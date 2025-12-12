Grecia: ¿un Golden Visa en declive?

Los tiempos son difíciles para el Golden Visa griego. El programa tiene dificultades para atraer a nuevos extranjeros adinerados. Según el Ministerio griego de Migraciones, el número de solicitudes de visados dorados por inversión inmobiliaria disminuyó un 28,5 % en abril, en comparación con el mismo período de 2024. Una primicia desde 2022. La causa: el endurecimiento de las normas acordado en 2024, que aumenta los umbrales requeridos para invertir, especialmente en las zonas turísticas. Además, la Unión Europea (UE) sigue presionando a Grecia. El Golden Visa continúa en el punto de mira de la UE, que alerta sobre los riesgos de fraude fiscal y blanqueo de capitales. Pero el otro gran obstáculo del ejecutivo es la población local. Ante una crisis de la vivienda interminable, los griegos exigen la suspensión del programa.

Las nuevas normas del Golden Visa griego

Para intentar sortear estos obstáculos y recuperar el crecimiento, el gobierno griego ha definido nuevas normas, en vigor desde el 11 de noviembre:

Inversión en infraestructuras turísticas

Es una de las principales novedades de la reforma. Los expatriados pueden ahora obtener un Golden Visa invirtiendo en alojamientos turísticos griegos, incluso si se trata de arrendamientos de larga duración o contratos de multipropiedad. Condición principal a cumplir: obtener un certificado de la Oficina Nacional Griega de Turismo.

Verificaciones a realizar por el notario

Para luchar contra el fraude (por ejemplo, utilizar un mismo bien inmueble para varias solicitudes de Golden Visa), las nuevas normas refuerzan los controles a realizar. El notario tiene la responsabilidad de verificar la identidad del expatriado y del vendedor, la dirección exacta y la naturaleza del bien en venta, su precio o alquiler, las modalidades de pago y la presencia eventual de cláusulas. El notario también deberá investigar si el bien en venta ya se ha utilizado en el pasado mediante una solicitud de Golden Visa. En caso de alquiler, el contrato de arrendamiento será de 5 años, conforme a las disposiciones del Golden Visa.

Expedición del Golden Visa inicial: procedimiento acelerado

De ahora en adelante, los inversores expatriados ya no tendrán que transferir su contrato al registro de la propiedad o al registro de hipotecas. Solo deberán enviar la prueba de su solicitud de transferencia, o una certificación de su abogado que demuestre que han solicitado la transferencia del contrato. Los expatriados podrán presentar la prueba definitiva al renovar su permiso de residencia. Esta simplificación permite un tratamiento más rápido de los expedientes y, por tanto, una expedición más rápida de los visados dorados. Además, el Golden Visa se expedirá bajo reserva de suscripción a un seguro privado, del pago de las tasas de 2 000 euros y de la obtención de un visado de entrada, en caso de que el expatriado no disponga de un título de residencia válido en el espacio Schengen.

Lucha contra el fraude

Los inversores extranjeros que actúen a través de empresas intermediarias establecidas en Grecia o en otro país de la UE deberán probar su vínculo con estas últimas. Si poseen la propiedad de las mismas, o si poseen acciones o una participación en dichas entidades, deberán aportar prueba de ello. Esta exigencia permite luchar contra declaraciones fraudulentas.