« Bastille Day » dans le monde

Dernière ligne droite, et derniers préparatifs pour célébrer la fête nationale française. Comme chaque année, les ambassades et consulats s'organisent : fêtes populaires ou plus solennelles, concerts, sans oublier les traditionnels feux d'artifices. Partout, une même volonté de partager et de « vivre ensemble ». Car, bien entendu, la fête nationale est la fête de tous. Loin d'être réservée aux ressortissants français, elle est une belle occasion d'évoquer l'histoire de France, tout en tendant la main aux autres cultures. Ce sont les participants qui feront de la fête une véritable célébration.

Sécurité oblige, mieux vaut s'inscrire le plus tôt possible pour espérer participer aux festivités organisées dans les ambassades ou consulats. À Marrakech, les expatriés ont jusqu'au 10 juillet pour s'inscrire. Les inscriptions sont également de rigueur au Canada, en Tunisie, en Espagne, aux Emirats arabes unis… mais il faut faire vite, car les places sont limitées. En Afrique du Sud, pas d'inscription nécessaire, pourvu que l'on soit inscrit sur le registre consulaire… et qu'il reste de la place. Au Québec, c'est déjà complet.

Les expats interrogés confirment. Les places partent vite. Résidant au Maroc depuis 11 ans, Mithié explique que « le 14 juillet à Agadir se résume à une réception au consulat de France, à laquelle sont conviés certains résidents ainsi que des personnalités marocaines de la région. » Au programme : « Discours du consul, un petit mot des représentants des autorités locales, puis buffet dans les jardins du consulat. » Jean-Luc, qui vit en Allemagne, donne une description similaire : « le consulat de Stuttgart est fermé ce jour-là. Il y a des petits fours, des gâteaux, des discours... ». Seul regret : que les places ne soient pas plus nombreuses. C'est ce que relève Chris, qui a résidé en Espagne, au Maroc et au Panama. Car « fêter avec ses compatriotes » est justement ce qui donne à la fête nationale toute son importance.

Vivre le 14 juillet dans le monde en direct

Pour vivre en direct les célébrations du 14 juillet aux quatre coins du globe, La radio des Français dans le monde, en partenariat avec Expat.com, vous propose un live dans 10 grandes villes. Des correspondants sur place vous feront vivre les festivités locales et raconteront leurs expériences d'expatriation. L'émission sera diffusée sur YouTube le 14 juillet 2025 à 20 h (heure de Paris) et sera accessible ci-dessous :

14 juillet : une fête pour mieux se souvenir

On ne se demande plus vraiment ce qu'on célèbre le 14 juillet, car « tout le monde sait ». Le 14 juillet, c'est la fête nationale française. C'est la prise de la Bastille (le 14 juillet 1789). C'est aussi la fête de la Fédération, célébrée jour pour jour, un an plus tard. Le 14 juillet 1790, la France célèbre l'anniversaire de la prise de la Bastille et veut afficher l'unité de la nation. Voilà pour les notions d'histoire. Aujourd'hui, que reste-t-il du symbole ?

Chris constate que le 14 juillet « reste toujours une date significative pour certains Français. » Pour lui, la fête nationale « devrait logiquement être très importante pour les compatriotes. Elle l'est, pour lui : « Ce jour est resté important pour moi, en mémoire à nos anciens qui se sont battus pour notre liberté. […] Le soir du 14 juillet à Dubaï, le Burj Khalifa est revêtu de lumière aux couleurs de notre drapeau national est fantastique ! »

Jean-Luc, qui vit en Allemagne, partage ce sentiment. « Pour moi, le 14 juillet restera toujours un jour particulier, car c'est un jour qui me rappelle que je suis Français. » Jean-Luc profite d'autant plus de la fête que l'Allemagne n'organise pas de tels évènements pour sa fête nationale. « En Allemagne, on ne fête pas vraiment la fête nationale (le 3 octobre) : pas de drapeaux dans les rues, pas de fête non plus, et surtout pas de défilé militaire. C'est férié, c'est tout. Cependant, le 14 juillet est très connu en Allemagne. Pour les Allemands, c'est une date majeure dans la marche des peuples vers la liberté. »

À chacun sa manière de célébrer le 14 juillet. « Très souvent, je le fête avec des amis locaux et/ou français, dans un restaurant, chez moi ou encore chez eux ! », explique Chris. Quant à Jean-Luc, il a l'habitude de regarder le défilé à la télévision.

Les expats rappellent qu'il n'est cependant pas toujours si simple de vivre au rythme de la France. Si l'adage « loin des yeux, loin du coeur » n'est pas toujours vrai, le quotidien dans le pays d'accueil fait que l'on s'intéresse plus facilement (et nécessairement) à ce qui se passe dans son pays. C'est ce que résume Mithié : « [...] Je suis beaucoup plus attentif aux jours fériés marocains, sans doute parce que je vis ici depuis 11 ans... »

Le 14 juillet : une affaire de transmission et de valeurs

Cette année, on l'a dit, les jeunes seront à l'honneur. C'est justement à eux que pense Chris lorsqu'il pense au 14 juillet. « Cette fête n'a pas la même valeur pour les nouvelles générations de Français vivant en France, ou à l'étranger… À qui la faute ? » Pour l'expatrié, la comparaison avec les autres pays est sans appel : « Quand j'assiste aux mêmes fêtes chez les Américains, Espagnols, etc., et que je vois leur engouement pour leurs fêtes nationales, j'en suis bien triste pour notre 14 juillet ! » S'agit-il d'un problème de valeurs ?

Voilà donc quels pourraient être les nouveaux défis de la France d'aujourd'hui et de demain. Se souvenir de la grande et des petites histoires, accueillir et comprendre les avis divergents, transmettre et vivre les valeurs de solidarité. C'est avec cette vision que de nombreux évènements seront organisés dans le monde : bals, fêtes populaires, célébrations plus modestes… avec, pour vœu secret, de se reconnecter à la grande Histoire, avec son histoire.