écoles françaises du réseau de l'AEFE

Qu'est-ce que les établissements de l'AEFE ?

L'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) est le plus vaste réseau scolaire international au monde, un vrai « trésor national » selon les mots du président de la République. Il compte près de 600 établissements dans 138 pays.

Ces écoles et lycées sont homologués par le ministère de l'Éducation nationale, ce qui garantit le suivi du programme officiel. Ils accueillent les enfants français expatriés mais aussi un grand nombre d'élèves étrangers, de la maternelle à la terminale.

Les coûts de la scolarité dans le réseau AEFE

Ils dépendent fortement du pays, du niveau de vie, des infrastructures, de la politique de gestion de l'école et de son statut (gestion directe ou conventionnée).

Les coûts de la scolarité par année et par enfant peuvent s'échelonner entre un peu moins de 5 000 euros et aller jusqu'à atteindre 45 000 euros dans les lycées les plus onéreux.

Au lycée français international d'Agadir, par exemple, la scolarité d'un élève de collège s'élève à 54 800 dirhams par an par enfant (soit 5 164 euros).

Au lycée de français de New York, il faudra compter de la petite section à la terminale.

49 925 $ par an par enfant ! Le lycée français de Singapour fait aussi partie de ces écoles qui exigent un budget conséquent : il faudra débourser la somme de 33 325 dollars singapouriens (soit 22 056 euros) pour un élève scolarisé au lycée.

On le voit, la variation est très importante d'un pays à l'autre. Il faudra également prévoir des frais annexes tels que les droits de première inscription, la cantine, le transport scolaire, les options et activités périscolaires, le matériel, etc.

À noter : il est possible d'avoir des bourses (selon critères) aidant au financement de la scolarité dans ce réseau de l'AEFE.

La Mission laïque française (MLF)

Qu'est-ce que c'est ?

La Mission laïque française est une association à but non lucratif qui gère ou accompagne environ 108 établissements dans 32 pays, notamment au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique latine.

Ces écoles sont également homologuées par les ministères français de l'Europe et des Affaires étrangères et de l'Éducation nationale. Elles assurent donc une conformité du programme avec ce qui est pratiqué en France.

Les coûts de la scolarité dans le réseau MLF

Comme pour le cas de l'AEFE, les coûts dépendent fortement du pays et des autres critères évoqués. Le rapport d'activité MLF mentionne des disparités et des ajustements tarifaires récents. Les frais de scolarité vont de 1 500 euros environ dans certains pays à faible coût de vie jusqu'à 15 000 euros, avec des cas particuliers pouvant dépasser ce montant dans certaines zones.

Le lycée de Varna, en Bulgarie, applique par exemple un tarif de 6 058 euros annuel pour un enfant en primaire. Du côté de Florence, en Italie, il faudra s'attendre à 7 360 euros en élémentaire, au lycée Victor Hugo. Du côté de l'EIFA à Londres, un élève de primaire débourse quant à lui 10 699 euros pour l'année.

Les sections françaises dans des écoles étrangères

Qu'entend-t-on par « section française » ?

Il existe plusieurs cas de figure : on peut trouver une section française dans une école internationale, comme c'est le cas pour l'International School of Los Angeles. Les enseignements y sont effectués en anglais et en français.

D'autres types d'écoles proposent une section française parmi d'autres. Les élèves y suivent certaines matières (souvent la langue et la littérature, l'histoire-géographie, l'EPS…) en français, tout en étant pleinement intégrés dans le programme scolaire local. On peut citer, par exemple, la Liebig Schule de Francfort en Allemagne, dont la section française permet de mener jusqu'à l'Abibac. Ce dernier constitue un double diplôme franco-allemand délivrant simultanément le baccalauréat français et l'Abitur allemand.

Les coûts de la scolarité dans les sections françaises

Là encore, les coûts dépendent fortement du statut de l'école. Est-ce une école publique ou privée ? C'est le premier critère majeur à prendre en compte.

À titre d'exemple, l'International School of Los Angeles exige des frais de scolarité à hauteur de 28 930 dollars par an, par enfant, en école primaire. La Liebigschule de son côté est une école publique. Les élèves en section française paient donc (hors frais particuliers) le même tarif que tout élève scolarisé dans le système public allemand, ce qui représente un coût proche de la gratuité.

Les écoles européennes

Qu'est-ce que les écoles européennes ?

Les écoles européennes sont des établissements créés, à l'origine, pour les enfants du personnel des institutions européennes. Mais aujourd'hui, elles accueillent aussi d'autres élèves en fonction des places disponibles.

Elles sont situées principalement dans les villes où siègent ces institutions (Bruxelles, Luxembourg, les Pays-Bas…). Les élèves peuvent y suivre un enseignement en français, aux côtés d'autres sections linguistiques, et préparent le baccalauréat européen. Retrouvez ici la liste de ces écoles.

Quels sont les coûts ?

Ces écoles ont des barèmes définis (catégories I–III) en fonction de la situation professionnelle de la famille (employés des institutions européennes ou pas). À titre d'exemple, les écoles européennes de Bruxelles appliquent les tarifs suivants :

Catégorie I : scolarité gratuite pour les enfants des fonctionnaires des institutions européennes (Commission européenne, Parlement européen, Conseil de l'UE, etc.).

Catégorie II : 12 859 euros par an pour les élèves dont les parents font partie du personnel d'une entreprise disposant d'un accord spécial avec les écoles européennes.

Catégorie III : cela concerne les autres cas de figure, en dehors des catégories I et II. Il faudra compter 4 284 euros pour l'enseignement en maternelle ; 5 891 euros pour un enfant en primaire et 8 033,89 euros pour une scolarité dans le secondaire.

Le CNED et autres écoles à distance

Qu'est-ce que le CNED ?

Le Centre national d'enseignement à distance (CNED) propose une scolarité partielle ou complète en ligne, du primaire au lycée, suivant les programmes de l'Éducation nationale. C'est la solution privilégiée quand il n'existe pas d'école française à proximité. Bien d'autres raisons peuvent encore pousser les familles à la scolarité en ligne, comme la flexibilité que permet ce type de structure.

De nombreux autres organismes privés offrent également des cours à distance. Vérifiez que ces structures soient bien homologuées par le ministère de l'Éducation nationale.

Les coûts

Pour le CNED, il faut compter entre 400 et 850 euros par an pour une scolarité en primaire et au collège, et entre 700 et 1350 euros pour le lycée. Le prix exact dépendra des différentes options et modalités choisies. Pour les autres écoles en ligne, du même type, on trouve par exemple l'EIB à distance qui facture 1 250 euros par an pour un enfant scolarisé au CP. Il faudra consulter les tarifs des différentes écoles au cas par cas. Ces derniers varient aussi en fonction du cycle et de la classe concernée.













