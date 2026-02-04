Largement reconnu par les universités et les établissements scolaires du monde entier, le programme IB est réputé pour développer l'esprit critique, la curiosité et l'indépendance intellectuelle dès les premières années de scolarité. Plutôt que d'apprendre des informations par cœur, les élèves des écoles IB apprennent à poser des questions, à analyser les informations qu'ils reçoivent et à aborder les problèmes de manière réfléchie et confiante.

À la Montgomery International School (MIS) à Bruxelles, cette philosophie est au cœur de l'apprentissage quotidien. En tant qu'IB World School proposant un continuum complet de programmes (c'est-à-dire une éducation certifiée IB de la première année de primaire à la dernière année de secondaire), MIS accompagne les élèves afin qu'ils deviennent des apprenants curieux, compétents et bien préparés pour l'avenir.

L'esprit critique dans le monde d'aujourd'hui

L'esprit critique est la capacité à analyser des informations, à évaluer différents points de vue et à prendre des décisions raisonnées. Concrètement, cela signifie que les élèves sont capables de :

Remettre en question une information plutôt que de l'accepter telle quelle • Résoudre des problèmes de manière créative et/ou logique

Communiquer leurs idées de façon claire et confiante

S'adapter à de nouvelles situations et à de nouveaux défis

Dans le monde d'aujourd'hui, ces compétences sont de plus en plus essentielles. Les universités attendent des étudiants qu'ils sachent mener des recherches efficaces et réfléchir de manière analytique et critique. Les employeurs, quant à eux, recherchent des diplômés capables de penser stratégiquement et de collaborer pour résoudre des problèmes. Une éducation qui place l'esprit critique au centre offre donc aux enfants un avantage considérable, tant sur le plan académique que personnel.

L'une des caractéristiques fondamentales du système éducatif de l'IB est son approche de l'apprentissage fondée sur la recherche et le questionnement (inquiry-based learning). Plutôt que d'être des récepteurs passifs d'informations, les élèves explorent activement des thématiques, posent des questions et réfléchissent à leurs apprentissages et leurs acquis. Tout au long de leur scolarité, l'apprentissage est conçu pour être centré sur l'élève, axé sur des concepts clés et connecté à des situations du monde réel. Cette approche permet aux élèves de comprendre non seulement ce qu'ils apprennent, mais aussi pourquoi ce qu'ils apprennent est important et comment ces connaissances peuvent être appliquées dans leur vie quotidienne.

À quoi ressemble une éducation IB en primaire et secondaire

Dans le programme primaire de l'IB (dit « PYP », de la 1ère à la 5ème primaire), l'esprit critique commence par la curiosité. Les jeunes enfants sont naturellement curieux, et le PYP cultive cette curiosité à travers des unités interdisciplinaires reliant des matières telles que les langues, les sciences, les mathématiques et les sciences humaines.

Les élèves explorent de grandes idées telles que le changement, les relations ou la responsabilité à travers différentes disciplines. Ils sont encouragés à poser des questions, à partager leurs idées, à réfléchir sur leurs apprentissages et à considérer des points de vue variés. Les enseignants guident les discussions plutôt que de fournir toutes les réponses, aidant ainsi les enfants à développer leur confiance dans l'expression de leurs pensées.

« Nos élèves de PYP 2 et 3 ont travaillé sur une unité de recherche transdisciplinaire intitulée Bruxelles, notre ville verte, dans laquelle ils ont réfléchi à notre responsabilité collective dans la préservation des espaces verts de notre communauté », explique Nathalia Lourenço, coordinatrice PYP à la Montgomery International School. « En anglais, ils ont développé des compétences pour créer des illustrations en lien avec un texte, et en français, ils ont enrichi leur vocabulaire thématique. En Éveil (sciences sociales et naturelles), ils ont appris à lire des cartes, à consigner des observations et à concevoir des parcs durables. Ils ont ensuite mis ces apprentissages en pratique lors de plusieurs sorties pédagogiques, notamment au parc de Woluwé et au parc de Tervuren. »

À mesure que les élèves entrent dans le Programme d'éducation intermédiaire de l'IB (Middle Years Programme dit « MYP », de la 6e primaire à la 4e secondaire), l'esprit critique devient plus structuré et analytique. Le MYP est conçu pour aider les élèves à établir des liens entre les disciplines et à comprendre comment les apprentissages s'appliquent au monde réel.

Les éléments clés qui soutiennent le développement de l'esprit critique incluent l'étude de concepts tels que les systèmes, la perspective et la logique ; une évaluation fondée sur des critères, qui valorise l'analyse et la compréhension plutôt que la mémorisation ; ainsi que des projets interdisciplinaires qui encouragent les élèves à aborder les problèmes sous différents angles. Les élèves apprennent à évaluer l'information, à justifier leurs opinions et à réfléchir sur leurs progrès. Ces compétences sont particulièrement précieuses à l'adolescence, période durant laquelle ils développent leur autonomie et leur identité en tant qu'apprenants.

Dans le Programme du diplôme (Diploma Programme dit « DP », les deux dernières années de secondaire), reconnu mondialement pour sa rigueur académique et son excellente préparation à l'université, plusieurs composantes centrales sont spécifiquement conçues pour renforcer l'esprit critique et l'apprentissage autonome. La composante « Théorie de la connaissance », par exemple, invite les élèves à questionner la manière dont les connaissances sont acquises et comprises dans différentes disciplines. Ils explorent des questions telles que : comment savons-nous ce que nous savons ? Qu'est-ce qu'une preuve fiable ? Comment la culture et la perspective influencent-elles notre compréhension ? Cela favorise l'ouverture d'esprit et la confiance intellectuelle.

Un autre exemple est la composante « Créativité, Activité, Service » (CAS). Le CAS encourage les élèves à réfléchir à des expériences menées en dehors de la salle de classe, les aidant à porter un regard critique sur leurs actions, leurs valeurs et leur impact sur les autres.

« Grâce à leur programme CAS », explique Margot Oleksak, coordinatrice CAS à la Montgomery International School, « les élèves ont l'opportunité d'explorer leurs centres

d'intérêt en s'engageant dans de nouvelles activités concrètes. Qu'il s'agisse de peindre une fresque murale, de créer une équipe sportive ou de faire du bénévolat auprès d'organisations locales, les élèves du DP sortent de leur zone de confort et relient l'apprentissage scolaire à la vie au-delà de la classe. »

Les universités soulignent régulièrement que les diplômés de l'IB sont bien préparés pour l'enseignement supérieur. Les élèves issus de l'IB sont souvent reconnus pour leur capacité à :

Gérer un travail autonome important

Penser de manière analytique

Participer activement aux discussions académiques

Aborder des sujets complexes avec assurance

Ces atouts sont le résultat direct de l'accent mis par l'IB sur l'esprit critique tout au long du programme.

Montgomery International School : un exemple concret

À la Montgomery International School, la philosophie de l'IB se traduit concrètement dans les pratiques quotidiennes en classe. Les élèves sont encouragés à poser des questions, à réfléchir sur leurs apprentissages et à devenir acteurs de leur parcours scolaire. En proposant un continuum IB complet (pour les élèves de 5 à 18 ans), MIS veille à ce que les compétences en pensée critique se développent de manière progressive, de l'école primaire jusqu'au Programme du diplôme. Cette continuité permet aux élèves de devenir des apprenants confiants, compétents et bien préparés pour l'université et la vie future.

Pour les familles internationales, une éducation IB offre à la fois continuité et pertinence mondiale. Le curriculum de l'IB est reconnu dans le monde entier et soutient les élèves qui changent de pays ou de système éducatif. En encourageant la prise en compte de problématiques globales et de perspectives multiples, l'IB favorise le développement de la conscience interculturelle et de l'adaptabilité ; des compétences essentielles pour les enfants d'expatriés et les familles intéressées par une éducation internationale.

Dans un monde en constante évolution, la capacité à penser de manière critique est l'un des plus beaux cadeaux qu'une éducation puisse offrir. Grâce au programme du Baccalauréat International, la Montgomery International School dote ses élèves des compétences nécessaires pour analyser, questionner et s'engager de manière réfléchie avec le monde qui les entoure. Pour les familles à la recherche d'une éducation internationale qui va au-delà de la réussite académique et met l'accent sur l'apprentissage tout au long de la vie, l'IB constitue un cadre puissant. Des écoles comme la Montgomery International School montrent comment cette approche soutient les élèves non seulement sur le plan académique, mais aussi sur les plans social et émotionnel, les aidant à devenir des individus confiants et ouverts sur le monde.