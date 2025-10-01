Pouvez-vous nous parler de votre parcours et de ce qui vous a amenée à vous engager pour les Français de l'étranger ?

Diplômée en économie, droit et gestion des entreprises, j'ai commencé ma vie professionnelle comme enseignante en économie et gestion, exerçant dans plusieurs académies, notamment à Versailles et à Poitiers, et dans différents départements. Ces expériences m'ont permis de connaître la mobilité géographique et les défis qu'elle implique. À 36 ans, en quête de renouvellement, j'ai choisi de reconsidérer ma carrière et de prendre de nouvelles responsabilités. J'ai donc passé le concours de personnel de direction, ce qui m'a amené à diriger des établissements en France puis à l'étranger, notamment au Maroc et en Espagne, où je réside toujours.

Mon engagement en politique date de 2017. Il s'inscrivait notamment dans la volonté de répondre à l'appel de la société civile lancé par le candidat Emmanuel Macron, tout en affirmant le rôle que les femmes pouvaient jouer dans la vie publique. J'ai été élue députée de la 5ᵉ circonscription des Français de l'étranger (Espagne, Portugal, Andorre, Monaco), puis sénatrice en septembre 2021. Enseignement français, égalité femmes-hommes, droits de l'enfant, inclusion et handicap, condition animale, transition écologique… autant de combats menés avec détermination. J'ai pu faire adopter notamment 2 propositions de loi, l'une concernant le réseau d'enseignement français à l'étranger et l'autre la dématérialisation de l'état civil du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères.

Quel rôle joue, selon vous, l'enseignement français dans le rayonnement de la France à l'international ?

L'enseignement français à l'étranger joue un rôle essentiel dans le rayonnement de la France. Il ne s'agit pas seulement de transmettre la langue et les connaissances, mais aussi de partager nos valeurs, notre culture et notre esprit critique. Chaque établissement français à l'étranger est un ambassadeur de la France, contribuant à créer des liens durables avec les pays d'accueil et à former des citoyens ouverts sur le monde. En cette rentrée 2025, le réseau compte 612 établissements scolarisant plus de 400 000 élèves, ce qui en fait un dispositif unique au monde. Il renforce la cohésion de la communauté française à l'étranger tout en offrant des parcours d'excellence reconnus internationalement. En favorisant l'ouverture, l'innovation et l'inclusion, il contribue également à promouvoir une image dynamique et engagée de la France à travers le monde.

Pourquoi était-il important de créer les Palmes du réseau EFE ?

La création des Palmes du réseau EFE, dont la première cérémonie a eu lieu dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne en mars 2025, répondait à un réel besoin de reconnaissance et de valorisation des talents et de l'engagement des acteurs de l'enseignement français à l'étranger. Malgré la renommée du réseau, il manquait un dispositif permettant de mettre en lumière toutes les initiatives locales, qu'il s'agisse d'innovation pédagogique, de réussite scolaire ou d'engagement associatif, souvent restées confinées à leur établissement d'origine.

Les Palmes poursuivent donc trois objectifs : mieux faire connaître le réseau EFE en France pour mieux le défendre, rendre hommage à l'engagement des équipes éducatives des établissements et créer une véritable occasion de partage et de mutualisation des bonnes pratiques. Elles sont devenues un rendez-vous annuel fédérateur, rassemblant tous les acteurs, du plus petit établissement isolé au grand lycée d'une capitale.

La première édition a rencontré un succès remarquable (281 candidatures venant de 181 établissements dans le monde). Le choix symbolique de la Sorbonne comme lieu de cérémonie, associé à la participation de plus de 900 personnes, sur place ou en ligne, a souligné l'importance de valoriser les initiatives pédagogiques, culturelles et humaines qui font rayonner notre réseau français à l'étranger. Cet engouement a également été marqué par une reconnaissance institutionnelle forte, notamment du ministère de l'Éducation nationale et du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères qui sont tous deux, les deux ministères de tutelle du réseau.

Les Palmes mettent en avant de nombreuses initiatives : action innovante, inclusion, action culturelle, engagement associatif, promotion linguistique, l'ouverture sur le pays d'accueil, le parcours avenir... Pourquoi avoir choisi ces thématiques ?

Ces thématiques, qui ont été légèrement remaniées pour cette nouvelle édition après le retour des jurys et des candidats à la première édition, reflètent la richesse et la diversité des missions des établissements français à l'étranger. Elles couvrent à la fois l'excellence pédagogique et l'engagement humain, de la promotion de la langue française à l'ouverture sur le monde, en passant par l'innovation et l'inclusion. L'objectif est de reconnaître toutes les dimensions qui contribuent à la réussite, à l'épanouissement et au bien-être des élèves, tout en valorisant l'inventivité et le dynamisme des équipes éducatives sur le terrain.

Un petit mot sur la Palme d'honneur ?

La Palme d'honneur 2026 récompensera un message de solidarité et de soutien adressé aux filles et aux femmes afghanes, aujourd'hui privées d'un droit fondamental : celui d'accéder à l'éducation. Rappelons qu'à Kaboul existaient autrefois deux lycées français, le lycée Esteqlal et le lycée Malalaï. Depuis le retour au pouvoir des Talibans en 2021, l'éducation est interdite aux filles de plus de 12 ans, faisant de l'Afghanistan le seul pays au monde où les jeunes filles ne peuvent pas fréquenter l'école secondaire.

À travers cette distinction symbolique, il s'agit de porter la voix des établissements scolaires français à l'étranger en faveur de la liberté d'apprendre, de penser et de s'émanciper. C'est un acte de fraternité adressé à toutes celles qui, bien que réduites au silence, continuent d'espérer, d'apprendre en secret et de résister par la pensée.

Quelles sont les principales nouveautés de l'édition 2026 et en quoi vont-elles enrichir l'événement ?

Pour cette nouvelle édition, chaque établissement pourra déposer jusqu'à huit candidatures : une par thématique, ainsi qu'une pour la Palme d'honneur. Après le succès de la première édition et à la suite des consultations menées auprès des participants, des partenaires et du jury, l'organisation des Palmes a été repensée afin de gagner en clarté et en impact.

La principale nouveauté réside dans la création de quatre zones géographiques (cf. règlement intérieur). Cette nouvelle organisation permettra de mieux valoriser les candidatures, d'en recevoir un plus grand nombre et surtout d'assurer une visibilité accrue des initiatives portées par les établissements.

Les lauréats de chaque zone seront ainsi automatiquement qualifiés pour participer aux Palmes nationales. Ce dispositif renforcera à la fois la reconnaissance des actions menées localement et la mobilisation des acteurs éducatifs, tout en donnant davantage de cohérence et de lisibilité à l'événement.

Comment les établissements, enseignants, parents et élèves peuvent-ils participer à l'appel à candidatures ?

La participation aux Palmes de l'EFE est ouverte à tous les établissements de l'étranger homologués par le ministère de l'Éducation nationale et à tout groupe d'élèves, d'enseignants et de personnels du réseau de l'EFE scolarisés ou exerçant dans ces établissements. Elle est également ouverte aux anciens élèves et parents d'élèves œuvrant dans des associations de parents d'élèves, associations d'anciens élèves, associations culturelles et sportives et associations de bienfaisance liées à des établissements homologués. Les candidatures se font directement via le site des Palmes, et doivent être accompagnées d'un court descriptif de l'action présentée via un formulaire et une vidéo de 2 minutes à envoyer.

Quel message souhaitez-vous adresser aux parents d'élèves et à la communauté éducative française à l'étranger, à l'approche de cette nouvelle édition ?

Les Palmes sont une occasion unique de valoriser l'engagement, le talent et la créativité présents dans chaque établissement français à l'étranger. J'encourage tous les parents, enseignants et élèves à participer, à proposer leurs actions et à célébrer ensemble l'excellence et le dynamisme de notre réseau. C'est un moment de reconnaissance collective et de partage, qui contribue à renforcer la cohésion et le rayonnement de la communauté éducative française à travers le monde.

Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 18 décembre, pas besoin de créer de nouveaux projets : valorisez simplement les actions déjà mises en place dans votre établissement et tentez de devenir l'un des lauréats de l'édition 2026.

Nous avons hâte de découvrir ces nouvelles candidatures et de découvrir des « épites » comme ce fut le cas pour la première édition. Je vous encourage d'ailleurs à consulter les vidéos de l'édition 2025 :

Bonne chance à toutes et tous !