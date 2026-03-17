Pourquoi les « Big Four » ne sont-ils plus aussi incontournables qu'avant ?

L'OCDE, dans son dernier rapport (« What are the key trends in international student mobility »), montre que la mobilité étudiante internationale continue d'augmenter et que les destinations de choix évoluent peu à peu. Les pays traditionnellement attractifs (États-Unis, Royaume-Uni, Canada, Australie) accueillent toujours la plus grande part des étudiants internationaux, mais connaissent un certain ralentissement pour plusieurs raisons.

Des coûts de scolarité et de vie de plus en plus élevés

De nombreux étudiants viennent de pays à revenus modérés. L'Inde est ainsi le premier État de provenance des étudiants internationaux (source).

Or, l'augmentation des frais (universitaires, logement, vie quotidienne) dans certains pays pèse lourd dans la décision du choix de destination.

Pour des familles ou des étudiants sans bourse, étudier aux États-Unis ou au Royaume-Uni rime souvent avec un endettement important, ce qui rend l'alternative européenne d'autant plus séduisante, même si l'augmentation du coût de la vie y est également significative.

Des politiques migratoires plus restrictives et incertaines

La délivrance de permis et de visas pour étudiants reste un indicateur clé de la mobilité. En 2023, alors que les États-Unis et le Royaume-Uni restaient en tête en termes de nombre de visas étudiants délivrés, les mouvements vers ces pays ont commencé à se stabiliser, voire à diminuer dans certains cas. Dans le même temps, les pays européens ont vu leurs flux d'étudiants internationaux croître, avec près de 450 000 nouveaux étudiants pour la dernière année de référence.

Cet infléchissement s'explique notamment par une certaine quête de stabilité migratoire : un visa plus facile à obtenir et susceptible d'être prolongé après les études. Les États-Unis, en particulier, et leur politique d'accueil des étudiants sont perçus comme anxiogènes, comme l'illustrent les rebondissements de l'administration Trump face à Harvard.

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L'Europe séduit de plus en plus

Dans ce contexte, l'Asie et l'Europe tirent leur épingle du jeu (source). Quels sont en particulier les atouts de la vieille Europe ?

Des études de qualité… à prix raisonnable

Les données de Campus France, de la DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) ou encore d'Eurostat montrent que, comparée aux pays anglo-saxons, l'Europe offre aux étudiants un « rapport qualité-prix » très avantageux.

En France et en Allemagne, les frais d'inscription dans le public restent en effet parmi les plus bas de l'OCDE. Les pays scandinaves (Suède, Norvège, Finlande) et les Pays-Bas pratiquent quant à eux des coûts modérés et proposent de nombreux programmes d'études en anglais. Notons également que l'Espagne et le Portugal séduisent de plus en plus pour les mêmes raisons et travaillent résolument à l'internationalisation de leurs programmes éducatifs.

Pour un étudiant international, c'est donc un véritable souffle d'air : un enseignement solide, dans des villes dynamiques, sans se retrouver asphyxié par des frais universitaires considérables…

Un continent multilingue

L'autre force de l'Europe, c'est sa diversité culturelle et linguistique. Étudier en Europe, ce n'est pas seulement choisir une université, c'est aussi choisir une langue d'étude ou même deux.

Les chiffres d'Eurostat et les analyses de Nuffic montrent une croissance continue des programmes enseignés en anglais, y compris dans des pays non anglophones comme les Pays-Bas, l'Allemagne ou la Suède. À cela s'ajoutent les cursus en français, en allemand, en espagnol, en portugais… Une palette linguistique importante.

Les pays européens étant proches les uns des autres, de nombreux étudiants en profitent également pour apprendre une deuxième ou une troisième langue pendant leur séjour.

Des opportunités pour rester après les études

L'Europe attire aussi parce qu'elle ne se contente plus d'accueillir des étudiants : elle veut les garder. De plus en plus de pays mettent en place des visas post-études simples et accessibles (France, Allemagne, Pays-Bas, Espagne…), des passerelles vers l'emploi dans les secteurs en tension, des dispositifs d'intégration professionnelle pensés spécifiquement pour les diplômés étrangers.

L'OCDE l'a bien documenté : la majorité des étudiants internationaux aimerait rester dans leur pays d'accueil au moins deux ou trois ans après leur diplôme. L'Europe l'a compris et adapte ses politiques en conséquence.

Le top 5 des pays européens les plus attractifs

Notons que les classements dépendent, évidemment, des critères retenus. Ce dernier se base sur les études les plus récentes.

Le Royaume-Uni

En Europe, le Royaume-Uni reste aujourd'hui l'une des destinations les plus attractives pour les étudiants internationaux, malgré le Brexit ainsi que le coût de la vie et des études. Le pays continue d'attirer de nombreux étudiants étrangers, notamment grâce à la réputation d'excellence de ses universités et à son large éventail de filières. Les dernières enquêtes officielles mentionnent un total de 23% de la population étudiante constituée d'étudiants étrangers.

Toutefois, les réformes récentes risquent de diminuer cette attractivité : par exemple, le “Graduate visa” post-études par exemple sera, à partir du 1er janvier 2027, réduit à 18 mois (au lieu de 24), ce qui pourrait influencer les ambitions de celles et ceux espérant s'y installer ou y travailler après leurs études.

L'Allemagne

La patrie de Goethe s'impose comme une référence en sciences, en ingénierie et en études technologiques.

L'Allemagne mise depuis longtemps sur l'ouverture internationale, et ses universités publiques, souvent gratuites ou très peu coûteuses, constituent un argument de taille.

Selon le rapport de la DAAD, les derniers chiffres placent même le pays en tête des destinations européennes pour l'accueil des universitaires et des chercheurs internationaux.

Ajoutons à cela un marché du travail assez solide malgré la crise et des opportunités de rester dans le pays après les études.

La France

La France figure dans le peloton de tête des destinations plébiscitées par les étudiants.

Le pays a pour lui des atouts de taille : des frais d'inscription modérés, la réputation de plusieurs grandes écoles et universités, son rayonnement culturel et une politique d'accueil favorable.

Campus France précise que tous les types d'établissements supérieurs ont vu leurs effectifs internationaux augmenter, avec une forte progression pour les écoles de commerce en particulier. Au total, la part des étudiants internationaux représente dans le pays 14%.

L'Espagne

L'Espagne séduit par son mode de vie… Mais pas seulement.

Comme mentionné précédemment, le pays mise sur l'ouverture internationale, des universités dynamiques et un réseau de formations de plus en plus riche, ce qui attire des étudiants venus d'Amérique latine, d'Europe et d'Afrique du Nord.

L'Espagne compte ainsi plus de 200 000 étudiants étrangers, selon les données récentes (International Student Statistics in Spain 2025).

Entre Barcelone, Madrid, Valence et Séville, les étudiants profitent donc d'un climat agréable, d'un coût de la vie souvent raisonnable et d'une vie étudiante très active.

Les Pays-Bas

C'est le roi des programmes en anglais sur le continent européen ! Les universités néerlandaises ont compris très tôt que proposer des cursus anglophones était la meilleure façon d'attirer les talents internationaux. L'organisation néerlandaise pour l'internationalisation de l'éducation (NUFFIC) souligne qu'au début de l'année universitaire 2024-2025, 131 000 étudiants internationaux étaient inscrits aux Pays-Bas en licence ou en master. Cela représente une augmentation de 3% par rapport à l'année universitaire 2023-2024. Une hausse plus timide que les dernières années, mais qui témoigne tout de même de l'attractivité du pays aux yeux des étudiants.