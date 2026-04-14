Pouvez-vous vous présenter et nous parler de votre parcours avant la création de LyFEL ?

Avant la naissance de LyFEL, le parcours de ses fondatrices a été forgé sur le terrain, au cœur des salles de classe du monde entier. Valérie Sistac et moi (Hélène Clamens), ainsi que la plupart de nos collaborateurs, avons évolué pendant de nombreuses années au sein du réseau de l'enseignement français à l'étranger (AEFE) et dans des systèmes internationaux prestigieux. Ces parcours sont ceux de passionnés d'éducation et de pédagogie qui ont observé, de l'intérieur, les mutations des besoins éducatifs des familles expatriées et nomades.

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Vous avez toutes les deux accumulé 15 années d'expérience dans divers systèmes éducatifs à l'international. Quelles ont été les principales leçons que vous en avez tirées ?

De ces quinze années, trois leçons fondamentales ont émergé :

La flexibilité est vitale : Le système classique d'un enseignement français en présentiel ne convient plus à tous les besoins car les profils des familles françaises expatriées ont beaucoup changé. 41% de ces familles choisissent aujourd'hui de scolariser leurs enfants dans des curriculums locaux et internationaux. Pour autant, ces familles souhaitent que leurs enfants gardent un lien fort avec la langue française et le système éducatif français. Le monde est mouvant ; la question d'un retour inopiné ou d'études supérieures en France est plus que jamais d'actualité.

L'IA n'est pas prête à remplacer un enseignant qualifié et passionné : Aujourd'hui, rien ne remplace la valeur d'un enseignant qualifié; même si les outils à disposition se sont développés, transformant durablement la façon d'enseigner et encore plus la façon d'apprendre. Suivre une spécialité scientifique ou littéraire n'a de sens qu'en compagnie d'un enseignant passionné, capable d'incarner les enseignements pour les transmettre durablement.

L'isolement est défavorable : même à distance, un élève a besoin d'un sentiment d'appartenance et d'un suivi humain constant. Les apprentissages dans une classe à tout petits effectifs sont bien plus efficaces que seuls face à un écran ou à un répétiteur à domicile.

Comment est née l'idée de LyFEL, et quel problème souhaitiez-vous résoudre en priorité ?

L'idée est née d'un constat simple : beaucoup d'élèves devaient choisir entre l'école locale (pour l'intégration) et le système français (pour le diplôme et les compétences). Ce choix était souvent déchirant. Nous avons voulu résoudre en priorité le problème de la rupture scolaire : offrir une solution qui permet de garder un pied dans l'excellence éducative française sans renoncer à l'ouverture internationale et à la formidable expérience d'une vie expatriée.

En tant que cofondatrices, quel rôle jouez-vous aujourd'hui dans le développement de LyFEL ?

Notre rôle est de développer LyFEL tout en assurant la cohérence pédagogique, le soutien constant aux familles et l'innovation technologique. Nous nous répartissons des postes clés comme le recrutement d'enseignants qualifiés et disponibles sur les différents fuseaux horaires, la communication ou encore, les relations aux familles durant le processus d'inscription. Notre cheffe d'établissement, Marie Roger, pilote LyFEL au quotidien et est en contact rapproché avec toutes les familles déjà inscrites ainsi qu'avec les enseignants.

En quoi LyFEL se distingue-t-il des autres solutions d'enseignement français à distance ?

Contrairement aux solutions classiques LyFEL se distingue par :

Sa communauté enseignante, sans aucun doute ! : LyFEL, ce sont des enseignants qualifiés et passionnés, tous titulaires de l'Éducation nationale, formés et bienveillants. Pas de bla-bla, de coach ou d'étudiants…

Des cours en direct dans des classes à tout petit effectif après la journée d'école classique : Un mélange de flexibilité numérique et de rigueur académique.

Un programme culturel riche et varié: un véritable esprit d'établissement, même à travers l'écran. Nos élèves ont, par exemple, créé COCORICO, la première radio conçue et animée par les enfants français dans le monde, mais aussi Magz, un magazine écrit et créé intégralement par eux, où ils s'expriment et partagent leur regard sur le monde. Nous organisons également des webinaires tout au long de l'année sur l'IA, les sciences ou l'orientation afin que chaque enfant devienne pleinement acteur de son parcours. Ce dynamisme est rythmé par de nombreux événements tels que les Nuits de la lecture, la Semaine du bonheur, la Semaine de la presse ou encore le Printemps des poètes.

Un accès complètement inclusif et accessible à tous les profils d'élèves.

Des tarifs abordables afin de démocratiser l'accès au complément de scolarité pour tous ceux qui en ont besoin.

Parlez-nous des différents programmes proposés par LyFEL.

COMPLÉMENT + : pour les élèves francophones qui veulent suivre une scolarité française mais qui ne sont pas scolarisés dans le système français. Ce programme permet aux élèves de passer les examens français (DNB et baccalauréat) depuis leur pays de résidence. Il permet également de rentrer en France avec tous les documents administratifs nécessaires (bulletins de compétences et certificat de suivi de scolarité)

100% COURS DE FRANÇAIS : permet de suivre des cours de français académique pour les élèves qui ne sont pas scolarisés dans le système français, afin de continuer à progresser. Il permet à ces élèves de garder un lien fort avec la langue et la culture françaises à l'oral, comme à l'écrit.

LyFEL.Sco : un cycle préparatoire pour les plus débutants en langue française. Ce programme permet l'acquisition des compétences en français langue de communication et de scolarisation, pour ensuite rejoindre une classe francophone.

LyFEL.Complet : un complément pour accompagner les élèves inscrits au CNED afin d'optimiser et d'organiser leur progression tout au long de l'année. Il offre la sécurité d'un parcours complet homologué.

LyFEL permet aux élèves de suivre une double scolarité, une combinaison de la rigueur du système français et de l'ouverture internationale. À quels profils d'élèves s'adresse principalement ce modèle ?

Ce modèle s'adresse principalement aux :

Enfants français ou francophones expatriés inscrits dans des écoles internationales ou locales.

Élèves scolarisés à la maison avec le CNED, partout dans le monde. Nous organisons des classes avec des enseignants pour les accompagner.

Élèves sportifs ou artistes de haut niveau ayant besoin d'un emploi du temps sur mesure.

Familles en situation de mobilité fréquente (digital nomads).

Comment les élèves parviennent-ils à concilier LyFEL et une scolarité déjà à temps plein ?

C'est notre spécialité. Notre complément de scolarité prend appui sur les compétences acquises par nos élèves dans leur cursus local, que nous complétons avec les compétences fondamentales de l'Éducation nationale française. De la Grande Section au baccalauréat, nous optimisons le temps de nos élèves. On ne demande pas à l'enfant de faire « deux journées en une », mais d'approfondir l'essentiel avec efficacité, sur des créneaux de fin de journée, après sa journée d'école classique, deux à trois fois par semaine.

Nous avons aussi des élèves qui sont 100 % à la maison en scolarité avec le CNED. Nous les accompagnons également en créant un emploi du temps adapté.

Pour prendre un exemple : tous les élèves du monde apprennent le principe de la division, avec une méthode particulière. Au LyFEL, nous ne leur apprenons donc pas à diviser, car ils savent déjà le faire, mais nous leur apprenons la méthodologie française de la division Euclidienne.

Quels sont les avantages concrets d'un double diplôme pour leur avenir académique et professionnel ?

Aujourd'hui, la plupart des élèves dans le monde s'orientent dans le supérieur via des plateformes, telles que Parcoursup en France. Avoir un double diplôme (certification locale + le baccalauréat) est un véritable sésame sur ces plateformes ; il permet à coup sûr de distinguer le dossier d'un candidat. Ces profils atypiques démontrent de facto une curiosité intellectuelle, de la résilience, une autonomie démontrée et une maîtrise linguistique certaine.

Quels sont les prochains objectifs ou projets pour l'établissement ?

Nous avons développé cette année un modèle hybride en partenariat avec certains lycées français de l'étranger physiques pour assurer leurs remplacements à court ou à long terme ainsi que l'enseignement d'options ou de spécialités du cycle terminal. Cela leur permet de résoudre des problèmes structurels et d'assurer l'égalité de l'offre d'enseignement au service de leurs élèves. Ils bénéficient ainsi de l'expérience et des qualifications de notre équipe enseignante certifiée ou agrégée.

Nous travaillons également à l'intégration intelligente de l'intelligence artificielle pédagogique pour personnaliser les parcours d'apprentissage en temps réel, ainsi qu'à l'expansion de nos partenariats avec des écoles physiques à travers le monde afin de créer des « hubs » LyFEL dans certaines grandes villes à l'étranger.

Comment voyez-vous évoluer l'éducation internationale dans les prochaines années ?

L'éducation sera hybride ou ne sera pas assistée par l'intelligence artificielle. Les frontières entre « école physique » et « école en ligne » vont s'estomper pour laisser place à un apprentissage complètement inclusif et personnalisé, où les élèves, assistés d'enseignants spécialisés et passionnés, construiront leur parcours en fonction de leurs ambitions plutôt que de leur position géographique.

Les barrières entre les cursus généraux, technologiques ou professionnels tomberont pour laisser place à un parcours unique, au service d'un élève unique.

Si vous deviez résumer LyFEL en une phrase pour convaincre une famille d'y inscrire ses enfants, que diriez-vous ?

« Libre d'aller plus loin. »