Jesús Rodriguez Nuevo, director comercial del Grupo AMYGO, nos deja los mejores consejos para una mudanza internacional

Introducción y contexto profesional

¿Cómo describiría su experiencia gestionando mudanzas desde España hacia el extranjero?

Pues es una sensación de enorme satisfacción ya que empleas tu capacidad de empatía para estar en el lugar del cliente y entender profundamente sus necesidades personales, familiares, laborales etc… para poder ofrecerle una solución para su mudanza que se adapte a lo que realmente necesita tirando de tu experiencia, conocimientos logísticos y capacidades de tu empresa. Es esta interacción llegas a entablar con el cliente una relación personal que traspasa lo meramente profesional y se llega en muchos casos a tener una relación de amistad de por vida Tengo mi agenda de contactos llena con cientos de clientes a quienes les hemos hecho mudanzas y que todos los años nos felicitamos las fiestas, algunos los cumpleaños, los ascensos laborales, compartimos eventos, etc…

¿En qué tipo de destinos internacionales suelen especializarse las mudanzas desde España?

Realmente a todo el mundo. Hoy en día hay mucha movilidad, pero la mayoría de los traslados son a Europa y también a Latinoamérica, y USA. En menor medida a Asia, Oceanía y África

¿Qué perfiles de clientes suelen recurrir más a las mudanzas internacionales: particulares, empresas, expatriados?

Pues a nosotros concretamente nos solicitan más servicios los perfiles que se trasladan por motivos laborales y que buscan efectividad y profesionalidad en la gestión de la mudanza. No se pueden permitir errores y tiene que tenerlo todo bien planificado par poder asumir su nuevo rol en el destino.

Preparativos y logística

¿Cuáles son los errores más comunes que cometen las personas al preparar una mudanza internacional?

Bueno, principalmente no estar bien asesorados de los requisitos aduaneros para la entrada de mudanzas en el país de destino como que documentos van a tener que presentar para evitar pagar impuestos e igualmente no asesorarse bien de lo que se puede y no se puede llevar dentro de la mudanza. Por ello en Grupo Amygo se da siempre una información completa sobre estos aspectos para evitar sorpresas. Un error muy común también es no contratar empresas especializadas de mudanzas (las que están asociadas a la FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE EMPRESAS DE MUDANZAS FEDEM) que dan una garantía de servicio y calidad. Últimamente vemos muchos clientes que acuden a plataformas comparadoras de mudanzas que subastan los servicios al mejor postor, y son meros intermediarios que venden los leads o solicitudes a no se sabe bien quien a precios muy baratos, y a la hora de la verdad el cliente se encuentra con sorpresas, como que no le recogen la mudanza, o el que llega no tiene medios suficientes, o llegan los operarios en chanclas de piscina sin ningún tipo de medidas de seguridad, o no llevan material de embalaje, etc… hay que tener en cuenta que en una mudanza intervienen vehículos que deben tener todas sus revisiones hechas, deben tener a todos sus trabajadores correctamente dados de alta, tener los seguros contratados y al día, tener medidas de seguridad adecuadas, etc… porque si después ocurre un accidente y la empresa es insolvente el responsable civil subsidiario inmediato es el cliente que contrata el servicio.

Y otro error muy común es no comparar las condiciones de los presupuestos. Si hay diferencias muy grandes de precio es que los servicios no son comparables. Antes de contratar comparar bien entre las distintas ofertas y leerse la letra pequeña. Que todos los presupuestos a comparar incluyan lo mismo. Nos hemos encontrado casos en que el servicio contratado de una mudanza internacional solamente le cubría el servicio hasta el puerto de destino, y una vez allí al cliente le comunican que el barco con su mudanza ha llegado y no sabe qué hacer, y la empresa de mudanzas “si te he visto no me acuerdo”, o empresas de transportes que le trasladan la mudanza al país de destino en Europa, pero una vez llegado solo va el conductor y el cliente se tiene que subir la mudanza a su casa el mismo o se lo dejan en la calle, etc… ocurre mucho lo de “si lo llego a saber…”

A veces se contrata una mudanza solamente con un precio dado por whats app y un “vale, estoy de acuerdo” pero no sabes quien contratas ni quién hay detrás. Desconfía de los precios superbaratos porque nadie da duros a peseta.

¿Qué elementos considera esenciales a la hora de planificar una mudanza con éxito?

Anticipación ante todo. Planificar con tiempo. No decidir lo que llevarse hasta que no se tanga claro donde se va a residir. Asesoramiento en lo que se puede o no se puede llevar para racionalizar el traslado. Pedir presupuestos con tiempo. Si se trata de un destino no europeo, tener en cuenta que las fechas de llegada de los barcos son muy variables y dependen de condiciones climatológicas, gestiones de aduanas, congestión de puertos, etc…por lo tanto tener en cuenta una posible variabilidad en las fechas de llegada.

¿Con cuánto tiempo de antelación recomienda empezar a organizar una mudanza al extranjero?

Pues cuanto antes mejor, pero se recomienda entre los 6 y 2 meses previos a la fecha dependiendo del destino (Europa UE es más fácil pero las intercontinentales requieren más tiempo y planificación.) y de la época del año. Si la mudanza se quiere hacer en verano pues mejor anticiparse lo máximo posible para no quedarse sin fechas ya que la demanda en esa época sube muchísimo.

¿Cómo se evalúa el volumen y tipo de pertenencias que pueden transportarse?

Hay varias formas de hacerlo, lo tradicional es que se haga una visita física de inspección por parte de un técnico de la empresa de mudanzas en el domicilio de origen para evaluar volumen, necesidades de embalaje y desmontaje de mobiliario, accesos, parking para el camión, etc… pero en mucho más ágil hacer una visita con el móvil ya que no tienes que recibir a nadie en casa, puedes adaptar el horario atus necesidades y es mucho más ágil, pero eso sí, mediante una aplicación que debe de facilitar la empresa de mudanzas para proteger la privacidad y garantizar la aplicación de la ley de protecciòn de datos. No vale una simple videollamada de Whats app.

También se puede hacer mediante un video o fotos controladas por el cliente de lo que quieres trasladar o con una lista detallada con medidas, aunque esta última modalidad es más imprecisa

Trámites y requisitos

¿Qué tipo de documentación suele ser necesaria para una mudanza internacional?

Pues depende del país de destino y del estatus del trasladado (Traslado por trabajo, por reunificación familiar, por estudios, si eres un particular o un diplomático, si te contrata una empresa en destino, etc…) En La Unión Europea es muy sencillo, no necesitas nada, pero para destinos no Unión Europea suelen pedir Permiso/Visado de residencia, Permiso de trabajo, Pasaporte, Franquicia diplomática si es el caso, Contrato de trabajo, carta de la empresa que te contrata, empadronamiento en destino, etc… repito dependiendo del destino puede variar.

¿Cuáles son los principales obstáculos burocráticos que encuentran los expatriados al mudar sus pertenencias fuera de la UE?

Pues obtener el Visado y el permiso de trabajo para la entrada en el país de destino. Si no cumples con los requisitos se pagan impuestos. En algunos destinos notarizar ciertos documentos para los trámites aduaneros. En el caso de mudanzas de pasaporte diplomático o de servicio tramitar la franquicia diplomática sin que se demore y obtenerla antes de que llegue el barco para que no genere costes adicionales de almacenaje en puerto. Antes de mandar un coche/moto como parte de la mudanza hay que asesorarse bien si se puede en ese país ya que cambian las normativas medioambientales y de admisión de vehículos.

¿Qué diferencias existen entre mudanzas dentro de Europa y mudanzas intercontinentales?

Principalmente dos aspectos: El Burocrático administrativo para los países no Unión Europea que es mucho más sencillo el trámite; y a nivel de protección, embalaje y manipulación durante el transporte ya que las mudanzas intercontinentales tienen que ir muy bien embaladas y protegidas ya que suelen viajar vía marítima en un contenedor sobre un barco sometidas a condiciones a veces extremas y a múltiples cambios modales (de camión a barco, barco a puerto, puerto a tren, tren a camión, se producen inspecciones de la mercancía durante los tránsitos e intercambios, etc...) La logística es más compleja en las mudanzas intercontinentales.

¿Qué tan complejos pueden ser los trámites aduaneros en ciertos países de destino?

Hay países muy estrictos y complicados con los procesos aduaneros como Brasil, Australia, Canadá, Cuba, Venezuela, Colombia, algunos países africanos, algunos países árabes o incluso China, igualmente ocurre con países en conflicto, pero de la mano de una empresa de mudanzas profesional y experimentada la mudanza transcurrirá de una manera fluida y controlada.

¿Qué objetos suelen estar restringidos o prohibidos en una mudanza internacional?

Normalmente comida, bebida, bebidas alcohólicas y tabaco en grandes cantidades, obras de arte no declaradas, y sobre todo drogas, armas, pornografía, artículos de marfil o manufacturados de especies de animales protegidas, trofeos de caza, productos corrosivos, inflamables, materiales peligrosos, semillas y según que destinos items que atenten contra la moral o religión o cultura del país. En algunos destinos, impresoras, teléfonos inalámbricos y satelitales, routers,.. hay que asesorarse bien antes de hacer la mudanza.

¿Cómo se gestiona el transporte de bienes personales valiosos o sensibles?

Principalmente haciendo un embalaje adecuado, incluso de madera a medida, manipulándolo con profesionales experimentados y asegurándolo con la empresa de mudanzas para que cubra cualquier posible incidencia.

Costes y presupuesto

¿Cuáles son los factores que más inciden en el coste de una mudanza internacional?

Sobre todo, el medio de transporte (barco, camión o avión), la distancia entre origen y destino, los trámites y costes de puerto y aduanas en el país de destino y las fechas. En verano y navidades los costes se incrementan considerablemente.

¿Qué recomendaciones daría para optimizar costes sin comprometer la seguridad?

Sobre todo, ser flexibles con las fechas de recogida y entrega y contratar la mudanza con la máxima antelación posible. Cuanto menos margen de tiempo se dé más caro es el servicio. Intentar hacer las mudanzas fuera del verano y navidades y evitar los finales de mes e inclusive los viernes. Es cuando sube la demanda y se encarecen los precios

¿Qué riesgos tiene recurrir a empresas no especializadas o informales?

Se masca la tragedia. Existe riesgo mala manipulación, roturas, deterioro de los items por falta de embalaje o embalaje mal hecho, falta de material adecuado de embalaje, extravíos, robos durante la mudanza, daños en las instalaciones de la comunidad y de la vivienda sin responsabilizarse de ello, accidentes por falta de previsión de riesgos y de equipamiento de seguridad, incumplimientos en fechas con los perjuicios consecuentes como pérdida de aviones y tren, daños en el coche/moto por mala manipulación y estiba, gastos extraordinarios y multas en aduanas por no haber tramitado correctamente la documentación o por no haber informado al cliente de las regulaciones del país de destino, retrasos por falta de experiencia en la coordinación logística, quedarse con la mudanza en alta mar por que la empresa desaparece o cierra durante el tránsito, no tener medios ni experiencia ni recursos ni contactos para afrontar cualquier problema que pueda surgir durante el trayecto o en el país de destinos, cualquier pérdida de objetos, retención del camión por no tener los documentos en regla ni las inspecciones pertinentes, y mil incidencias más que no tendríamos suficiente espacio para detallar en esta entrevista.

Seguro y seguridad

¿Es habitual contratar un seguro para mudanzas internacionales?

Si, es habitual y muy recomendable ya que nunca se sabe lo que puede pasar en transportes internacionales (Pueden darse cambios de medio de transporte camión-barco-tren-) manipulaciones de trasvase, inspecciones en aduanas y tránsitos, inclemencias del mar, etc…

¿Qué coberturas mínimas se deberían tener en cuenta?

Incendio, robo, accidentes es lo obligatorio y además un plus a todo riesgo por roturas, humedad, hurto y extravío.

¿Ha habido un aumento en la demanda de seguros debido a cambios geopolíticos o climáticos?

Bajo nuestra gestión la mayoría de las mudanzas viajan aseguradas, así que no ha habido cambios significativos a ese respecto

Impacto emocional y adaptación

¿Qué rol juega la carga emocional en una mudanza internacional?

Es muy importante ya que no solamente se mueven ítems físicos. Muchas veces son elementos que conllevan recuerdos, experiencias, vivencias, sentimientos y están cargados de un intangible con un valor sentimental irreemplazable. Esto tiene que ser tenido muy en cuenta a la hora de llevar a cabo una mudanza.

¿Cómo pueden las empresas de mudanzas ayudar a mitigar el estrés del cliente?

El estrés se produce por la incertidumbre y por no alcanzar las expectativas previstas. Por ello es vital que se informe al cliente con detalle del proceso de la mudanza, los pasos consecutivos, como se desarrollará cada fase con sus correspondientes tiempos y transmitirle una información veraz para que las expectativas sean reales y si se produce alguna incidencia durante el proceso informar al cliente y explicarle las acciones y soluciones a adoptar.

¿Cuál es el perfil más vulnerable a la ansiedad durante este proceso?

Pues sobre todo las familias con niños que llevan implícitos coordinación con colegios, guarderías, útiles de bebés como cochecitos, cunitas, ropa de los niños, y las futuras mamás embarazadas que necesitan tener todo organizado y en su sitio sin sobresaltos para cuando llegue el bebe al mundo en el nuevo destino.

Tendencias y observaciones

¿Está aumentando la demanda de mudanzas “sostenibles” o con bajo impacto ambiental?

Pues la verdad, todavía falta mucha concienciación por parte de los clientes. Grupo Amygo por nuestra parte hemos comenzado a trabajar en el proyecto de descarbonización y reducción de la huella de carbono en las mudanzas. Esperemos que los clientes se vayan dando cuenta poco a poco ya que es vital para el futuro del planeta.

Casos reales y experiencias

¿Podría compartir alguna anécdota significativa que haya vivido en este trabajo?

Pues la más reciente ha sido que nuestro equipo de Cartagena ayudó a desalojar a una persona con movilidad reducida de su vivienda en la que se había originado un incendio y no podía salir por sus propios medios. Mientras acudían los bomberos, el equipo de Grupo Amygo que se encontraba en las inmediaciones de la vivienda afectada, en colaboración con la policía local utilizaron la plataforma elevadora para rescatar a la vecina y salvarle la vida. No lo dudaron ni un momento, y eso te hace sentir orgulloso de tus colaboradores, de Grupo Amygo y de la calidad humana de todos sus miembros.

¿Cuál ha sido la mudanza más desafiante que ha gestionado?

Más que una mudanza en concreto, se trata de zonas, sobre todo las de países en conflictos o en guerra en su momento como Iraq, Níger, Mali, Ucrania, Yemen, Irán y Rusia. O de momentos puntuales como cuando la pandemia del COVID, que se cerraron puertos, se paró el tráfico marítimo y se originó un caos logístico mundial. Hay que tener muy buenos profesionales orientados hacia el servicio al cliente para afrontar con éxito y resolutividad estas situaciones muchas veces imprevistas.

¿Qué lecciones clave ha aprendido sobre las necesidades de los expatriados?

Pues que no siempre se les puede decir lo que quieren escuchar, que hay que ser honesto con ellos, explicarles bien los procesos, asesorarles bien en los trámites de aduanas, no darles expectativas falsas como hacen otras empresas no profesionales y a veces es mejor no contratar la mudanza que hacerla mal.

Cierre

¿Qué consejo daría a alguien que está a punto de iniciar su mudanza internacional por primera vez?

Que se informe bien en el consulado español del país de destino a efectos de tener clara la documentación necesaria para la importación. Que consulte con empresas de mudanzas que pertenezcan a la Federación Española de Empresas de Mudanzas, que dan una garantía y ofrecen en expertise contrastado. Que no busque en plataformas comparadoras de mudanzas ya que son meros intermediarios que cobran una comisión por captar al cliente y muchas de ellas son subastas al mejor postor sin ningún tipo de cualificación ni experiencia. Que desconfíe de los chollos y superprecios ya que una mudanza internacional tiene una serie de procesos y una complejidad que no permite dar duros a peseta, salvo que haya costes ocultos detrás y futuras sorpresas que una vez en marcha la mudanza ya no hay vuelta atrás y al cliente una vez que lo tiene atrapado ya no le queda más remedio que asumir.

