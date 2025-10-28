Pouvez-vous vous présenter et nous parler de votre parcours ?

Je m'appelle Stéphanie Payet. Je suis maman de 3 enfants et passionnée d'éducation. Avec mon mari, éducateur Montessori 6/12 ans, nous avons construit pas à pas un projet qui est devenu une véritable aventure familiale. Depuis 2018, nous avons fondé plusieurs écoles Montessori à La Réunion, où nos trois enfants ont grandi et continuent, pour deux d'entre eux, d'y vivre leur scolarité. Ce sont eux, au quotidien, qui donnent tout son sens à notre projet et en sont les premiers témoins.

Vous avez commencé votre carrière dans les ressources humaines avant de revenir à votre passion première, l'éducation. Qu'est-ce qui a déclenché ce retour décisif vers le monde scolaire ?

Ce sont mes enfants qui ont été le déclic. Je voulais pour eux une école différente, respectueuse de leur rythme et de leur personnalité. En découvrant la pédagogie Montessori, j'ai trouvé ce que je cherchais : une méthode à la fois exigeante et bienveillante. Avec mon mari, cela nous a semblé une évidence : créer un environnement éducatif qui permette à nos enfants et à ceux d'autres parents de s'épanouir pleinement.

Pourquoi avoir choisi l'île Maurice pour ouvrir une nouvelle école Montessori ?

L'île Maurice est un lieu unique, multiculturel et ouvert sur le monde, qui reflète parfaitement l'esprit de la pédagogie Montessori. En tant que famille, nous avons ressenti l'envie de porter notre projet au-delà de La Réunion, dans un environnement dynamique et accueillant. Le nord de l'île, en particulier, offre une qualité de vie et une ouverture internationale qui en font un cadre idéal pour un nouveau chapitre de notre aventure éducative.

Comment décririez-vous la philosophie Montessori à un parent qui ne la connaît pas encore ?

La méthode Montessori, c'est une pédagogie centrée sur l'enfant. Dans une ambiance préparée, l'enfant apprend en manipulant, en expérimentant, et développe peu à peu autonomie, confiance et curiosité. L'adulte est un guide qui l'accompagne avec bienveillance, au lieu d'imposer un rythme uniforme. La grande différence avec l'école traditionnelle, c'est cette liberté encadrée qui donne envie d'apprendre, de comprendre et d'aller plus loin.

Selon vous, en quoi la diversité culturelle mauricienne est-elle un atout pour l'application de la pédagogie Montessori ?

La diversité culturelle mauricienne est une richesse incroyable. Grandir entouré de plusieurs langues et traditions correspond parfaitement aux valeurs Montessori : ouverture, respect, tolérance. Cela donne aux enfants une chance unique : apprendre très tôt à accueillir la différence et à s'épanouir dans un environnement profondément international.

Quels seront les niveaux accueillis dans cette future école et quel type d'accompagnement les parents peuvent-ils attendre ?

Nous accueillerons les enfants dès 2 ans et jusqu'au primaire, avec une progression pensée pour aller plus loin par la suite. Les parents trouveront une école où l'on prend soin d'eux autant que de leurs enfants : un suivi personnalisé, des rencontres régulières et des ateliers pour mieux comprendre la pédagogie Montessori. Nous voulons construire une vraie communauté éducative, où les familles et l'équipe avancent ensemble.

Avez-vous déjà identifié des particularités du système éducatif mauricien auxquelles vous souhaitez répondre ou vous adapter ?

Oui. Le système mauricien est très centré sur la réussite académique et les examens, ce qui est une force. Mais nous souhaitons apporter une approche complémentaire : des bases solides en lecture, écriture, mathématiques, mais aussi la confiance, l'autonomie et l'envie d'apprendre qui accompagnent l'enfant toute sa vie.

Quels sont les défis principaux auxquels vous vous attendez pour implanter une école Montessori à l'île Maurice ?

Le premier défi est de faire découvrir la pédagogie Montessori dans toute sa richesse, au-delà des clichés. Le deuxième est de constituer une équipe d'éducateurs qualifiés et passionnés, capables de porter haut cette exigence. Enfin, il faudra s'adapter aux réalités locales, avec patience et engagement, mais c'est aussi ce qui rend le projet passionnant.

Quels objectifs vous fixez-vous à court et moyen terme pour ce nouveau projet ?

Notre objectif à court terme est d'ouvrir dès 2026 la section primaire pour les enfants de 6 ans à 11 ans dans un environnement accueillant et structuré. À moyen terme, nous voulons développer l'école jusqu'au collège, pour offrir une continuité éducative complète. Ce projet est un prolongement naturel de notre aventure familiale et professionnelle, avec l'ambition de créer une école Montessori de référence à l'Île Maurice.

Vous insistez sur l'importance d'un personnel qualifié, formé par l'Association Montessori Internationale. Qu'est-ce que cela apporte de concret au quotidien dans la classe ? Comment sélectionnez-vous vos éducateurs et assistants pour garantir cette exigence de qualité ?

Une formation AMI garantit un vrai savoir-faire, une compréhension profonde de l'enfant et une mise en pratique fidèle à la pédagogie. Cela change tout dans le quotidien de la classe : observation, accompagnement individualisé, progression rigoureuse. Pour recruter, nous regardons bien sûr la formation, mais aussi la passion pour l'éducation et la capacité à partager nos valeurs dans un projet familial et international. Les membres de notre équipe doivent obligatoirement cocher la case d'une ou de plusieurs expériences en écoles Montessori à l'étranger et bien évidemment être bilingues. Nous mettons un accent particulier sur l'apprentissage des langues étrangères, l'excellence éducative, la maîtrise parfaite de la langue française (écrite et orale), ce que les parents découvriront au fur et à mesure que notre projet se structurera.

Pourquoi le modèle éducatif Montessori est-il aussi plébiscité à l'international et reconnu scientifiquement ? Comment mesurez-vous votre réussite à travers vos écoles Montessori de La Réunion ?

La pédagogie Montessori séduit à l'international parce qu'elle allie exigence scolaire et épanouissement personnel. Dès la maternelle, les enfants découvrent l'écriture, la lecture, les prémices de la grammaire et de l'orthographe, le calcul, mais aussi la biologie, la zoologie et la botanique, avec un niveau académique souvent bien au-delà des standards habituels. Les recherches en neurosciences confirment l'efficacité de cet apprentissage actif, qui développe la concentration, la curiosité et la motivation intrinsèque.

Son succès tient aussi à sa présence mondiale : les familles qui voyagent retrouvent presque partout une école Montessori pour poursuivre les apprentissages sans rupture. Enfin, nos établissements s'appuient sur la programmation du système académique français, afin que les enfants puissent, s'ils le souhaitent, réintégrer aisément une école traditionnelle tout en bénéficiant de l'avance et de la confiance acquises grâce à Montessori.

Notre modèle pédagogique a déjà fait ses preuves à La Réunion. Depuis deux ans, nos collégiens présentés au Diplôme National du Brevet ont tous obtenu leur examen, et toujours avec mention. C'est une fierté pour nous, mais surtout une confirmation que la pédagogie Montessori, lorsqu'elle est appliquée avec rigueur et exigence, permet d'allier épanouissement personnel et excellence académique.

Quel message aimeriez-vous adresser aux familles mauriciennes qui s'intéressent à l'éducation Montessori ?

Nous aimerions leur dire que la pédagogie Montessori est plus qu'une méthode, c'est une philosophie de vie. C'est offrir à son enfant un cadre exigeant et bienveillant, où il pourra grandir heureux, autonome et confiant. Notre projet est celui d'une famille passionnée et qui répond aux besoins d'autres parents soucieux d'offrir la meilleure éducation scolaire à leurs enfants à travers un modèle pédagogique reconnu à l'international. Rejoindre notre réseau d'écoles privées Montessori, c'est entrer dans une communauté éducative vivante et chaleureuse, où chaque enfant peut révéler son plein potentiel et où chaque famille se sent privilégiée d'appartenir à la communauté de parents internationale Montessori.