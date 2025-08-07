Gel du barème des impôts

Le temps où le gouvernement s'engageait à ne pas augmenter les impôts est loin. Le gel prévu de l'impôt sur le revenu en 2026 signifie que le barème ne sera pas revu l'an prochain. Le gel du barème des impôts empêche tout ajustement. L'inflation n'est plus prise en compte.

Cas pratique avec le revenu d'un Français de l'étranger toujours imposable en France : en 2025, il se situe sous le seuil d'imposition et n'est logiquement pas imposé. Mais en 2026, ses revenus augmentent légèrement. Les prix également. D'ordinaire, l'ajustement des seuils permet à ce Français de rester non imposable. Si le budget 2026 est voté, ce contribuable peut basculer dans la catégorie des revenus imposables. Les Français immigrés à l'étranger payant déjà des impôts pourraient en payer encore plus, en basculant dans une tranche supérieure de l'impôt. Cette année blanche pourrait donc impacter les revenus d'un grand nombre de Français, y compris ceux vivant à l'étranger. Selon le gouvernement, le gel du barème des impôts rapporterait 1,2 milliard d'euros dans les caisses de l'État.

A lire également Quitter sa famille pour vivre à l'étranger sans culpabiliser

Retraites : le coup de frein

Inquiétude chez les retraités. Ceux ayant choisi de vivre à l'étranger doivent-ils s'attendre, tout comme les locaux, à une éventuelle baisse de leurs revenus ? Car le gouvernement envisage de supprimer l'abattement fiscal de 10 % sur les revenus des retraités. Selon le Premier ministre, il s'agirait d'une niche fiscale peu efficace, un « geste historique » en faveur des retraités qu'il faudrait supprimer, par souci d'équité. À la place, l'exécutif propose un forfait fixe de 2 000 euros par contribuable, quel que soit le montant de sa pension.

Si cette réforme est votée, elle entraînerait une refonte totale du mode de calcul des pensions. Une refonte qui ne serait pas sans incidence sur les revenus des retraités français de l'étranger. Selon les premières analyses, la proposition avantagerait les retraités touchant une pension modeste, mais désavantagerait ceux percevant une pension plus importante. Le gouvernement justifie sa mesure : pour lui, le forfait est plus équitable, et correspond plus à situation économique actuelle.

Faut-il s'attendre à une nouvelle baisse des bourses scolaires ?

Déjà l'an dernier, les familles françaises résidant à l'étranger tiraient la sonnette d'alarme. Selon elles, le montant des bourses scolaires ne prenait pas assez en compte la hausse du coût de la vie à l'étranger. Baptiste Heinz, conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, fait le même constat. En 2024, il estimait que « la valeur des bourses scolaires diminue », alors que l'inflation faisait flamber le coût de la vie. Mais la tendance reste à la baisse cette année, et certainement en 2026. D'après l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE), 105 millions d'euros ont été alloués aux bourses scolaires cette année, contre 107 millions d'euros en 2024. Les bourses réservées aux Accompagnants des élèves en situation de handicap sont aussi en baisse : 1,89 million en 2025, contre 2,47 millions en 2024.

Les associations de parents d'élèves dénoncent une « situation intenable » qui contribue à augmenter les inégalités sociales. Elles rappellent les débuts laborieux de Scolaide, plateforme lancée depuis mi-janvier 2025, pensée pour faciliter les demandes d'aides à la scolarité des enfants en situation de handicap.

A lire également Ce qu'on ne vous dit pas sur le travail à distance depuis Maurice

Réforme de l'assurance chômage

C'est un projet qui, s'il voit le jour, impactera surtout les Français de retour d'expatriation. Le gouvernement serre de nouveau la vis. Son budget 2026 envisage de durcir les règles d'indemnisation des demandeurs d'emploi. À la clé : entre 2 et 2,5 milliards d'euros d'économies par an (sur 4 ans), et même jusqu'à 4 milliards d'euros par an (scénario le plus optimiste). Pour ce faire, le gouvernement veut augmenter la durée de travail nécessaire avant de pouvoir prétendre à l'allocation chômage : 8 mois sur les 20 mois précédant la rupture de contrat, contre 6 mois sur 24 actuellement. De fait, la disposition réduirait la durée maximale d'indemnisation : l'exécutif table sur une durée réduite à 15 mois.

Le gouvernement entend aussi s'attaquer à la rupture conventionnelle, en écourtant la durée d'indemnisation. Car selon lui, un certain nombre de demandeurs d'emploi ne jouerait pas le jeu et ne chercherait pas « activement » un nouvel emploi. Le patronat approuve. Les syndicats s'insurgent. Les partenaires sociaux ont jusqu'au 15 novembre pour trouver un accord.

Un podcast pour le budget

Il convient de rappeler que le budget 2026 n'a pas encore été voté. Le programme présenté par le gouvernement Bayrou reste donc à l'état de proposition. Des mesures restent encore à préciser, notamment celles concernant les Français de l'étranger. Sentant une nécessité de mieux expliquer son programme, le Premier ministre s'est lancé dans une série de podcasts depuis le 5 août. Nommée « FB direct », l'émission est à suivre sur YouTube.