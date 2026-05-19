Bac et brevet annulés : quels sont les pays concernés ?

Bahreïn, Émirats arabes unis, Irak, Iran, Israël, Koweït, Liban, Qatar et Mali. Dans ces pays, aucune épreuve du bac et du brevet ne sera organisée cette année. En cause : les tensions géopolitiques au Proche-Orient, au Moyen-Orient et au Mali.

Annulation des épreuves au Proche-Orient, au Moyen-Orient et au Mali : quels expatriés sont concernés ?

Les élèves inscrits dans les établissements français de ces pays, ainsi que ceux suivant les cours délivrés par le Centre national d'enseignement à distance (Cned), sont concernés par ces annulations. Concrètement, ils ne passeront ni le brevet ni les épreuves anticipées (français écrit et oral, mathématiques, voie générale ou technologique). Ils ne passeront pas non plus le grand oral du bac et les épreuves de spécialité et de philosophie.

Le ministère de l'Éducation précise néanmoins que les élèves inscrits « sous statut individuel » pourront passer le brevet et le bac « à la session de remplacement de septembre 2026 ».

Par quoi seront remplacées les épreuves du bac et du brevet ?

Faute d'épreuves, les élèves seront évalués uniquement sur leur moyenne annuelle, laquelle prendra en compte les enseignements concernés par les épreuves. Même logique pour les examens anticipés (français, mathématiques) pour les élèves de première, les spécialités et la philosophie (élèves de terminale) : la moyenne annuelle de la matière concernée figurant dans le livret scolaire sera retenue. Par contre, aucune possibilité de comptabiliser une quelconque moyenne pour le grand oral, qui se déroule théoriquement à la fin des épreuves du bac. L'épreuve étant supprimée cette année, les élèves seront « dispensés » du Grand oral.

Qu'en pensent les expatriés et les enseignants ?

Si certains élèves se disent soulagés, tous s'étaient préparés pour « le grand jour ». Le brevet et, surtout, le bac revêtent une grande importance en France. Chez les enseignants, c'est l'incompréhension. Car eux aussi s'étaient préparés, notamment en aménageant les épreuves pour tenir compte du contexte géopolitique. Des convocations avaient déjà été envoyées. Mais la précaution prime, pour le gouvernement, qui rappelle cependant que des dispositions spéciales pourront être prises dans d'autres pays si la situation l'exige.

Ailleurs, le coup d'envoi du bac général et technologique est toujours fixé au 11 juin (épreuves anticipées), et du 15 au 18 juin (bac pour les élèves de terminale). Le brevet se tiendra les 26, 29 et 30 juin.