Diciembre es un momento popular para hacer compromisos contigo mismo e iniciar cambios en tu vida. Y cada vez más expatriados parecen centrarse en un cambio en particular: este diciembre, eligen no beber.

Puede que hayas oído hablar del Enero Seco, la idea de comenzar el primer mes del año con el desafío personal de mantenerse alejado del alcohol. Bueno, el Diciembre Seco es prácticamente lo mismo, pero traslada el compromiso al mes que la mayoría de los expatriados considera el más difícil.

¿Por qué diciembre?

Prueba esto. Busca "diciembre como expatriado" en Google, y verás artículos titulados "Cómo sobrevivir a una Navidad solitaria en el extranjero como expatriado", "Cuando diciembre en el extranjero se siente diferente…", y "X ideas para sobrevivir a la Navidad en el extranjero", y similares.

Y, efectivamente, diciembre para los expatriados puede ser difícil. Si celebras la Navidad o el Año Nuevo, lo más probable es que empieces a echar de menos a amigos, familiares y las comidas tradicionales de casa. Y si no celebras estas festividades, y te encuentras viviendo en un lugar que sí lo hace, estarás viendo el otro lado de lo "incómodo". Todo y todos a tu alrededor están absolutamente obsesionados con prepararse para una festividad de la que no te sientes parte.

Dejando a un lado la tristeza navideña, hay muchos otros factores que hacen de diciembre un mes complicado para los expatriados. El clima por sí solo puede ser un ajuste desagradable, los días son más cortos, las temperaturas bajan, y puede que empieces a sentir indicios de TAE. Y si estás en los trópicos, irónicamente, puede que empieces a echar de menos la nieve y el frío de casa, simplemente porque esto es lo que asocias con la temporada.

Las rutinas sociales también pueden cambiar. Otros expatriados pueden estar viajando de vuelta a casa, los colegas pueden estar menos disponibles, y tu red de apoyo puede volverse menos estable. También está el peso de la reflexión emocional, a la que tendemos a ceder más cerca del final del año.

En resumen, diciembre pone una lupa sobre todos los desafíos con los que ya estás lidiando como expatriado. Y es por esto que muchos expatriados piensan que es una mala idea añadir el alcohol a la mezcla.

Por qué el Diciembre Seco puede ser una buena idea

Como hemos explorado brevemente arriba, vivir en el extranjero puede venir con una intensa sobrecarga emocional y sensorial. Todo a tu alrededor es nuevo. Y nuestro cerebro a menudo traduce "nuevo" en "estresante".

Beber es una de las formas más tentadoras pero ineficientes de manejar el estrés. De hecho, varios estudios muestran que cuando bebemos alcohol específicamente para lidiar con situaciones estresantes, en realidad conduce a niveles más altos de ansiedad, depresión y soledad con el tiempo. Elegir un Diciembre Seco puede ser una excelente manera de romper con este ritual contraproducente y probar algo más saludable.

Para algunos, tomar un descanso del alcohol en diciembre puede traducirse en una pausa bienvenida. Estar sobrio puede ayudarte a ganar mayor claridad mental y sentirte más estable, incluso cuando todo a tu alrededor es nuevo.

También es un antídoto sorprendentemente efectivo contra el cansancio del expatriado. Puede que hayas notado que vivir en un nuevo país a menudo se siente como un ejercicio constante de adaptación, interpretación y absorción de una nueva cultura y forma de vida. Beber a menudo se siente como un atajo para apagar tu cerebro y conseguir un tiempo libre muy necesario del flujo constante de pensamientos. Pero el alcohol en realidad amplifica los cambios de humor y puede hacer que los desafíos cotidianos se sientan más pesados de lo que son. Eliminar el alcohol es en realidad lo que puede darle a tu sistema nervioso el descanso tan necesario.

Otro beneficio notable de no beber este diciembre es que podrás notar más de lo que está pasando a tu alrededor. En lugar de esconderte de este diciembre, podrás enfrentarlo y experimentarlo por completo. Y podría ser que no sea tan malo como habías pensado. Quizás encuentres una nueva forma de celebrar las festividades lejos de casa. O, quizás, descubrirás tradiciones interesantes en tu nuevo destino que no habías notado antes.

El Diciembre Seco también puede proporcionarte una "salida" fácil si te presionan para beber en eventos sociales. En lugar de entrar en largas explicaciones sobre por qué eliges no beber, puedes simplemente decir: "Estoy haciendo el Diciembre Seco".

Hablando de presión social para beber, sin embargo, esto también puede variar ampliamente dependiendo de dónde te encuentres este diciembre.

La cultura del consumo de alcohol en diciembre en diferentes países

Cuando estaba investigando para este artículo, me encontré con muchos eventos de consumo de alcohol en diciembre específicamente del Reino Unido. Parece que beber, y especialmente beber en pubs, es una gran parte de las festividades de diciembre. Incluso hay un fenómeno aquí conocido como Viernes Loco. Es el último viernes antes de Navidad, y en el Reino Unido se celebra de manera bastante intensa con fiestas de oficina y recorridos de pubs. Es una de las noches más concurridas no solo para los bares de la ciudad sino también para los servicios de emergencia. De hecho, este viernes a menudo se apoda "Viernes del Ojo Morado" debido a los muchos incidentes relacionados con el alcohol.

Y parece seguro asumir que si pasas esta Navidad en el Reino Unido, la presión para beber puede ser muy concentrada.

"Beber en Londres está en otro nivel. Casi lo veneramos. Cuando trabajaba en una oficina allí, terminaba en un pub casi cada dos noches; a veces tomaba una pinta, a veces no. Pero la idea siempre estaba ahí", dice Jana, una expatriada alemana en Londres.

Si estás en Alemania o Austria, beber sigue siendo una gran parte de las celebraciones. Pero toma un carácter más tranquilo y acogedor. Aquí, y especialmente en pueblos más pequeños, diciembre se trata más de mercados de invierno y tazas de Glühwein y ponche caliente. Beber es social pero a menudo más ritualístico. Esto crea un desafío interesante si estás siguiendo el Diciembre Seco. Beber vino caliente en un día frío y nevado puede sentirse casi de cuento de hadas. Estos pequeños momentos, cuando todos a tu alrededor están riendo y bebiendo, pueden ser excepcionalmente difíciles de resistir. Y ceder a "solo uno" de estos momentos se despliega en el peligro potencial de abandonar tu compromiso por completo.

En España, Portugal e Italia, beber es a menudo parte de las comidas y la conversación en lugar de ser un evento principal independiente. Una copa de tinto aquí, un brindis compartido allá, antes de que te des cuenta, son las 2h00 y todavía estás cenando. Abstenerse del alcohol aquí requiere planificación y paciencia. Y, por supuesto, fuerza de voluntad, ya que muchos platos aquí parecen estar diseñados para maridajes con vino. "Antes de mudarme a España, siempre necesitaba alguna ocasión especial para tomar vino. Aquí, es algo que bebes en el almuerzo y la cena, como jugo", comparte Miranda (expatriada estadounidense en Alicante, España).

Si estás en Japón, es probable que te inviten a un bonenkai, literalmente traducido como una reunión para olvidar el año. Esto es básicamente una fiesta de bebida a gran escala, donde podrás reflexionar sobre el año y hacer tu mejor esfuerzo para dejar atrás todo el estrés asociado. Como expatriado, asistir a un bonenkai puede ser una experiencia cultural fascinante. Pero como expatriado que busca un Diciembre Seco, necesitarás dejar muy claro a tus anfitriones que no estarás bebiendo.

Probablemente los destinos más fáciles para un Diciembre Seco están en el Medio Oriente y algunas partes del Sudeste Asiático. En algunos de estos países, el alcohol está ausente de la vida pública por completo. E incluso si todo lo que quieres es una copa de champán para brindar por el fin del año, necesitarás hacer algunos arreglos para que suceda. "He estado destinado en Argel (Argelia) durante algunos años ahora. No ha sido fácil acostumbrarme a la vida aquí. Pero una gran ventaja es que casi he dejado de beber. No es tan difícil encontrar alcohol, pero aún así son obstáculos adicionales que superar. Así que termino viviendo casi sobrio aquí", dice Philippe, un expatriado francés en Argel.

Beneficios para la salud de un Diciembre Seco

Incluso si eres un bebedor generalmente moderado, la investigación muestra que puedes obtener algunos beneficios sustanciales para la salud al no beber durante un mes. Puedes ser capaz de reducir la presión arterial e incluso mejorar la sensibilidad a la insulina.

También se sabe que el alcohol interrumpe el sueño REM y el sueño profundo. Esto lleva a un descanso fragmentado y menos reparador. Después de dejar el alcohol, muchas personas reportan un sueño más profundo y más consistente.

Tomar un descanso del alcohol viene con beneficios notables para tu hígado, cerebro, sistema inmunológico y salud metabólica en general.

Y más allá de mejoras puramente físicas, un Diciembre Seco también puede ayudarte a lograr una mejor claridad mental y mejorar el estado de ánimo general. Como hemos mencionado al comienzo de este artículo, muchos expatriados encuentran que diciembre es un mes particularmente difícil para vivir en el extranjero. Un reinicio mental sin alcohol puede darte un mayor sentido de control y estabilidad emocional. Entonces puede que te resulte más fácil navegar este mes con conciencia en lugar de simplemente reaccionar a los detonantes de diciembre.

Pero quizás el beneficio más significativo es el sentido de agencia que otorga. Cuando todo a tu alrededor se siente desconocido, elegir un Diciembre Seco se convierte en un pequeño acto de autocuidado, un recordatorio de que puedes establecer el tono de cómo quieres cerrar tu año, incluso lejos de casa. Permite a los expatriados comenzar enero con claridad en lugar de agotamiento, lo cual es a menudo el mejor regalo que pueden darse a sí mismos durante una temporada que puede sentirse más ruidosa y pesada de lo esperado.